Premium|7/12 Records: ७/12 वर नाव असूनही जमीन तुमची नाही? डिजिटल रेकॉर्ड, बनावट फेरफार आणि कायदेशीर फसवणुक या गोष्टी नेमक्या कशा होतात..?

वारसा हक्क सिरीज | भाग २पुणे - आमच्या वाडवडलांची खूप जमीन आहे पण त्याचे पेपर्स काकाकडे आहे, त्याचं पुढे काय झालं माहिती नाही. ५ ते ६ वर्षापुर्वी मी सातबारावर माझं नाव ऑनलाइन नोंदवून घेतलं पण पुढे काही फॉलोअप घेतला नाही. पण आता माझं सात बारावर नाव आहे म्हटल्यावर ते काहीच करू शकणार नाहीत.. मुंबईत राहणारा कुणाल सांगत होता. आपल्यातील अनेकांना गावाला जमीन आहे इतकंच माहिती असतं. पण ती जमीन किती आहे, नेमकी कुठे आहे आणि त्यावर कोणती शेती होते यातली काहीच माहिती आपल्यातील अनेकांना नसते. घरातील एक कोणतरी व्यक्ती ही शेती करत असते त्यालाच तेवढी माहिती असते. बाकीच्यांना वाटत असतं.. जमीन वारसा हक्काची असल्याने तिचं कोणी काही करू शकणार नाही. पण फक्त सातबारावर नाव आलं म्हणजे त्या जमिनीची मालकी तुमची झाली का? यामध्ये अजून काय व्हायला हवं आहे? डिजिटल नोंद जरी असली तरी तेवढं पुरेसं नसतं. त्यामध्ये अनेक गोष्टी असतात, अनेक फेरफार असतात, त्या जमिनीवर कर्ज घेतलेलं असू शकतं, बँकांकडे ती जमीन गहान ठेवलेली असू शकते, कोणी तरी ती परस्पर विकलेली देखील असू शकते.वारसा हक्कच्या मागच्या भागात आपण तोंडी व्यवहार आणि त्यातून निर्माण होणारी कायदेशीर गुंतागुंत या विषयी माहिती घेतली. या लेखात आपण डिजिटल नोंद असूनही जमिनीच्या बाबतीत कोणत्या गोष्टी तुम्ही तपासून घेणं गरजेचं आहे, ७/१२ वर नाव असलं तरीही तुमची कशाप्रकारे फसवणूक होऊ शकते, कशा प्रकारे ती जमीन हडप केली जाऊ शकते या शक्यतांविषयी माहिती घेणार आहोत. तसेच याविषयी तज्ज्ञ काय म्हणतात हे देखील समजून घेणार आहोत..७/१२ = मालकी? हा सर्वात मोठा गैरसमजमहाराष्ट्रात ७/१२ उतारा हा सर्वात प्रसिद्ध जमीन दस्तऐवज आहे. गावापासून शहरापर्यंत अनेकांना वाटतं की ‘सातबारा वर नाव म्हणजे जमीन माझी.’ पण कायदेशीर वास्तव वेगळं आहे. ७/१२ हा Record of Rights आहे. म्हणजेच जमिनीवरील हक्कांची नोंद. तो तुम्ही त्या जमिनीशी जोडलेले आहात हे दाखवतो, पण तो title document नाही. सुप्रीम कोर्टाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केलं आहे की land records हे केवळ administrative records आहेत, ownership proof नाहीत. ७/१२ वर नाव असूनही फसवणूक कशी होते?इतर हक्कातील चलाखी : ७/१२ च्या उताऱ्यात खालच्या बाजूला 'इतर हक्क' नावाचा रकाना असतो. अनेकदा मुख्य मालकाचे नाव मोठे दिसते, पण 'इतर हक्कात' एखाद्या जुन्या कर्जाची नोंद, कुळ कायद्याचे नाव किंवा 'पुनर्वसनासाठी राखीव' असा शिक्का असतो. लोक वरचे नाव वाचतात आणि खालच्या नोंदींकडे दुर्लक्ष करतात. हीच चूक जमीन हडपणाऱ्यांच्या पथ्यावर पडते.जमीनीवर बोजा : मूळ मालकाने जमिनीवर कर्ज घेतले असेल, तर त्या बँकेचे नाव इतर हक्कात 'बोजा' म्हणून असते. जोपर्यंत बँक 'बोजा कमी करण्याचे पत्र' म्हणजेच ना हरकत प्रमाणपत्र देत नाही आणि तसा फेरफार होऊन इतर हक्कातील नाव निघत नाही, तोपर्यंत त्या कर्जाची जबाबदारी जमिनीसोबत नवीन खरेदीदाराकडे जाते. म्हणजे जमीन तुमची आणि कर्ज फेडायची जबाबदारीही तुमची!