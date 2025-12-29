Premium|Parental Intervention: मुलांच्या भांडणात पालकांचा हस्तक्षेप असावा का, असेल तर तो किती असावा?

पुणे - सान्वीची आजी परवा काहीशी वैतागून सांगत होती की, सान्वीला हल्ली खाली सोसायटीत खेळायलाच जाऊ नको सांगतो. तिला बाकीची सोसायटीतील मुलं खूपच त्रास देतात. ती आली की तिची मुद्दामहून खोडी काढतात. हल्ली कोणी साधसं शाळेत बोललं तरी तिला रडू येतं. परवा शाळेतूही बाईंनी सांगतिलं की, ती हल्ली काहीही झालं की लगेचच रडते. शांत बसते. तिला काय होतंय हेच तिला कळत नाही. सगळी मुलं मला त्रास देतात. माझे कोणीही मित्रमैत्रिणी नाहीयेत असं ती सतत म्हणत असते. मला तिची फार काळजी वाटते..पुर्वीच्या काळी लहान मुलांमध्ये भांडणं झाली की, बहुतांशी आईबाबा कोणताही न्यायनिवाडा न करता सगळ्यांना एकजात दम भरत होते. त्यामुळे मुलांची भांडणं ही आई बाबांपर्यंत पोहोचण्याआधी मुलांच्या पातळीवरच सोडवली जायची. पण आता मात्र मुलांमुलांमधील भांडणं हा पालकांच्या काळजीचा विषय झाला आहे. नुकतीच महाराष्ट्रात एका क्लासमधील मुलाने त्याच्याच क्लासमधील मुलावर चाकूने वार करण्याची घटना घडली. त्यामुळेच हल्ली छोटी मोठी भांडणं झाली तरी पालक सावध असतात. मुलांच्या छोट्या मोठ्या भांडणातही मध्यस्थी करतात, न्यायनिवाडा करतात किंवा सान्वीच्या आजीसारखं आपल्या मुलांना या सगळ्यापासून अलिप्त ठेवतात.पण त्यामुळे मूल सोशल होत नाही का? त्यांच्यात ‘प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल’ येत नाही का? पण मग मोठं काही घडलं तर काय करा..? अशा सगळ्या गोष्टींनी पालकही गोंधळून जातात. पण बालमानशास्त्र या विषयी काय सांगतं, संशोधनांमध्ये काय समोर आलंय, मुलांची भावनिक बुद्धिमत्ता कशी वाढवावी? या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं या लेखाच्या माध्यमातून मिळवण्याचा प्रयत्न करूया..मुळात Parental Intervention म्हणजेच पालकांचा हस्तक्षेप म्हणजे काय, ही संकल्पना समजावून घेऊयाParental Intervention म्हणजेच पालकांचा हस्तक्षेप ही संकल्पना बालमानसशास्त्रात मोठ्या प्रमाणात अभ्यासली गेली आहे. विशेषत: लहान मुलांमधील भांडणं, बुलिंगसारखे प्रकार, भावंडांसोबत न पटणं, भावनिक असुरक्षितता, सोशल स्किल्स या गोष्टींभोवती फिरणारी ही संकल्पना आहे. लहान मुलांमध्ये एकमेकांशी जेव्हा भांडणं होतात तेव्हा पालक म्हणून तुम्ही किती हस्तक्षेप करता, कसा करता आणि केव्हा करता याला बालमानसशास्त्रात पालकांची हस्तक्षेप असे म्हटले जाते.मुळात पालक या संकल्पनेत केवळ आई बाबा एवढेच घटक येत नाही. तर त्या लहान मुलाचा सांभाळ करणारा प्रत्येक घटक म्हणजे आजी, आजोबा, पाळणाघरातील ताई, मावशी. जे मुलांची काळजी घेतात ते सर्वजण या पालक संकल्पनेत मोडतात. बालमानसशास्त्रात या पालकांच्या हस्तक्षेपाचे तीन प्रमुख प्रकार सांगितले जातात. अतिहस्तक्षेपअतिहस्तक्षेप ज्याला इंग्रजीत over intervention म्हटलं जातं. या प्रकारातील पालक हे मुलांची भांडणं झाली रे झाली की लगेचच त्यामध्ये हस्तक्षेप करतात. कोणाचं चूक, कोणाचं बरोबर हे ठरवतात. आपल्या मुलांना किंवा दुसऱ्या मुलांना दोष देतात. किंवा थेट निष्कर्षावर येतात. जसे की तू आता अजिबात खेळायलाच जाऊ नकोस. किंवा मुलाला प्रोटेक्ट करतात जसे की, समोरच्या मुलाला जाऊन दम भरणे जेणेकरून आपल्या मुलाला कोणी पुन्हा त्रास देणार नाही. पूर्ण दुर्लक्षपूर्ण दुर्लक्ष म्हणजेच No intervention. मुलांच्या भांडणात काय लक्ष घालायचं. त्यांचं त्यांना काय करायचं ते करू देत. मुलांना जमेल भांडणं