Premium|Salt eating habit : किती मीठ खायचं असतं? वरून मीठ घेतलेलं चांगलं नसतं का? आणि मीठ खाण्याविषयी अभ्यास काय सांगतात?

पुणे – अहो बाबा, हो हो... किती मीठ घेताय.? किंवा अगं आजी वरून मीठ घेऊ नये गं..? असा गोड प्रेमळ सल्ला तुम्ही अनेकदा तुमच्या घरतल्या व्यक्तींना देत असाल ना.. किंवा घरातल्या व्यक्ती तुम्हाला देत असतील. पण घराघरात दिवसागणिक चालणाऱ्या या सल्ल्यात काही तथ्य आहे का?मीठ कमी खावं ठिके, पण किती..? अनेकदा बीपी कमी होतं.. अशांनी काय करायचं? मुळात कमी या शब्दाला काही प्रमाण आहे की नाही? जागतिक आरोग्य संघटनेची आकडेवारी काय सांगते? रोज किती ग्रॅम मीठ खायला हवं..? आणि भारतीय किती मीठ खातात? भारतात प्रमाणापेक्षा जास्त मीठ खाणाऱ्यांची संख्या किती आहे, २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासातून काय समोर आलं, जागतिक आरोग्य संघटना किती मीठ खाण्याचा सल्ला देते, स्वयंपाकात घालतेल्या मीठाव्यतिरिक्त आपण वरून मीठ घेऊ नये असं का म्हंटलं जातं, यात खरंच काही तथ्य आहे का, आणि एकूणातच मीठाचा शरीरावर काय परिणाम होतं... असं सगळं मीठाविषयी आज आपण या सकाळ+ विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. .प्रत्येक व्यक्तीने रोज किती मीठ खायला हवं..?१८ वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीने रोज ५ ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ खावं तर २ ते १५ वयातील मुलांनी यापेक्षाही कमी खावं असं जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितले आहे. सध्या जगभरात प्रत्येक व्यक्तीमागे सरासरी मिठाचे प्रमाण काढले तर ते साधारण ११ ग्रॅम आहे.भारतातील मीठ खाण्याविषयीचं संशोधन काय सांगतं?२०२६ मध्ये Indian Journal of Public Health मध्ये A Systematic Review and Meta-analysis on the Salt and Sodium Intake in India हा अभ्यास प्रकाशित झाला. त्यात भारतातील ८३ वेगवेगळ्या अभ्यासांमधील माहिती एकत्र करून भारतात लोक साधारण किती मीठ आणि sodium घेतात याचा अंदाज काढण्यात आला.भारतात मीठ खाण्याचे प्रतीमाणसी सरासरी प्रमाण ९.०१ : अभ्यासात ३० अभ्यासांच्या डेटामधून भारतातील सरासरी salt intake हा प्रत्येक माणसामागे ९.०१ ग्रॅम प्रती दिवस असल्याचे समोर आले आहे.६१ टक्के लोकांचं मीठ खाण्याचं प्रमाण अधिक : या अभ्यासातून दुसरा महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे ६१ टक्के लोकं हे जास्त मीठ खाणाऱ्यांमध्ये होते. त्याचा confidence interval ४८ ते ७३ टक्के होता.पुरुषांमध्ये महिलांपेक्षा मीठ खाण्याचे प्रमाण अधिक : या अभ्यासात असेही दिसले की, महिलांच्या तुलनेत पुरूषांमध्ये मीठाचे सेवन करण्याचे प्रमाण अधिक आहे.Hypertension असलेल्यांमध्ये मीठाचे सेवन जास्त: उच्च रक्तदाब म्हणजेच Hypertension असलेल्या व्यक्तींमध्ये मीठाचे सेवन करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. जास्त sodium intake आणि blood pressure यांचा संबंध आधीपासूनच सार्वजनिक आरोग्यात महत्त्वाचा मानला जातो. .Premium|Pregnancy Problems : तुमच्या आई होण्याचा आणि जंक फूडचा काय संबंध..? संशोधनं काय सांगतात?.मीठ जास्त खाल्ल्याने शरीरात नेमकं काय होतं?