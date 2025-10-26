Premium| Self-Medication and Generics: सर्दी-खोकल्यासाठी डॉक्टरचा सल्ला न घेता औषध घेणे धोकादायक?

डॉ. अमोल अन्नदाते‘सर्दी-खोकल्याची सर्व औषधे समुद्रात बुडवली तर मानवजातीचं कल्याण होईल पण समुद्रातील सर्व जीव-प्राण्यांचा मात्र अंत होईल.’कपडे किंवा इतर बऱ्याच निर्जीव वस्तू खरेदी करताना आपण जितकी चिकित्सा करतो, तितकी चिकित्सा मात्र वैद्यकीय उपचारांच्या बाबतीत होत नाही, ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. आपण उपचार घेत असताना कुठल्या डॉक्टरकडे जातोय, त्याची पदवी काय आहे, उपचार करण्यासाठी त्याला मिळालेले वैद्यकीय शिक्षण काय आहे याची पूर्ण चिकित्सा करूनच रुग्णांनी डॉक्टरांच्या दवाखान्याची पायरी चढायला हवी. कुठलीही पदवी नसलेल्या डॉक्टरकडूनही रांगा लावून जेव्हा सुशिक्षित लोकही उपचार घेतात तेव्हा मात्र ‘गुगल’ व ‘एआय’वर छोट्यातल्या छोट्या गोष्टींची चिकित्सा करणारी हीच मंडळी का? असा प्रश्न पडतो. .एमबीबीएस’च्या दुसऱ्या वर्षाला अध्ययनासाठी असलेल्या ‘फार्म्याकोलॉजी’ म्हणजेच औषधशास्त्र या विषयाच्या एका नामांकीत पाठ्यपुस्तकाच्या पहिल्या पानावर लिहिलेले एक वाक्य औषधांच्या सारासार वापराबद्दल बरंच काही सांगून जातं. हे वाक्य आहे - यातून औषधशास्त्र शिकताना आम्हा डॉक्टरांना संदेश दिला जाणारा संदेश असा आहे की, औषध हे दुधारी शस्त्र असतं, ते योग्य ठिकाणी, योग्य मात्रेमध्ये, योग्य काळासाठी वापरले गेले तरंच ते प्रभावी ठरते अन्यथा ते विषही ठरू शकते. या योग्यतेमध्ये अजून एक योग्यता जोडणं सध्याच्या काळात गरजेचं वाटतं, ते म्हणजे योग्य ज्ञान असलेल्या योग्य पदवीच्या डॉक्टरकडून घेतलेले औषध. व शेवटी औषधांचा अपाय व्हायचा नसेल तर या योग्यतेचा कळस ठरतो तो म्हणजे रूग्णाची त्या मानसिकतेची योग्यता. टप्प्याटप्प्याने या सर्व पायऱ्या समजून घेतल्या तर मध्य प्रदेशमध्ये ज्या ‘कोल्डरिफ’ या औषधामुळे ज्या तीस मुलांचा मृत्यू झाला, तशा घटना परत घडणार नाहीत..‘जेनेरिक’बाबत अनभिज्ञतायोग्य औषध म्हणजे गुणवत्तापूर्ण औषध. रुग्ण जेव्हा डॉक्टरकडे जातो, तेव्हा त्याच्या न कळणाऱ्या अक्षरामध्ये लिहून दिलेली औषधे हे प्रमाण व गुणवत्तापूर्ण मानून रूग्ण उपचार घेतात व ते बरे होतात, असा आपला सर्वसाधारण समज असतो. पण वास्तवात मात्र असे काही होत नसते. याला कारण म्हणजे गेल्या दोन दशकांमध्ये ‘जेनेरिक’ नावाचे सर्वांच्या मानगुटीवर स्वार झालेले भूत. मी ‘जेनेरिक’ औषधे वापरतो