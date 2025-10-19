Premium| Artificial Intelligence: खेळाचे मैदान आणि रणनीती आता 'एआय' ठरवर का?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरachyutrohit1@gmail.comक्रिकेटच्या काही लीग मॅचेसमध्ये रोबोट अंपायर्स वापरणं सुरूही झालेलं आहे. प्रत्येक खेळाडूचे गुणदोष, मैदानाची स्थिती आणि प्रतिपक्षाचे स्ट्रॉंग किंवा वीक पॉइंट्स काय आहेत याचा विचार करून व्यूहरचना ठरवाव्या लागतात. हेही काम करण्यासाठी आज ‘एआय’ खूप मदत करतं. आता ‘एआय’ जिंकण्यासाठी काय व्यूहरचना करायची आणि खेळाडूने कुठल्या खेळी करायच्या हेही ‘एआय’ सांगेल. मैदानावर ‘एआय’ च्या खेळ्या काय काय असतील याविषयी...कुठल्याही खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवण्यासाठी खूप कष्ट आणि अनेक वर्ष सतत सराव करावा लागतो. त्यासाठी खूप तज्ज्ञ प्रशिक्षक असण्याची गरज असते. क्रिकेटमध्ये पूर्वीच्या काळी आचरेकरसर सचिन तेंडुलकरला गुरु म्हणून लाभले होते. कुठल्याही खेळामध्ये खेळाडू कशा हालचाली करतो, कसा आणि किती वेगानं पळतो, क्रिकेटमध्ये, टेनिसमध्ये किंवा टेबल-टेनिसमध्ये खेळाडू बॅट किंवा रॅकेट हातात कशी धरतो यावर ट्रेनरला सतत लक्ष ठेवावं लागतं. तसंच समोरून कुठल्या पद्धतीनं आलेला बॉल परतवण्याकरता बॅट किंवा रॅकेट कशा तऱ्हेनं हातात धरावी, कुठल्या अँगलनं आणि किती वेगात फिरवावी याविषयी ट्रेनरकडून अनेक वर्ष प्रशिक्षण घेऊन सतत सराव करावा लागतो. आता प्रशिक्षणाचं हेच काम आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स करायला लागलं आहे. .लक्ष्य आधारित प्रशिक्षणआज-काल हातावर किंवा पायांवर लावता येतील अशी वेअरेबल डिव्हायसेस निघाली आहेत. ती वापरून खेळाडूच्या हालचालींविषयीचा डेटा, त्याच्या-तिच्या स्नायूंविषयीचा डेटा आणि खेळाडूची मानसिक किंवा भावनिक स्थिती तसंच त्या खेळाडूचं वजन, उंची, बीपी, शुगर, हार्ट रेट अशा सगळ्या गोष्टींचा डेटा एकत्र करून मशीन लर्निंगचे अलगोरिदम्स वापरून त्यातले पॅटर्न्स शोधून प्रत्येक खेळाडूचे गुणदोष समजावून घेता येतात, त्यानंतर त्यातले दोष कसे काढता येतील यावर प्रशिक्षक भाष्य करू शकतो आणि प्रत्येक खेळाडूसाठी टार्गेटेड प्रशिक्षणाचं नियोजन करू शकतो. एवढंच नव्हे, तर प्रत्येक खेळाडूला कुठल्या परिस्थितीत इजा किंवा जखम होण्याची शक्यता किती आहे हेही सांगू शकतो. आता तर प्रशिक्षकाचंही काम ‘एआय’च करायला लागलेला आहे. (उदाहरणार्थ - ॲपल वॉच आणि आयफोन मिळून ॲपलचा स्विंगव्हिजन हा ‘एआय’कोच). कित्येक ‘एआय’टूल्स वापरून कुठला खेळाडू पुढच्या दहा मिनिटांत खूप थकणार आहे किंवा कुठल्या खेळाडूचा यॉर्कर यशस्वी होण्याची शक्यता किती आहे अशा प्रकारची भाकितं ‘एआय’ आता सहजपणे करतो..