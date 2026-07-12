Premium|Indian Textile History: इस्लामच्या आक्रमणानंतरची भारतीय वस्त्रकला

Indian Textile History: From Ancient Guilds to Mughal Workshops आतापर्यंत आपण साधारण बाराव्या शतकापर्यंतचा भारतीय वस्त्रकलेचा इतिहास पाहिला. इतिहास कधीच एकपदरी नसतो आणि कुठलीही कला ही सतत उत्क्रांत होत राहिली तरच टिकून राहते. भारतीय वस्त्रकलेचेही तसेच आहे. भारतीय विणकरांचे ज्ञान कधीही साचून राहिले नाही. त्यांची कला नेहमी आसपासच्या जगाशी संवाद साधत राहिली, नवे प्रभाव स्वीकारत राहिली आणि काळाबरोबर स्वतःला बदलत राहिली.प्राचीन भारतात विणकरांच्या संघटना स्वतंत्रपणे काम करत असत आणि त्यांच्या उत्पादनावर केवळ त्यांचाच अधिकार होता. ह्या काळात भारतात कारागिरांकडे पैसाही होता आणि त्यांना समाजात प्रतिष्ठाही होती, जी त्यांच्या कामाच्या स्वायत्ततेतून लाभली होती. ही श्रेणी व्यवस्था साधारण सतराशे वर्षे भारतात टिकून राहिली. कॉमन ईराच्या बाराव्या शतकात भारतावर पहिले यशस्वी इस्लामी आक्रमण झाले. सोळाव्या शतकापर्यंत भारतात इस्लामी सत्तेने चांगलेच पाय पसरले होते. चार शतकांच्या दीर्घ इस्लामी राजवटींमुळे भारतीय वस्त्रकलेवर जो परिणाम झाला, तो सखोल, दीर्घकालीन आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे होता. इस्लामी राजसत्ता ह्याआधी भारतात सत्तेवर असलेल्या राजसत्तांहून खूप वेगळी आणि विलासी होती. इस्लामी दरबारातल्या सुलतान आणि सरदार दरकदारांना उंची वस्त्रांचा, छानछोकीचा शौक होता. त्यामुळे भारताच्या वस्त्रपरंपरेची दिशा बदलली..श्रेणींचा अस्तभारतात प्राचीन काळापासून विणकर, चित्रकार, शिंपी आणि इतर कुशल कारागीर ‘श्रेणी’ नावाच्या संघटनांचा भाग बनून काम करत असत. या श्रेणी म्हणजे केवळ व्यापारी संघटना नव्हत्या. त्या स्वायत्त संस्था होत्या. योग्य दरात कच्चा माल मिळवणे, किमतींवर नियंत्रण ठेवणे, मालाची गुणवत्ता ठरवणे आणि कारागिरांना सामाजिक सुरक्षा देणे ही सर्व कामे श्रेणी करत असत. अगदी राजाला कापड विकत घ्यायचे झाले, तरी श्रेणीच्या नियमांचे पालन करूनच ते विकत घ्यावे लागत असे. डॉ. मोतीचंद्र यांनी Costumes, Textiles, Cosmetics & Coiffure in Ancient and Mediaeval India (Oriental Publishers, Delhi, १९७३) मध्ये असे निरीक्षण नोंदवले आहे, की प्राचीन भारतात विणकरांच्या या संघटना स्वतंत्रपणे काम करत असत आणि त्यांच्या उत्पादनावर केवळ त्यांचाच अधिकार होता. ह्या काळात भारतात कारागिरांकडे पैसाही होता आणि त्यांना समाजात प्रतिष्ठाही होती. जी त्यांच्या कामाच्या स्वायत्ततेतून लाभली होती. ही श्रेणी