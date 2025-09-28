Premium| Tanot Mata: लष्करासाठी 'विजयदेवता' ठरलेल्या तनोट मातेचा इतिहास आणि महत्त्व काय आहे?

मेजर मोहिनी गर्गे – कुलकर्णी (निवृत्त)mohinigarge2007@gmail.com सन उन्नीसों पैसठ में हमको जान पड़ीशरण आई जब फ़ौजां देवल रक्षा करीदुश्मन हम पर बार बार घात करीकृपा आई देवल की तोपा उलट पड़ीभारत-पाकिस्तानमध्ये १९६५ साली झालेल्या युद्धाचा उल्लेख आणि वर्णन असणारे हे शब्द कुठल्या गीतातील नाहीत, तर चक्क देवीच्या आरतीतले आहेत. शक्तिस्वरूपिणी देवीची विविध रूपं आपण जाणतो, तिची आराधना करतो. तसंच, स्वराज्यस्थापनेसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रेरित करणारी, त्यांचं रक्षण करणारी आई भवानी अवघ्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे. .हीच शक्ती जेव्हा युद्धात भारतीय सैनिकांचं आत्मबळ वाढवून त्यांना आश्वस्त करणारी ‘विजयदेवता’ असते, तेव्हा तिच्या दर्शनातून मिळणारी ऊर्जा शब्दांत सांगणं कठीण आहे! ही विजयदेवता म्हणजे श्री तनोटराय माता! तिला ‘युद्ध देवता’ असंही म्हणतात! सीमासुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) जवानांकडून आणि इतर माध्यमांतून मंदिराबाबत जसजशी आपण अधिक माहिती जाणून घेतो, तसं आपल्याला अधिक आश्चर्य वाटतं!.मंदिराचा इतिहासदेवी सतीच्या मुख्य ५१ शक्तिपीठांपैकी एक म्हणजे बलुचिस्तानातलं हिंगलाज देवीचं शक्तिपीठ. हिचंच एक शक्तिपीठ म्हणजे जैसलमेरस्थित तनोट माता. नवव्या शतकाच्या सुरुवातीला महाराज केहर यांच्या तनु नावाच्या मुलाप्रीत्यर्थ त्यांनी (आताच्या भारत-पाक सीमेवर) तनोट देवीचं मंदिर बांधून घेतलं, तेव्हापासून राजपुतांच्या अनेक पिढ्यांनी या देवीची उपासना केली. हीच देवी वेळोवेळी राष्ट्ररक्षेसाठी तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांचा आधार, श्रद्धाकेंद्र झाली. १९६५ आणि १९७१ अशा पाकविरुद्धच्या दोन्ही युद्धांमध्ये तिने सैनिकांचं मनोधैर्य वाढवलं..भारत-पाकिस्तान संघर्ष - १९६५राजस्थानच्या सीमेवर जैसलमेरपासून जवळपास १२० किलोमीटर दूर असलेलं ठिकाण म्हणजे, तनोट! १९६५च्या युद्धादरम्यान १३ ग्रेनेडिअर्स युनिट तिथे तैनात होतं. पाकिस्तानी सैन्याने १६ नोव्हेंबरला तनोट या प्रदेशाला तिन्ही बाजूंनी घेरलं व तोफगोळ्यांचा, बॉम्बचा मारा सुरू केला. असं सांगितलं जातं की, या वेळी देवीने दृष्टान्त देऊन सैनिकांना आश्वस्त केलं की, ‘तुम्ही इथे सुरक्षित रहाल. सर्व शक्तिनिशी लढा, विजय तुमचाच आहे!’ या दृष्टान्तामुळे सैनिकांचं मनोधैर्य वाढलं आणि ते निर्भयतेने लढले. या वेळी आश्चर्यकारक घटना घडली ती म्हणजे, पाकिस्तानी सैन्याकडून मंदिर परिसरात टाकलेले बॉम्ब, तोफगोळे निकामी झाले. युद्धाच्या धुमश्चक्रीत देवीचं मंदिर सुरक्षित राहिलं. .