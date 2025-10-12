Premium| Great Maratha Resurgence: पुरंदरच्या तहात गमावलेले गड मराठ्यांनी कसे परत मिळवले?

केदार फाळकेeditor@esakal.comशिवाजी महाराजांनी १६७०च्या प्रारंभी मुघलांविरुद्ध पुन्हा तीव्र मोहीम आरंभिली. औरंगजेबाला आपला पुत्र मुअज्जम आणि शिवाजी महाराज यांच्यात गुप्त संगनमत असल्याचा संशय आल्याने त्याने प्रतापराव गुजर आणि निराजी रावजी यांना अटक करण्याचा हुकूम सोडला. परंतु शाहजाद्याच्या दरबारातील एका विश्वासू प्रतिनिधीने हा हुकूम पूर्वीच कळविला होता, त्यामुळे मुअज्जमाने निराजी रावजींना सावधान करून मराठा फौजेसह निघून जाण्यास सांगितले. ते वेगाने शिवाजी महाराजांकडे पोहोचले. औरंगजेबाचे फर्मान औरंगाबादेत पोहोचताना आठ दिवस उलटले होते; त्यामुळे मुअज्जमाने उत्तर पाठविले— ‘मराठे आधीच निघून गेले आहेत.’ या प्रसंगाने शिवाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील दोन वर्षे टिकलेली शांतता संपुष्टात आली..औरंगजेबाने संभाजी राजांच्या जागीरीचा काही भाग जप्त करून, आग्रा भेटीवेळी खर्चाकरिता दिलेल्या रकमेची वसुली करण्याचा बहाणा केला, परंतु वस्तुतः ही कारवाई केवळ दिखावा होती. हिंदूंवर औरंगजेबाकडून जो सातत्याने अन्याय होत होता त्याविरुद्ध प्रजेमध्ये मोठया प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला. शिवाजी महाराजांनी या असंतोषाची योग्य वेळ साधून पुन्हा मुघल सल्तनतीला आव्हान दिले. १६६५मध्ये झालेल्या पुरंदराच्या तहानंतर औरंगजेबाने दख्खनेतील फौजेत घट केली होती, त्यामुळे पुरंदराच्या तहाने मिळालेल्या तेवीस किल्ल्यांच्या प्रशासनाकरिता आवश्यक सैनिकांची कमतरता भासत होती. सह्याद्रीच्या दुर्गम पर्वतरांगांत असलेले हे दुर्ग विलग झालेले आणि रसदविहीन राहिल्यामुळे ते सहजपणे लक्ष्य बनले. मराठ्यांच्या बुद्धिमत्तेने तसेच वेगवान हालचालींनी मुघलांची ही दुर्बलता त्यांच्या विरोधात निर्णायक ठरली. .डिसेंबर १६६९मध्ये मराठा फौजांनी अचानक वेगाने आक्रमणे सुरू केली. मुघलांच्या ताब्यातील प्रदेशांत हल्ले चढवून मराठ्यांनी तहात गमाविलेले अनेक दुर्ग पुन्हा हस्तगत केले. याच मोहिमेत सिंहगडावर घडलेला पराक्रम मराठ्यांच्या रणकौशल्याचे तेजस्वी उदाहरण ठरला.४ फेब्रुवारी, १६७० रोजी तानाजी मालुसरे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे पाचशे निवडक मावळे दुर्गाच्या पायथ्याशी पोहोचले. उदयभान राठोडाच्या अधिपत्याखालील राजपूत सैनिकांना न कळता मावळ्यांनी दुर्गावर चढाई सुरू केली. मराठे तटबंदी चढ़ून दुर्गात प्रवेशले आहेत याची चाहूल लागताच राजपूत सैनिक लढाईस सज्ज झाले. .