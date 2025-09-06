Premium| Study Room: बँक व्यवस्थापकाने निष्क्रीय खात्यातून अनाधिकृतपणे मदत केली; तुम्ही काय कराल?

लेखक : अभिजित मोदेतुम्ही अनेक वर्षांपासून एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत अधिकारी आहात. एका दिवशी तुमची जवळची सहकारी सांगते की, तिच्या वडिलांना गंभीर हृदयविकार आहे. शस्त्रक्रिया लगेच झाली नाही तर जीव जाण्याचा धोका आहे. पण तिच्याकडे ना कुठले विमा संरक्षण आहे, ना पैशांची तरतूद. शस्त्रक्रियेचा खर्च जवळपास १० लाख रुपये आहे. तुम्हाला माहिती आहे की तिचा पती हयात नाही आणि ती खालच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही तिच्या दुःखाशी सहानुभूती व्यक्त करता, परंतु आर्थिक मदत करू शकत नाही..काही आठवड्यांनी तुम्ही खबर घेतल्यावर ती सांगते की शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली. पुढे ती सांगते की बँक व्यवस्थापकाने मदतीसाठी एका निष्क्रिय खात्यातून १० लाख रुपये उपलब्ध करून दिले, त्याबदल्यात गोपनीयता ठेवण्याचे वचन घेतले. ती परतफेड हप्त्याने सुरू केली असून पूर्ण परतफेड करणार आहे.१) नैतिक समस्या कोणत्या आहेत?२) नैतिक दृष्टिकोनातून बँक मॅनेजरच्या वर्तनाचे मूल्यमापन करा.३) तुम्ही या परिस्थितीत कशी प्रतिक्रिया द्याल?.परिचय या प्रकरणात मानवी मूल्ये आणि संस्थात्मक नियमांच्या संघर्षाचा प्रश्न आहे. इथे सहानुभूती, करुणा आणि समजूतदारपणा दिसतो. पण प्रामाणिकपणाचे व कायद्याचे मूल्य धोक्यात आले. नियम पाळणे ही जबाबदारी आहे, पण मानवतेकडे दुर्लक्ष करणेही नैतिकतेला अपूर्ण ठरेल. म्हणून हे प्रकरण आपल्याला मानवी मूल्ये व संस्थेची जबाबदारी यामधील संतुलन साधण्याचा धडा देते..हितधारक (Stakeholders)१. महिला कर्मचारी - तिला मानवी संकट आहे, कारण वडिलांचा जीव धोक्यात आहे. आर्थिक सामर्थ्य नाही.२. आजारी वडील - त्यांचे प्राण वाचणे हीच सर्वात मोठी गरज.३. बँक व्यवस्थापक - त्यांनी मानवी साहाय्य केले पण नियमानुसार चुका केल्या. मानवी व कायदेशीर नीतिमूल्य यांचा संघर्ष इथे स्पष्ट दिसतो.४. तुम्ही (सहकारी कर्मचारी) - नैतिक संभ्रमात आहात. सहानुभूती आहे पण नियम धोक्यात येऊ नयेत, हा विचार आहे.५. निष्क्रिय खातेधारक - त्यांचे पैसे त्यांना विचारल्याविना वापरले गेले, त्यामुळे त्यांचा अधिकार धोक्यात आला.६. बँक संस्था - बँकिंग क्षेत्रातील लोकांचा विश्वास टिकवणे हा मोठा प्रश्न आहे..(१) नैतिक प्रश्न कोणते आहेत?निधीचा गैरवापर - निष्क्रिय खात्याचा पैसा परवानगीशिवाय वापरणे ही फसवणूक आहे. यामुळे संस्थेवरील लोकांचा विश्वास गमावला जाऊ शकतो.गोपनीयतेचा गैरवापर - चुकीच्या कृतीसाठी ‘गोपनीयता राखावी’ असे सांगणे हे अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी वाईट उदाहरण ठरते.न्याय व समानतेचा अभाव - जर इतर कर्मचारी किंवा ग्राहक अशाच संकटात असतील तर त्यांना अशा प्रकारे मदत मिळेल का? मग न्याय कसा साधला जाईल?