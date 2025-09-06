प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Study Room: बँक व्यवस्थापकाने निष्क्रीय खात्यातून अनाधिकृतपणे मदत केली; तुम्ही काय कराल?

Case Study: मानवी मूल्ये आणि संस्थात्मक नियमांमधील संघर्ष या घटनेतून स्पष्ट होतो. व्यवस्थापकाचा हेतू चांगला असला, तरी पद्धत चुकीची होती असे दिसून येते.
Bank ethical dilemma

Bank ethical dilemma

esakal

स्टडीरूम
Updated on

लेखक : अभिजित मोदे

तुम्ही अनेक वर्षांपासून एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत अधिकारी आहात. एका दिवशी तुमची जवळची सहकारी सांगते की, तिच्या वडिलांना गंभीर हृदयविकार आहे. शस्त्रक्रिया लगेच झाली नाही तर जीव जाण्याचा धोका आहे. पण तिच्याकडे ना कुठले विमा संरक्षण आहे, ना पैशांची तरतूद.

शस्त्रक्रियेचा खर्च जवळपास १० लाख रुपये आहे. तुम्हाला माहिती आहे की तिचा पती हयात नाही आणि ती खालच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही तिच्या दुःखाशी सहानुभूती व्यक्त करता, परंतु आर्थिक मदत करू शकत नाही.

Loading content, please wait...
Bank
Ethic Committee
Study
Sakal Plus Study Room

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com