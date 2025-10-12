Premium| AI in Mathematics: आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाडमध्ये AI ला सुवर्णपदक?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरsaptrang@esakal.comगुगल डीपमाइंडचं जेमिनी आणि ओपनएआयचं नवं एआय मॉडेल या दोघांनी मानवी विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धा करत आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाडमध्ये (आयएमओ) चक्क गोल्ड मेडल पटकावलं! जेमिनीनं ६ पैकी ५ प्रश्न अचूक सोडवले आणि तेही सविस्तर पुराव्यासह. ओपनएआयचं मॉडेलही तितकंच ताकदवान ठरलं. या पार्श्वभूमीवर ‘एआय’च्या प्रगतीच्या पुढील टप्प्यांचा आढावा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या अल्गोरिदम्समध्ये गणिताचा खूप वापर होतो. विशेषतः लीनियर अल्जिब्रा, कॅल्क्युलस, मॅट्रायसेस आणि स्टॅटिस्टिक्स मधली प्रोबॅबिलिटीची थेअरी, कोईफिशंट ऑफ कोरिलेशन अशा गोष्टी ‘एआय’मध्ये प्रामुख्यानं वापरल्या जातात. मिळालेला डेटा प्रोसेस करणं, त्याचं वर्गीकरण करणं, त्यापासून पॅटर्न्स ओळखणं किंवा शिकणं, त्यावरून भाकितं करणं, आणि मॉडेल्स ऑप्टिमाइज करणं या सगळ्यासाठी गणितातल्या या शाखा किंवा पद्धती वापरल्या जातात..आज ‘एआय’मुळे आपल्याला कुठलीही इमेज ओळखता येते. तसंच आपण ‘एआय’मुळेच कॉम्प्युटरला मराठी, इंग्रजी अशा आपल्या भाषेत प्रश्न विचारून त्यांची उत्तरं मिळवू शकतो. यालाच नॅचरल लॅंग्वेज प्रोसेसिंग असे म्हणतात. ‘एआय’मधल्या डीप लर्निंग या तंत्रामुळे हे शक्य होतं. हे करण्यासाठी आपल्याला लीनियर अल्जिब्रा वापरावा लागतो. तसंच डीप लर्निंगचं मॉडेल ट्रेन करण्याकरता जो बॅक प्रॉपोगेशन अलगॉरिदम वापरून वेट्स बदलावी लागतात, त्यासाठी कॅल्क्युलस वापरावं लागतं. तसंच डेटामधील पॅटर्न्स शोधण्याकरता स्टॅटिस्टिक्स आणि प्रोबॅबिलिटी वापरावी लागते.अर्टिफिशल इंटेलिजन्सच्या अल्गोरिदम्समध्ये गणिताचा खूप वापर होतो, तसाच आर्टिफिशल इंटेलिजन्स वापरून आजकाल गणितातल्या मूळ संकल्पना पुढे न्यायला मदत व्हायला लागली आहे. उदाहरणार्थ, गणितातले कठीण किंवा जटिल प्रश्न सोडवण्यात किंवा सिद्ध करण्यात मदत करणं, अनेक गोष्टींमधले नवीन गणिती संबंध शोधणं आणि प्रत्यक्ष गणितज्ञांसाठी एक सशक्त टूल किंवा कोपायलट म्हणून मदतनीस होणं अशा अनेक गोष्टी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स करायला लागलंय. .आपण चॅटजीपीटीला a+b=७ आणि ३a-२b=६ अशी दोन समीकरणं दिली तर तो a=४ आणि b=३ अशी फक्त उत्तरंच देत नाही, तर ती कशी मिळवली या मागची कारणमीमांसा सुद्धा सांगतो. आपण जर त्याला १,४,९,१६ असे ४ आकडे दिले आणि पुढचा आकडा कुठला असं विचारलं तर तो फक्त २५ हे उत्तरच सांगत नाही, तर हे सगळे आकडे अनुक्रमे १,२,३,४ यांचे वर्ग आहेत आणि त्यामुळे पुढचा आकडा ५चा वर्ग असला पाहिजे असं त्याचं कारण सुद्धा सांगतो ही त्यातली गंमत आहे.अवघड गणितं सोपी...आता तर ‘एआय’ गणितातल्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन त्यात मोठी पारितोषिकंही मिळवायला लागलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाड (आयएमओ) ही जगातली सर्वांत अवघड गणित स्पर्धा मानली जाते. या स्पर्धेत दरवर्षी शंभरहून अधिक देशांमधले हुशार विद्यार्थी सहभागी होतात. यामध्ये फक्त सहा प्रश्न असतात, पण प्रत्येक प्रश्न इतका वेगळा, गुंतागुंतीचा आणि आव्हानात्मक असतो की तो सोडवण्यासाठी फक्त सूत्रं पाठ करणं उपयोगाचं ठरत नाही. त्यासाठी खोल विचार, नवा दृष्टिकोन, चिकाटी आणि सर्जनशील कल्पनाशक्ती लागते. यामध्ये फक्त टॉप ८ टक्के स्पर्धकांनाच गोल्ड मेडल मिळतं. .