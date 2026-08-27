Premium|Hormonal Imbalance in Marathi: हार्मोनचा ‘बॅलन्स’ का बिघडलाय यामागची कारणं काय? संशोधनं काय सांगतात?

पुणे – डॉक्टर हे कशामुळे होतंय.? हार्मोनमुळं..! असा संवाद आपल्यातल्या कितीतरी जणांचा तुमच्या डॉक्टरांसोबत झाला असेल. मूल होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या महिलांच्या बाबतीत अनेकदा हार्मोनचे असंतुलन अशी कारणं ऐकायला मिळतात. पिंपल का आले.. हार्मोन, वजन का वाढलं हार्मोन, बारिक का झाली.. हार्मोन. अनेक गोष्टींसाठी हार्मोन असं उत्तर दिलं जातं. असं हे हार्मोन नेमकं शरिरात करतं तरी काय?मुळात हार्मोन म्हणजे काय..? माणसाच्या शरिरात हार्मोन कशा प्रकारची भूमिका बजावतात? हा हार्मोनचा बॅलन्स बिघडतो म्हणजे नेमकं काय होतं? हार्मोनचा बॅलन्स बिघडण्याची कारणं काय आहेत? भारताची काय आकडेवारी आहे? आणि हा बिघडलेला Hormonal balance कसा ठीक करायचा? हे सगळं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून....मुळात Hormone म्हणजे काय?आपल्या शरीरात वेगवेगळी अवयव आणि ग्रंथी सतत एकमेकांशी संवाद साधत असतात. हा संवाद साधण्यासाठी शरीर काही रासायनिक संदेशवाहक तयार करतं. त्यांनाच Hormones म्हणतात. यात वेगवेगळ्या प्रकारचे होर्मोन असतात. प्रत्येक हार्मोनचं स्वतंत्र काम असतं.माणसाच्या शरिरात हार्मोन कशा प्रकारची भूमिका बजावतात?हे हार्मोन्स थेट रक्तामध्ये सोडले जातात आणि रक्ताच्या प्रवाहातून ते शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांपर्यंत किंवा पेशींपर्यंत पोहोचतात. एकदा का ते योग्य अवयवापर्यंत पोहोचले की, ते त्या अवयवाला सांगतात की आता काय कृती करायची आहे. म्हणजेच...Insulin: हे हार्मोन रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतं.Thyroxine (T4) : शरीराचा चयापचय नियंत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो,Estrogen आणि Progesterone : हे हार्मोन मासिक पाळी, ovulation, गर्भधारणा आणि प्रजननामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.Testosterone : स्त्री-पुरुष दोघांमध्ये असतं; हे शरीराच्या अनेक प्रक्रियांमध्ये भूमिका बजावतं.Cortisol : stress ला शरीर कसं प्रतिसाद देणार हे नियंत्रित करण्यात मदत करतं.Melatonin : हे हार्मोन झोप आणि जागेपणाच्या cycle मध्ये भूमिका बजावतं.शरीरात प्रत्येक hormone कायम एका ठरावीक प्रमाणात असतं असं नाही. गरजेनुसार hormone ची पातळी सतत बदलत असते. आणि या व्यतिरिक्तही hormone शरिरात असतात. ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. .Premium|Thyroid in Marathi : हल्ली सगळ्यांना थायरॉइड का होतंय? मीठ कमी जास्त खाण्याचा थायरॉइडशी काही संबंध आहे का?.हा हार्मोनचा बॅलन्स बिघडतो म्हणजे नेमकं काय होतं?