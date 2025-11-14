२०२० मध्ये अमेरिकेतील एका जोडप्याने आपल्या नवजात मुलाचे नाव ‘नल’ (Null) ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ही केवळ नावाची निवड नव्हती; तर एक जाणूनबुजून केलेला प्रयोग होता. संगणक प्रोग्रामिंगमध्ये ‘Null’ म्हणजे ‘काहीही नाही (निरंक)’ असा अर्थ असतो. त्यांना हे पाहायचे होते, की जेव्हा मानवी नाव या संगणकीय शून्य मूल्याशी टक्कर देते तेव्हा काय घडते. परिणाम अपेक्षित होता - संपूर्ण गोंधळ! सरकारी डेटाबेसमध्ये त्रुटी येऊ लागल्या, अर्ज नाकारले गेले आणि अनेक विभागांच्या सिस्टीम क्रॅश झाल्या. एका साध्या नावाच्या निवडीतून एक गंभीर वास्तव उघड झाले : आपल्या डिजिटल सिस्टीम माहितीवर प्रक्रिया करताना किती असुरक्षित आहेत... मानवी आणि यांत्रिक भाषेतील ही मूलभूत तफावत आजही अनेक समस्यांना जन्म देत आहे आणि ती समस्या आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या युगात अधिक धोकादायक स्वरूपात समोर आली आहे. .होमो-ग्लिफचा खेळ‘नल’ नावाच्या बाळाने उघड केलेली डिजिटल असुरक्षितता आज अधिक व्यापक आणि धोकादायक रूपात विकसित झाली आहे. इंटरनेटवर, वाईट हेतू असलेले लोक (Bad Actors) कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) सुरक्षा प्रणालींना फसवण्यासाठी अत्यंत साध्या; पण विनाशकारी युक्त्या वापरत आहेत. या एआय प्रणाली अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून आपल्याला द्वेषपूर्ण भाषण, स्पॅम आणि चुकीच्या माहितीपासून वाचवण्यासाठी बनवल्या आहेत; मात्र हल्लेखोर काही क्षुल्लक बदलांनी त्यांना सहज हरवत असून त्यांची अचूकता जवळपास शून्यावर आणत आहेत. या समस्येचे मूळ मानवी दृष्टी आणि संगणकीय तर्क यांच्यातील मूलभूत फरकात दडले आहे. जे आपल्या डोळ्यांना एकसारखे दिसते, ते संगणकाच्या मेमरीसाठी पूर्णपणे वेगळे असू शकते. याच तत्त्वावर ‘होमो-ग्लिफ अटॅक’ (Homoglyph Attack) काम करतो. या तंत्रात, एखाद्या शब्दातील मूळ अक्षर (उदा. इंग्रजी) त्याच्यासारख्या हुबेहूब दिसणाऱ्या दुसऱ्या लिपीतील (उदा. सिरिलिक किंवा ग्रीक) अक्षराने बदलले जाते. उदाहरणार्थ, ‘attack’ या शब्दातील इंग्रजी ‘a’ हे अक्षर रशियन सिरिलिक लिपीतील ‘а’ने बदलल्यास, मानवी डोळ्यांना कोणताही फरक जाणवत नाही; पण संगणकासाठी, ही दोन्ही अक्षरे पूर्णपणे भिन्न आहेत; कारण त्यांचे युनिकोड कोड पॉइंट्स वेगळे आहेत. याचा परिणाम थेट सुरक्षेवर होतो. ‘होमो-ग्लिफ’ वापरून लिहिलेला द्वेषपूर्ण किंवा चुकीच्या माहितीचा मजकूर एआयच्या स्वयंचलित फिल्टरला ओळखूच येत नाही आणि तो सहजपणे पुढे जातो. संदेश वाचणाऱ्या माणसाला तो स्पष्टपणे दिसतो; पण मशीनसाठी तो एक निरर्थक अक्षरांचा गोंधळ असतो. अशा प्रकारे, अत्यंत कमी खर्चात आणि सोप्या पद्धतीने हल्लेखोर डिजिटल सुरक्षेची सर्वात मजबूत भिंत ओलांडत आहेत. .