हे निकामी झालेले अनेक गोळे मंदिरातच असलेल्या संग्रहालयात जतन केलेले आहेत. भारतीय सैनिक देवीपुढे नतमस्तक झालेच, पण पाकिस्तानी कमांडर कर्नल शहानवाज खानसुद्धा खूप प्रभावित झाले. पुढे ब्रिगेडियर पदावरती बढती मिळाल्यावर त्यांनी भारतात येऊन तनोट माता मंदिराला भेट देण्याची परवानगी मागितली. जवळपास अडीच वर्षांनी त्यांना परवानगी देण्यात आली. त्या वेळी त्यांनी देवीला अर्पण केलेलं चांदीचं छत्र देव्हाऱ्यात जतन करून ठेवलेलं आहे. १९६५ च्या युद्धानंतर तनोट माता ‘युद्धवाली देवी’ या नावाने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये प्रसिद्ध झाली. .पाकिस्तानी आक्रमणयाच घटनेची पुनरावृत्ती घडली १९७१ मध्ये. ४ डिसेंबरच्या रात्री पेट्रोलिंग टीमकडून अचानक बातमी येऊन आली... जवळपास २००० ते ३००० पाकिस्तानी सैन्य, टी-२९ प्रकारच्या चिनी बनावटीचे ४० ते ५० रणगाडे आणि भरपूर तोफांसह किशनगढमार्गे आक्रमण करण्यासाठी येत आहेत. पाकिस्तानने १९७१ साली पूर्वेबरोबरच पश्चिमेकडूनही आक्रमण करायचं ठरवलं होतं. लॉन्गेवाला, रामगढ आणि जैसलमेरवर ताबा मिळवण्याची त्यांची योजना होती. बहुतांश भारतीय सैन्य पूर्वेकडे तैनात होतं. १९६५ नंतर सीमा सुरक्षा दलाकडे (BSF) असलेल्या पश्चिमेकडच्या या सीमेवर ७१ च्या युद्धादरम्यान पंजाब रेजिमेंटची २३ वी बटालीयन तैनात होती. इथेच अत्यंत महत्त्वाची लॉन्गेवाला पोस्ट आहे. लांबच लांब पसरलेलं अथांग वाळवंट, त्यात उडणारी प्रचंड वादळं...! म्हणावी तशी शस्त्रास्त्रं,उपकरणं जवळ नव्हती. .मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी सैन्याचं नेतृत्व करत होते. बटालीयन मुख्यालयाला पाकिस्तानी आक्रमणाविषयी ही बातमी कळताच त्यांनी आपल्या सैन्यासमोर मागे फिरून रामगढ इथे येऊन थांबण्याचा वास्तववादी विकल्पही समोर ठेवला. परंतु माघार घेईल ते भारतीय सैन्य कसलं! एकेक सैनिक अत्यंत प्रेरित होता, प्रत्येक जण लढण्यासाठी स्वेच्छेने पुढे सरसावला. १२० भारतीय सैनिक आणि त्यांच्यासमोर जवळपास २०००-३००० पाकिस्तानी सैन्य असा हा मुकाबला होता!.प्रत्यक्ष लढाई.. एकाएकी प्रचंड मोठा आवाज कानांवर आदळला, जणू दिशाच कोसळल्या! झेपावत येणाऱ्या आगीच्या गोळ्यांनी आकाश अचानक चमकू लागलं. ४ डिसेंबरच्या मध्यरात्री पाकिस्तानी सैन्याने तोफगोळे डागायला सुरूवात केली. न डगमगता भारतीय सैन्याने त्यांना पुढे येऊ दिलं आणि ते अगदी ३० मीटर अंतरावर आल्यावर जबरदस्त गोळीबार सुरू केला. तिथेच त्यांचे काही रणगाडेही नष्ट झाले. त्यांची गती मंदावली. पुढे सुरुंग पेरलेले आहेत असं गृहीत धरून ते निकामी करण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याने प्रयत्न सुरू केले. मात्र, बऱ्याच वेळाने त्यांच्या लक्षात आलं की, हे ‘सुरुंगक्षेत्र’ फसवं आहे! या दरम्यान उंच टेकडीवर जाऊन समोरचं सगळं स्पष्टपणे बघत आपल्या सैन्याने चांगलाच निशाणा साधला..