म्हणजे मी माझ्या डॉक्टरकडून झालेल्या फसवणुकीतून केवढी मोठी माझी सुटका करून घेतली या गैरसमजामध्ये सर्वसाधारण रूग्ण व सर्वसामान्य लोकं वावरत असतात. पण मुळात ‘जेनेरिक’ म्हणजे नेमके काय हेच कुणाला नीट माहीत नाही. जेव्हा एखाद्या औषधाचा जन्म होतो, तेव्हा एखादी मोठी औषध कंपनी अनेक वर्ष म्हणजे किमान २०-३० वर्षे अथक संशोधन करून एखादे औषध जन्माला घालते ज्याला ‘इनोव्हेटर ड्रग’ म्हणजे औषधाचा तयार झालेला पहिला ‘मॉल्युक्यूल’ असं म्हटलं जाते. हे औषध कसे तयार झाले याचे प्रारूप जेव्हा बाजारात येते तेव्हा त्याच्यासारख्याच औषधांची निर्मिती करण्याची परवानगी असते. .अशा प्रकारे नंतर आलेल्या त्याच्यासारख्याच सर्व औषधांना ‘जेनेरिक’ असे म्हटले जाते. पण भारतामध्ये ‘इनोव्हेटर’ औषध सोडून जी काही ‘जेनेरिक’ औषधे बाजारात येतात, त्यांच्या गुणवत्तेवर कुठलेही नियंत्रण किंवा कुणाचाही अंकुश नाही. ही ‘जेनेरिक’ औषधे फक्त स्वस्त आणि ‘जेनेरिक’ आहेत आणि त्यांच्यामुळे महागड्या औषधांपासून आपली सुटका होते या क्षणिक आनंदापायी अनेकदा लोकं जिवालाही मुकत असतात, मात्र लोकं याबाबत अनभिज्ञच असल्याचे दिसते..‘इनोव्हेटर ड्रग’चा आग्रह धरामाझ्याजवळचे नातेवाईक किंवा मित्रांना कुठलाही आजार झाला तर माझ्यासह अनेक डॉक्टरही सहसा आपल्याला जे ‘इनोव्हेटर’ औषध घ्यायचे आहे ते शोधून व तसेच बाजारातील या सर्वांचा नामांकित व वेळेच्या कसोटीवर खरा उतरलेला व सगळ्यात चांगला गुणकारी ठरलेला ‘ब्रॅण्ड’ कुठला आहे याची आम्ही चौकशी करतो व तेच औषध घेतो. मग त्या औषधाची किंमत कितीही असो. सहाजिकच ‘इनोव्हेटर’ औषधांमध्ये अनेक वर्षांच्या संशोधनात कित्येक कोटी खर्च झाल्यामुळे त्या औषधाची किंमत ही ‘जेनेरिक’ औषधांपेक्षा जास्तच असते, पण ही किंमत माणसाच्या जीवापेक्षा जास्त नसते म्हणून औषधांचा अपाय टाळायचा असेल व सर्वात गुणवत्तापूर्ण औषध वापरायचे असेल तर आपल्या डॉक्टरांना या औषधांचा ‘इनोव्हेटर ड्रग’ कुठला व बाजारातील सर्वात ‘ट्रस्टेड ब्रॅण्ड’ म्हणजे विश्वास संपादन केलेला ‘ब्रॅण्ड’ कुठला हे विचारून त्या औषधाचा हट्ट धरल्यास आजाराचा कालावधी नक्कीच कमी होईल..‘ओव्हर द काऊंटर’ घातकऔषधांच्या बाबतीत ‘इनोव्हेटर’ व ‘जेनेरिक’मधील फरक रूग्णांना समजावून सांगणं म्हणजे खरं तर खूप पुढची पायरी आहे. कारण आज-काल अनेक लोक दातदुखी, सर्दी-खोकला ते पोटदुखीपर्यंत अशा सर्वच आजारांसाठी औषध दुकानांत जातात आणि डॉक्टरांच्या योग्य ‘प्रिस्क्रिप्शन’शिवाय आजार बरा होण्यासाठी औषधांची मागणी करतात. यालाच ‘ओव्हर द काऊंटर’ म्हणजेच डॉक्टरांच्या ‘प्रिस्क्रिप्शन’ व सल्ल्याशिवाय ‘सेल्फ मेडिकेशन’ व स्वत:च स्वत:चे उपचार करणे असे वैद्यकीय शास्त्रात म्हटले जाते. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे उपचारासाठी प्रत्येकाच्या तळहातातील मोबाईलमध्ये ‘गुगल’पासून ते‘एआय’ यांचा वापर करून कुठला आजार झाला तर काय घ्यावे याचे उत्तर देणारे कृत्रिम मेंदूही सर्वसामान्यांच्या तळहातावर येऊन ठेपले आहेत. औषधे मागवायची असल्यास ‘प्रिस्क्रिप्शन’शिवाय तातडीने औषध देणारी ‘ऑनलाईन मेडिकल स्टोअर’सुद्धा उपलब्ध आहेत. पण रुग्णांचे अचूक व नेमके उपचार करणारा अजून ‘एआय डॉक्टर’ अजून जन्माला यायचा आहे. .सूर्य-चंद्र अस्तित्त्वात असेपर्यंत ते प्रत्यक्षात उतरणे शक्यही नाही. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे, डॉक्टरचा पहिला धर्म किंवा कर्तव्य हे औषध कधी द्यावे यापेक्षा औषध कधी देऊ नये यात खरे कौशल्य असते. रोज होणारे असंख्य आजार हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असतात. बरेच आजार आहार व जीवनशैलीत बदल केल्यानंतर आटोक्यात येतात व कित्येक आजार जे आजार वाटत असतात त्या लक्षणांवरून आजारांचे निदान करायचे असते. ‘ओव्हर द काऊंटर’ औषध दुकांनांमधून औषधे घेत असताना आपण त्या लक्षणांवर उपचार करत असतो, आजारावर नाही, हे ध्यानीमनी ठेवून औषधांच्या दुधारी तलवारीने औषधांचा अपाय नको असेल तर कधीही ‘ओव्हर द काऊंटर’ औषधे घेऊ नयेत..उपचारांसाठी पुरेसा वेळ गरजेचाकपडे किंवा इतर बऱ्याच निर्जीव वस्तू खरेदी करताना आपण जितकी चिकित्सा करतो, तितकी चिकित्सा मात्र वैद्यकीय उपचारांच्या बाबतीत होत नाही, ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. आपण उपचार घेत असताना कुठल्या डॉक्टरकडे जातोय, त्याची पदवी काय आहे, उपचार करण्यासाठी त्याला मिळालेले वैद्यकीय शिक्षण काय आहे याची पूर्ण चिकित्सा करूनच रुग्णांनी डॉक्टरांच्या दवाखान्याची पायरी चढायला हवी. कुठलीही पदवी नसलेल्या डॉक्टरकडूनही रांगा लावून जेव्हा सुशिक्षित लोकही उपचार घेतात तेव्हा मात्र ‘गुगल’ व ‘एआय’वर छोट्यातल्या छोट्या गोष्टींची चिकित्सा करणारी हीच मंडळी का? असा प्रश्न पडतो. डॉक्टरच्या योग्यतेसोबत रुग्णांची योग्यताही औषधांचा अपाय रोखण्यासाठी महत्त्वाची ठरते. .