शरीराला एखादा रासायनिक संदेश योग्य प्रमाणात, योग्य वेळी किंवा योग्य पद्धतीने मिळत नाही, तेव्हा hormonal disturbance निर्माण होतो. हे मुख्यतः चार प्रकारे होऊ शकतं.एखादा हार्मोन जास्त तयार होणंया परिस्थितीत एखादा हार्मोन हा शरिराला आवश्यक असणाऱ्या गरजेपेक्षा जास्त तयार केला जातो. याचं उदारहण घ्यायचं झालं तर, काही परिस्थितींमध्ये महिलांमध्ये androgen जो पुरूषी हार्मोन म्हणून ओळखला जातो तो जास्त असू शकतो. त्यामुळे मुरूमं, चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर जास्त केस येणे, पाळी अनियमित होणे अशी लक्षणं दिसू शकतात. एखादा हार्मोन कमी तयार होणंदुसऱ्या प्रकारात शरिराला आवश्यक असणाऱ्या हार्मोनपेक्षा एखादा हार्मोन कमी तयार होणे. अनेकदा thyroid gland पुरेसं thyroid hormone तयार करत नसेल तर थकवा, वजनात बदल, थंडी जास्त वाजणं, पाळीतील बदल अशी लक्षणं होऊ शकतात. हार्मोन योग्य वेळी तयार न होणंहार्मोन किती आहे याच्या इतकंच ते कधी तयार होतं हेही महत्त्वाचं असतं. म्हणजे प्रजननाच्या पद्धतीत hormones एका ठराविक क्रमाने आणि वेळाने काम करतात. त्यात अडथळा आला तर ovulation किंवा menstrual cycle वर परिणाम होऊ शकतो. हार्मोन पुरेसा असला तरी शरीराने त्याला योग्य प्रतिसाद न देणंयाचं उत्तम उदाहरण insulin resistance. शरीर insulin तयार करत असतं, पण पेशी insulin ला अपेक्षित प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे शरीर आणखी insulin तयार करण्याचा प्रयत्न करतं.Hormonal imbalance हा पुरुषांमध्येही असतो की केवळ महिलांमध्ये?पुरूष आणि स्त्रिया या दोघांमध्येही Hormonal Imbalance होऊ शकतो. फरक एवढाच की महिलांमध्ये menstrual cycle, ovulation, pregnancy, menopause यांसारख्या प्रक्रियांमुळे hormones मध्ये नैसर्गिक चढ-उतार जास्त ठळकपणे जाणवतात त्यामुळेच hormonal imbalance हा शब्द महिलांबाबत अधिक वापरला गेलेला दिसतो. यामध्ये काही अभ्यासानुसार स्त्रियांमध्ये बाळाच्या जन्माच्या काळात तर पुरूषांमध्ये साधारण ३५ वर्षानंतर Hormonal imbalance जास्त प्रमाणात दिसून येतो. .Premium|Hunger vs Appetite : मंद झाली भूक ही! .हार्मोनचा बॅलन्स बिघडण्याची कारणं काय आहेत?हार्मोनचा बॅलन्स बिघडणं हा कोणताही आजार नाही. तर एखाद्या व्यक्तीच्या शरिरात हार्मोनचं प्रमाण कमी जास्त होणं किंवा शरीराची त्या हार्मोनला प्रतिसाद देण्याची क्षमता बदलणं असं आहे. ते अनेक कारणांनी होऊ शकते. Endocrine Society of India च्या माहितीनुसार हार्मोनल बदल हे साधारणा खालील कारणांमुळं होत असल्याचे त्यांनी त्यांच्या गाइडलाईन्समध्ये नमूद केलं आहे.