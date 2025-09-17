प्रीमियम आर्टिकल

Premium| New Tax Slabs: नवीन GST प्रणालीमुळे फक्त उत्पादकांचाच फायदा की ग्राहकांचाही?

GST-2 Changes: सरकारने जीएसटी दरांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या बदलांमुळे अनेक वस्तू स्वस्त होणार असून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा
प्रगतशील करव्यवस्थेतून जशी उपभोगाला चालना मिळू शकते, तशीच त्यातून गुंतवणूक आणि उत्पादनाची वाढही साधता येते. जीएसटी-२च्या सुसूत्रीकरणातून ह्याच मंत्राचा जागर होतो आहे.

ज सा कोणताही कर जाचक नसावा, तसा तो प्रगतीसाठी पूरकही असावा. मग तो ‘उत्पन्न कर’ असो वा ‘वस्तू वा सेवाकर’. प्रगतशील करव्यवस्थेतून जशी उपभोगाला चालना मिळू शकते; तशीच त्यातून गुंतवणूक व उत्पादनाची वाढही साधता येते. ‘जीएसटी-२’च्या सुसूत्रीकरणातून बऱ्याच गोष्टी साध्य झाल्या आहेत.

