Premium| New Tax Slabs: नवीन GST प्रणालीमुळे फक्त उत्पादकांचाच फायदा की ग्राहकांचाही?

डॉ. अतुल देशपांडेप्रगतशील करव्यवस्थेतून जशी उपभोगाला चालना मिळू शकते, तशीच त्यातून गुंतवणूक आणि उत्पादनाची वाढही साधता येते. जीएसटी-२च्या सुसूत्रीकरणातून ह्याच मंत्राचा जागर होतो आहे.ज सा कोणताही कर जाचक नसावा, तसा तो प्रगतीसाठी पूरकही असावा. मग तो ‘उत्पन्न कर’ असो वा ‘वस्तू वा सेवाकर’. प्रगतशील करव्यवस्थेतून जशी उपभोगाला चालना मिळू शकते; तशीच त्यातून गुंतवणूक व उत्पादनाची वाढही साधता येते. ‘जीएसटी-२’च्या सुसूत्रीकरणातून बऱ्याच गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. .त्याचा तपशील पाहणे आवश्यक आहे. यापुढे जीएसटी पाच आणि १८ टक्के हे दोनच दर राहतील. एकूण ४४० वस्तूंपैकी जवळपास ६० टक्के वस्तूंवरचा कर १२ टक्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणला गेला आहे. यात प्रामुख्याने मध्यमवर्गीयांच्या उपभोगाच्या वस्तू आहेत. बहुतांश सेवांवरचा कर १८ टक्केच ठेवला आहे. सेवांचे ‘जीडीपी’शी असलेले प्रमाण ६० टक्के आहे. सेवांचे निर्यातीतले महत्त्व पाहता हा दर अधिक वाटतो. फक्त काहीच सेवा १२ टक्के दराच्या श्रेणीत आहेत..जीएसटीच्या या महत्त्वाच्या सुसूत्रीकरणातून सर्वसामान्य ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांनाही फायदा होणार आहे. उदाहरणार्थ, मध्यमवर्गीयांच्या रोजच्या वापरातल्या वस्तू व उत्पादकांच्या कच्च्या मालाच्या वस्तू यांच्या किंमतीत सरासरी सात ते आठ टक्के घट होईल. उदाहरणार्थ वैद्यकीय बिलांमध्ये सहा ते सात टक्के सरासरी घट होईल. यापुढे जनसामांन्यांच्या उपयोगाच्या बहुतांश वस्तू दर कमी झाल्यामुळे स्वस्त व्हाव्यात, ही अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ लहान वाहनविक्रीवरचा कर १८ टक्क्यांवर आणला आहे. म्हणजे आत्ता त्याठिकाणी १० टक्क्यांचा फायदा होईल. मात्र निरनिराळ्या मॉडेल्सबाबत सरासरी किंमत किती घटते हे पाहावे लागेल..वातानुकूलन यंत्रे, मोठ्या स्क्रीनचे टीव्ही यांसारख्या, ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंच्या किंमतीत सरासरी सात ते आठ टक्के घट होईल, असा एक अंदाज आहे. असलेल्या वस्तू ‘अपग्रेड’ कराव्याशा वाटल्यामुळे ग्राहक ‘प्रीमियमायझेशन’कडे वळून त्याचे परिवर्तन वाढणाऱ्या मागणीत होण्याची शक्यता आहे. एकूणच ‘एफएमसीजी’ क्षेत्रातील वस्तूंना मागणी काही प्रमाणात वाढेल हे नक्की. ट्रम्प परिणाम व एकूण जागतिक अनिश्चितता ह्या दोहोंचा निर्यात घटीवरचा परिणाम श्रमप्रधान वस्तू व सेवांवरचा करदर घटविल्यामुळे कमी करता येईल..रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासानुसार निर्यातीतील संभाव्य घट जीडीपी च्या ०.२ ते ०.३ टक्के निव्वळ प्रमाणात कमी करता येईल. अक्षय ऊर्जासाधने व संबंधित गोष्टींवरचा कर १२ टक्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणला गेला आहे. यातून अक्षयऊर्जेचे उत्पादन वाढावे. कोळश्यावरचा करदर पाच टक्क्यांवरून १८ टक्यांवर नेण्यात आला आहे. प्रतिटनामागचा ४०० रुपये ‘नुकसानभरपाई उपकर’ काढून टाकला आहे. यांमुळे प्रतियुनिट वीजनिर्मितीचा खर्च १२ पैशांनी कमी होईल. मात्र राज्य वीज वितरण कंपन्यांकडून हा फायदा ग्राहकांना देऊ केला जाईल, याविषयी शंका आहे. आता आरोग्य विम्यावर कोणताही कर नसल्यामुळे आरोग्य विम्याची सर्वसमावेशकता वाढेल. त्याचबरोबर औषधे व औषधी उपकरणे यांवरचा पाच टक्के कर खूपच आश्वासक आहे. .असाध्य रोगांवरच्या ३६ औषधांवरचा कर पूर्णपणे काढून टाकल्यामुळे एकूणच औषधांच्या खर्चात सरासरी सहा ते सात टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे सिमेंटवरचा कर २८ वरून १८ टक्के केल्यामुळे सिमेंटची मागणी पुढील दोन वित्तीय वर्षात आठ ते नऊ टक्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. आत्ता ठप्प असलेल्या गृहबांधणी उद्योगाच्या दृष्टीने ही जमेची बाब. जीएसटी संबंधित वस्तूंच्या मागणीत, करदर कमी झाल्यामुळे, वाढ अपेक्षित असेल, तर त्यामुळे पुढच्या ४ ते सहा तिमाहीत भारताच्या जीडीपीत १२० बेसिस पॉईंट्सने वाढ अपेक्षित आहे. त्याचबरोचर जीएसटीत अभिप्रेत असलेलया सर्व दरांमध्ये पूर्ण घट दिसून आली तर त्याचा परिणाम भाववाढ १०० बेसिस पॉईंट्सने कमी होण्यात दिसून येईल..