सोडवणं, आपण अजिबात मधे पडायचं नाही असा विचार करणारे पालक. तसेच एखादं मूल रडतं आहे तर रडणं हे दुबळेपणाचे लक्षण समजून त्याच्याकडे लक्ष न देणे, मुलांना होणारा भावनिक त्रास, त्यांना वाटणारा एकटेपणा, त्यांचा होणारा छळ हा पूर्णपणे दुर्लक्षित करणारे पालक या गटात मोडतात. पाठिंबा किंवा मार्गदर्शनात्मक हस्तक्षेपअनेक संशोधनांनी सुचवलेला हा मध्यम मार्ग आहे. या प्रकारात पालक मुलांच्या भांडणात लगेचच आणि थेट उडी घेत नाहीत. ते निरीक्षण करतात. ते कोणताही न्याय निवाडा करत नाहीत पण मुलांना एकमेकांचा विचार मत ऐकून घेण्याची आणि त्यावर काम करण्याची संधी देतात. ते मार्गदर्शन करतात. मुलांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी, भांडणं सोडविण्यासाठी मदत करतात. बालमानसशास्त्रात याला Scaffolded Parental Intervention म्हणतात. .पालकांच्या समस्या काय असतात..?स्पृहाची आई (नाव बददले आहे) म्हणाली, माझ्या सासूबाईंच्या अती हस्तक्षेपाने स्पृहाशी कोणी खेळायलाच नको म्हणते. अती सुरक्षित वातावरण देण्याच्या नादात त्या अनेक मुलांना तिच्याशी खेळताना ओरडतात. तात्पुरतं तिला बरं वाटतं परंतू त्यामुळे ती खूप हट्टी झाली आहे. आता मुलं पण तिच्या आजीला घाबरतात. आणि सगळ्या खेळाचा अनेकदा विचका होतो. मला हे अजिबात पटत नाही पण त्या वेळी मी घरी नसते. आजीला मी खूपदा समजावलं देखील पण त्या पुन्हा त्याच गोष्टी करतात.भावनिक बुद्धिमत्ता कशी वाढवावी या विषयात बालमानसोपचार तज्ज्ञ डॉ.भूषण शुक्ल यांनी त्यांच्या ‘पॅरेंट अकादमी’ च्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे की, मुलं जेव्हा अवघड अनुभवातून जातात, अवघड भावनांमधून जातात त्यावेळी तुला हे वाटणंच कसं चूक आहे अशी भूमिका न घेता. आपण फक्त मुलाला काय वाटतं आहे हे ऐकून घेणं आवश्यक आहे. ‘हो का’, ‘असं झालं होय’, ‘बरं झालं तू मला सांगितलं’ इतकी तीन ‘गोल्डन वाक्य’ बोलली तरी मुलाला बरं वाटतं. कारण तो त्याच्या मनातील अवघड वाटणाऱ्या भावना त्याच्या सर्वात जवळच्या व्यक्तीजवळ व्यक्त करत असतात. अशा वेळी जर त्यांना व्यक्त होऊ दिलं नाही तर त्या भावना वेड्यावाकड्या पद्धतीने बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, अपराधीपणाची भावना येऊ शकते. त्यामुळे मुलांना सल्ला द्यायला न जाता शांतपणे त्याचं ऐकून घेणं महत्त्वाचं आहे.हे सांगत असताना त्यांनी एक उदाहरण दिलं. ते म्हणाले, मूल चिडून तुमच्याकडे त्याच्या मित्राची तक्रार घेऊन आलं. तो कसा मुर्ख आहे, त्याच्यामुळे मला लागलं, मी आता त्याच्याशी कधीच खेळणार नाही असं रागारागाने सांगत असताना त्याला असं चुकीचं बोलू नये वैगेरे असे सल्ले त्याला द्यायला जाऊ नका. तासाभराने तेच मूल तुम्हाला त्याच मित्रासोबत खेळताना दिसेल. त्यामुळे त्यावेळेला त्याचे ऐकून घेणे, त्याला आधार वाटणे ही त्याची गरज असते. ती तो तुमच्यात शोधत असतो..अबीर (नाव बदलले आहे) तसा अबोल. सुरूवातीला एका सोसायटीत रहायला आल्यावर तो खेळायला गेला तेव्हा त्याला मित्रामध्ये मिक्स करून घेतले गेलेच नाही. त्यामुळे तो एकटा पडला. त्याच्या मागून सोसायटीत रहायला आलेली मुलं एकत्र खेळू लागली. हा मात्र एकटाच होता. यावर आईने सोसायटीच बदलण्याचा निर्णय घेताला.