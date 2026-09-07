Premium | Parenting Tips: ऐन सणासुदीत मुलं हट्ट का करतात? Mood Swings हाताळताना पालकांनी काय करावं?

The Festival Meltdown: A Pediatrician Explains Why Kids Get Cranky During Celebrationsघरात गौरी-गणपतीची लगबग सुरू असताना ५ वर्षांच्या रियाने जोरात रडायला सुरुवात केली. काही म्हणजे काहीही तिच्या मनास येत नव्हतं. आई-बाबा दोघंही हैराण झाले होते. '' रोज तर बरी असते, आता पाहुणे आलेले असतानाच काय झालंय कोण जाणे?'' तिची आई अगदी वैतागून स्वत:शीच म्हणाली. दुसरीकडे १० वर्षांचा वेदसुद्धा वैतागला होता. त्याचा लाडका लेगोसेट मावसभावाने घेतल्यामुळे त्याचं डोकं फिरलं होतं. रिया आणि वेद दोघंही तशी खेळकर मुलं पण सणाच्या आणि पाहुणे-रावळ्यांच्या गर्दीत इतकं आनंदी वातावरण असताना यांना काय झालंय? हा एकच प्रश्न दोघांचे पालक विचारत होते. रिया आणि वेदसारखी परिस्थिती आपल्या अनेकांच्या घरात असते. घरात सणाची लगबग सुरू आहे. घर सजवलंय, फराळाची तयारी सुरू आहे, नातेवाईक येतायत. पण मूल मात्र किरकिर करतंय, छोट्या छोट्या गोष्टींवर रडतंय, हट्ट करतंय किंवा अचानक रागावून बसतंय. पालक म्हणून अशावेळी काय करायचं हा प्रश्न पडत असेल तर हा लेख तुमच्याचसाठी आहे. जरुर वाचा आणि मुलांच्या मनात काय चाललंय ते समजून घ्या. .सणासुदीचा किंवा घरातील समारंभाचा काळ हा नेहमीच्या काळापेक्षा थोडा वेगळा असतो. मोठ्या माणसांना जरी त्यात नवीन व्यक्ती, सकारात्मकता दिसत असली तरी मुलांना त्यात बदल दिसतो. काहीवेळा मूलं तो बदल स्वीकारू शकत नाहीत. त्यांना आपल्या भावना व्यक्त करता येत नाहीत. सांगता येत नाहीत मग रडणे, मस्ती करणे, हट्ट करणे अशा मार्गांनी मूल आपलं म्हणणं मांडायचा प्रयत्न करतं. पालक म्हणून अशावेळी महत्त्वाचं असतं ते मुलांना समजून घेणं. ते कसं करायचं हे पुढे येईलच पहिल्यांदा मुलं का चिडचिडी होतात ते पाहू..Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान.ऐन सणाच्या धामधुमीत मुलांचा मूड का जातो?.दिनक्रम बदलणंसणासुदीच्या किंवा समारंभाच्या काळात मुलांचा दिनक्रम पूर्णपणे बदलून जातो. त्यांच्या आयुष्याला एका ठोस दिनक्रमाची गरज असते. त्यात बदल झाला की तो स्वीकारायला मुलांना जड जातं. जर तुम्ही सतत ये-जा करत असाल तर प्रवासाने मुलं कोमेजून जातात. सणाचे कपडे मुलांना टोचतात. त्यांच्या रोजच्या अभ्यासाच्या, खेळाच्या वेळा बदलतात. जेवणात बदल घरात पाहुणे असले की जेवणाखाण्याच्यावेळा साहजिकच थोड्या इकडे तिकडे होतात. जेवणातले नेहमीचे पदार्थ जाऊन वेगळे पदार्थ येतात. बरेचदा आपण बाहेरूनही काही मागवतो. मिठाई, गोड खाणं जास्त होतं. त्याचाही मुलांवर परिणाम होतो. कधी पोट बिघडतं तर कधी मुलं खेळण्याच्या नादात पाणी प्यायचं विसरतात आणि त्याचा परिणाम तब्येतीवर होतो. पोट दुखतं किंवा सकाळी शौचास साफ होत नाही. मग मूल चिडचिडं होतं.