Premium| Indian Cinema Golden Era: 'देवदास' आणि 'भाऊबीज' या चित्रपटांनी ५० च्या दशकात काय जादू केली?

सुलभा तेरणीकरराजकमल कलामंदिरच्या ‘झनक झनक पायल बाजे’ने भारतीय रजतपटावर रंगांची उधळण केली खरी! रसिकांच्या डोळ्यांचं पारणं फिटलं तरी रजतपटावर ‘कृष्णधवल’च होते आणि तरीही एखादी कविता लिहावी असं सुरेख छायाचित्रणही रसिकांना मोहवीत होतं. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर-विभाजनानंतर चित्रपटसृष्टीत आलेल्या लोकांचा संघर्ष संपला होता... मराठी चित्रपटसृष्टीत कवी, लेखक लेखणीची जादू उधळीत होते. बंगालच्या न्यू थिएटर्सचे भव्य दरवाजे कायमचे बंद झाले होते; पण तिथूनच मुंबईत आलेले बिमल रॉय पुन्हा ‘देवदास’ घेऊन आले होते... पाणवठ्यावर पुन्हा कमलिनी फुलल्या होत्या देवदास-पारोची वाट पाहत....‘राजकमल कला मंदिरा’च्या ‘झनक झनक पायल बाजे’ने रंगांची उधळण करून सर्वांचे डोळे दीपवले असले, तरी भारतीय चित्रपट अजूनही कृष्णधवल होते. आता निर्माते तांत्रिक बाजू, सिनेमाचे विषय, कथा, पटकथा तसेच संगीत याकडे विशेष लक्ष देऊन होते. व्ही. शांताराम यांच्यासारखा खंदा चित्रनिर्माता याबाबतीत अग्रेसर होता. चीनमध्ये जाऊन प्राणपणाने वैद्यकीय सेवा करणारे डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस त्यांच्या चित्रपटाचे नायक होते. तमाशा कला हीन न मानता तिथे रमलेले शाहीर राम जोशी किंवा होनाजी बाळा त्यांचे नायक होते. पण गुरुदत्त किंवा देव आनंद यांना गुन्हेगारी विश्वातले नायक आकर्षित करत होते. सिनेरसिकांना तेही आवडत होते..‘झनक झनक’च्या वेळी एकदम नावारूपाला आलेले रंगीत चित्रणाबद्दल सर्वांकडून कौतुक, प्रशंसा मिळवलेले जी. बाळकृष्ण म्हणजे बाळकृष्ण गायकवाड या शांताराम यांच्या हाताखाली तयार झालेल्या सिनेमॅटोग्राफरचा उल्लेख करायला हवा. कृष्णधवल आणि रंगीत चित्रीकरण यावर त्यांनी पकड मिळवली होती. व्ही. शांताराम यांच्यासारखे मुंबईच्या मयनगरीत गुणी मराठी माणसांचा किल्ला अभेद्य ठेवत होते, तर गोव्याच्या जुलमी पोर्तुगीज राजवटीला कंटाळून मुंबईत आलेल्या दत्ता नाईक यांना स्वतंत्र संगीत देण्याची संधीही चालून आली. पेडण्याजवळच्या अरोबा गावातले दत्ता नाईक मुंबईत चाळीसच्या दशकातच आले होते. त्यांच्याकडे पोर्तुगीज संगीताचा उत्तम साठा होता. प्रा. बी. आर. देवधर यांच्या संगीत विद्यालयात त्यांनी शिक्षण घेतलं. नृत्यगुरू पार्वतीकुमार यांच्याकडेही नृत्याचे धडे गिरवले होते. काही काळ ‘बॉम्बे टॉकीज’मध्ये संगीतकार गुलाम हैदर यांचे सहाय्यक होते. एकदा मेळ्यात त्यांनी स्वतः रचलेली गाणी सादर केली. .