कुठलाही आजार होण्याआधी काही काळ गेलेला असतो, म्हणून उपचार सुरू झाल्यानंतर तो आजार बरा होण्यासाठीदेखील काही ठराविक काळ जावा लागतो. लोक डॉक्टरांना फी देऊन जेव्हा उपचार घेतात तेव्हा त्यांचा असा समज असतो की ते कुठली तरी जादू विकत घेत आहेत अन् त्यामुळे तातडीने त्यांचा आजार बरा होईल. पण असे कधी होत नाही. आपला आजार लवकरात लवकर बरा व्हावा हे मानसिकदृष्ट्या रुग्णांना व त्याच्या नातलगांना वाटणं सहाजिकच आहे. पण हे वाटत असताना लवकरात लवकर बरे वाटले नाही, तर डॉक्टर बदलण्याचा दुराग्रह मात्र अयोग्य आहे. खूप दिवस चालणाऱ्या आजाराच्या बाबतील काही डॉक्टरांचे सल्ले घेणे एक वेळ मान्य केले जाऊ शकते. पण साध्या सर्दी-खोकल्यासाठी एका आठवड्यात दोन-तीन डॉक्टरांनी दिलेली औषधे घेऊन स्वत:च्या शरीराची ‘प्रयोगशाळा’ करून टाकली जाते. म्हणून एका डॉक्टरवर श्रद्धा ठेवून त्याचे उपचार पूर्ण होईपर्यंत सहसा डॉक्टर अन् औषधे न बदलणे हे औषधांचा अपाय रोखण्यासाठी खूप गरजेचे आहे. आज वैद्यकीय क्षेत्रासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे आजार नसून प्रतिजैविकांना प्रतिसाद न मिळणे हे आहे. त्याचे कारण लवकर बरे होण्याच्या हट्टापायी डॉक्टरांकडून लिहून घेतलेले किंवा डॉक्टरांना ती देण्यासाठी भाग करण्याचा हट्ट कारणीभूत ठरतो..Premium|Swadeshi movement India: जागतिक सहकार्यावर आधारित नवी स्वदेशी चळवळ\n\n.‘ॲन्टिबायोटिक रेझिस्टन्स’चा राक्षसआज वैद्यकीय क्षेत्रासमोर सर्वात मोठे आव्हान हे आजार नसून ‘ॲन्टिबायोटिक रेझिस्टन्स’ म्हणजे प्रतिजैविकांना प्रतिसाद न मिळणे हे ठरते आहे. याचे एक कारण गरज नसतानाही ‘ॲन्टिबायोटिक’चा वापर करणे हे जसे कारण आहे, तसेच दिलेल्या ‘ॲन्टिबायोटिक’चा कोर्स पूर्ण न करणे हेदेखील एक कारण आहे. प्रत्येक आजारासाठी किती दिवस प्रतिजैविके घ्यावीत हा काळ ठरलेला आहे. पण बरे वाटले की तो काळ पूर्ण न करता आधीच उपचार बंद करणे हे ‘ॲन्टीबायोटिक रेझिस्टन्स’चा राक्षस मोठा करण्याचे कारण ठरते. तसेच कुठलेही ‘ॲन्टिबायोटिक’ सुरू करण्याआधी ‘ब्लड कल्चर’ नावाची एक तपासणी असते. ज्यामध्ये नेमके कुठले ‘ॲन्टिबायोटिक’ त्या आजाराला लागू पडेल हे कळते. पण या तपासणीकडे वैद्यकीय क्षेत्राचा फारसा कल दिसत नाही. .Premium| Yashomati Thakur: लाडकी बहीण योजना केवळ मतांसाठी आहे का?.रुग्णांनी ‘ॲन्टिबायोटिक’ सुरू करण्याआधी प्रमाणित प्रयोगशाळेत ‘ब्लड कल्चर रिपोर्ट’चा आग्रह ‘ॲन्टिबायोटिक’ सुरू करण्याआधी धरायला हवा. आजही बहुतांश लोक हे उपचारासाठी सर्वात आधी त्यांच्या ‘जनरल प्रॅक्टिशनर’कडे (जीपी) जातात म्हणून ‘जनरल प्रॅक्टिशनर’च्या पातळीवरच औषधांचा व ‘ॲन्टिबायोटिक’ वापराच्या चुका टळल्या तर पुढचा मार्ग सोपा होतो. म्हणून औषधे व ‘ॲन्टिबायोटिक’च्या वापराविषयी ‘जनरल प्रॅक्टिशनर’मध्ये मोठया प्रमाणावर प्रबोधन घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.