Premium| Benzene Discovery: षटकोनी रिंगाची रचना असलेल्या बेंझीनचा शोध कसा लागला आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?

प्रा.शहाजी मोरेविलक्षण भौतिक, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक क्रियाशीलता, स्थिरता इ. मुळे बेंझीन सेंद्रिय रसायनशास्त्रात पायाचा दगड बनून राहिले आहे. त्याच्या शोधाची कहाणी प्रेरणादायी आहे. त्या शोधाला दोनशे वर्षे झाली आहेत.अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी तसेच रासायनिक उद्योगधंद्यामध्ये ‘बेंझीन’चे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याच्याशिवाय ‘सेंद्रिय रसायनशास्त्र’ ही विद्याशाखा आजच्याइतकी विस्तारली नसती. अणूंची षटकोनी आकाराची रचना असलेल्या पदार्थांच्या अभ्यासाची सुरुवातच बेंझीनपासून करावी लागते. अशा पदार्थांचा आद्यपदार्थ म्हणजे बेंझीन! एक तृतीयांश सेंद्रिय रसायनशास्त्र बेंझीनवर अवलंबून आहे, असे म्हटले जाते ते उगाच नव्हे. .सर्वकालीन महान शास्त्रज्ञांपैकी एक असलेल्या मायकेल फॅरेडे यांनी १८२५मध्ये अथक प्रयोगानंतर बेंझीन मिळविले. तेव्हापासून बेंझीन या एका रंगहीन, विषारी परंतु किंचितसा गोडसर वास असलेला, ज्वलनशील, व्होलाटाईल, उत्कलनांक ८०.१ अंश सेल्सियस असलेल्या पदार्थामुळे ‘सेंद्रिय रसायनशास्त्र’ विकसित होत आहे. विलक्षण भौतिक, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक क्रियाशीलता, स्थिरता इ. मुळे ते सेंद्रिय रसायनशास्त्रात पायाचा दगड बनून राहिले आहे.रासायनिकदृष्ट्या अस्थिर संयुगाची रचना असूनही कमालीचे रासायनिक स्थैर्य दर्शविणाऱ्या या पदार्थाच्या रचनेचे गूढ होते. त्यात बेंझीनच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांनी हे गूढ आणखी गडद केले होते. सध्या सर्वत्र बेंझीन वापरले जात आहे. आरोग्य, ऊर्जा यांसाठी नवनवीन पदार्थ, नवनवीन उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्यपदार्थ, रंगद्रव्ये, जैवतंत्रज्ञान इ. क्षेत्रात बेंझीनचा उपयोग महत्वाचा आहे. अमेरिकेत सर्वाधिक उत्पादित रसायनांमध्ये त्याचा पहिल्या विसात क्रमांक लागतो. या एका साध्या पदार्थाने अणूंच्या षटकोनी कडयांची रचना असलेल्या पदार्थांच्या (अरोमॅटिक कम्पाऊंड्स) रसायनशास्त्राचे दालन समृद्ध करून अमर्याद उपयोगांचे विश्व खुले केले आहे..विलक्षण पदार्थविजेचा शोध लागण्यापूर्वी तेलाचे दिवे वापरले जात. ब्रिटनमध्ये २०० वर्षांपूर्वी देवमाशांच्या चरबीपासून मिळविलेल्या तेलाचे वायूत रूपांतर करून पथदिव्यांसाठी व उद्योगधंद्यासाठी वापरले जात असे. या ‘तैलवायू दिव्यां’चा प्रकाश अधिक असायचा; परंतु नंतर ही प्रकाशमानता कमी होत असे.