जास्त मीठ खाल्याने काय होईल हे समजून घेण्याआधी मीठात कोणते घटक असतात हे समजून घेणं गरजेचं आहे.मीठ म्हणजे काय..?स्वयंपाक घरात वापरल्या जाणाऱ्या मीठ म्हणजे Sodium chloride. यामध्ये साधारण ४० टक्के sodium आणि ६० टक्के chloride असते. म्हणजे ५ ग्रॅम मीठात २ ग्रॅम सोडियम असते. पण बाजारातील मीठात हे प्रमाण एकसारखं असतंच असं नाही.मीठ शरीरात गेल्यावर नेमकं शरीरात काय घडतं?मीठ पोटात गेल्यावर पाण्यात विरघळतं आणि त्याचे दोन भाग होतात. सोडियम आणि क्लोराइड. हे दोन्ही भाग आतड्यांमधून थेट रक्तात शोषले जातात.सोडियम रक्तामध्ये पोहोचतं. सोडियम पाण्याला स्वतःकडे ओढून ठेवतं. शरीर सोडियम आणि पाण्याचं प्रमाण यांचा समतोल सांभाळून ठेवतं.शरीराला लागणारे सोडियम ठेवून उरलेले अतिरिक्त सोडियम किडनी लघवीद्वारे बाहेर टाकते. या कामात शरीरातील विविध हार्मोन्स किडनीला मदत करतात.मीठातील क्लोराइड हा घटक पोटातील अन्न पचवण्यासाठी लागणारे 'हायड्रोक्लोरिक ॲसिड' तयार करण्यासाठी आणि शरीराचा समतोल राखण्यासाठी आवश्यक असतो. म्हणजेच, मीठ हे शरीरात फक्त चवीसाठी नसतं तर त्यातून मिळणारं Na⁺ आणि Cl⁻ हे शरीराच्या द्रव-संतुलनापासून ते मेंदूतील nerve signalling, स्नायूंची हालचाल आणि रक्ताभिसरणाच्या नियमनापर्यंत अनेक मूलभूत प्रक्रियांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. .Premium|Food Adulteration : भारतात अन्नात मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होतेय का? राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत कोणती माहिती दिली..?. मीठ कमी मिळालं तर काय होतं?साधारणपणे, मीठ कमी मिळालं की शरीर सोडियम वाचवण्याचा प्रयत्न करतं. किडनी सोडियम कमी प्रमाणात बाहेर टाकते. सोडियम कमी असल्यास तहान, अशक्तपणा किंवा चक्कर, पेटके येणे यांसारखे बदल जाणवू शकतात. आहारात मीठ कमी असलं तरी शरीर काही काळ साठवलेल्या सोडियमचा वापर करून संतुलन राखतं.जे लोक मीठच खात नाहीत त्यांचं काय होतं..?जर एखादी व्यक्ती अन्नात वरून मीठ अजिबात घालत नसेल, तरी ती लगेच आजारी पडत नाही. कारण भाजी, दूध, अंडी, धान्य इत्यादी अनेक पदार्थांत नैसर्गिकरित्या थोडं सोडियम असतं. जर एखाद्याला त्याच्या आहारातून पुरेसं सोडियम मिळत असेल तर त्याचं शरीर सामान्यपणे काम करू शकतं. पण आहारातून सोडियमचं प्रमाण दीर्घकाळ खूपच कमी झालं, तर शरीराचं सोडियम-पाणी संतुलन बिघडू शकतं. पण मीठ न खाणे आणि सोडियम न मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मीठाचं प्रमाण वाढलं तर शरीरासाठी ते हानीकारक असतं का?जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच WHO च्या मते, जास्त मीठ खाण्याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे रक्तदाब वाढणे. शरीरात मीठ जास्त झाले की, सोडियम जास्त होते. म्हणजेच शरीरात पाणी टिकून रहाण्याची प्रवृत्ती वाढते त्यातून बाह्य पेशी द्रवाचे प्रमाण वाढू शकतो. ज्यांना रक्तदाबाचा त्रास आहे अशा व्यक्तींना कायमच डॉक्टर कमी मीठ खाण्याचा सल्ला देतात कारण सातत्याने रक्तदाब कायम राहिला तर त्याचा ताण हा हृदयावर आणि रक्तवाहिन्यांवर येतो. रक्तवाहिन्यांवरील ताण वाढल्याने ब्रेन स्टोक येण्याचीही शक्यता असते. किडनीला अतिरिक्त सोडियम बाहेर काढावं लागतं; दीर्घकाळ जास्त सोडियम सेवन आणि किडनीच्या आरोग्यातील बिघाड यांचा संबंध काही अभ्यासांमध्ये आढळून आला आहे.