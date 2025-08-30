प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Salary Personal Finance: पगाराचा सापळा, मिळालेली वाढ जातेय कुठे?

Paycheck Trap : बरेचदा होतं असं की पगार तर वाढतो पण बचत वाढत नाही,अशावेळी हाच प्रश्न पडतो, एवढे पैसे मिळूनही गेले कुठे? पगाराला फुटणाऱ्या वाटा आणि पगाराचं बचतीत रुपांतर करण्यासाठी खास युक्त्या वाचा.
paycheck trap explained
paycheck trap explainedE sakal
स्वाती केतकर-पंडित
Updated on

पगारात वाढ किंवा अधिक पैशांची कमाई कायमच जीवाला सुखावणारी असते पण अनेकांच्या बाबतीत हे खोटं ठरतं. होतं असं की , पगार वाढला की अधिक पैसे खर्च व्हायला लागतात. मग हप्ते वाढतात, कर वाढतो आणि भरपूर पैसे कमवू आणि मग मस्त बचत करू, असं जे स्वप्न असतं ते पार भुईसपाट होतं. शिवाय पगार वाढल्यावर जीवनशैली आणि तिचे खर्चसुद्धा वाढतातच. मग करायचं काय?

Loading content, please wait...
Finance
salary

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com