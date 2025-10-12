Premium| Sports Fandom: मैदानावरील खरा आनंद गेला कुठे? दिखाऊ चाहते का वाढत आहेत?

सुनंदन लेलेsdlele3@gmail.comखेळाचे खरे चाहते जागोजागी वेगवेगळ्या रूपात भेटतात. मला या चाहत्यांचे खूप कौतुक वाटते. कोणाला दाखवायला ते मैदानावर हजर होत नाहीत. त्यांचे खरोखरच खेळावर प्रेम असते. मैदानावर जाऊन खेळ बघण्याचा काय आनंद आणि अनुभव असतो, हे ते जाणतात. म्हणूनच वाकडी वाट करून आणि प्रचंड पैसे खर्च करून ते तन्मयतेने खेळ बघताना दिसतात.क्रि केट प्रेमापायी सगळे सोडून पूर्णवेळ फॅन झालेला सुधीर गौतम मला भेटतो. तसेच अफलातून वेगळे सिनेमे तयार करणारा आर बाल्की वेळ काढून एकटा कसोटी सामन्याचा आनंद शांतपणे घेताना दिसतो. अत्यंत गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया करणारे निष्णात डॉक्टर जतिन कोठारी वेळात वेळ काढून क्रिकेट सामन्यांना हजर होताना दिसतात आणि एक कसोटी सामन्याचा आनंद घ्यायला बोस्टनहून दक्षिण आफ्रिकेत दाखल होणारा प्रकाश खोत बघायला मिळतो. .थोडक्यात खेळाचे खरे चाहते जागोजागी वेगवेगळ्या रूपात भेटतात. मला या चाहत्यांचे खूप कौतुक वाटते. कोणाला दाखवायला ते मैदानावर हजर होत नाहीत. त्यांचे खरोखरच खेळावर प्रेम असते. मैदानावर जाऊन खेळ बघण्याचा काय आनंद आणि अनुभव असतो, हे ते जाणतात. म्हणूनच वाकडी वाट करून आणि प्रचंड पैसे खर्च करून ते तन्मयतेने खेळ बघताना दिसतात.दुसऱ्या बाजूला सगळेच चाहते असे असतात, असे नाही. काही चाहते मी तिथे होतो हे फक्त दाखवायला मैदानावर येतात. काही चाहत्यांना खेळाबरोबर स्वत:ची करमणूक करून घेणे गरजेचे असते आणि आता समाजमाध्यमाच्या जमान्यात बऱ्याच चाहत्यांना मैदानावर येऊन आपला वावर जगासमोर मांडायची घाई असते. थोडक्यात चाहत्यांचे रूप झपाट्याने बदलते आहे. .इंग्लंड दौऱ्यावर असताना माझ्या डोळ्यासमोर घडलेला एक प्रसंग मी विसरू शकत नाही. मँचेस्टरला असताना संधी समोरून चालत आली. इंग्लंड दौरा चालू असताना नेमका त्या काळात मँचेस्टर युनायटेड संघाचा इंग्लिश प्रीमियरशिपचा सामना होता. संधी साधून मी तिकीट काढले आणि मैदानावर प्रत्यक्ष फुटबॉल सामन्याचा आनंद घ्यायला हजर झालो. माझी बसायची जागा जातीवंत फुटबॉल चाहत्यांच्या कक्षात होती. माझ्या समोरच्या रांगेत एक तरुण मुलगा-मुलीची जोडी येऊन बसली. सामना चालू होण्याअगोदर त्या मुलीने विविध कोनातून स्वत:चे फोटो काढून घेतले. सामना चालू झाल्यावर खेळ बघायचे सोडून ती मुलगी मान खाली घालून ते फोटो बघून, त्यातील निवडून, ते एडिट करून समाजमाध्यमावर पोस्ट करण्यात जास्त करून गर्क होती. ते काम करून झाल्यावर मग त्या मुलीने परत फोन बाहेर काढून खेळाचे आणि मैदानातील वातावरणाचे चित्रीकरण चालू केले. .फोन वरती धरून ती मुलगी चित्रीकरण करत असल्याने सामना बघायला त्याची बाधा येत होती. मलाही त्याचा त्रास होत होता. मागचे खरे चाहते त्या प्रकाराने जरा नाराज होत होते. त्यातून समोरच्या संघाने मँचेस्टर युनायटेड संघाविरुद्ध एक गोल नोंदवला. मध्यंतराला मँचेस्टर युनायटेड ०-१ पिछाडीवर असल्याने खऱ्या चाहत्यांना जरा धाकधूक वाटू लागली होती.सामना उत्तरार्धाच्या खेळासाठी परत चालू होत असताना त्या मुलीने परत फोन बाहेर काढला आणि फोटो काढणे चालू केले. ते बघून अगोदरच नाराज झालेले चाहते जे काही वैतागले की बोलायची सोय नाही. अत्यंत शेलक्या भाषेत शिव्यांची लाखोली वाहत एक चाहता त्या मुलीवर जे काही खेकसला की बाप रे बाप! त्या अतिशहाण्या मुलीने जेव्हा त्यांचा राग समजून घेऊन फोन आत ठेवण्यापेक्षा बोलाचाली करायचा प्रयत्न चालू केला म्हणल्यावर, बाकी चाहतेही वैतागले आणि त्यांनी जर तू फोन बाहेर काढलास तर तुला त्या फोनसह बाहेर फेकू, असा सज्जड दम भरला. .