आपल्याकडे आता भारतामध्ये काही हुशार मुलांना पाचवीत असतानाच वेगळं केलं जातं आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाडसाठी तयार करायला सुरुवात केली जाते. मग ५–६ वर्षं सतत खूप रिगरस ट्रेनिंग दिलं जातं. यात Discrete Maths, Probability, Combinatorics, आणि Geometry सारख्या कठीण विषयांवर भर दिला जातो. मुलं कठीण प्रश्न सोडवतात, मॉक टेस्ट्स देतात आणि सतत सरावामुळं त्यांची स्किल्स शार्प होत जातात. असं म्हणतात की या प्रोसेसमुळेच भारताने ‘आयएमओ’मध्ये जगभरात नाव कमावलंय. एका अहवालानुसार, २०२५मध्ये भारताच्या टीमनं तीन गोल्ड, दोन सिल्व्हर आणि एक ब्रॉन्झ जिंकले, तर २०२४मध्ये चार गोल्ड्स मिळवून विक्रम केला होता. अशा बातम्यांमुळे अनेक पालक आणि मुलांमध्ये ‘आयएमओ’ हे एक मोठे स्वप्न बनले आहे. .एकीकडे मुलं ही एवढी तयारी करत असताना यंदा मात्र काहीतरी ऐतिहासिक घडलं. गुगल डीपमाईंडचं जेमिनी आणि ओपनएआयचं नवं एआय मॉडेल या दोघांनी मानवी विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धा करत आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाड (आयएमओ) चक्क गोल्ड मेडल पटकावलं ! जेमिनीनं ६ पैकी ५ प्रश्न अचूक सोडवले आणि तेही सविस्तर पुराव्यासह. ओपनएआयचं मॉडेलही तितकंच ताकदवान ठरलं. म्हणजेच एआय आता केवळ उत्तरं देणं इतकंच करत नाही, तर तो त्यामागची आपली विचारसरणी मांडतो, त्यातल्या चुका ओळखतो आणि सुधारतो, तसंच अनेक पर्याय तपासून त्यातून सगळ्यात चांगलं उत्तर शोधतो. 'आयएमओ' ही साधी परीक्षा नाहीये. साडेचार तासांमध्येच सगळे प्रश्न सोडवावे लागतात आणि ते असे प्रश्न असतात जे अनेकदा मोठमोठ्या प्राध्यापकांनाही सहज सुटत नाहीत. जेमिनी प्रश्न सोडवताना अनेक दिशा तपासतो, त्यामधले चुकीचे टप्पे काढून टाकतो आणि योग्य तो मार्ग स्वीकारतो. 'ओपनएआय'नं मात्र 'टीमवर्क'सारखा दृष्टिकोन वापरला. जणू वेगवेगळे एजंट्स वेगवेगळ्या पद्धतींनं उत्तरं शोधतात आणि शेवटी सगळ्यात जास्त तर्कसंगत व सुंदर उत्तर निवडतात. हीच 'एजंटिक एआय'ची खरी ताकद आहे. 'एआय' आपल्या मदतीसाठी...या घटनेचा गणिताच्या जगावर प्रचंड परिणाम होऊ शकतो. शतकानुशतकं न सुटलेली प्रमेयं, नव्या थिअरीज, गुंतागुंतीचे पॅटर्न्स - हे सगळं सोडवताना आता संशोधकांना 'एआय'ची साथ मिळणार आहे. आज जिथे शेकडो संशोधकांचा गट अनेक वर्ष मेहनत घेतो, तिथे 'एआय' फक्त काही आठवड्यांतच नवा मार्ग दाखवू शकतो. शिक्षण क्षेत्रातही 'एआय' मुलांना फक्त उत्तरं देणार नाही, तर उत्तर कसं मिळतं हे समजावून सांगेल, वेगवेगळ्या पद्धती दाखवेल आणि मुलांना सर्जनशील विचार करायला प्रवृत्त करेल. गणिती प्रश्न सोडवणं आता खूप वेगानं व्हायला लागलं आहे. मागच्या काही महि PutnamBench सारख्या अवघड बेंचमार्कवरही हे मॉडेल आधीच्या तुलनेत खूप पुढे गेलं. अशा गोष्टींमुळे हे स्पष्ट होतं, की गणिती प्रश्न आता केवळ विद्यापीठं किंवा प्रयोगशाळेतच सोडवले जात नाहीत, तर ‘स्पर्धेचा ताण’, ‘वेळेची मर्यादा’ आणि ‘चुका तपासण्याची पारदर्शकता’ अशा कठीण अटींमध्येही ‘एआय’ समर्थ ठरतेय..हा बदल फक्त स्पर्धात्मक गणितापुरताच मर्यादित नाही. विवेचनात्मक तर्कशक्ती, बहु-चरणी गणिती रचना, अल्जिब्रा, समीकरणं, असमानता अशा क्षेत्रांतही ‘एआय’नं काही सर्जनशील धडे दिले आहेत. जेमिनी डीप थिंकसारखी मॉडेल्स वेगवेगळे विचार तपासून समांतर -तर्क (parallel reasoning) वापरतात आणि अधिक परिपूर्ण उपाय शोधतात. त्यामुळे गणित शिकवणं, शिकणं आणि संशोधन करणं हे जुन्या पद्धतींच्या तुलनेत पूर्णपणे बदलत चाललं आहे. माणूस अधिक ‘एआय’ अशी जोडी आता सर्वत्र दिसते आहे. ‘एआय’ फक्त पूरक साधन न राहता अनेकदा सुरुवातीचं नेतृत्वही घेताना दिसतो आहे..या सगळ्या बदलांचा अर्थ असा, की आताफक्त ज्ञान असणं पुरेसं नाही. विचार करण्याची क्षमता, समस्यांना नव्या नजरेनं पाहण्याचीजिज्ञासा आणि तर्कशुद्ध पावलं उचलण्याचा दृष्टिकोन ही खरी ताकद ठरणार आहे. ‘एआय’नं जे काही साधलं आहे ते नक्कीच प्रेरणादायी आहे, पण त्याचबरोबर ‘एआय’ आपल्याला मदत करण्यासाठी आहे, आपल्याशी स्पर्धा करण्यासाठी नाही हे लक्षात ठेवायला हवं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 