धोक्याची सूचना आधीच मिळाली होती; पण २०२४ आणि २०२५ मधील ताज्या संशोधनाने या असुरक्षिततेची भयावह व्याप्ती उघड केली आहे. सुरक्षा संशोधकांनी जेव्हा सहा मोठ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामग्री शोधक प्रणालींवर होमो-ग्लिफ हल्ल्यांची चाचणी केली, तेव्हा निकाल धक्कादायक होते : फसवणुकीचे दर ८० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. एका सर्वात गंभीर प्रयोगात, मायक्रोसॉफ्टच्या अत्याधुनिक Azure AI Content Safety प्रणालीची अचूकता - जी हानिकारक सामग्री रोखण्यासाठी बनवलेली एक डिजिटल ढाल आहे - ९० टक्क्यांवरून थेट शून्यावर कोसळली. हल्लेखोरांनी दुर्भावनापूर्ण प्रश्नांमध्ये अदृश्य अक्षरबदल मिसळून हे साध्य केले, ज्यामुळे ते मशीनसाठी अक्षरशः ‘अदृश्य शत्रू’ बनले. येथे एआय केवळ फसले नाही, तर ते पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले.सोशल मीडिया कंपन्या अब्जावधी पोस्ट्समधून हानिकारक सामग्री वेगळी काढण्यासाठी याच एआय प्रणालींवर अवलंबून असतात. या प्रणाली द्वेष, स्पॅम आणि चुकीच्या माहितीशी संबंधित विशिष्ट नमुने - जसे की विशिष्ट की-वर्ड किंवा वाक्यरचना - ओळखण्यासाठी प्रशिक्षित केल्या जातात; पण होमो-ग्लिफ हल्ला केवळ नमुना बदलत नाही, तर तो ज्या मुळाक्षरांवर आधारित आहे त्यांनाच भ्रष्ट करतो. जेव्हा मूळ अक्षरेच बदलतात तेव्हा संपूर्ण शोध यंत्रणा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळते. उदाहरणार्थ, एक पारंपरिक फिल्टर ‘लस धोका’ हे शब्दसमूह त्वरित पकडेल; पण जेव्हा ते दिसायला सारख्याच असलेल्या लॅटिन, सिरिलिक आणि ग्रीक अक्षरांच्या मिश्रणाने लिहिले जातात, तेव्हा ते एआयसाठी अदृश्य होतात. धोकादायक संदेश मानवी वाचकापर्यंत अचूकपणे पोहोचतो; तर आपला डिजिटल रक्षक - मशीन - त्याला केवळ अक्षरांचा एक निरर्थक गोंधळ म्हणून पाहतो. यामुळे अब्जावधी डॉलर्सची सुरक्षा यंत्रणा असूनही, इंटरनेटवरील माहितीच्या शुद्धतेवर आणि सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .संरक्षणाची भिंत उभी करण्यापेक्षा तिला तोडणे खूपच स्वस्त आणि सोपे आहे. ‘होमो-ग्लिफ’ वापरून मजकूर बदलण्यासाठी शून्य खर्च येतो; हे विनामूल्य ऑनलाइन साधनांमधून केवळ कॉपी-पेस्ट करण्याचे काम आहे. ‘वॉटरमार्क स्टीलिंग’सारख्या अधिक प्रगत युक्त्या, ज्यात एआयच्या स्वतःच्या स्वाक्षरीलाच चोरले जाते, त्यासुद्धा ५० डॉलर्सपेक्षा कमी खर्चात यशस्वी होतात. याउलट, संरक्षणासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून एआय प्रणाली तयार कराव्या लागतात, त्यांना सतत प्रशिक्षित करावे लागते आणि त्यासाठी उच्चशिक्षित तज्ज्ञांची फौज लागते.फसवणुकीच्या या तंत्राचा विकासही थक्क करणारा आहे. सुरुवातीच्या काळात (२०२०-२२), एआय-लिखित मजकूर लपवण्यासाठी केवळ समानार्थी शब्द किंवा वाक्यरचना बदलली जायची. २०२३ पर्यंत हल्लेखोर अधिक हुशार झाले. स्वल्पविरामापूर्वी एक अतिरिक्त स्पेस टाकण्यासारख्या क्षुल्लक बदलानेही शक्तिशाली डिटेक्टर्सना सहज तोडले जात होते. २०२४ मध्ये होमो-ग्लिफ हल्ल्यांना पद्धतशीर स्वरूप आले. संशोधनाने हे सिद्ध केले, की प्रत्येक ५०० शब्दांमागे फक्त तीन ते चार अक्षरे बदलल्यास, डिटेक्टरचा आत्मविश्वास ९९ टक्क्यांवरून थेट पाच टक्क्यांवर आणता येतो, ज्यामुळे एआय अक्षरशः आंधळा होतो. .