सचिन देव बर्मन यांनी या गुणी मुलाला हेरून आपला सहाय्यक केले. अगदी ‘अफसर’ ते ‘देवदास’पर्यंत ते दादा बर्मन यांचे सहाय्यक होते; पण ‘जाल’चे निर्माते फकीरचंद यांनी त्यांना ‘मिलाप’मध्ये त्यांना स्वतंत्रपणे संगीत देण्याची संधी दिली. ‘मिलाप’चे गीतकार होते साहिर लुधियानवी. त्यांची छान दोस्ती झाली आणि एन. दत्ता यांचा संघर्ष संपला. या वेळी आणखी एक नवा दिग्दर्शक उदयास आला - राज खोसला! गुरुदत्तच्या तालमीत तयार झालेल्या राज खोसला यांना त्यांचा गुन्हेगारी विश्वातला साचा भावला.... ‘मिलाप’ देव आनंद, गीता बालीचा होता; पण त्याला ‘जाल’चं यश काही लाभलं नाही. ‘ये बहारों का समा चाँदतारों का निशाँ, खो न जाये आ भी जा...’ मात्र रसिकांनी जपून ठेवलं.चित्रपटाच्या स्वप्ननगरीत येणाऱ्यांना नायक व्हायचे असे, स्वतंत्र काम करण्याची आस आणि यश, कीर्तीची ओढ असे. त्यासाठी ते धडपडत, ठेचकाळत पुढे जात. पन्नासच्या दशकाचा हा काळ असाच होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं; पण भारताचे तुकडेही झाले. भारतीय सिनेविश्वाच्या इतिहासात या घटनेला असाधारण महत्त्व आहे. .पंजाबातल्या झेलम खुर्द... तिथल्या जमीनदार कुटुंबाला भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता. तरुण वयात आलेली भावंडं, आई यांची अंबाला येथे व्यवस्था लावून बलराज दत्त नावाचा युवक मुंबईत दाखल झाला होता. पुस्तकं घेण्यासाठी एक वेळ जेवण करणाऱ्या, खादीची सुरवार झब्बा असा एकच ड्रेस रोज धुवून; पण नीटनेटका, रुबाबदार राहणारा, कधी फुटपाथवर झोपणारा हा युवक उंचापुरा, देखणा होताच; पण त्याला नाटकाचं वेड होतं. त्याचा आवाजही लक्ष्यवेधी होता. खालसा कॉलेजात केलेल्या नाटकानंतर कुमी चंद्रन त्याला भेटायला आले आणि डी. जे. कॅमर या ब्रिटिश जाहिरात कंपनीत चक्क नोकरी देऊ केली. मुलाखती घेण्याचं काम होतं. या मुलाखती रेडिओ सिलोनवर प्रक्षेपित होत असत. मानधन दीडशे रुपये! पण बलराज दत्त भलतेच लाजाळू होते..ते आपल्या आठवणीत सांगतात, ‘‘मी तीन वेळा निम्मीजींच्या घरापर्यंत जाऊन आलो; पण धाडस होईना. मग वरिष्ठांनी अक्षरशः ढकललं.’’ दिलीप कुमार यांची मुलाखत घेण्यासाठी बलराज दत्त सेंट्रल स्टुडिओत गेले होते. ‘शिकस्त’चं चित्रीकरण सुरू होतं. त्या वेळी मधल्या वेळात इब्सेन, स्टाइनबेक यांची पुस्तकं वाचनात गढलेले दिलीप कुमार त्यांना भेटले; पण दिग्दर्शक रमेश सहगल यांनी मुलाखतकाराला हेरलं, विचारलं - ‘सिनेमात काम करतोस का?’ मी म्हटलं, ‘नायकाची भूमिका देता का?’ रमेश सहगल हसले. स्क्रीन टेस्ट झाली. कॉलेज कँटिनमध्ये असताना एक माणूस विचारत आला, ‘बलराज दत्त कौन है, साब ने बुलाया है...’ रमेश सहगलने संधी दिली. चित्रपट ‘रेल्वे प्लॅटफॉर्म.’ वर्ष १९५५. चित्रपटाचे नायक ‘सुनील दत्त.’.