इतर हक्क : जर वारस नोंद करताना एखाद्या वारसाचे नाव मुद्दाम 'इतर हक्कात' टाकले असेल (उदा. विवाहित बहिणीचे नाव), तर तिचा हिस्सा शाबूत असतो. बहिणीने हक्क सोडला आहे असे तोंडी सांगितले जाते, पण तिचे नाव इतर हक्कातून कमी केलेले नसते. पुढे जमिनीचे भाव वाढले की ती बहीण किंवा तिची मुले दावा लावू शकतात.खोटा दावा दाखल करणे : तुमच्या जमिनीवर कोर्टात एखादा खोटा दावा दाखल करायचा आणि त्या दाव्याची नोंद 'इतर हक्कात' लावून घ्यायची. एकदा का कोर्टाची नोंद आली की, कोणताही चांगला खरेदीदार ती जमीन घेत नाही. मग माफिया ती जमीन स्वस्तात मागतात.खोटी वारस नोंद : डिजिटल प्रक्रियेतही अनेकदा महसूल कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून खोटे वारस दाखवले जातात. समजा एखाद्या व्यक्तीला दोन मुले आहेत, पण वारस नोंद करताना जाणीवपूर्वक एकाच मुलाचे नाव लावले जाते. दुसऱ्या मुलाला कळायच्या आत ती जमीन तिसऱ्याच व्यक्तीला विकली जाते.पॉवर ऑफ ॲटर्नीचा दुरुपयोग : अनेक ज्येष्ठ नागरिक किंवा परदेशात राहणारे लोक विश्वासाने नातेवाईकांना कुलमुखत्यारपत्र म्हणजेच पॉवर ऑफ ॲटर्नी देतात. डिजिटल ७/१२ वर नाव तुमचेच राहते, पण त्या PoA चा वापर करून परस्पर जमिनीचे करार केले जातात, ज्याची भणकही मूळ मालकाला लागत नाही..जमीन हडप करण्याच्या आधुनिक पद्धतीक्षेत्रफळातील तफावत : डिजिटल करताना जुन्या हाताने लिहिलेल्या नोंदी आणि नवीन संगणकीकृत नोंदी यात अनेकदा क्षेत्राची चूक होते. ५ एकरची जमीन ४.९० एकर दाखवली जाते. ही १० गुंठ्याची चोरी सुरुवातीला लक्षात येत नाही, पण मोजणीच्या वेळी मोठा वाद निर्माण होतो.रस्त्याचा वाद निर्माण करणे : तुमच्या ७/१२ वर नाव असूनही, जर शेजारच्या मालकाने संगनमत करून तुमच्या जमिनीतून जाणाऱ्या रस्त्याची नोंद नकाशावर करून घेतली, तर तुमच्या जमिनीची किंमत रातोरात मातीमोल होऊ शकते.बोगस फेरफार : ७/१२ वर नाव बदलण्यापूर्वी फेरफार पडतो. हा फेरफार नोटीस स्वरूपात ई चावडी टाकला जातो. जर काही दिवसांत यावर कोणी हरकत घेतली नाही तर हरकतीची मुदत संपल्यावर परस्पर नाव बदलले जाते..land partition registration Maharashtra : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, जमीन वाटणी फक्त १०० रुपयांत नोंदणी; सामान्य शेतकऱ्यांना दिलासा.७/१२ वर नाव आलं म्हणजे तुम्ही पूर्ण मालक झाला असे होत नाही. त्यामुळे तुमच्या जमिनीच्या बाबतीत काय व्यवहार होतायेत, काय फेरफार होतायेत यावर सतत लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. स्वत: प्रत्यक्ष जमिनीवर काही दिवसांनी जाऊन पहाणे, ऑनलाइन व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. पुर्वी लोक घाबरायचे पण आता ही भिती कमी झाली आहे आणि जमिनीच्या व्यवहारात मोठी फसवणूक होताना दिसते आहे. त्यामुळेच हल्ली एखादी प्रॉपर्टी ही लहान मुलाप्रमाणे सांभाळावी लागते आहे. मुख्य म्हणजे अनेकदा या फसवणुकी सहभागीदारांकडूनच होतात. तुमची बाजू अनेकदा बरोबर जरी असली तरी ती सिद्ध करताना कोर्टाची मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यामुळे काही गोष्टी होऊ नये यासाठी आधीच लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. हल्लीच्या फसवणुकीत लोक कायद्यातील पळवटा शोधतात, जमिनीबाबत वाद निर्माण करतात आणि कायद्यात गोष्टी अडकवून टाकतात.. म्हणूनच एखाद्या बाळाप्रमाणे आता जमिनीची काळजी घेणे हाय त्यातला उपाय आहे. - अॅड विशाल सुर्वेकर, पुण्यातील जमीन आणि नागरी केसेस हाताळणारे वकील.