तसेच हातापायावर सूज येणे, चेहऱ्यावर सूज आणि bloating जाणवू लागणे याही गोष्टींचा मीठ खाण्याशी संबंध येतो. अतिजास्त मीठाचे सेवन H. pylori संसर्गासारख्या इतर घटकांसोबत जठराच्या कर्करोगाची शक्यताही वाढवताना दिसते. त्यामुळे एखाद दुसऱ्या वेळी मीठ जास्त खाणं आणि नेहमीच मीठ जास्त खाणं या दोन्हीचे परिणाम वेगवेगळे असू शकतात. .वरून मीठ घेणं वाईट असतं का?भारतामध्ये असा समज अनेक ठिकाणी अढळतो की वरून घेतलेलं मीठ हे स्वयंपाकापेक्षा घातक आहे. पण तसा कोणताही अभ्यास आढळून आला नाही की वरून घेतलेल्या मीठामुळे त्रास होतो. अनेकदा याचा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने लावला जातो. म्हणजेच स्वयंपाकात पुरेसे मीठ असुनही अनेकांना त्यात वरून आणखी मीठ घ्यायची सवय असते, याला अतिरिक्त मीठ म्हंटलं जातं आणि म्हणून वरून मीठ घेणं हे वाईट किंवा चुकीचं मानलं जातं. म्हणूनच जेवताना टेबलवर मीठ किंवा high-sodium sauces ठेवू नयेत, असा सल्ला WHO देते.भारतीयांमध्ये मीठाचं प्रमाण कशामुळे वाढलं आहे?मुळात आपल्याला वाटतं की मीठ हे फक्त स्वयंपाक घरातूनच किंवा जेवणाच्या ताटातूनच आपल्या शरीरात मीठ जात असतं. पण त्याही पलीकडे जाऊन मीठ अनेक गोष्टींमधून जातं आहे.याविषयात WHO ने काही प्रमुख कारणं सांगितली आहे. Processed आणि packaged food म्हणजेच चिप्स, रेडी टू इट फूड, प्रोसेस मीट, सॉस, ब्रेड, लोणची, पापड इत्यादींमध्ये सोडियम मोठ्या प्रमाणात असू शकतं. बाहेरचं अन्न चव, preservation आणि प्रक्रियेसाठी मीठ वापरलं जातं. घरच्या स्वयंपाकातील मीठ विशेषतः काही देशांमध्ये हे अजूनही मोठं स्रोत आहे. म्हणजे समस्या फक्त आपण वरून टाकलेल्या मिठाची नाही; अन्नव्यवस्थेतच सोडियम मोठ्या प्रमाणात असणं हा महत्त्वाचा घटक आहे..योग्य प्रमाणात मीठ खाल्यास भविष्यात या गोष्टी आपण टाळू शकतो.२०२४ मधील 'लॅन्सेट पब्लिक हेल्थ'च्या अभ्यासानुसार, भारतातील पॅकेज्ड अन्नातील मिठाचे प्रमाण WHO च्या मानकांनुसार कमी केल्यास मोठा आरोग्यदायी बदल घडू शकतो. या गणितीय मॉडेलनुसार, अन्नातील सोडियम कमी केल्यास पुढील १० वर्षांत देशात हृदयविकाराच्या सुमारे १७ लाख गंभीर घटना टाळणे शक्य होईल. तसेच, या बदलामुळे हृदय आणि किडनीच्या आजारांमुळे होणारे अंदाजे ३ लाख अवेळी मृत्यू रोखता येऊ शकतात. हा निष्कर्ष सध्याच्या भारतीय आहार पद्धती आणि पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमधील सोडियमच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून काढलेला आहे. या संशोधनात प्रत्यक्ष रुग्णांची मोजणी केलेली नसून, हे मॉडेलिंगवर आधारित भविष्यातील संभाव्य फायदे दर्शवणारे वैज्ञानिक अंदाज आहेत.त्यामुळेच घरातील मंडळींना आता जेव्हा पुढच्या वेळी ‘मीठ खाऊ नका’ चे गोड प्रेमळ सल्ले द्याल तेव्हा त्यांना शक्यता, परिणाम आणि अभ्यासाची जोड देऊन या गोष्टी पटवून द्या.. कदाचित त्यामुळे तरी ते तुमचं ऐकतील..!---------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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