लढाईला तोंड फुटताच तानाजी मालुसरे आणि उदयभान राठोड एकमेकांवर तुटून पडले आणि घाव लागून दोघेही वीरमरण पावले, तरीही सूर्याजी मालुसरे यांनी मावळ्यांना पुन्हा सावरून सिंहगड जिंकला. राजगडावर प्रतीक्षेत असलेल्या शिवाजी महाराजांनी विजयाचा प्रकाश पाहून जयघोष केला, परंतु तानाजी मालुसऱ्यांच्या निधनाचे दु:ख व्यक्त करत ते म्हणाले— ‘‘एक गड घेतला. परंतु एक गड गेला.’’यानंतर मराठा सेनांनी कल्याण, भिवंडी आणि पुरंदर पुनः ताब्यात घेतले. मुघल मनसबदार मीर जाहिद कैद झाला, नीळोपंतांनी पुरंदर पुन्हा मराठा आधिपत्याखाली आणला. औरंगजेबाने या वाढत्या आक्रमणामुळे घाबरून उत्तरेकडील फौजा दख्खनेकडे रवाना केल्या. परंतु त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही, कारण तोपर्यंत मराठ्यांनी कोकण आणि सह्याद्रीतील बहुतेक दुर्ग जिंकले होते. .दाऊदखान कुरेशीने माहुलीकडे साहाय्य करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मराठ्यांच्या चपळ घोडदळाने त्याला पराभूत केले. रसद तुटल्याने मुघल फौजांना मागे हटावे लागले. मराठ्यांनी विजयाची अखंड मालिका सुरू ठेवून पुन्हा एखादा सह्याद्री स्वराज्याच्या ध्वजाखाली आणला.१६७०च्या मोहिमेने मराठ्यांचा विजयी नाद सह्याद्रीत दुमदुमला. १३ मे रोजी लोहगड मराठ्यांच्या ताब्यात आला आणि त्या पाठोपाठ हिंदोळा (१५ जून), माहुली (१६ जून), कर्नाळा (२२ जून) आणि रोहिडा (२४ जून) हे दुर्ग अनुक्रमे जिंकले गेले. सभासद सांगतो की केवळ चार महिन्यांत सत्तावीस किल्ले परत मिळाले—ही संख्या कदाचित वाढीव असली तरी मराठ्यांच्या वेगवान कारवाईची साक्ष देणारी आहे. .याच काळात शिवाजी महाराजांनी राजगडावरून आपली राजधानी हलवून रायगडावर नेली. याच दुर्गावर पुढे स्वराज्याचे तेजोमय केंद्र उभे राहिले. या काळातच महाराजांनी कोकणातील दंडा-राजपुरीवरील मोहीम हाती घेतली.मराठ्यांचा हा झंझावात चालू असताना मुघल फौजेत मात्र हास्यास्पद गोंधळ माजला होता. पुरंदराच्या मोहिमेत सहभागी झालेला पठाण सरदार दिलेरखान याला औरंगजेबाने चांदा आणि देवगड येथून खंडणी वसूल करण्याच्या मोहिमेवर पाठविले होते. ती यशस्वी करून तो नागपुरात मुक्कामी असतानाच शिवाजी महाराजांच्या नव्या आक्रमणाने दख्खन थरथरू लागली. .