पण मुलांचं वागणं हे अनेकदा पालकांच्या वागण्यावरून ठरतं असतं. The international Journal of Indian psychology या जर्नलमध्ये २०२५ मध्ये The Role of Parenting Practices in Developing Emotional Regulation Among Children या अभ्यासात मुलांच्या भावना या पालकांच्या वागण्याशी कशा संबधित असतात याविषयी सांगितले आहे. या अभ्यासानुसार पालकांनी मुलांना केलेली थेट मदत ही मुलांच्या भावविश्वावर तितकासा प्रभाव पाडत नाही. मात्र पालकांचे स्वत:चे भावनिक नियमन कौशल्य हे मुलांच्या भावनिक क्षमतेवर मोठा प्रभाव पाडत असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळेच अलिप्ततेची भावना जर पालकच स्विकारत असतील तर अनेकदा ते मुलांमध्येही उतरते. .Premium|Study Room : ऐकू येत नसतानाही स्पर्धा परीक्षेत मिळवलं यश,पायल पाटीलची यशस्वी भरारी!!.मुलांच्या भांडणांवर कसं रिअक्ट व्हावं..?सख्या भावडांची भांडणं या विषयावरील व्हिडिओमध्ये डॉ. शुक्ल यांनी सांगितले की, आपण पालक म्हणून अशी अपेक्षा करणे चूक आहे की मुले भांडणारच नाही. मुले जेव्हा भांडतात तेव्हा जोपर्यंत ते येऊन आपली मदत मागत नाहीत तोपर्यंत पालकांनी मुलांच्या भांडणात हस्तक्षेप करू नये. पण यामध्ये वयाचे खूप अंतर असेल आणि एकाचं मारणं दुसऱ्या जास्त इजा पोहचवू शकत असेल तरच यामध्ये लक्ष घालावं. आणि त्याहून जास्त महत्त्वाचं मुलं मदत मागायला आली की न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाऊ नये. कोण चूक, कोण बरोबर हे ठरवत बसू नये.मुलांचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेत दोघांनाही वेगवेगळ्या रूममध्ये बसायला सांगणे व पुन्हा माझ्या परवागीशिवाय एकमेकांशी बोलू नका असं सांगून त्यांच्यात थोडा विरह निर्माण करावा. आणि जेव्हा ‘आम्ही एकमेकांशी बोलू का’ असं ती भावंडं तुम्हाला पुन्हा विचारायला येतील तेव्हा मोठ्या मनाने त्यांना माफ करून पुन्हा खेळू देणे. त्यातून त्यांना त्यांचे प्रश्न त्यांच्या पातळीवर सोडवायची सवय लागते. संवाद हा महत्त्वाचा घटक२०१६ साली Learning About Parenting Together' (LAPT) या पुण्यातील पालकांविषयी झालेल्या अभ्यासात सांगण्यात आले आहे की, मुलांशी संवाद साधल्याने, त्यांना त्यांच्या भावना व्यक्त करू दिल्याने तसेच त्यांच्याशी कसे बोलावे याच्या पालकांवर झालेल्या प्रक्षिक्षणातून त्यांना अनेक सकारात्मक फरक दिसून आल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. त्यामुळे पालक आणि मुलांमधील संबंध सुधारले असल्याचे समोर आले आहे..Premium|AI and Parenting: माझ्या मुलाच्या चिडचिडीचं कारण एआय सांगेल का? तुम्ही चॅटबॉटला प्रश्न विचारता का?.ताराबाई मोडक म्हणतात...भारतातील शाळापूर्व शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या प्रणेत्या म्हणजे पद्मभूषण ताराबाई मोडक यांनी शिक्षण पत्रिकेत १९३४ च्या लेखात मुलांची भांडणं आणि पालकांचा हस्तक्षेप याविषयी आपले विचार मांडले आहेत. त्या म्हणतात, “मुलांची भांडणे नेहमीच आपण मध्ये पडून दाबली पाहिजेत अथवा मिटवली पाहिजेत असे नाही. योग्य रीतीने (HEALTHY) भांडलेली भांडणे मुलांस शरीराने व मनाने मजबूत बनविण्यास साह्यभूत होतात त्याचप्रमाणे मुलांच्या भांडणांत कधीच न पडता सशक्त वगैरेचा अशक्तांवर जुलूम होऊ देणे हेही बरोबर नाही. त्याप्रमाणे जास्त रक्षण देऊन अशक्त मुलांना उलटपक्षी जुलमी बनविणे हेही ठीक नाही. तरी या बाबतीत आपले सूक्ष्म अवलोकन चालू असावे व जरूर असेल तेव्हा तितक्याच प्रमाणात मध्ये पडून जरूर असेल त्या बाजूस आपली मदत पाहिजे शाळातून आणि घरांमधेही मुलांच्या भांडणावर निर्णय देण्यासाठी मुलांचीच न्यायसभा भरविल्यास त्यांची सूक्ष्म न्यायबुद्धी किती आहे, भांडणासंबंधी त्यांची दृष्टी काय आहे हे समजून येईल, व मुलाच्या अल्प बुद्धीमुळे कधी कधी त्यांचे निर्णय असावेत त्यापेक्षा अधिक कडक स्वरूपाचे असल्यास त्यांना आपण थोडसे मार्गदर्शक होऊन त्यांच्या निर्णयाम सौम्य स्वरूप देण्यास आपणास संधी मिळेल.”-----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.