डी. जे. कॅमर कंपनीचे वरिष्ठ त्यांना प्रशिक्षणासाठी लंडनला पाठवू इच्छित होते; पण चित्रपटाचा रस्ता खुला झाला होता. ‘रेल्वे प्लॅटफॉर्म’ हा ‘It happened one night’ची आवृत्ती होती. त्यात रफी यांचं ‘बस्ती बस्ती पर्बत पर्बत गाता जाये एक बंजारा, लेकर दिल का इक तारा’ हे गाणं होतं. अतिशय लोकप्रिय होतं. झेलम जिल्ह्यातील सुंदर हवापाण्याच्या गावातून विस्थापित होऊन आलेल्या, मुंबईतल्या म्हशीचा गोठा, टेलर, दूधवाला भैया यांचा शेजार असलेल्या नमुनेदार जागेत राहिलेल्या, वणवण भटकणाऱ्या बंजाऱ्याला एक स्थिर आयुष्य मिळेल अशी वाट दिसली. निम्मीची मुलाखत घेण्यासाठी संकोचणाऱ्या सुनील दत्तना पुढे ‘कुंदन’मध्ये त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. पुढे अकल्पित घटनांची मालिका सुरू झाली....चित्रपटाच्या पटकथेत अशी अनेक वळणं येत राहिली. महाराष्ट्रातलं सोलापूर हे गाव कर्नाटक, आंध्र प्रदेशाची जवळीक साधणारं, मिश्र बहुभाषक, रसिक असं वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कापडगिरणी उद्योगामुळे तिथल्या गिरण कामगारांसाठी सिनेमा ही एक स्वस्त करमणूक होती. तिथे सिनेमा थिएटर पावलोपावली भेटतात. कलावंत, साहित्यिक, सिनेप्रेमी, लेखक यांची मोठी परंपरा सोलापूरला आहे. दिलीप कुमारचे पोस्टर गाडीवरून वाजतगाजत आणले जाई, तर ‘द्वाशी’चा (म्हणजे डोसा) आस्वाद घेत रसिक दिवसभर ‘जिक्रिया’ रेस्टॉरंटमध्ये गाणी ऐकत. अशाच सिनेप्रेमी, गुणी युवकांत एक नाव होतं वसंतकुमार मोहिते. पदवीधर, आकर्षक व्यक्तिमत्त्व, संगीतप्रेमी. वसंतकुमार मोहिते मित्रमंडळींसाठी गणू होते. अनेक वाद्यं वाजवता येणाऱ्या गणूचा एक ऑर्केस्ट्रा होता. .मेंडोलिन, बासरी वाजवणारे अरविंद गजेंद्रगडकरही त्यांचे जवळचे मित्र. सोलापूरचेच कवी कृष्ण गंगाधर दीक्षित, कवी संजीव यांनी मिळून काही करायचं ठरवलं. दीक्षित यांनी ‘सासर माहेर’ हा चित्रपट करायचं ठरवलं आणि वसंतकुमार-अरविंद हे संगीतकार ठरले; पण योग आला नाही. ‘सासर माहेर’ दादा चांदेकरांकडे गेला. पुढे सोलापूरचा विद्या शहा हा त्यांचा श्रीमंत मित्र पुढे आला. विद्या शहा हे राजनकुमार म्हणून पटकथा, दिग्दर्शनासाठी पुढे आले. कथा, गीतं, कवी संजीव यांची ठरली. संगीत वसंतकुमार मोहिले. चित्रपट ‘भाऊबीज.’ वर्ष १९५५. सूर्यकांत, चंद्रकांत, सुलोचना अशी जबरदस्त मंडळी होती. ‘भाऊबीज’च्या गाण्यानं मराठी रसिक सुखावले. ‘सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती’, ‘खुलविते मेंदी माझा रंग गोरापान...’ यात आणखी एक गाणं होतं - ‘अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया’ वसंतकुमारचे मित्र अरविंद गजेंद्रगडकर यांनी संगीत दिलेलं गाणंही गाजलं. .चित्रपटात सोलापूरच्या गुणी गायिका त्या वेळच्या मुली नलिनी, मंदाकिनी, निर्मलाही होत्या... सोलापूरच्या कलाकारांचे ‘भाऊबीज’ हे चित्र, गाणी लक्षात राहील. पुढे पं. अरविंद गजेंद्रगडकर बासरीवादक, लेखक झाले. कवी संजीवही नावारूपाला आले. सोलापूरची सिनेप्रेमींची ध्वजा पुढे उंचावली हे सांगायला नको... हौसेने साहस करणारे, हरहुन्नरी वसंतकुमार मोहिते मात्र काळाच्या ओघात हरवले...