सकाळी ७ वाजेपर्यंत भारतीय वायुसेनेची मदत पंजाबी रेजिमेंटपर्यंत पोहोचली. लढाऊ विमानांनी शत्रूसैन्यावर रॉकेट्स आणि मशिन गन्सद्वारे मारा केला. वाळवंटातली ही लढाई एवढी भीषण असेल असं पाकिस्तानी सैन्याला मुळीच वाटलं नव्हतं. अवघ्या ६ तासांत पाकिस्तानचे ३६ रणगाडे, १०० च्या वर वाहने आणि मोठ्या प्रमाणावर सैनिक मारले गेले. जळालेले रणगाडे आणि उद्ध्वस्त वाहनं तिथेच सोडून उर्वरीत पाकिस्तानी सैन्याने जीव वाचवण्यासाठी पळ काढला. .विजयस्तंभाची स्थापना१९७१ च्या युद्धानंतर तनोट माता मंदिराचा विस्तार करून, लॉन्गेवाला विजयाच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ भारतीय लष्कराने मंदिराच्या प्रांगणात मध्यभागी ‘तनोट विजयस्तंभ’ उभारला. सैन्यामध्ये दुर्दम्य इच्छाशक्ती जागवत त्यांचं नेतृत्व करणाऱ्या मेजर कुलदीप यांना ‘महावीरचक्रा’ने गौरवण्यात आलं. लॉन्गेवाला इथे मोठं युद्धस्मारकही बांधण्यात आलं. या लढाईवरच प्रसिद्ध असा ‘बॉर्डर’ हा हिन्दी सिनेमा तयार केलेला आहे. यात तनोट मंदिराबाबतचा अभिनेता सुनील शेट्टीचा एक प्रसंग आहे. त्यात तो आपल्या साथीदाराला म्हणतो, ‘‘सारे बॅरेक्स उड गये, लेकिन माँ के मंदिर को कुछ नहीं हुआँ । हमारी जीत जरूर होगी क्योकी माँ हमारे साथ है।’’ .‘बीएसएफ’कडून पूजाअर्चा१९६५ च्या युद्धानंतर या मंदिराची व्यवस्था ‘बीएसएफ’ने स्वतःकडे घेतली, ती प्रथा आजतागायत मोठ्या श्रद्धेने पाळी जाते आहे. इथे या मंदिराचा इतिहास एका ‘शॉर्टफिल्म’द्वारे आवर्जून दाखवला जातो. १६ डिसेंबरला इथे ‘विजय दिवस’ साजरा केला जातो. मंदिर तसंच युद्धस्मारक आता भारतीय लष्कराच्या ‘भारत रणभूमी दर्शन’ या प्रकल्पांतर्गत मोडतात. नवरात्रीच्या वेळी येथे मोठा उत्सव साजरा होतो. त्या वेळी भंडाराही होतो. जवान स्वतः भक्तांना जेवण वाढतात..जोशपूर्ण आरतीमातेच्या दर्शनानंतर मंदिरातली संध्याकाळची आरती म्हणजे अविस्मरणीय अशी अनुभूती आहे. मी स्वतः ती आरती अनुभवली आहे. संध्याकाळ होताच गणवेशधारी सैनिक पुढे आले. त्यांनी नगारे वाजवायला सुरुवात केली आणि अवघं वातावरण वीररसाने प्रफुल्लित झालं. बघता बघता त्या युद्धवाद्याच्या आवाजाने आसमंत भरून गेला. लवकरच राजस्थानमधल्या ढोलाच्या ठेक्यावर जगदंबेची आरती सुरू झाली. अत्यंत जोशात घंटारवही होऊ लागला, तेवढ्यात लक्षं वेधून घेतलं ते मोठ्या झांजा वाजवणाऱ्या जवानांच्या गटाने. अतिशय जोशात होणारी जगदंबेची ही प्रसिद्ध आरती अनुभवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भाविक आणि माझ्यासह लष्करी विभागातले अनेक अधिकारीही जमले होते..