झोप सणाच्या काळात मुलांच्या झोपण्याच्या आणि उठण्याच्या वेळा बदलतात. पाहुणे असल्याने उशिरापर्यंत जागरणं होतात. मग सकाळीही उशिरा उठणं होतं. छोटी मुलं जर दुपारी झोपत असली तर कधीकधी त्यांची झोप होत नाही. त्यामुळे मुलं थकून जातात. .Premium|AI and Parenting: माझ्या मुलाच्या चिडचिडीचं कारण एआय सांगेल का? तुम्ही चॅटबॉटला प्रश्न विचारता का?.एक प्रौढ व्यक्ती म्हणून आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचं काही वाटत नाही पण मुलांना या सगळ्या गोष्टी जाणवतात,कधीकधी त्यांना त्याचा ताण येतो, ते थकतात पण सांगता येत नसल्याने मग रडतात, चिडतात, हट्ट करतात किंवा मस्ती करतात. बालरोगतज्ज्ञ डॉ अमोल अन्नदाते यांच्याशी आम्ही या विषयी चर्चा केली. डॉ अमोल म्हणाले, सणासुदीच्या काळात गर्दी जास्त असते. त्यामुळे इन्फेक्शन जास्त पसरतात. लहान मुलांना त्याचा त्रास पटकन होतो. दुसरं म्हणजे या दिवसात भरपूर गोडधोड खाण्यात येतं. मुलांच्या शरीरात साखरेचं प्रमाण वाढतं आणि कॉर्टिझॉलही. त्यामुळेही मुलं कधीकधी चिडचिडी तर कधी अति उत्साही, मस्ती करण्याच्या मूडमध्ये येतात. दुसरं म्हणजे या काळात खूप आवाज, गोंगाट वाढलेला असतो. त्याचेही मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. .सणासुदीचे दिवस असले तरी मुलांच्या जेवणात टोकाचे बदल करू नका. शक्यतो त्यांचं जेवण नेहमीसारखंच ठेवा. पूर्वीच्या काळी केवळ सणांना गोडधोड मिळत असे. आता दररोजच असतं त्यामुळे सणाच्या काळात चिक्कार गोड खाल्लं नाहीत तरी चालेल. मुलांना देतानाही प्रमाणात द्या. सण म्हणजे नुसता झगमगाट, गर्दी नव्हे. साधेपणातही सण साजरा करता येतोच.डॉ. अमोल अन्नदाते, बालरोगतज्ज्ञ.मुलं चिडल्यावर पालकांनी काय करायचं ?.१. लगेच ओरडू नकामुलं आधीच हाय पिचमध्ये बोलत, ओरडत असताना पालकांनीही तसाच सूर लावला तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. रागाला रागाने उत्तर नको.२. आधी कारण शोधामूल लहान असेल, बोलू किंवा नीट सांगू शकत नसेल तर त्याचं रोजचं रुटिन नीट पार पडलंय ना, ते पाहा. मूल भुकेलं आहे का? थकलं आहे का? झोप कमी झाली आहे का? खूप आवाज/गर्दी झाली आहे का? मुलाला बरं वाटत नाहीये का? हे पाहा. मोठ्या मुलांच्या बाबतीत त्यांनाच तुम्ही हे विचारू शकता मात्र त्यावेळीही शांतपणे न ओरडता विचारा.३. भावना समजून घ्या. उदा. “तुला खूप राग आला आहे, मला कळतंय.” असं शांतपणे सांगितलं तर कदाचित मुलं ते ऐकूनही घेतील. थेट मुलांना तू हट्टी आहेस, रागीट आहेस, अशी नावं ठेवण्यापेक्षा त्यांना नेमकं काय वाटतंय ते समजून घ्या. .Premium|Parenting Behaviour Change : तू कधीच माझं ऐकत नाहीस, असं ६ वर्षांचा मुलगा रागावून का म्हणतो ? .४. पण मर्यादा स्पष्ट ठेवाशांतपणे बोला याचा अर्थ वाट्टेल ते ऐकून घ्या किंवा मुलांनी केलेल्या प्रत्येक गोष्टीचं समर्थन नव्हे. पण क्रियेला प्रतिक्रिया देण्याऐवजी मुलांना नीट त्यांच्या मर्यादा सांगा.उदा. “तुला राग येणं ठीक आहे, पण म्हणून कुणालाही मारणं चुकीच आहे.”५. आवश्यक ती समज द्याच.