मानवतेविरुद्ध नियमांचे बंधन - एका बाजूने जीव वाचवणे हा नैतिक दृष्टिकोन आहे, तर दुसरीकडे नियम मोडणे चुकीचे ठरते.संस्थेवरील परिणाम - जर ही गोष्ट बाहेर आली तर बँकेवरील व ग्राहकांवरील विश्वास कमी होईल..(२) व्यवस्थापकाचे वर्तन नैतिक दृष्टिकोनातूनसकारात्मक बाजू :व्यवस्थापकाने सहानुभूती दाखवून एका संकटात असलेल्या व्यक्तीला मदत केली, ज्यातून त्या व्यक्तीचे प्राण वाचले. यामुळे मानवता आणि करुणेची भावना यातून दिसून आली. अशा प्रकारे मानवी दृष्टिकोनातून ही क्रिया कौतुकास्पद आहे कारण आर्थिक नियमांच्या पलीकडे जात एखाद्या व्यक्तीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करणे नैतिकदृष्ट्या प्रशंसनीय वाटू शकते.नकारात्मक बाजू :तथापि, व्यवस्थापकाने कायदेशीर नियम तोडले. बँकेच्या धोरणांचा भंग करून अनधिकृतपणे कृती केल्यामुळे तो कायद्याच्या मर्यादेत नव्हता. ग्राहकांच्या पैशांचा अप्रामाणिक वापर करून आर्थिकदृष्ट्या चुकीचा निर्णय घेतला ज्यामुळे बँकेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. अशा वर्तनामुळे बँकेच्या प्रतिमेला मोठा धक्का लागतो. लोकांच्या मनात बँकेबाबत नकारात्मक धारणा उद्भवू शकतात आणि ग्राहकांचा बँकेवरचा विश्वास कमी होऊ शकतो.यासोबतच, इतर कर्मचाऱ्यांसाठीही हा चुकीचा संदेश जातो की नियम मोडणे शक्य आहे किंवा चालू शकते, ज्यामुळे पुढील काळात अशाच प्रकारच्या अनियमिततेस प्रोत्साहन मिळू शकते. त्यामुळे संस्थेतील शिस्तीची आणि नैतिकतेची पायाभरणी कमकुवत होते..(३) तुम्ही या परिस्थितीत काय कराल?१. सहानुभूती दाखवीन : सहकाऱ्याच्या परिस्थितीला समजून घेऊन मानसिक आधार देईन.२. औपचारिक इशारा (Official Warning)पहिल्यांदा असे घडले असल्यामुळे औपचारिक समज देईल. रेकॉर्डमध्ये नोंद होईल, त्यामुळे पुढच्या वेळी कठोर कारवाई होऊ शकेल.३. परतफेड योग्य रितीने व्हावी याची काळजी : सहकाऱ्याला वेळेवर पैसे जमा करण्यासाठी प्रेरित करीन.४. संस्थात्मक उपाय सुचवीन : कर्मचाऱ्यांसाठी आपत्कालीन निधी (Emergency Welfare Fund) तयार करता येईल; उपाय म्हणून कमी व्याजी वैद्यकीय कर्ज योजना सुरू करता येईल. तसेच विमा कवच आयोग बनवून सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक करता येईल.५. नैतिक दृष्टीने स्पष्ट भूमिका घेईन : मानवी संवेदना जरी योग्य असल्या तरी नियमांचे उल्लंघन केल्याने चुकीचा संदेश जातो, हे अधोरेखित करीन.६. विश्वास जपेन : सहकारी व व्यवस्थापकावर त्वरित आरोप किंवा तक्रार करण्याऐवजी संस्थेमध्ये योग्य धोरणात्मक बदल सुचवीन..निष्कर्ष जीवन अमूल्य आहे, पण ते वाचवण्यासाठी संस्थात्मक प्रामाणिकपणा धोक्यात घालणे योग्य नाही. व्यवस्थापकाचा हेतू चांगला होता, परंतु पद्धत चुकीची होती. योग्य उपाय म्हणजे लोकांना तातडीच्या संकटातून वाचवण्यासाठी पारदर्शक योजना आणि नियम लागू करणे. महात्मा गांधींचा विचार : "साधन शुद्ध असेल तरच साध्य शुद्ध ठरते.". 