त्याविषयी तक्रारी आल्यानंतर कंपनीने महान शास्त्रज्ञ मायकेल फॅरेडे यांना पाचारण केले. त्यांना आढळून आले, की जेव्हा हा वायू दाबला जातो, तेव्हा तळाला एक द्रव जमा होतो व त्यामुळे प्रकाशमानता कमी होत असावी. त्यांनी या द्रवातील पाण्याचा अंश व इतर नको असलेले पदार्थ निघून जावेत म्हणून अंशश: किंवा खंडश: उर्ध्वपातन केले. या तेलातून वायू निघून गेल्यानंतर खाली अनेक पदार्थांचे मिश्रण आढळले. .फॅरेडेना हे मिश्रण किंवा गाळ गोठवणे, उकळणे पुन्हा द्रवीभूत करणे या सर्व प्रक्रिया अनेकवेळा केल्यानंतर फॅरेडेंना एक वेगळाच पदार्थ मिळाला. या नव्या पदार्थाच्या शुद्धतेची खात्री पटल्यानंतर त्यांनी आपल्या संशोधन नोंदवहीत ‘विलक्षण पदार्थ’ (पेक्युलियर सबस्टन्स) अशी नोंद केली. तोच हा बेंझीन.फॅरेडे यांनी १६ जून १८२५ रोजी या पदार्थाच्या शोधाविषयी रॉयल सोसायटीसमोर प्रथम वाच्यता केली व ‘फिलॉसॉफिकल ट्रान्झॅक्शन्स ऑफ रॉयल सोसायटी ऑफ लंडन’ या पत्रिकेत शोधनिबंध लिहिला. फॅरेडे यांनी बेंझीन वेगळे करण्यात यश मिळविले असले तरी त्यांनी त्याला ‘बायकार्ब्युरेट ऑफ हायड्रोजन'' हे नाव दिले होते. बायकार्ब्युरेट ऑफ हायड्रोजन म्हणजे दोन भाग कार्बन व एक भाग हायड्रोजन! फॅरेडे यांनी तत्कालीन अणुभार मोजण्याच्या पद्धतीनुसार हे निश्चित केले होते; परंतु नंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली. .कार्बन व हायड्रोजन समप्रमाणात असतात हे कालांतराने सिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या पद्धतींनी बेंझीन मिळविण्याचे प्रयत्न केले व त्यातील काही यशस्वीही झाले. त्यातील एक म्हणजे जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ आलहार्ड मिश्चर्लिख यांनी १८३४ मध्ये बेन्झॉईन नावाच्या पदार्थापासून मिळविलेल्या बेन्झॉईक आम्ल व चुना यांच्या मिश्रणाचे उर्ध्वपालन करून बेंझीन मिळविले व त्यांनीच ‘बेंझीन’ हे नाव दिले. पुढे चार्ल्स मॅन्सफिल्ड यांनी जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ विल्हेम हॉफमन यांच्या मार्गदर्शनाखाली डांबराचे उर्ध्वपातन करून १८४५ साली बेंझीन मिळविले. औद्योगिक प्रमाणात बेंझीन मिळविण्यास मॅन्सफिल्ड यांनीच सुरुवात केली. त्यावेळी त्याला ड्राय-क्लिनिंग उद्योगात द्रावण म्हणून खूप मागणी होती. बेंझीन मोठ्या प्रमाणावर मिळविता येत होते तरी त्याच्यातील अणुंची रचना, स्वरूप याविषयी शास्त्रज्ञ अनभिज्ञ होते. .त्याच्या रचनेची उकल झाली. तीही एक रंजक कथा आहे. जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ जोसेफ लॉश्चमिड्ट यांनी १८६१ मध्ये व ऑगस्ट केकुले यांनी १८६६मध्ये स्वतंत्रपणे एकेरी व दुहेरी बंधांची एक आड, एक रचनेने युक्त षटकोनी कड्याची रचना प्रस्तावित केली होती. पुढे केकुले यांनी त्यात बदल सुचविले. बेंझीनच्या रचनेचे गूढ अनेक वर्षे उलगडत नव्हते. ऑगस्ट केकुले यांच्या विचारात सतत बेंझीनची रचनाच असे. या रचनेने त्यांना इतके पछाडलेले होते की, या रचनेसंबंधी त्यांना दिवसा लागलेल्या डुलकीत स्वप्न पडले होते. या स्वप्नात कार्बनचे अणू शृंखलेच्या स्वरूपात नाचत होते, इकडून तिकडे फिरत होते व अखेरीस एक साप त्याचेच शेपूट तोंडात धरून फिरत असल्याचे त्यांना दिसले आणि ते जागी झाले. .