व्यवस्था साधारण सतराशे वर्षे भारतात टिकून राहिली. भारतावरच्या इस्लामी आक्रमणांमुळे मात्र हे चित्र बदलले. दिल्ली सल्तनतीच्या आगमनानंतर श्रेणी ही संस्था हळूहळू कालबाह्य होऊ लागली. तेराव्या शतकात सुलतान महम्मद बिन तुघलकाच्या काळात वस्त्रांवर किंमत नियंत्रणाचे धोरण आले आणि कारागिरांचे स्वातंत्र्य संकुचित होऊ लागले. त्यांची स्वायत्तता कमी झाली..Premium|India Central Asia Geopolitics : मध्य आशियातील भारताचे भू-राजकारण इतके महत्त्वाचे का आहे?.कारखाना - एक नवी व्यवस्थाइस्लामिक राजवटीच्या काळात एक नवी संस्था उदयास आली; कारखाना. हे कारखाने अनेक प्रकारचे होते आणि त्यांचे स्वरूप थेट मुगल दरबाराच्या नियंत्रणाखालील उत्पादन केंद्राचे होते. राज्याला लागणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे उत्पादन ह्या कारखान्यांमधून होत असे. अकबराचा अधिकृत इतिहासकार अबुल फझलच्या ‘आईन-इ-अकबरी’ ह्या ग्रंथानुसार अकबराच्या काळात एकूण ३६ वर्गीकृत कारखाने होते. वस्त्रनिर्मितीसाठी स्वतंत्र कारखाने होते. त्यातही छापाखाना आणि रंगखाना (प्रिंटिंग आणि रंगकाम), तोशखाना (शाल निर्मिती आणि भरतकाम), किरकरखाना (पोशाखखाना) असे वेगवेगळे विभाग होते..Premium|Kashmiri Pashmina Shawl Heritage : काश्मिरी पश्मीना शालींचा शतकांचा वारसा धोक्यात.अबुल फझलने आईन-इ-अकबरीमध्ये या कारखान्यांचे वर्णन करताना लिहिलेय, की ह्या विविध कारखान्यांमधून तब्बल तीस प्रकारचे सुती कापड, एकोणचाळीस प्रकारचे रेशमी कापड आणि सव्वीस प्रकारचे लोकरीचे कापड बनवले जात होते. प्रत्येक गज कापड मोजले जाई आणि त्याची नावानिशी, किमतीनिशी नोंद होत असे. प्रत्येक विणकर आणि भरतकाम करणारा कारागीर हा फक्त पगारी नोकर असे. प्राचीन भारतीय श्रेणींमध्ये असलेली विणकरांची स्वायत्तता ह्या नव्या व्यवस्थेत पूर्णपणे गेली होती. मुघल सुलतान, दरबारी सरदार, त्यांचा जनाना ह्यांना उंची कापडाचा आणि विलासी राहणीचा शौक होता, त्यामुळे विणकरांना, कारागिरांना काम भरपूर होते, पैसाही चांगला मिळत होता, पण आधीच्या व्यवस्थेत त्यांच्या कामाला जी प्रतिष्ठा होती, जे सृजनात्मक स्वातंत्र्य होते ते मात्र ह्या व्यवस्थेत नव्हते. अकबराने वर्षाला एक हजार नवे पोशाख बनवण्याचे आदेश दिले होते आणि अकरा हजार शिंपी केवळ त्याच्या घराण्यासाठी काम करत असत, असे अबुल फझल नोंदवतो. मुघल दरबारातले उच्च वर्गातले स्त्री-पुरुष एकदा अंगाला लावलेला कपडा परत वापरत नसत, त्यामुळे उच्च प्रतीच्या सुती आणि रेशमाच्या वस्त्रांची निर्मिती सतत होत होती..