थायरॉइडशी संबंधित विकारथायरॉइड ग्रंथी शरीराची चयापचय क्रिया नियंत्रित करणारं हार्मोन्स तयार करते. या ग्रंथीच्या कार्यात बिघाड झाल्यास रक्तातील हार्मोन्सचं प्रमाण कमी किंवा जास्त होतं. जेव्हा थायरॉइड हार्मोनचं प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा कमी होतं, तेव्हा त्याला Hypothyroidism म्हणतात. यामुळं वजन वाढणं, सतत थकवा जाणवणं, केस गळणं आणि कोरडी त्वचा यांसारखे बदल शरीरात दिसून येतात. PCOS म्हणजेच Polycystic Ovary SyndromePCOS हा महिलांमधील हॉर्मोन्सच्या असंतुलनाचा विकार आहे, ज्यामुळे मासिक पाळी अनियमित होते आणि गर्भधारणेत अडथळा येतो. यामध्ये पुरुषी हॉर्मोन्स Androgens वाढल्यानं चेहऱ्यावर पिंपल्स येतात आणि इन्सुलिनच्या बिघाडामुळं वजन वाढू शकतं. थोडक्यात, याचा परिणाम पाळीच्या चक्रावर आणि शरीराच्या चयापचय क्रियेवर एकत्रित होताना दिसतो. इन्सुलिन रेझिस्टन्सइन्सुलिन हे रक्तातील साखरेचं ऊर्जेत रूपांतर करणारे हार्मोन आहे. 'इन्सुलिन रेझिस्टन्स' म्हणजे शरीरातील पेशी या इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नाहीत, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू लागते. PCOS असलेल्या महिलांमध्ये ही समस्या आढळल्यास हार्मोन्सचं संतुलन अधिक बिघडतं, ज्याचा थेट परिणाम मासिक पाळी आणि प्रजनन क्षमतेवर होतो. म्हणूनच, इन्सुलिनच्या या अडथळ्यावर नियंत्रण मिळवणं PCOS च्या उपचारात अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. लठ्ठपणा आणि शरीरातील चरबीESI च्या obesity guideline मध्ये obesity च्या संदर्भात thyroid, adrenal आणि reproductive hormones चे मूल्यांकन केले आहे. लठ्ठपणामुळं शरीरातील थायरॉइड, ॲड्रिनल आणि प्रजनन प्रणालीशी संबंधित हॉर्मोन्सचं संतुलन बिघडतं. यात प्रामुख्यानं पुरुषांमध्ये पुरुषी हॉर्मोन कमी होतो, तर महिलांमध्ये तो आवश्यकतेपेक्षा जास्त वाढतो. हॉर्मोन्सच्या या बदलांमुळं शरीरात अतिरिक्त चरबी साठून राहते आणि वजन कमी करणं कठीण होतं. थोडक्यात, लठ्ठपणा आणि हॉर्मोन्सचे असंतुलन हे एकमेकांशी थेट जोडलेले असून ते एकमेकांवर परिणाम करतात. ताणतणाव आणि स्टिरॉइडॲड्रिनल ग्रंथी शरीरात 'कोर्टिसोल' नावाचे महत्त्वाचे हॉर्मोन तयार करतं, जे ताणतणाव आणि चयापचय नियंत्रित करतं. यात बिघाड होऊन कोर्टिसोलचे प्रमाण अति वाढल्यास 'कुशिंग्स सिंड्रोम' हा आजार होतो. तसेच, इतर आजारांसाठी दीर्घकाळ स्टिरॉइड औषधं घेतल्यानंही ॲड्रिनल ग्रंथीचं कार्य बिघडू शकतं. पुरुषांमधील प्रजनन हॉर्मोन्सचे असंतुलनहार्मोनल बॅलन्स बिघडण्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे पुरुषांमधील प्रजनन हॉर्मोन्सचे असंतुलन होय. पुरुषांमध्ये अतिलठ्ठपणा किंवा हॉर्मोन निर्मिती कमी होणे यांमुळे टेस्टोस्टेरॉन, LH आणि FSH या महत्त्वाच्या हॉर्मोन्सची पातळी बिघडते. हे हॉर्मोन्स पुरुषांचे प्रजनन आरोग्य, लैंगिक क्षमता आणि स्नायूंची ताकद नियंत्रित करतात. अंतःस्त्रावी ग्रंथींशी संबंधित या बिघाडामुळे शरीराच्या हॉर्मोनल संतुलन पद्धतीत बदल होतो. महिलांमधील प्रजनन हॉर्मोन्सचे असंतुलनहार्मोनल बॅलन्स बिघडण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे महिलांमधील प्रजनन हॉर्मोन्सचं असंतुलन होय. Pregnancy, प्रसूतीनंतरचा काळ आणि Menopause या जीवनाच्या टप्प्यांमध्ये हॉर्मोन्समध्ये नैसर्गिक