औरंगजेबाने त्याला शाहजादा मुअज्जमाच्या फौजेत सामील होण्याचा आदेश दिला, परंतु दिलेरखान आणि जसवंतसिंह यांच्यातील मतभेदांमुळे परिस्थिती ताणली गेली. परिणामी शाहजाद्याने दिलेरखानावर बंडाचा ठपका ठेवला, तर चौकशीसाठी पाठविलेल्या इफ्तिकारखानाने गोंधळात अधिक भर घातली. अखेरीस औरंगजेबाने त्यालाही पदच्युत केले. या अंतर्गत मतभेदांमुळे मुघल फौजेत अशी अफवा पसरली की, मुअज्जम शिवाजी महाराजांच्या सहकार्याने आपल्या बापाविरुद्ध फौज उभारीत आहे. अशा गोंधळात मराठ्यांनी आणखी एक थरार निर्माण केला—दुसरी सुरत मोहीम..सुरतेची दुसरी लूटशिवाजी महाराजांनी जव्हार–रामनगराच्या अरण्यातून कूच करीत पंधरा हजार घोडेस्वारांसह थेट सुरतेच्या द्वारावर धडक दिली आणि शहरात हाहाकार माजला. शिवाजी महाराज सुरतेपासून सुमारे वीस मैलांवर आल्याची बातमी मिळताच, बंदरातील इंग्रज जहाजांवर सतर्कतेचा हुकूम झाला. प्रेसिडेंट गेराल्ड ऑँजियर स्वतः संरक्षणासाठी सुरतेला जाण्याच्या तयारीत होता; परंतु काउन्सिलाने त्याला थांबविले. अखेर स्ट्रेन्शाम मास्टर याच्या नेतृत्वाखाली चाळीस माणसे सुरतेला पाठविण्यात आली. ते सर्वजण शहरात पोहोचले आणि कंपनीचे संरक्षण करण्यास सिद्ध झाले.३ ऑक्टोबर, १६७० रोजी शिवाजी महाराजांचे सैन्य शहराच्या भिंतींवर आदळले. थोड्याच प्रतिकारानंतर रक्षक किल्ल्यात शिरले आणि संपूर्ण सुरत महाराजांच्या हाती पडली. श्रीमंत व्यापाऱ्यांची घरे लुटली गेली, अफाट संपत्ती मिळाली आणि अर्धे शहर जळाले. फक्त इंग्रज, डच, फ्रेंच यांची घरे आणि तुर्क–तातार सराया एवढ्याच ठिकाणी तगडा बचाव उभा राहिला. इंग्रजांच्या तोफगोळ्यांनी मराठ्यांना मागे हटविले, परंतु सुरतेची दुसरी लूट पुन्हा एकदा शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची आणि नियोजनशक्तीची अमर साक्ष सोडून गेली. .सुरतेवरील शिवाजी महाराजांची मोहीम जसजशी पुढे सरकली (४ ऑक्टोबर), तसतशी शहरातील प्रतिकाराची ज्वाळा ओसरत गेली. तातार सरदारांनी सुरुवातीस प्रखर झुंज दिली; पण फ्रेंचांनी मराठ्यांना काही वाटा खुल्या करून दिल्या, शिवाय त्यांनी गोळाबारूद पुरविल्याचा संशय निर्माण झाला. त्यामुळे जुनी सराय लवकरच कोसळली. अखेर रात्रीच्या आडोशात तातारांनी आपला राजा किल्ल्यात नेला आणि सराय मराठ्यांच्या ताब्यात आली. मावळ्यांनी उरलेल्यांना संपविले आणि सोन्या–चांदीचा अथांग खजिना, मौल्यवान भांडी, सुवर्ण पट्टे आणि अमूल्य वस्तू हस्तगत केल्या. .मराठ्यांना इंग्रजांवर तोफ डागणे शक्य होते, तरीही त्यांनी संयम दाखविला. उलट त्यांच्या एका अधिकाऱ्याने इंग्रज कमांडराशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. स्ट्रेन्शाम मास्टर याने त्याच्याशी बोलणी केली. त्यावेळी मराठा अधिकाऱ्याने सांगितले की, इंग्रजांनी शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांना मारले असल्यामुळे ते इंग्रजांवर रागावले आहेत. स्ट्रेन्शाम मास्टर याने स्पष्ट उत्तर दिले की, प्रथम हल्ला मराठ्यांनीच केला होता; आणि सांगितले—‘‘जोपर्यंत तुम्ही आम्हावर आक्रमण करीत नाही, तोवर आम्ही शांत राहू; पण हिंसा केल्यास शेवटच्या श्वासापर्यंत लढू.’’ यावर मराठा अधिकाऱ्याने प्रत्त्युत्तर देताना सांगितले की, हा संदेश महाराजांकडे पाठवितो.५ ऑक्टोबराला नव्या सरायवर, म्हणजे तुर्क व्यापाऱ्यांच्या वसाहतीवर, हल्ला झाला; पण तो परतविला गेला. तिसऱ्या दिवशी मराठा अधिकाऱ्याने इंग्रजांना सुचविले की, तुम्ही मोठे नुकसान टाळण्याकरिता चांगली भेट पाठवावी. त्यानुसार स्ट्रेन्शाम मास्टर याने लाल कापड, तलवारींची पाती आणि कट्यारी अशा काही भेटवस्तू घेऊन दोन दूत पाठविले. .दूतांना महाराजांच्या छावणीत नेण्यात आले, जिथे शिवाजी महाराजांनी स्वतः त्यांना भेट दिली, सन्मानपूर्वक वागविले आणि हातात हात घेऊन आश्वासन दिले—‘‘मी इंग्रजांचे कोणतेही नुकसान करणार नाही.’’ दरम्यान, कॅप्टन अँडरसन आपल्या इंग्रज बांधवांना साहाय्य करण्यास वीस इंग्रजांसह धावून आला. यावेळी झालेल्या झुंजीत एक इंग्रज ठार झाला, तर अँडरसनचे स्वतःचे सुमारे आठ हजार रुपयांचे नुकसान झाले, कारण त्याचा मिरीचा साठा आणि इतर वस्तू आगीत जळून गेल्या.शहरातील शाह बंदर (बंदराचा प्रमुख), काझी आणि नामवंत व्यापारी स्वाली येथे पळाले होते. त्यामुळे मराठे तिकडे येत असल्याच्या अफवा पसरल्या. भरतीच्या काळात नदी ओलांडणे शक्य झाले असते, तर शिवाजी महाराजांनी नक्कीच आपल्या सेनेची एक तुकडी स्वालीकडे पाठविली असती. म्हणूनच इंग्रजांनी स्वालीत तोफा बसवून मजबूत संरक्षण सिद्ध केले होते. इंग्रजांनी खजिना आणि युरोपीय माल जहाजांवर चढविला, तर गोदामातील साठा हलवून सुरक्षित स्थळी नेला. .डच व्यापाऱ्यांनीही आवश्यक ती पाऊले उचलत आधीच आपला माल स्वालीकडे पाठविला होता. शिवाजी महाराजांच्या दूताने त्यांना शांत राहण्याचा सल्ला दिला आणि प्रतिनिधी पाठविण्यास सांगितले. महाराजांनी डच प्रतिनिधीस विचारले—‘‘या शहरातील प्रमुख व्यापाऱ्यांकडून (कर रूपाने) पैसे वसूल करण्याचा सर्वात योग्य मार्ग कोणता?’’ परंतु दुसऱ्या सकाळी जेव्हा तो उत्तर देण्यास आला, तेव्हा महाराज आणि त्यांची सेना शहर सोडून गेली होती.फ्रेंच व्यापाऱ्यांकडे सुमारे १५० सैनिक, अनेक तोफा आणि दारूगोळा होता; तरीही त्यांनी लढाई केली नाही. त्यांनी मौल्यवान भेटवस्तूंनी शिवाजी महाराजांशी समझोता केला. फ्रेंचाबद्दल असा संशय व्यक्त करण्यात आला की, त्यांनी मराठ्यांना गोलाबारूद पुरविला आहे. इंग्रज, पारशी आणि तुर्क व्यापाऱ्यांनी दाखविलेला धीटपण प्रशंसनीय ठरला. परंतु जसे आबे कारे सांगतो त्याप्रमाणे, ‘‘शिवाजी महाराज लढण्यासाठी नव्हे, तर संपत्ती मिळविण्याकरिता सुरतेला आले होते—आणि त्यात ते यशस्वी झाले.’’ .६ ऑक्टोबर, १६७० रोजी मराठे अचानक सुरतेतून निघून गेले. शिवाजी महाराजांनी शहरातील अधिकारी आणि प्रमुख व्यापाऱ्यांना पत्र पाठविले, ज्यात स्पष्ट केले होते की, दरवर्षी बारा लाख रुपयांचा कर न भरल्यास पुढील वर्षी उरलेले शहर जाळून टाकण्यात येईल. मराठे निघून जाताच व्यापाऱ्यांच्या घरांची लूट झाली. इंग्रजांनी जे धैर्य दाखविले त्याबद्दल प्रत्येक इंग्रज अधिकाऱ्यास २० आणि नाविकास १० रुपये बक्षीस देण्यात आले. इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालकांकडून गेराल्ड ऑँजियर यास सुवर्ण पदक देण्यात आले, तसेच स्ट्रेन्शाम मास्टर यालाही त्याचे नेतृत्वगुण विचारात घेऊन पदक प्रदान केले गेले. सूरतेच्या लूटीतून मिळालेली संपत्ती साधारण ६६ लाख रुपये होती, परंतु शहराची झालेली हानी या रकमेने व्यक्त करता येणारी नव्हती. सुरतेचा विनाश मुंबईस वरदान ठरला; वणी-दिंडोरीची लढाईदख्खनेचा सुबादार मुअज्जम यास शिवाजी महाराजांनी सुरतेवर धाड घातल्याची माहिती मिळताच, त्याने दाऊदखानाला मराठ्यांना पायबंद घालण्याचे आदेश दिले. दाऊदखानाने १६ ऑक्टोबराच्या सायंकाळी चांदवड येथे छावणी टाकली, परंतु शिवाजी महाराजांची फौज घाट ओलांडून नाशकाकडे चालली होती. दुसऱ्या दिवशी इकलासखानाच्या आधिपत्याखालील आघाडीच्या मुघल तुकडीने टेकडीवर चढाई केली असता पाहिले की, सपाट भूभागावर मराठ्यांचे घोडदळ लढाईकरिता सिद्ध आहे. येथील भौगोलिक रचना हलक्या घोडदळास अनुकूल असल्याने शिवाजी महाराजांनी आपल्या तुकड्यांस शत्रूवर झडप घालण्याची रणनीती राबवली. शिवाजी महाराजांनी सुमारे दहा हजार घोडदळासह हा भाग निवडला, कारण पुढे पाठविलेल्या लुटीचे रक्षण करणे आवश्यक होते..दाऊदखान रणभूमीवर उतरला आणि राय मकरंद खत्रीच्या नेतृत्वाखाली त्याने तगडी फौज मराठ्यांविरुद्ध पाठविली. मुघल फौज काही तुकड्यांमध्ये विभागली गेली असल्याने मराठ्यांच्या तलवारीखाली कापली गेली. शेवटी संध्याकाळी अंधार पडल्यावर मराठ्यांनी हस्तगत केलेल्या हत्तीसमवेत आपला मार्ग सुरक्षित केला. मुघलांना मात्र पराभूत होऊन माघार घ्यावी लागली. दुसऱ्या दिवशी दाऊदखानाने जखमींना औरंगाबादेकडे पाठवून दिले आणि तो स्वतः नाशकात थांबला, तर मराठे कुंजरगडामार्गे कोकणात उतरले. .