मुलांना शिक्षा केली नाही म्हणजे आपण चांगले पालक हा गैरसमज काढून टाका. मुलांना अघोरी शिक्षा मुळीच करू नयेत पण मुलांनी चूक केली असेल तर त्याची समज मिळालीच पाहिजे.नाहीतर मग चुकांची जाणीव राहत नाही. उदा मुलाने दुसऱ्या मुलाला मारलं असेल तर त्याला सॉरी म्हणायला लावून त्या मुलाच्या जखमेवर औषध लावायला सांगणं हीसुद्धा शिक्षा असू शकते.मुलांनी चूक केली तर मुलांना मारहाण न करता त्यांच्या आवडत्या गोष्टीपासून त्यांना काही काळ दूर राहायला लावणं ही सुद्धा एक प्रकारची शिक्षा असते आणि ती कधीकधी गरजेचीही असते..खूप गर्दी, मोठ्या आवाजातील संगीत, अनेक अनोळखी लोकं, सलग भेटीगाठी असा भरगच्च कार्यक्रम मुलांना थकवणारा ठरतो. काही मुलांना तो आवडतो तर काहींना मुळीच आवडत नाही आणि ते चिडचिड करतात..पालकांनी काय करू नये?.सगळी मंडळी जमली आहेत आणि मूल विचित्र वागतंय, हट्ट करतंय हे पालकांनाच खूप लाजिरवाणं वाटतं. त्यातच एखाद्या नातेवाईकाने काही टिप्पणी केली, तक्रार केली की पालक अधिकच कानकोंडे होतात. वाईट म्हणजे हा राग मुलांवर निघतो. “काय नाटक चाललंय तुझं?”“सगळ्यांसमोर माझी इज्जत घालवतोयस.”“गप्प बस, नाहीतर बघ.”अशी वाक्यं मुळीच बोलू नका. .याऐवजी:“तुला थोडा वेळ शांत बसायचं आहे का?”“तू नाराज आहेस, आपण दोन मिनिटं बाजूला जाऊया.”“राग आला तरी आपण मारणार/ओरडणार नाही.”या पद्धतीने मुलांशी संवाद साधा..Premium|Building Resilience in child: मुलांचे सगळेच हट्ट का पुरवू नये? नकार पचवण्याच्या सवयीची पायाभरणी लहानपणापासूनच का गरजेची? मानसशास्त्र काय सांगतं?.मोबाइल नकोच?पालक पाहुण्यांच्या सरबराईत मग्न असताना मुलं मस्तपैकी त्यांचा डोळा चुकवून मोबाइल घेतात आणि बघत बसतात. साहजिकच या काळात त्यांचा स्क्रीन टाइम वाढलेला असतो. मात्र किती वेळ स्क्रीन पाहणार याचे नियम ठरवून घ्या. प्रत्येकवेळी मूल चिडल्यावर हातात मोबाइल देऊ नका. मुलांना पर्यायी कामं सुचवा. काहीतरी activity करायला द्या..थोडक्यात सांगायचं तर सणासुदीत मुलांचा मूड सांभाळण्यासाठी 'या' गोष्टी कराचझोपेची वेळ शक्यतो कायम ठेवा.मुलाला मध्येच थोडा त्यांचा वेळ द्या. शांतता द्या. प्रत्येक हट्टाला लगेच मोबाईल देऊ नका.मुलाला पुरेसं पाणी आणि नियमित जेवण द्या.रागाच्या क्षणी पालकांनी स्वतःचा आवाज कमी ठेवा.भावना स्वीकारा; पण मारणे, दुखावणे याला मान्यता देऊ नका. वर्तनातील बदल सातत्याने दिसत असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या..Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान.सणासुदीत पाहुणे येणं, घर आवरणं, जेवणाची तयारी करणं, ते आणणं, मागचं पुढचं आवरणं अशी बरीच कामं आपल्याला पालक म्हणून पार पाडायची असतात. त्यात आपणही अनेकदा थकलेले असतो. मुलाच्या वर्तनाला शांतपणे प्रतिसाद देणं कठीण होतं. मात्र तुमचा राग आणि थकवा मुलावर काढू नका. मुलांची काळजी घेता घेताच तुमची स्वत:चीही काळजी घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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