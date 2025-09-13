प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Study Room: २८ सप्टेंबरच्या एपीएससी पुर्वपरीक्षेसाठी राहिले अवघे १५ दिवस; कशी तयारी कराल..?

MPSC Prelims: MPSC पूर्वपरीक्षेला अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. अशा वेळी अभ्यास कसा करावा आणि कोणत्या चुका टाळाव्यात, यावर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन
MPSC exam preparation

MPSC exam preparation

esakal

Shraddha Kolekar (श्रद्धा कोळेकर)स्टडीरूम
Updated on

पुणे – राज्य आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या पुर्वपरीक्षेला अवघे काहीच दिवस राहिलेले असताना आता नेमकी काय आणि कशी तयारी करावी, या परीक्षेला कसे सामोरे जावे या विषयी ज्ञानदीप अकाडमी येथील नवनाथ वाघ सर यांनी नुकतेच स्टडीरूम या सकाळच्या वेबिनारमध्ये याविषयी मार्गदर्शन केले आहे.

Loading content, please wait...
UPSC
MPSC Exam
mpsc
UPSC exam
Study
Sakal Plus Study Room

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com