युद्धघोषणा‘राजा रामचंद्र की जय’ अशी गर्जना करत शत्रूवर तुटून पडणारे राजपूत रायफल्सचे सैनिक किंवा ‘जय महाकाली.. आयो गुरखाली’ असा उच्चार करत सरसावणारे गोरखा सैनिक पहिले की, श्रद्धेचं सैन्याशी असलेलं नातं दिसून येतं. जोशात घोषणा देताच गंभीर जखमी होऊन खाली पडलेला सैनिक तशाही अवस्थेत पुन्हा उठून शस्त्र हातात घेतो... कारण, तेव्हा त्याला आठवत असतो तो पूर्वजांचा पराक्रम! भारतीय रेजिमेंट्सच्या युद्धघोषणा म्हणजे त्या त्या प्रांताचा इतिहास, स्वधर्म आणि स्वातंत्र्यासाठी जीवन समर्पित केलेल्यांचं स्मरण!.Premium| RBI Retail Direct : सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचा मार्ग .श्रद्धा आणि धार्मिक ऐक्यभारताच्या सगळ्या सैन्यदलांमध्ये श्रद्धेला, धार्मिक ऐक्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रत्येक रेजिमेंटमध्ये जवानांच्या संख्येनुसार त्या त्या धर्माची उपासनास्थळे उभारलेली असतात, अगदी सीमावर्ती भागातसुद्धा असतात! सगळे उत्सवही जोशात साजरे होतात. युद्धजन्य परिस्थितीत मृत्यूचं सावट सतत घोंघावत असताना आपल्या धर्मावरचा विश्वास, कुटुंबाचे संस्कार, पूर्वजांबद्दलचा अभिमान हे सगळं सैनिकांना प्रेरणा देणारं ठरतं. सैन्यनेतृत्त्वाची संकल्पनादेखील याच्याशी जोडली गेली आहे. एक अधिकारी केवळ युद्धात सैनिकांचं नेतृत्त्व करत नाही, तर तो त्यांच्या संस्कृतीशी एकरूप होतो. कोणत्याही प्रांताचा, धर्म वा पंथाचा असला तरी आपल्या रेजिमेंटमधल्या सैनिकांच्या धर्मश्रद्धेला तो नेहमीच शिरोधार्य मानतो, तिला ‘आपली’ म्हणतो! त्यांचा प्रतिनिधी होऊन सगळे धार्मिक सोपस्कार आनंदाने करतो. हे ऐक्य, ही श्रद्धा सैनिकांना सकारात्मक ठेवत त्यांचं मनोधैर्य उंचावते..Premium| Benzene Discovery: षटकोनी रिंगाची रचना असलेल्या बेंझीनचा शोध कसा लागला आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?.विजयाचं वरदानतनोट मातेसमोर किंवा इतर कुठेही दुर्गम भागात पहारा देणारे भारतीय सैनिक, देवीसमोर नतमस्तक होत जणू मनोभावे विनवतात - ‘हे आई, आजवर किती संकटं आमच्यावर आली! विविध बाजूंनी शत्रूने घेरलं, तेव्हा कधी प्रचंड हिमवृष्टी तर कधी वाळवंटातील धुळीची वादळं... अशा अनेक अडचणींवर मात करून विजय प्राप्त करण्यासाठी तूच आम्हाला बळ दिलंस! अशीच आमच्या पाठीशी रहा. आम्ही असलो, नसलो, तरी भारताच्या सीमा अभेद्य राहू दे! आक्रमण झालंच तर कोणताही संभ्रम मनात न येता पुन्हा आमचा रणराग जागा होऊ दे! आम्हाला विजयाचं अखंड वरदान दे! जय हिंद!’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 