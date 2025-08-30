Premium|Salary Personal Finance: पगाराचा सापळा, मिळालेली वाढ जातेय कुठे?

पगारात वाढ किंवा अधिक पैशांची कमाई कायमच जीवाला सुखावणारी असते पण अनेकांच्या बाबतीत हे खोटं ठरतं. होतं असं की , पगार वाढला की अधिक पैसे खर्च व्हायला लागतात. मग हप्ते वाढतात, कर वाढतो आणि भरपूर पैसे कमवू आणि मग मस्त बचत करू, असं जे स्वप्न असतं ते पार भुईसपाट होतं. शिवाय पगार वाढल्यावर जीवनशैली आणि तिचे खर्चसुद्धा वाढतातच. मग करायचं काय? .तुमचा पगार ६ लाखावरून ९ लाखावर गेला तरी तुमच्या उत्पन्नात बराच फरक पडतो पण तो तुमच्या बचतीत दिसत नाही. महिन्याच्या शेवटी पैसे संपले किंवा कसेतरी वापरले हेच चित्र अनेकांच्या बाबतीत पाहायला मिळतं. असं का होतं?.खरंतर याचं उत्तर अगदी सोपं आहे. तुम्ही किती पैसे कमावता हे महत्त्वाचं नाहीच पण तुमच्या भविष्यासाठी किती साठवता, हे मात्र नक्कीच महत्त्वाचं ठरत आहे. त्यामुळेच भविष्यासाठीच्या तरतुदीसाठी आणि बचतीसाठी तुमच्याकडे खास प्लॅन नसेल तर मग तुमचा पगार कितीही वाढला तरी तो साठण्याऐवजी तुमच्या दररोजच्या सोयीसुविधांवर खर्च होतो. .पगाराला फुटणाऱ्या या विविध वाटांचा जरा मागोवा घेऊया.यालाच पगाराचा सापळा अर्थात paycheck trap असंही म्हटलं जातं.त्यामध्ये पगारतर वाढतो पण बचत म्हणजे सेव्हिंग्ज मात्र तशीच राहतात. त्यात वाढ होत नाही. यात एकच नाही तर अनेक घटक कारणीभूत असतात. मुळात असं होतं आहे, हे समजून घेणं हीच त्याची पहिली पायरी आहे. .Premium| Financial Discipline: तुम्हीही खर्चाच्या चक्रात अडकला आहात का? मग अशी करा बचत....पगारवाढीतील 'वाढ' कुठे उडून जाते? १. वाढीव कर:पगार वाढल्यावर उत्पन्न वाढतं आणि बहुतांश लोक उच्च कर श्रेणीत जातात. त्यामुळे होतं असं की मिळालेल्या वाढीपैकी बराचसा भाग करामध्ये जातो आणि प्रत्यक्ष हातात येणारा पैसा अपेक्षेपेक्षा कमी राहतो. त्यामुळे मग वाढ मिळूनसुद्धा वाढ मिळालीच नाही, असं वाटायला लागतं. २. वाढते खर्च:उत्पन्न वाढले की खर्चही वाढतात. नवीन महागडी घरे, अपग्रेड केलेले इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स, रेस्टॉरंटमधील खर्च – अशा छोट्या पण वारंवार होणाऱ्या खर्चामुळे मिळालेली जास्तीची रक्कम कधी गुल होते कळतंच नाही. यालाच लाइफस्टाईल इन्फ्लेशन म्हणतात आणि त्यामुळे दीर्घकाळासाठी बचत करण्यास काहीच शिल्लक राहत नाही. ३. वाढत्या EMI ची ताणतणाव:पगार वाढल्यावर साहजिकच गरजा वाढतात आणि अनेकदा लोक मोठी कर्ज डोक्यावर घेतात. कार, घर किंवा मग घरातील फर्निचर वा नूतनीकरणासाठी कर्ज घेतलं जातं. कधीकधी कर्जाचे व्याजदर अचानक वाढतात त्यामुळे हप्ते वाढतात. त्यातून खर्च वाढतो. ४. वाढलेला सामाजिक दर्जा:पगार वाढला की सामाजिक खर्चही सहजच वाढतो. लग्न, सणवार, भेटवस्तू, पार्ट्या आणि इतर कार्यक्रम अशा छोट्यामोठ्या कामांसाठी मोठी रक्कम खर्च होते. सामाजिक जबाबदाऱ्यांमुळे पगारवाढीचा मोठा भाग खर्च होतो, ज्याचा थेट संपत्ती निर्मितीवर परिणाम होतो.५. मानसिक अकाऊंटिंग (Mental Accounting):बऱ्याचजणांना वाटतं की, बोनस मिळाला किंवा पगार वाढ मिळाली म्हणजे अतिरीक्त संपत्ती निर्मिती झाली. पण खरंतर हा पैसा बचत किंवा गुंतवणुकीऐवजी अनावश्यक खर्चात जातो. .Premium|Income Tax 2024-25 : कर भरण्यात झारखंडने यंदा गुजरातलाही मागे टाकलंय! ही किमया कशी झाली?.