२०२५ मध्ये तर ही लढाई अधिक तीव्र झाली आहे. आता अक्षर बदलांना हुशार सूचनांची (Adversarial Prompts) जोड दिली जात आहे. ही दुहेरी रणनीती एआयच्या तर्कशक्तीला आणि ओळखक्षमतेला एकाच वेळी लक्ष्य करते, ज्यामुळे सुरक्षा फिल्टर्सना ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त यशस्वीपणे बायपास केले जात आहे. यावरून स्पष्ट होते, की हल्लेखोर केवळ स्वस्तात काम करत नाहीत, तर ते संरक्षकांपेक्षा अधिक वेगाने नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत, ज्यामुळे ही शस्त्रास्त्र स्पर्धा पूर्णपणे एकतर्फी बनली आहे.ही असुरक्षितता अनेक क्षेत्रांत मोठे धोके निर्माण करते. आर्थिक क्षेत्रात, फिल्टरमधून निसटलेले फिशिंग संदेश ग्राहकांना लाखोंचे नुकसान पोहोचवू शकतात. आरोग्यसेवेत, चुकीच्या सूचना देऊन वैद्यकीय एआय प्रणालींना फसवले जाऊ शकते. राजकारणात, एआय फॅक्ट-चेकरकडून चुकीची माहिती ‘खरी’ म्हणून प्रमाणित केली जाऊ शकते.संरक्षकांसमोरचे मूळ आव्हान हेच आहे, की संगणकाला जे दिसतेय तेच माणसाला दिसायला लावणे. युनिकोड नॉर्मलायझेशनसारखे उपाय सुचवले जातात; पण यामुळे गैर-लॅटिन भाषांच्या वापरावर बंदी येण्याची भीती आहे, म्हणजेच डिजिटल वसाहतवादाची चिंता वाढते. एन्सेम्बल पद्धतींमध्ये (अनेक एआय एकत्र करणे)देखील हल्लेखोर दोन्ही प्रणालींना वेगवेगळ्या तंत्रांनी फसवू शकतात. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे वेळेची. संशोधक नवीन बचाव (Patch) तयार करेपर्यंत, हल्लेखोर काही तासांत त्या बचावाला तोडणारे नवीन तंत्र तयार करतात. .Premium| India Defense Technology: अमेरिकेतील टेक कंपन्या लष्करासोबत काम का करत आहेत, भारताची भूमिका काय?.नियामक परिस्थितीदेखील या बदलांशी जुळवून घेऊ शकलेली नाही. युरोपियन युनियन एआय कायद्यावर बोलत असला तरी, ‘algorithmic disguise’ म्हणजे नक्की काय, यावर कोणतीही स्पष्ट चौकट नाही. भारतात, माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ सामग्री नियंत्रणासाठी १०० टक्के अचूक एआय गृहीत धरतात - जी गृहीतके होमो-ग्लिफ हल्ल्यांनी मोडीत काढली आहेत. सरकारने सामग्री काढून टाकण्याची मागणी केल्यास आणि एआय ते पकडू शकला नाही, तर जबाबदार कोणाला धरायचे? प्लॅटफॉर्मला, वापरकर्त्याला की एआय प्रणालीला?अब्जावधी पोस्ट्ससाठी मानवी समीक्षा करणे शक्य नाही. एआय संशयास्पद सामग्री फ्लॅग करते; २०२० मध्ये 'Null' नावाच्या बाळाने दिलेला इशारा आता एका पूर्ण-प्रमाणातील सायबर युद्धाचे रूप घेत आहे. ही लढाई आता थेट कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सुरक्षा प्रणालींविरुद्ध लढली जात आहे, ज्या आपल्या आरोग्य, वित्त आणि संरक्षण यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे रक्षण करतात. एआय जसजसा सर्वव्यापी होत आहे तसतसा त्याला साध्या अक्षर बदलांनी फसवण्याचा धोका वाढत आहे. ही एक मूलभूत असुरक्षितता आहे, जी आपल्या संपूर्ण डिजिटल समाजाला धोका निर्माण करते.केवळ तांत्रिक उपायांवर अवलंबून राहणे आता पुरेसे नाही. एक तर आपण संगणकांना मानवासारखे पाहायला शिकवले पाहिजे किंवा त्यांच्या मर्यादा स्वीकारून मानवी बुद्धिमत्तेसह एक मजबूत, संकरित सुरक्षा व्यवस्था तयार केली पाहिजे. अन्यथा, आपले अब्जावधी डॉलर्सचे डिजिटल किल्ले पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळतील. ही केवळ एक तांत्रिक अडचण नसून, आपल्या डिजिटल भविष्याच्या सुरक्षिततेसमोरील एक निर्णायक आव्हान आहे,ज्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. 