बदल होतात. महिलांमध्ये अनियमित मासिक पाळी, चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर अति केस येणं, अंडकोषातून अंडी बाहेर न पडणं आणि वंध्यत्व यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्यास शरीरातील LH, FSH, एस्ट्रॅडिऑल, टेस्टोस्टेरॉन आणि SHBG या हॉर्मोन्सची पातळी बिघडलेली असू शकते. या प्रजनन हॉर्मोन्सच्या असंतुलनामुळे शरीराच्या हॉर्मोनल चक्रावरदेखील परिणाम होतो. या शिवाय अन्य अनेक कारणं आहेत जी शरिरातील हार्मोनमधील बदलास कारणीभूत ठरतात. मात्र प्रामुख्यानं जी कारणं समोर येतात त्यामध्ये वरील कारणांचा समावेश आहे..हा बिघडलेला Hormonal balance कसा ठीक करायचा?मुळात Hormonal Iimbalance हा काही वेगळा आजार नाही. त्यामुळे तुमच्या शरिरात नेमका कोणत्या कारणांमुळे Hormonal Iimbalance झाला आहे ते वैद्यकीय सल्ला घेत तपासणं आधी गरजेचं आहे. पण Hormonal balance बिघडण्यात जे कॉमन घटक कारणीभूत ठरतात त्यावर उपाय सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी आरोग्य संस्थांच्या शिफारशींनुसार हा हॉर्मोनल बॅलन्स ठीक करण्यासाठी खालील उपाय महत्त्वाचे ठरतात.प्रोसेस फूड खाणे टाळा त्याऐवजी संतुलित आहार घ्यारक्तातील साखरेची आणि इन्सुलिनची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिफाइंड साखर, मैदा, आणि जंक फूड पूर्णपणे टाळावं. त्याऐवजी हिरव्या पालेभाज्या, संपूर्ण तृणधान्ये जसे की, ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. तसेच प्रोटीन म्हणजेच डाळी, मोड आलेली कडधान्यं, अंडी, किंवा पनीर यांचा आहारात वापर केल्याने हार्मोनची पातळी संतुलित राहण्यास मदत होते.नियमित शारीरिक व्यायाम ठेवारोज ३० ते ४५ मिनिटे व्यायाम करणं गरजेचं आहे. मध्यम स्वरूपाचा एरोबिक व्यायाम जसं की वेगानं चालणं, सायकल चालवणं, पोहणं आणि योगासनं केल्यानं 'इन्सुलिन रेझिस्टन्स' कमी होतो. शरीरातील अतिरिक्त चरबी विशेषतः पोटावरील चरबी कमी केल्यास अँड्रोजन आणि एस्ट्रोजन हार्मोन्सचे संतुलन सुधारते.ताणतणाव आणि झोपेचं नियोजनप्रत्येकानं ७ ते ८ तासांची शांत झोप घेणं गरजेचं आहे. अपुऱ्या झोपेमुळं Cortisol या स्ट्रेस हॉर्मोनची पातळी वाढण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे इतर हॉर्मोन्सचं चक्र बिघडू शकतं. प्राणायाम आणि ध्यान यांमुळे ॲड्रिनल ग्रंथीचे कार्य पूर्ववत राहण्यास मदत होते.नियमित वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारहॉर्मोनल असंतुलनाचं मूळ कारण शोधण्यासाठी रक्ताच्या आवश्यक चाचण्या करून घेणं गरजेचं असतं. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आवश्यकतेनुसार थायरॉइडची औषधं, इन्सुलिन संवेदनशील करणारी औषधं किंवा पाळी नियमित करणारी औषधं वेळेवर घ्यावीत. स्वतःच्या मनाने कोणतीही औषधं किंवा स्टिरॉइड्स घेऊ नयेत.------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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