इनपुट टॅक्स क्रेडिटबेकरी व ‘वैयक्तिक काळजी’ वस्तूंच्या किमतींत २० ते २५ बेसिस पॉईटसने घट होऊन त्याचा परिणाम २०२७ पर्यंत चालू राहील. प्रस्तुत जीएसटी दरघटीचा सार्वजनिक आयव्यय व्यवहारांवर खूप अनुकूल परिणाम होणार नाही. उलट प्रत्यक्ष कररूपी उत्पन्नात घट झाल्यामुळे व निर्यातदारांना काही प्रमाणात सवलती दिल्यामुळे केंद्र व राज्यांची एकत्रित तूट जीडीपीच्या प्रमाणात ०.१५ ते ०.२० टक्क्यांनी वाढेल.आत्ताच्या जीएसटी प्रक्रियेतूनही व्यवसायांना वस्तू व सेवा यांवरच्या ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या’ (आयटीसी-अगोदर इनपुटवर भरलेल्या कराची वजावट) सवलतीचा फायदा घेता येईल. (तसा घेता येणार नाही असे नमूद केले तर तो अपवाद). (आउटपुट कर ४५० रुपये - इनपुट कर ३०० रुपये, उत्पादक वा पुरवठादाराला ३०० रुपये वजावट मिळून फक्त १५० रुपयेच कररक्कम भरावी लागेल). .मात्र एखाद्या हॉटेलमध्ये तुम्ही बुक केलेल्या खोलीचे भाडे प्रतिदिन सात हजार ५०० रुपये असेल तर ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ न घेता आता तुम्हाला पाच टक्के कर भरावा लागेल. ह्यापूर्वी ‘आयटीसी’चा फायदा घेऊन तुम्हाला १२ टक्के कर भरावा लागत होता. जर ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा पूर्ण उपयोग केला गेला नाही, तर हे क्रेडिट परत करावे लागेल. हा उत्पादक वा पुरवठादारांचा तोटा असेल. उदाहरणार्थ, विमा कंपन्यांनी ‘आयटीसी’ पूर्णपणे वापरले नाही व न वापरलेली रक्कम त्यांना परत करावी लागली तर विमा कंपन्या विम्याचा हप्ता वाढविण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातले स्पष्टीकरण अजून आलेले नाही. त्याचप्रमाणे ‘इन्व्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर’ संबंधी काही शंका आहेत (इनपुटवरचा कर आऊटपुटपेक्षा जास्त). याप्रकारच्या रचनेत आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत, असे सरकार सांगते. प्रत्यक्षात कापड उद्योग व खतउद्योग ह्यांना त्यांचा परतावा मिळालेला नाही, हे वास्तव आहे..जीएसटीच्या नवीन दरप्रणालीमुळे राज्यांच्या महसूल घटीतले नुकसान ४८ हजार कोटी रुपयांपासून (निश्चित कालावधी नाही) ते ८५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत (एक वर्षाचा कालावधी) होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. आता जे संभाव्य नुकसान होईल, ते करचुकवेगिरी प्रतिबंध प्रक्रिया सुधारून जो फायदा होईल त्यातून भरून काढता येईल, असे एक मत आहे. वास्तविक ‘जीएसटी’पूर्व परिस्थितीच्या तुलनेत जीएसटीनंतरच्या करवृद्धीमुळे सर्वच राज्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. ‘जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणा’कडची प्रकरणे तात्काळ सोडविण्यासाठीची आत्ताची व्यवस्था अजून प्रभावी व्हायला हवी. .Premium| Maratha Reservation: कुणबी नोंदींमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोपा होणार की नवीन कायदेशीर लढाई सुरू होईल?.अनिर्णायक प्रकरणांची संख्या २०२२ मधील १०हजारवरून २०२४ मधल्या २२हजारपर्यंत गेल्याचे दिसले. विवाद्य मागणीची रक्कम २२ हजार कोटी रुपयांवरून १.१४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे दिसते. कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू या दोन्ही गोष्टी ‘जीएसटी’ कक्षेच्या बाहेर आहेत.ह्या वस्तूंचा शोध, विकास व उत्पादन यांवरचा जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढविल्यामुळे त्यांच्या उत्पादनखर्चात वाढ होईल. मात्र जीएसटी कक्षाबाहेर असल्यामुळे ह्या वस्तूंच्या विक्रीत कोणताही विशेष फायदा मिळत नसल्यामुळे दोन्ही वस्तूंना प्रमाणीकरण झालेल्या नेहमीच्या करांना तोंड द्यावे लागेल. .Premium|Trump tariff : भारत-अमेरिका व्यापारयुद्धात कोण जिंकणार कोण हरणार? .जीएसटीच्या दरात झालेल्या घटीमुळे प्रत्यक्षात वस्तूंच्या किंमती कमी होऊन त्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील, याविषयी शंका व्यक्त केली जाते. उत्पादकांनी फक्त त्यांच्याच नफ्याला प्राधान्य दिले तर ते किंमती कमी करणारही नाहीत. अशा परिस्थितीत जीएसटीतील बदलाचा किती प्रमाणात, कोणाला व कशा प्रकारे फायदा होईल, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.(लेखक आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 