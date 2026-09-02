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Premium|Salt eating habit : किती मीठ खायचं असतं? वरून मीठ घेतलेलं चांगलं नसतं का? आणि मीठ खाण्याविषयी अभ्यास काय सांगतात?

how much salt should be consumed in a day : खरंच आपण रोज इतकं मीठ खातो..? नेमकं रोज किती मीठ गरजेचं असतं?
salt eating habbit side effect

salt eating habbit side effect

Esakal

Shraddha Kolekar (श्रद्धा कोळेकर)
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पुणे – अहो बाबा, हो हो... किती मीठ घेताय.? किंवा अगं आजी वरून मीठ घेऊ नये गं..? असा गोड प्रेमळ सल्ला तुम्ही अनेकदा तुमच्या घरतल्या व्यक्तींना देत असाल ना.. किंवा घरातल्या व्यक्ती तुम्हाला देत असतील. पण घराघरात दिवसागणिक चालणाऱ्या या सल्ल्यात काही तथ्य आहे का?

मीठ कमी खावं ठिके, पण किती..? अनेकदा बीपी कमी होतं.. अशांनी काय करायचं? मुळात कमी या शब्दाला काही प्रमाण आहे की नाही? जागतिक आरोग्य संघटनेची आकडेवारी काय सांगते? रोज किती ग्रॅम मीठ खायला हवं..? आणि भारतीय किती मीठ खातात?  भारतात प्रमाणापेक्षा जास्त मीठ खाणाऱ्यांची संख्या किती आहे, २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासातून काय समोर आलं, जागतिक आरोग्य संघटना किती मीठ खाण्याचा सल्ला देते, स्वयंपाकात घालतेल्या मीठाव्यतिरिक्त आपण वरून मीठ घेऊ नये असं का म्हंटलं जातं, यात खरंच काही तथ्य आहे का, आणि एकूणातच मीठाचा शरीरावर काय परिणाम होतं... असं सगळं मीठाविषयी आज आपण या सकाळ+ विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत.

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