पगारवाढीचे सापळे१. मिळवतो म्हणून घेतो बर्याच व्यावसायिकांना कार किंवा घर खरेदी करणे म्हणजे आपल्या कष्टाचं बक्षीस वाटतं. पण खरंतर कर्जाचा कालावधी मोठा असतो आणि व्याजदरही वाढतो त्यामुळे हे कर्ज नसून सापळा ठरतं. ईएमआय आपल्या पगारातील एक मोठा भाग गिळंकृत करते. मग बचत किंवा गुंतवणुकीसाठी फार कमी शिल्लक राहते.२. भाडे आणि स्थलांतर खर्चपगारवाढ झाल्यावर मोठं घर घ्यावं किंवा ऑफिसजवळ राहावं असं वाटतं. सुरुवातीला प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाचतो, पण जास्त भाडे आणि मोठ्या डिपॉझिटमुळे प्रत्यक्ष हातात येणारा आर्थिक फायदा कमी होतो. हळूहळू हे खर्च तुमच्या निव्वळ बचतीवरही भारी होतात. ३. सामाजिक खर्च मोठा पगार म्हणजे मोठ्या सामाजिक अपेक्षा. लग्नं, सणवार किंवा मित्रमंडळींचा दबाव – या सर्वांमुळे “गरजेपेक्षा जास्त” खर्च करावा लागतो. हे सामाजिक खर्च वरकरणी लहान दिसतात, पण पगारवाढीचा मोठा भाग खातात आणि संपत्ती निर्मिती अडथळते.४. सबस्क्रिप्शन आणि जीवनशैलीतील वाढ OTT प्लॅटफॉर्म्स, फिटनेस अॅप्स, शिक्षण अॅप्स, मिल डिलिव्हरी – हे सगळं सुरुवातीला स्वस्त वाटतं. पण वारंवार होणारे हे खर्च पटापट वाढतात आणि उत्पन्न वाढलं की खर्चही वाढवायची प्रवृत्ती (Lifestyle Creep) पगारवाढीचा फायदा नकळत गिळून टाकते..Premium | Online Gaming ITR filing: कायद्याने ऑनलाइन गेम्सवर बंदी पण त्यातील उत्पन्नावर कर आहेच! कसं ते वाचा!.आता यावर करायचं काय? पगारवाढीचं संपत्तीत रुपांतर कसं करायचं? १. पगारवाढीचा नियम पाळापगारवाढ मिळाल्यावर, ती खर्च करण्याआधीच तिचं नियोजन करा. साधं लक्षात ठेवायचं म्हणजे – जर तुम्हाला २०% पगारवाढ मिळाली, तर त्यातील ५०% गुंतवा, ३०% तुमच्या राहणीमानावर वापरा आणि २०% कर्जफेड व इतर आर्थिक उद्दिष्टांसाठी ठेवा. यामुळे तुमची वाढ थेट संपत्तीत रूपांतरित होते, केवळ तात्पुरत्या खर्चात नाही.२. बचत आपोआप करापगार खात्यात जमा होताच SIP, VPF किंवा NPS मध्ये स्वयंचलित ट्रान्सफर सुरू करा. यामुळे पगार वाढला, पैस मिळाले तरी ते लगेच खर्च करण्याचा मोह आपोआप टाळला जातो. दर महिन्याला शिस्तबद्ध बचत होते. दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीसाठी ही पद्धत खूप सोपी आहे.३. SIP वाढवत चलाजेव्हा जेव्हा तुम्हाला पगारवाढ मिळेल, तेव्हा तुमचा SIP किमान १०-१५% ने वाढवा. यामुळे वाढत्या खर्चावर नियंत्रण मिळेल आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक सतत वाढत राहील. थोडी थोडी वाढ दीर्घकाळात चक्रवाढीमुळे मोठी होते.४. जीवनशैलीवरील नियंत्रण ठेवापगारवाढ म्हणजे लगेचच जीवनशैली सुधारावी असं नाही. घर, गाडी किंवा गॅझेट्स खरेदी करताना बजेट ठरवून घ्या. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास वाढणारं उत्पन्न संपत्तीत रूपांतरित होऊ शकतं.५. कर्ज व्यवस्थापनतुमच्या EMI ची मर्यादा ठरवा आणि घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदर जाणून घ्या. शक्य असल्यास कर्जफेड लवकर करा. किमान ६–१२ महिन्यांचा आपत्कालीन निधी ठेवा. योग्य कर्ज व्यवस्थापनामुळे तुमच्या बचती व गुंतवणुकीसाठी दुप्पट रक्कम उपलब्ध होऊ शकते.६. दीर्घकालीन गुंतवणूक कराकरसवलतीची आणि वाढीवर लक्ष केंद्रित करणारी साधनं निवडा – जसं की EPF/VPF, NPS, ELSS. इक्विटी, डेट आणि निवृत्ती खात्यांमध्ये संतुलित गुंतवणूक केल्यास जोखीम व परतावा य 