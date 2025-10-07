Premium| Study Room: अतिवृष्टीमुळे MPSC पूर्व परीक्षा पुढे: विद्यार्थ्यांसाठी 'बोनस' दिवसांचे नियोजन कसे करावे?

पुणे – मराठवाड्यात झालेल्या मोठ्या अतिवृष्टीमुळे आणि काही ठिकाणी रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी तुटल्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २८ सप्टेंबर रोजी होणारी महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलली आहे. ही परीक्षा आता ९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी सुमारे ३५ दिवसांचा अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. या वेळेचं प्रभावी नियोजन कसं करावं, याबद्दल नवनाथ वाघ सर यांनी स्टडीरूम या सकाळच्या वेबिनारमध्ये याविषयी मार्गदर्शन केले आहे..राहिलेले विषय पूर्ण करा आणि आत्मविश्वास वाढवा!परीक्षेच्या काही दिवस आधी अनेक उमेदवारांना 'माझे हे राहिले, ते वाचायचे राहिले' असा ताण येतो. या अतिरिक्त वेळेचा वापर याच 'राहून गेलेल्या' किंवा 'इनकम्प्लिट' राहिलेल्या मुद्द्यांना पूर्ण करण्यासाठी करा.अपूरे मुद्दे लिहा: तुम्हाला जे मुद्दे अपूर्ण वाटत आहेत, ज्यांची रिव्हिजन करायची राहिली आहे किंवा जे विषय पाहिलेच नाहीत, त्यांची एक यादी तयार करा.पहिले १० दिवस यावर लक्ष द्या: पुढचे ८ ते १० दिवस या राहिलेल्या आणि तुम्हाला टेन्शन देणाऱ्या विषयांना प्राधान्याने पूर्ण करा. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. अभ्यास पूर्ण झाल्याची भावना तुम्हाला परीक्षेच्या वेळी संभ्रमातून बाहेर काढायला मदत करेल..पुढील २५ दिवसांसाठी रिव्हिजनची अचूक रणनीतीएकदा राहिलेले विषय पूर्ण झाल्यावर, उरलेले सुमारे २५ दिवस फक्त आणि फक्त रिव्हिजन आणि सराव यासाठी वापरा.अभ्यासाचा '७०:३०' गोल्डन रुलवाचन: दररोजच्या अभ्यासातील सुमारे ७० ते ७५% वेळ (उदा. १० तासांपैकी ७ ते ७.५ तास) तुम्ही अंडरलाईन केलेले, हायलाईट केलेले किंवा मायक्रो नोट्स काढलेले कंटेन्ट वाचण्यासाठी आणि रिव्हिजनसाठी द्या.प्रश्न सराव: उरलेला २५ ते ३०% वेळ मागील वर्षांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वापरा. नुसतं वाचून आत्मविश्वास येत नाही आणि तुमच्या नेमक्या चुका कोणत्या आहेत, हे समजत नाही..चुकांचे विश्लेषण महत्त्वाचेपी.वाय.क्यू. आणि टेस्ट सिरीज सोडवल्यानंतर फक्त प्रश्नांची संख्या बघू नका, तर प्रत्येक प्रश्नाचे विश्लेषण करा.प्रश्न का चुकला? याचे कारण शोधा.फॅक्ट/संकल्पना चुकली: याचा अर्थ तुमचा अभ्यास कमी पडला.५०-५०% मध्ये चुकले/संभ्रम झाला: याचा अर्थ तुमची रिव्हिजन कमी पडते आहे. अशा वेळी जास्त वेळा रिव्हिजन करा..विषयांचा प्राधान्यक्रमउर्वरित २५ दिवसांमध्ये रिव्हिजन करताना विषयांचा क्रम मार्कांच्या आणि कमी वेळेत जास्त आउटपुट देण्याच्या दृष्टीने ठरवा:पॉलिटी: या विषयाची रेफरन्स पुस्तके मर्यादित आहेत आणि प्रश्न सहसा रिपीट होतात. हा विषय आऊट ऑफ मार्क देऊ शकतो. .इकॉनॉमिक्स: हा विषयही निवडक अभ्यासक्रमातून चांगले मार्क देतो.जॉग्राफी: जग, भारत आणि महाराष्ट्र या तिन्ही पातळ्यांवर अभ्यास करावा लागतो. जगाच्या भूगोलासाठी केवळ पी.वाय.क्यू. वर भर द्या.हिस्ट्री आणि सायन्स: या विषयांचा अभ्यास या क्रमाने करा.करंट अफेअर्स: यासाठी दररोज २ तास किंवा शेवटचे ८-१० दिवस पूर्ण देऊ शकता. आयोगाने पेपर पुढे ढकलल्यामुळे मागच्या महिन्यापर्यंतचा अभ्यास करणे पुरेसे आहे..Premium| Study Room: राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी वेळेचं नियोजन कसं करावं? तज्ज्ञांकडून महत्त्वाचे मार्गदर्शन!.CSAT कडे दुर्लक्ष नको!सी-सॅटच्या पेपरकडे दुर्लक्ष करू नका.गेल्या ४ ते ५ वर्षांचे सी-सॅटचे पेपर प्रिंट करून काढा.वेळेचं बंधन हवं. म्हणूनच एक ठराविक वेळ लावून ते पेपर सोडवा. .premium|Study Room : ‘तापमान व्युत्क्रमण’ आणि त्याचे परिणाम.तुम्ही केलेल्या चुका, वेळेचं नियोजन चुकलंय का किंवा तुमची रणनीती चुकतीये का, हे तपासा आणि त्यानुसार सुधारणा करा.या ३५ दिवसांच्या 'बोनस' वेळेचा पुरेपूर उपयोग करून तुम्ही नक्कीच यश मिळवू शकता.सर्व उमेदवारांना परीक्षेसाठी ऑल द बेस्ट!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.