त्यानंतर त्या मुलीच्या मित्राला त्याचा दाह समजला. त्याने त्या मुलीला गप बसून सामना बघायला दटावले. मला हा प्रसंग आठवण्याचे कारण एकच आहे, दुर्दैवाने बरेच चाहते आजकाल सामना बघण्याचा खरा आनंद घेण्यापेक्षा फोनमध्ये त्याचे फोटो काढून समाजमाध्यमावर टाकण्यात धन्यता मानू लागले आहेत, ही सत्य परिस्थिती मांडावीशी वाटते.गेल्या वर्षीपर्यंत रोलँड गॅरॉस म्हणजेच फ्रेंच खुल्या स्पर्धेत टेनिसचा आनंद घ्यायला आलेल्या प्रेक्षकांना मद्याचा आस्वाद घेत सामना बघायची परवानगी देण्यात आली होती. गतवर्षी काही चाहत्यांनी टेनिसपेक्षा मद्याचा आस्वादच जास्त घेणे चालू केले. परिणामी, मद्यधुंद झालेल्या काही चाहत्यांनी सामना चालू असताना प्रेक्षागृहात धिंगाणा घालणे चालू केले. शेवटी संयोजकांना २०२५ साली स्पर्धा चालू होताना प्रेक्षकांना मद्य घेत सामना बघण्यावर बंदी घालण्यात आली. .Premium| Saudi-Pakistan Security Alliance: सौदी-पाक संरक्षण करारामुळे, आशियातील सत्तासमतोल बदलणार? .सर्वात धक्कादायक प्रकार अमेरिका आणि युरोपियन संघात नुकत्याच झालेल्या गोल्फच्या रायडर कप स्पर्धेत बघायला मिळाला. बाकी खेळांच्या तुलनेत गोल्फचा खेळ अत्यंत सभ्य सुसंस्कृत मानला जातो. खेळणारे खेळाडू आणि बघणारे चाहते सगळेच कमालीची शिस्त पाळताना बघायला मिळत होते. रायडर कप जरा वेगळे चित्र बघायला मिळाले. खेळाडू चेंडू मारायच्या पवित्र्यात असताना शेजारी खेळ बघायला आलेल्या एका चाहत्याने बडबड चालू केली. खेळाडूला घाणेरड्या शब्दात टोमणे मारणे चालू केले. गोल्फच्या खेळात हे असले प्रकार अजिबात बघायला मिळाले नव्हते. नेहमी अत्यंत एकाग्रतेने आपला खेळ खेळणारे खेळाडू अशा टिप्पणीने चिडून उलटे बोलू लागले. इतकेच नाही तर खेळानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना खेळाडूने आपल्या वर्तनाची माफी न मागता उलटपक्षी त्याचे स्पष्टीकरण दिले. हा सगळाच प्रकार अत्यंत धक्कादायक होता. फुटबॉलच्या खेळात धक्काबुक्की करणारे किंवा दारू पिऊन धिंगाणा घालणारे काही फॅन्स दिसतात. गोल्फच्या खेळात असे चाहते दिसू लागले हे दुर्दैव आहे. चाहत्यांचे रूप चुकीच्या कारणासाठी बदलू लागल्याची ती निशाणी त्रास देणारी आहे. .Premium | Study Room : मानहानी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय.एका बाजूला सुधीर गौतमसारखे खेळावर आणि भारतीय संघावर निस्सीम प्रेम करणारे चाहते दिसतात. दुसरीकडे मैदानावर प्रेक्षक म्हणून येताना खेळाचा खरा आस्वाद घेण्यापेक्षा फक्त स्वत:ची करमणूक करून घेणारे चाहते दिसतात. २०११ मध्ये भारतीय संघाने विश्वचषक जिंकला तेव्हा सचिन तेंडुलकरने सुधीर गौतमला भारतीय ड्रेसिंग रूममध्ये बोलावून संपूर्ण संघाने त्याला दुतर्फा उभे राहात मानवंदना दिली होती. आणि नंतर महेंद्रसिंह धोनीने नुकताच जिंकलेला विश्वचषक सुधीर गौतमच्या हाती दिला होता. सचिन तेंडुलकरने सुधीर गौतमला त्या करंडकासह नंतर वानखेडे स्टेडियमच्या बाल्कनीत नेले होते. जिंकलेला चषक जितका संघातील खेळाडूंच्या मालकीचा आहे, तितकाच तो भारतीय क्रिकेट संघाच्या कोट्यवधी चाहत्यांच्या मालकीचा आहे, असा संदेश सचिन तेंडुलकरला न बोलता द्यायचा होता. क्रिकेटच्या खऱ्या चाहत्याला दिलेली ती सर्वात कमाल मानवंदना होती. .मनातून अजूनही आशा वाटत आहे, की खरे चाहते जास्त आहेत आणि दिखाऊ चाहते कमी संख्येत आहेत. तरीही दिखाऊ चाहत्यांची संख्या क्षणाक्षणाला वाढत असल्याची जाणीव मनाला त्रास देत आहेत. अनावश्यक गडबड करणारे चाहते पूर्वी क्रिकेट, फुटबॉलसारख्या खेळात दिसायचे. आता ते टेनिस आणि गोल्फसारख्या खेळादरम्यान दिसू लागले आहेत, ज्याने मन जरा हेलावले आहे. खेळाच्या चाहत्यांचे बदलते रूप मन उगाच साशंक करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 