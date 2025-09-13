Premium| Study Room: २८ सप्टेंबरच्या एपीएससी पुर्वपरीक्षेसाठी राहिले अवघे १५ दिवस; कशी तयारी कराल..?

पुणे – राज्य आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या पुर्वपरीक्षेला अवघे काहीच दिवस राहिलेले असताना आता नेमकी काय आणि कशी तयारी करावी, या परीक्षेला कसे सामोरे जावे या विषयी ज्ञानदीप अकाडमी येथील नवनाथ वाघ सर यांनी नुकतेच स्टडीरूम या सकाळच्या वेबिनारमध्ये याविषयी मार्गदर्शन केले आहे..पंधरा दिवस बाकी असताना काय गोष्टी कराव्या आणि काय टाळाव्या..?असुरक्षिततेतून नव्या गोष्टी वाचायला घेऊ नकाअनेकदा परीक्षा जवळ आली की, मुलं एकमेकांचे बघून माझं अमुक वाचायचं राहिलंय तमुक करायचं राहिलंय असं करत नवनवीन गोष्टी वाचायला घेतात आणि असुरक्षितेच्या भावनेतून चूका करतात. परंतू तसे न करता शांत राहणे गरजेचे आहे.एखादा कठिण प्रश्न आपल्याला सोडवता आला नाही तर ते आपल्यालाच का जमत नाही या भावनेतून आपण त्या प्रश्नातच गुंतून पडतो. त्यापेक्षा राहिलेल्या वेळेचा योग्य उपयोग करायला हवा..तुम्ही केलेल्या अभ्यासाविषयी आत्मविश्वास ठेवा. त्याविषयी अतिविचार करू नका. जे केलंय ते व्यवस्थित आठवण्याचा सराव करा.२ तासाच्या पेपरच्या वेळेचे नियोजन करा. या दोन तासांची तीन टप्प्यात विभागणी करा.पहिल्या ४५ मिनिटांत सर्व सोपे प्रश्न सोडवादुसऱ्या ४५ मिनिटांत ५० टक्के येणाऱ्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करातिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित वेळेचा उपयोग करून जे अवघड वाटतात असे प्रश्न सोडवा.Premium| Study Room: भ्रष्टाचार आणि जीवितधोका असताना तपास अधिकाऱ्यांनी कोणती नैतिक भूमिका घ्यावी?.शेवटच्या दिवसांत नव्या गोष्टी वाचण्यापेक्षा तुमच्या नोट्स वाचापरीक्षेच्या आधीच्या दिवसांत रिव्हिजन करणे महत्वाचे असल्याने तुम्हीच हायलाइट केलेल्या गोष्टी किंवा नोट्स वाचा. तसेच जनरल स्टडीजचे किमान ५ माइंडमॅप वाचा. तसेच ज्ञानदीपचे पुर्वपरीक्षेचे पुस्तकही तुम्ही वाचू शकता..Premium| Study Room| ऑगस्ट २०२५ मधल्या देशातल्या महत्त्वाच्या घडामोडी कोणत्या ?.परीक्षेआधी जेवण आणि झोपेवर लक्ष ठेवापरीक्षेच्या आधीचा काळ हा आजारी न पडण्याचा काळ असतो. त्यामुळे जेवण, झोप व्यवस्थित ठेवा. तसेच टेन्शन घेणे टाळा.ज्ञानदीपच्या मॅरेथॉन सिरीजमध्येही तुम्ही भाग घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.