प्लेयर मेकर कंपनीनं फुटबॉल खेळणाऱ्या खेळाडूंनी पायाला बांधण्यासाठी एक प्रॉडक्ट बनवलाय. खेळ चालू असताना खेळाडूचा वेग, पायांच्या हालचाली या सगळ्या गोष्टी सेन्सर्स टिपतात आणि त्यातून त्या खेळाडूच्या खेळामध्ये काय सुधारणा करायला पाहिजेत, हे ‘एआय’ सुचवतं. फुटबॉल, व्हॉलिबॉल अशा अनेक खेळांमध्ये टीम वर्क खूप महत्त्वाचं असतं. त्यामध्ये कुठल्या खेळाडूनं कुठे उभे राहावं, खेळाची रणनीती काय असावी अशा गोष्टी प्रत्येक खेळाडूचे गुणदोष, मैदानाची स्थिती आणि प्रतिपक्षाचे स्ट्रॉंग किंवा वीक पॉउंट्स काय आहेत याचा विचार करून ठरवाव्या लागतात. हेही काम करण्यासाठी आज ‘एआय’ खूप मदत करतं. उदाहरणार्थ एम. एस. धोनीनं ‘आयपीएल’ मध्ये ‘CricViz Data Analyst’ वापरून प्रत्येक खेळाडूनं कुठे उभं राहावं हे ठरवलं होतं. अमेरिकेत नॅशनल बास्केटबॉल असोसिएशनमध्ये ३० टीम्स स्पर्धेमध्ये भाग घेतात. सेकंड स्पेक्ट्रम या कंपनीबरोबर या असोसिएशननं केलेल्या करारानुसार प्रत्येक खेळातल्या प्रत्येक खेळाडूवर सेन्सर्स वापरून सतत लक्ष ठेवलं जातं. तसंच प्रत्येक खेळाचे व्हिडिओज ‘कंप्युटर व्हिजन’ हे ‘एआय’ मधलं तंत्रज्ञान वापरून प्रत्येकाच्या खेळातले पॅटर्न्स आणि गुणदोष ओळखून त्यामध्ये सुधारणा सुचवल्या जातात..Premium| Data and AI accountability: एआयमुळे ज्ञानाची मक्तेदारी स्वीकारायची की सार्वजनिक संसाधने खुली करायची?.आहाराचंही नियोजननवीन खेळाडूंची निवड करणं, खेळाडूंना होणाऱ्या दुखापती कमी करणं ही कामं सुद्धा आता ‘एआय’ करतं. उदाहरणार्थ लिव्हरपूल FC नं ‘Zone७’ ‘एआय’ वापरल्यानंतर टीमच्या जखमा ३० टक्क्यांनी कमी झाल्या. ‘एआय’ नं थकवा आणि ओव्हर ट्रेनिंग आधीच ओळखून त्यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता. खेळाडूंना आहाराविषयी सल्ला देणं हे कामही आता ‘एआय’ करायला लागलेला आहे. याचं कारण खेळाडूंचा आहार हा सामान्य माणसांपेक्षा वेगळा असावा लागतो आणि प्रत्येक खेळाडूसाठी पुन्हा तो प्लॅन करावा लागतो.रोबोट अंपायर्सचा वापरक्रिकेटमध्ये बॅट्समन आउट झाला आहे की नाही किंवा फुटबॉलमध्ये गोल झाला आहे, की नाही याचे निर्णय देणं ही कामं सुद्धा आता ‘एआय’ सर्रासपणे करायला लागलेला आहे. इतकं की काही वर्षांनंतर अंपायर्सऐवजी त्यांचे होलोग्रॅम्सच निकाल देत असतील आणि प्रत्यक्ष अंपायर्सची गरजच लागणार नाही याविषयी चर्चा चालू आहे. याचं कारण मानवी अंपायर ९०-९५ टक्के वेळा योग्य निर्णय देतो तर ‘एआय’ ९९ टक्के वेळा अचूक निर्णय देतो, असं दिसून आलं आहे. काही लीग मॅचेसमध्ये रोबोट अंपायर्स वापरणं सुरूही झालेलं आहे. आज सुद्धा क्रिकेटचा Hawk-Eye, फुटबॉलचा VAR आणि टेनिस मधलं Line calling या पद्धतीसुद्धा ‘एआय’ चाच आधार घेतात. तसंच खेळाची कॉमेंट्री करण्यामध्ये सुद्धा आता ‘एआय’ मदत करतेय (उदाहरणार्थ - आयबीएम वॉटसन टेनिस एआय). याशिवाय फेस आयडेंटिफिकेशन या ‘एआय’ च्या डीप लर्निंगच्या तंत्रज्ञानामुळे स्टेडियमवर प्रेक्षकांना प्रवेश थेटपणे मिळू शकतो. .Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?.कुठल्याही खेळाचा स्कोअर बघण्याकरता आपण जेव्हा गुगल सर्च करतो, तेव्हा आपल्याला कुठली टीम जिंकण्याची शक्यता किती आहे, याची प्रोबॅबिलिटी सांगितली जाते. यामध्ये सुद्धा ‘एआय’वापरून त्यातली अचूकता वाढवता येते. त्यासाठी दोन्ही टीम्समधला आतापर्यंतचा या मॅच मधला आणि यापूर्वीच्याही मॅचेसमधला परफॉर्मन्स विचारात घेऊन या शक्यता वर्तवल्या जातात. एकूण एआयमुळे उद्याच्या जगात मैदानी खेळांचं स्वरूप आमूलाग्र बदलेल यात शंकाच नाही !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 