नव्या सौंदर्यशास्त्राचा उदयइस्लामी धार्मिक निर्बंधांमुळे आणि मध्यपूर्वेकडून आयात झालेल्या संस्कृतीमुळे इस्लामी राजवटीच्या काळात भारतीय वस्त्रकलेचे स्वरूप बरेच बदलले. इस्लामी परंपरेत सजीव प्राण्यांच्या प्रतिमांवर धार्मिक निर्बंध होते, त्यामुळे वस्त्रांवरचे आकृतिबंध अमूर्त, भौमितिक आणि झाडा-फुलांच्या कलाकुसरीकडे वळले. ह्याच काळात मोठ्या प्रमाणात पर्शियन कारागीर आणि वस्त्र तंत्रज्ञ भारतात आले आणि त्यांनी नव्या आकृतिबंधांचा परिचय भारतीय विणकरांना करून दिला. कोयरी ही आकृती भारतात फार प्राचीन काळापासून वापरात होती, पण इस्लामी प्रभावामुळे कोयरीची डिझाइन बदलून ती टोकाकडे अत्यंत निमुळती आणि टोकदार झाली. आजही आपल्याला अशी निमुळती कोयरी काश्मिरी शालींमधून आणि बनारसी साड्यांच्या पदरावर दिसते..Premium|Ajanta cave textile heritage : अजिंठा भित्तिचित्रांतून उलगडतो भारतीय वस्त्रकलेचा अद्भुत वारसा.याच काळात अनेक नव्या वस्त्रप्रकारांचा जन्म झाला. मश्रू हे रेशीम आणि सुती धाग्यांचे संमिश्र कापड होते. शुद्ध रेशीम थेट शरीरावर घालणे इस्लामी स्त्री-पुरुषांसाठी हराम मानले जाई, त्यामुळे बाहेरून रेशमाचा धागा आणि आत तलम सुती धागा असे हे कापड विणले जाऊ लागले. अगदी आजही गुजरातमध्ये पाटण येथे हातमागावर मश्रू कापड विणले जाते. मश्रूचाच चुलतभाऊ म्हणजे हिमरू हे संभाजीनगरला अजून विणले जाणारे वैशिष्ट्यपूर्ण कापड. मोहम्मद तुघलकाने दिल्लीहून देवगिरीला राजधानी हलवली, तेव्हा शाही दरबाराची वस्त्रे विणायला दिल्लीचे विणकर आले. राजधानी परत दिल्लीला गेली, पण विणकर येथेच राहिले. हिमरू हा शब्द फारसी ‘हम-रुह’ या शब्दापासून आला. बनारसी ब्रोकेड सदृश असे कापड म्हणजे हिमरू. किमखाब हे सोने, चांदी आणि रेशमाने विणलेले भरजरी कापड ह्या काळात खूपच लोकप्रिय होते, जे आजही बनारस मध्ये विणले जाते. ढाक्याच्या अति तलम मलमलीला शाही दरबारात खूपच मागणी होती. दरबारी इतिहास ग्रंथांमध्ये या मलमलच्या तलम कापडाला दिलेली काव्यात्मक नावेही दिसतात. ‘आब-इ-रवाँ’ म्हणजे वाहते पाणी, ‘तनझेब’ म्हणजे देहाचे सौंदर्य, ‘तनसुख’ म्हणजे देहाला सुखावणारा कपडा अशी ती नावे होती..एक अभ्यासक म्हणून ह्या सर्व सगळ्या बदलांकडे चिकित्सकपणे पाहताना एक गोष्ट स्पष्ट होते, की भारतीय विणकरांनी या परिवर्तनाला एक सृजनाची नवी संधी म्हणून स्वीकारले. श्रेणींची जागा कारखान्यांनी घेतली, पण विणकरांचे कौशल्य कमी झाले नाही, उलट वृद्धिंगतच झाले. पर्शियन सौंदर्यशास्त्र आणि भारतीय हस्तकौशल्य यांच्या मीलनातून जी वस्त्रकला निर्माण झाली, ती आजही जगभर प्रसिद्ध आहे. बनारसच्या किमखाबात, संभाजीनगरच्या हिमरूत आणि गुजरातच्या मश्रूत त्या सांस्कृतिक देवाण-घेवाणीचा धागा अजूनही गुंतलेला दिसतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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