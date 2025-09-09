Premium| Unified Pension Scheme- UPS: युनिफाइड पेन्शन स्कीम काय आहे आणि तिचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होईल?

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी एक नवीन आणि फायदेशीर पेन्शन योजना सुरू केली आहे, ज्याचं नाव आहे युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच UPS. ही योजना नॅशनल पेन्शन सिस्टम- NPS चाच एक भाग आहे. ही योजना नेमकी काय आहे? कुणासाठी आहे? याचे नियम काय आहेत? आणि या योजनेचा फायदा कुणाला होणारे? हे सगळं समजून घेऊ आजच्या 'सकाळ प्लस' च्या या लेखातून... .युनिफाइड पेन्शन स्कीम- यूपीएस नक्की काय आहे?यूपीएस ही एक अशी पेन्शन योजना आहे, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक स्थिरता देण्यासाठी तयार केली आहे. ही योजना महागाईनुसार बदलणारं आणि खात्रीशीर निवृत्ती वेतन देते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, तुमच्या वाढत्या वयासोबत तुमच्या गरजा आणि महागाई लक्षात घेऊन तुम्हाला पुरेसं पेन्शन मिळावं यासाठी ही योजना बनवली आहे..यूपीएसचे महत्त्वाचे नियम आणि फायदेया योजनेतील काही महत्त्वाचे फायदे आणि नियम खालीलप्रमाणे आहेत:निवृत्तीसाठी कमी वर्षं: या योजनेतला सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता निवृत्तीसाठी फक्त २० वर्षं नियमित सेवा पूर्ण करणं पुरेसं आहे. आधी ही मुदत २५ वर्षांची होती. यामुळे कर्मचाऱ्यांना लवकर निवृत्त होण्याचा पर्याय मिळू शकतो.यूपीएसमधून एनपीएसमध्ये स्विच करण्याची सुविधा: जर तुम्हाला निवृत्तीच्या १ वर्ष आधी किंवा स्वेच्छानिवृत्ती म्हणजे VRS च्या ३ महिने आधी यूपीएसमधून एनपीएसमध्ये जायचं असेल, तर तुम्ही तसंही करू शकता..कर्मचारी आणि सरकारचं योगदान: या योजनेत कर्मचारी आणि सरकार दोघेही योगदान देतात. तुमचे पैसे सुरक्षित राहतात आणि त्यावर योग्य परतावा सुद्धा मिळतो.वेळेवर पैशांची नोंद: कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर पैसे जमा झाले नाहीत, तर सरकार त्यांना भरपाई देणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील.सेवेदरम्यान मृत्यू किंवा अपंगत्व: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान दुर्दैवाने मृत्यू झाला किंवा अपंगत्व आलं, तर त्यांच्या कुटुंबाला पेन्शन नियमांनुसार किंवा यूपीएस नियमांनुसार लाभ मिळवण्याचा पर्याय मिळेल..वेगवेगळ्या परिस्थितीत पेन्शन: ही योजना फक्त सुपरएनुएशन म्हणजे सेवा पूर्ण करून निवृत्त होणाऱ्यांसाठीच नाही, तर इतर अनेक परिस्थितींमध्येही लागू होते. म्हणजे, वेळेआधी निवृत्ती, स्वैच्छिक निवृत्ती, नोकरीचा राजीनामा दिल्यावर किंवा अपंगत्वामुळे निवृत्त झाल्यावर.इतर महत्त्वाचे नियम: बडतर्फ किंवा सेवेतून काढून टाकल्यावर पेन्शनवर काय परिणाम होईल, किंवा निवृत्तीच्या वेळी काही कोर्ट केस किंवा विभागीय चौकशी चालू असेल तर काय नियम लागू होतील, याबद्दलही व्यवस्थित सांगितलेलं आहे..Premium| Vice-Presidential Election: एकतर्फी वाटणारी ही निवडणूक भाजपसाठी 'शक्तिपरीक्षा' का ठरतेय?.ही योजना कोणासाठी आहे?यूपीएस ही योजना केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. विशेषतः, ज्या कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस निवडली आहे, त्यांनाही यूपीएसचा पर्याय उपलब्ध आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू झाली आहे.ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे आणि २० वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यावर निवृत्तीचा नियम कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचंही म्हटलं आहे..Premium|Financial planning after 50: वयाच्या पन्नाशीनंतर पैशांचे नियोजन कसे करावे..? काय करावे आणि काय टाळावे..?.थोडक्यात, युनिफाइड पेन्शन स्कीम- UPS ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याला सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी एक मजबूत आधार ठरत आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीनंतरचं भविष्य अधिक उज्ज्वल होईल, अशी आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.