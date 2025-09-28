प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Tanot Mata: लष्करासाठी 'विजयदेवता' ठरलेल्या तनोट मातेचा इतिहास आणि महत्त्व काय आहे?

BSF Soldiers: जैसलमेरजवळील तनोट मातेचे मंदिर हे देशभरातील सैनिकांचे श्रद्धास्थान आहे. या मंदिराची व्यवस्था आजही सीमा सुरक्षा दलाचे (BSF) जवान पाहतात.
Premium| Tanot Mata: लष्करासाठी 'विजयदेवता' ठरलेल्या तनोट मातेचा इतिहास आणि महत्त्व काय आहे?

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

मेजर मोहिनी गर्गे – कुलकर्णी (निवृत्त)

mohinigarge2007@gmail.com

सन उन्नीसों पैसठ में हमको जान पड़ी

शरण आई जब फ़ौजां देवल रक्षा करी

दुश्मन हम पर बार बार घात करी

कृपा आई देवल की तोपा उलट पड़ी

भारत-पाकिस्तानमध्ये १९६५ साली झालेल्या युद्धाचा उल्लेख आणि वर्णन असणारे हे शब्द कुठल्या गीतातील नाहीत, तर चक्क देवीच्या आरतीतले आहेत. शक्तिस्वरूपिणी देवीची विविध रूपं आपण जाणतो, तिची आराधना करतो. तसंच, स्वराज्यस्थापनेसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रेरित करणारी, त्यांचं रक्षण करणारी आई भवानी अवघ्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे.

Loading content, please wait...
Army
BSF
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com