या स्वप्नाच्या आधारे बेंझीनच्या रचनेचा प्रश्न सोडविला. केकुले यांनी बेंझीनच्या रचनेविषयी १८६६ मध्ये शोधनिबंध लिहिला असला तरी त्या स्वप्नाची वाच्यता १८९० मध्ये एका व्याख्यानात केली. बेंझीनची रचना जरी १९६६ मध्ये मांडली असली तरी ती सर्वमान्य होण्यासाठी शास्त्रीय पुरावे नव्हते. त्याकाळी क्ष - किरण स्फटिकशास्त्राचा उदयही झाला नव्हता. या शास्त्रानुसार अनेक रासायनिक पदार्थांची रचना अचूकपणे अभ्यासता येते.१९२८मध्ये रॉयल इन्स्टिटयूटच्या तळजल्यावर बेंझीनच्या रचनेविषयी संशोधन सुरू झाले. विल्यम हेन्री ब्रॅग यांनी १९१२-१९१३ मध्ये क्ष - किरण स्फटिकशास्त्राची नवी संशोधनशाखा विकसित केली होती. क्ष किरणांच्या सहाय्याने एखाद्या स्फटिकातील अणूंची रचना, काही क्लिष्ट आकडेमोडीनंतर स्पष्ट होते. परंतु बेंझीन सामान्य तापमानाला द्रव स्थितीत असते; मग त्याची रचना कशी अभ्यासायची हा एक शास्त्रज्ञांपुढे अवघड प्रश्न होता. .Premium| Author Vishwas Patil: मराठीतील थोर लेखक 'ज्ञानपीठ' पुरस्कारापासून कंपूशाहीमुळे वंचित?.यावर उपाय म्हणून बेंझीनचा स्फटिकरूपी नातेवाईक हेक्झॅमिथिल बेंझीन शास्त्रज्ञांनी निवडला. कॅथलिन लोन्सडेल या शास्त्रज्ञ महिलेने ब्रॅग यांच्या प्रयोगशाळेत त्याची क्ष-किरण छायाचित्रे मिळविली व त्यांनंतर त्यावर संशोधन करून आवश्यक ती आकडेमोड करून बेंझीनच्या रचनेविषयी महत्त्वाचा शोधनिबंध १९२९ मध्ये प्रसिद्ध केला. त्यानुमार बेंझीन एकप्रतलीय – सपाट (फ्लॅट) असून सर्व कार्बन - कार्बन बंध एकाच लांबीचे असतात व ते षटकोनी कड्याच्या स्वरुपात बद्ध असतात. अशा तऱ्हेने बेंझीनची रचना सिद्ध झाली..Premium| RBI Retail Direct : सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचा मार्ग .सध्या अनेक पद्धतींनी बेंझीन बनविले जाते. नॅफ्था, द्रविभूत पेट्रोलियम, टोल्विनपासून बेंझीन मिळविले जाते.या बेंझीनची कथा जितकी रंजक आहे तितकीच उद्बोधक व प्रेरक आहे. शास्त्रज्ञांच्या ध्यासाची व जिद्दीची कहाणी आहे. मायकेल फॅरेडे यांनी ज्या कुपीत प्रथम बेंझीन मिळविले ती कुपी आज २०० वर्षानंतरही ‘रॉयल सोसायटी’च्या ‘फॅरेडे वस्तुसंग्रहालया’त जतन करून ठेवली आहे. प्रसिद्ध विज्ञानलेखक व ‘नेचर’ या विज्ञानशोधपत्रिकेचे माजी संपादक फिलीप बाल यांनी बेंझीनच्या महत्त्वाची तुलना डी.एन.ए.च्या महत्त्वाशी केली आहे. यातच सर्व काही आले.(लेखक रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 