अवघ्या देशावर मोहिनी मंत्र घालणाऱ्या कलकत्त्याच्या ‘न्यू थिएटर्स’ची परंपरा मात्र खंडित झाली. आर्थिक आणि अन्य सामाजिक, राजकीय परिस्थितीमुळे बी. एन. सरकार यांनी ‘न्यू थिएटर्स’ बंद करण्याचा निर्णय घेतला. ‘बकुल’ हा अवघा तीन गाणी असलेला अखेरचा चित्रपट ठरला. वर्ष १९५५. सैगल, पंकज मलिक, के. सी. डे, रायचंद बोराल, काननदेवी यांची मैफल उठून गेली. सैगल यांची निवडक गाणी आणि दृश्यं जोडून सरकार यांनी ‘अमर सहगल’ हा चित्रपट केला. दिग्दर्शक नितीन बोस यांनी त्याची जुळणी केली. .Premium|Marathi Business : टचस्क्रीनच्या उत्पादनातील मराठी पाऊल.हीच काय ती खूण उरली. पण कधीही न परतण्यासाठी काळ निघून गेला तो गेलाच. पण नियतीला पोकळी मान्य नसते. न्यू थिएटर्सच्या अंगणात वाढलेल्या बिमल रॉय नावाच्या सुपुत्राने पुन्हा ‘देवदास’ची निर्मिती करायची ठरवली. ३५ वर्षांच्या सैगलच्या ‘देवदास’चे सिनेमॅटोग्राफर होते. शरदबाबूंच्या कथेचं गारूड होतं. आता नव्या टीमबरोबर ‘देवदास’ करायचा होता. त्यांना त्यासाठी युसूफ हवा होता. दिलीप कुमार बडा आणि भारी मानधन घेणारा नट. नर्गिस आणि मीनाकुमारी या ‘पारो’, ‘चंद्रमुखी’साठी हव्या होत्या; पण सुचित्रा सेन आणि वैजयंतीमाला मिळाल्या आणि निवड सार्थ ठरली. कॅमेरा कमल बोस यांच्या हाती, तर बुजुर्ग सचिनदेव बर्मन संगीत आणि गीत साहिर! अनेक वर्षांचं स्वप्न साकारणार होतं. बालपणीचे देवदास-पारो तळ्याकाठी भेटतात. दोघे मोठे झालेले असतात; पण भेटीत शब्दांची देवघेव होत नाहीच. कॅमेरा दोन उमलत्या कमळपुष्पांकडे जातो. संध्याकाळी देवदास घरी येतो. मातीचं घर. काळोख. ती मातीचा दिवा लावते. तिचा चेहरा उजळून निघतो. तो फक्त म्हणतो, ‘किती मोठी झालीस.’.Premium | Study Room : मानहानी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय.पुढे वेगळं नाट्य घडतं. चंद्रमुखी या गणिकेचं प्रेम-विवाहित पारोचं जीवन, ‘देवदास’चं मदिरेच्या आहारी जाणं आणि अखेरचा क्षण साधण्यासाठी भेटीची तगमग याचा सरळ साध्या कथेसारखा लावता येत नाही. सैगलचं ‘दुख के दिन’ नव्हतं. पण तलतची ‘मितवा’ची साद काळजापर्यंत गेली होती. बिमल रॉयच्या ‘देवदास’ने आणखी एक सोनेरी पान लिहिलं.‘चंद्रमुखी’च्या भूमिकेसाठी वैजयंतीमाला यांना सहाय्यक अभिनेत्रीचा सर्वोत्कृष्ट म्हणून पुरस्कार जाहीर झाला. तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘मी तर नायिका आहे या कथेची!’ खरंच या कथेच्या अंतरंगात कोण मोठं-छोटं ठरवणार? अथांग दुःख, त्याग, प्रेम, समर्पण यांची गुंतागुंत कोण सोडवणार? की एक सत्य - ‘वो न आयेंगे पलटकर, उन्हें लाख हम बुलाये?’ कोण बोलवणार त्या माणसांना?(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 