कार्तिक वद्य पक्षात मोरोपंत पिंगळ्यांनी त्र्यंबक दुर्ग जिंकला. त्याच महिन्यात मराठा सेना नागाव येथे एकवटली. इंग्रज अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असता, दर्या सारंगाने सांगितले की, शिवाजी महाराज वीस हजार पायदळ, दहा हजार घोडदळ आणि सहा हजार सैनिकांसह समुद्रामार्गे सुरतेवर आक्रमण करण्यास तयार आहेत. इंग्रजांच्या गुप्तहेरांनी त्या वेळेस मराठ्यांची १६० जहाजे मोजली होती, ज्यातून मराठ्यांच्या विशाल सैन्याची तयारी स्पष्ट होते. या मोहिमेत शिवाजी महाराजांचे धैर्य, युद्धनीती आणि लष्करी कौशल्याने मुघल आणि इतर विरोधकांवर निर्णायक विजय मिळविला. सुरतेच्या आर्थिक संपत्तीवर नियंत्रण मिळवून, मराठ्यांनी दख्खनेतील सत्ता आणि समुद्रातील व्यापारी मार्गांवरील आपले प्रभुत्व अधिक घट्ट केले..बागलान आणि कारंजा विजय२४ नोव्हेंबर, १६७० रोजी मराठा आरमार नागावाहून निघून दमणपर्यंत गेले आणि दाभोलास परतले. या मोहिमेचा उद्देश अज्ञात राहिला, कदाचित ही सराव-मोहीम असावी; तरीही पोर्तुगिजांशी संबंध ताणलेले असल्याने मराठ्यांनी दमणजवळ पोर्तुगीज जहाज ताब्यात घेऊन ते दाभोळास नेले, तर पोर्तुगिजांनी वसईजवळ मराठ्यांचे आरमार अडवून १२ नौकांचा ताबा घेतला. जमिनीवरील मराठा सेना सुरतेऐवजी बागलानात धडकली. या प्रदेशात हजार गावे आणि काही दुर्ग होते, त्यात प्रामुख्याने साल्हेर आणि मुल्हेराचा समावेश झाला होता. नोव्हेंबरात मोरोपंतांनी अहीवंत, मार्कंडा आणि रवळा-जवळा हे दुर्ग ताब्यात घेतले; त्याचवेळी शिवाजी महाराजांनी स्वतः सेना घेऊन खानदेश-वऱ्हाडावर धडक दिली आणि नोव्हेंबर अखेरीस संपन्न असणाऱ्या कारंजा नगरीवर झडप घातली..कारंजा हे वऱ्हाडातील प्रमुख व्यापारी ठाणे असून अनेक वर्षांच्या शांततेत तेथे प्रचंड संपत्ती जमा झाली होती. तेथून मिळालेली लूट सुमारे १० लाख रुपये होती, जी चार हजार बैल आणि गाढवांवर लादून आणण्यात आली. वऱ्हाडातील इतर शहरांमधूनही मोठ्या रकमांची लूट मिळाली. यावेळी बुरहानपूराबाहेरील बहादूरपुरा उपनगरावरही हल्ला चढविण्यात आला. या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे मराठ्यांनी गावागावातून चौथाई घेण्याचे लिखित करार करून घेतले, जे मुघल सत्तेस मानसिक धक्का देणारे होते. डिसेंबर १६७०मध्ये मराठ्यांचे सुमारे २०,००० घोडदळ-पायदळ साल्हेराजवळ एकत्र आले आणि तो गगनचुंबी दुर्ग ताब्यात घेतला. अचलगड, जीवधन, चावंड, हरिश्चंद्रगड आणि हडसर हे दुर्गही स्वराज्यात दाखल झाले. मात्र मराठे चाकण, शिवनेरी आणि धोडप हे दुर्ग जिंकू शकले नाहीत. कारंजाची लुट सुरू असताना दाऊदखान अहमदनगराला पोहोचला होता. तेथे त्यास बागलानात मराठ्यांनी आक्रमण केल्याची माहिती मिळाल्याने तो पुन्हा उत्तरेकडे निघाला. साल्हेराचा पाडाव झाल्याचे कळाल्यावर त्याने कांचन–मंचन घाटात तळ ठोकला आणि मराठ्यांच्या पुढील धाडी रोखण्याची तयारी केली.. 