डिजिटल रेकॉर्डचा हा आपली जमीन सुरक्षित असल्याचा केवळ भास आहे का?महाराष्ट्रात आज सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड पूर्णपणे डिजिटल झाले आहेत आणि म्हणूनच लोकांना वाटतं की online record आहे म्हणजे सुरक्षित आहे. पण हे पूर्णपणे खरं आहे असं म्हणता येणार नाही. डिजिटल प्रणालीने transparency वाढवली असली तरी अजूनही डेटा entry errors, जुन्या नोंदी, फेरफारातील चुका, चुकीच्या फेरफारांना मान्यता आणि काही ठिकाणी अंतर्गत व्यवस्थेकडून केला जाणारा दुरूपयोग यामुळे रेकॉर्ड मॅच न होणे ही आजही खूप मोठी समस्या आहे.National Judicial Data Grid च्या आकडेवारीनुसार भारतात ४.८ कोटी खटले प्रलंबित आहेत त्यापैकी १ कोटी १० लाख केसेस या नागरी केसेस आहेत. या नागरी केसेसमध्ये मालमत्ता वाद, जमीन वाद, वारसाहक्क, कराराच्या वादांचा समावेश आहे. लाखो खटले १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत. २०२१ मध्ये झालेल्या Are Land Conflicts Documented Sufficiently in India? या अभ्यासानुसार, भारतात जमिनीवरील वादांचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जमीन व्यवस्थापन आहे. त्यानंतर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक कारणे येतात. सर्वात जास्त वाद सीमा (boundary) किंवा हद्दीवरून होतात.२०२० च्या Locating the Breach च्या अभ्यासानुसार, देशात ६५ लाख लोकांवर या जमिनीच्या वादाशी संबंधित आहेत किंवा त्यासंबधी कोणत्या न कोणत्या गोष्टीने जोडलेले आहेत. २१ लाख हेक्टर जमीन ही वादात अडकलेली आहे. ३६ टक्के वाद हे सार्वजनिक जमिनीशी संबंधित तर २९ टक्के वाद हे खासगी जमिनीशी संबंधित आहेत..Premium|Property Disputes: मालमत्तेच्या वादातून घराघरांत सायलेंट वॉर; मराठी कुटुंबांतील तोंडी व्यवहारांचं पुढं काय होतं.?.तुम्ही कोणत्या गोष्टी तपासून घेणे गरजेचे आहे?डिजिटल ७/१२ हातात आल्यावर केवळ स्वतःचे नाव पाहून खूष होण्यापेक्षाही त्यापुढे जाऊन आपली फसवणूक होऊ नये यासाठी खालील गोष्टींची काळजी घेता येऊ शकते.गाव नमुना ६ : गेल्या ३० वर्षांतील सर्व फेरफार तपासा. यामध्ये एखाद्या जमिनीविषयीची संपूर्ण हिस्ट्री तुम्हाला समजते. तुमच्या आधी जमीन कोणाची होती? ती कोणाकडून कोणाकडे कशी आली? यात कुठे 'वारस गाळला' गेला आहे का? या सगळ्याची तुम्हाला सविस्तर माहिती मिळू शकते. त्यामुळे हा गाव नमुना काढून घ्या.गाव नमुना ८-अ : अनेकदा जमिन ही तुकड्यातुकड्यात विभागलेली असते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर एकूण किती जमिन आहे हे पहायचे असेल तर याची एकत्रित नोंद ८-अ मध्ये असते. जे तुम्ही ऑनलाईन देखील पाहू शकता. आणि तुमच्याकडे असणारा ७/१२ आणि ८-अ मधील क्षेत्रफळ जुळते का, हेही एकदा क्रॉस चेक करा.हक्कसोड पत्राची सत्यता : जर तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या बहिणीने किंवा भावाने हक्क सोडला असेल, तर तो केवळ तोंडी नसून नोंदणीकृत आहे का, याची खात्री करा. अनेकदा यामध्ये केवळ नोटरी केली जाते पण नोंदणी केली जात नाही. त्यामुळे नोटरी म्हणजे नोंदणी नाही हे समजून घ्या.लिमिटेशन ॲक्ट : लक्षात ठेवा, महसूल नोंदीतील चुकीविरुद्ध अपील करण्यासाठी ठराविक मुदत असते. एकदा का मुदत उलटली की, ती चूक सुधारण्यासाठी कोर्टाचे उंबरठे झिजवावे लागतात.----------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.