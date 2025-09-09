Premium| Study Room: भटक्या श्वानांची वाढती समस्या कशी सोडवायची?

सचिन शिंदेदेशभरात, विशेषतः दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये भटक्या श्वानांचा म्हणजेच कुत्र्यांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाला आहे. अलीकडच्याच काही दिवसातील बातमी आहे की, एक राष्ट्रीय दर्जाचा कुस्तीपटू एका भटक्या रेबीज असलेल्या श्वानाच्या चावण्याने दगावला. या आणि अशा अनेक श्वानदंश, अपघात आणि प्राणी-मनुष्य संघर्षाच्या घटना वाढत आहेत. तसेच, हे श्वान अनेकदा रोगांचे प्रसारक ठरतात. देशातील विविध भागात रस्त्यांवर कुत्र्यांची भीती आणि असुरक्षितता वाढल्यामुळे हा विषय सामाजिक व प्रशासनिक चर्चेचा भाग झाला आहे..प्रारंभिक सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : कुत्रे पकडून आश्रयस्थळी हालवणेसर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला एक आदेश दिला होता ज्यात कुठल्याही भटक्या कुत्र्याला पकडून त्यांच्या संरक्षणासाठी आश्रयस्थळी हलविण्याचे निर्देश होते. या उपाययोजनेमुळे कुत्र्यांना सुरक्षित आश्रय मिळाला, पण त्याने हा प्रश्न पुर्णपणे सुटला नाही. आश्रयस्थळांची कमतरता, साधनांची कमतरता आणि कुत्र्यांच्या संख्येत भरपूर वाढ या अडचणींमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या संपल्या नाहीत..लसीकरण व वंध्यीकरणानंतर स्वातंत्र्यसर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशानुसार, कुत्र्यांना पकडून फक्त आश्रयस्थळी ठेवणे याऐवजी त्यांना लसीकरण(vaccination) व वंध्यीकरण(sterilization) करून पुन्हा त्यांच्या मूळ ठिकाणी (रस्त्यावर) सोडले जाणे आवश्यक आहे. लसीकरणामुळे कुत्र्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या रेबिजसारख्या रोगांचा प्रसार कमी होईल, तर वंध्यीकरणामुळे त्यांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवले जाईल..भारतातील भटक्या श्वानांच्या समस्येची कारणेभटक्या कुत्र्यांना अन्न देणे, कुत्र्यांसाठी योग्य संरक्षण व नियमन नसणे, श्वानांचे वेळोवेळी व्हॅक्सिनेशन आणि स्टर्लायझेशन करण्यात प्रशासनाचे अपयश आणि शहरीकरणामुळे कुत्र्यांना नैसर्गिक अन्नाच्या स्रोतापासून वंचित रहावे लागणे अशी काही प्रमुख कारणे आहेत..श्वान आणि मानव : हक्क आणि जबाबदाऱ्याप्राणी न्यायाधिकार्यांच्या दृष्टीने कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार असून त्यांना अपमानित, त्रस्त करणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. प्राणीहक्क कार्यकर्त्यांच्या मते, कुत्र्यांना माणसांनी उपाशी ठेवणे, हिंसा करणे हे चुकीचे आहे. त्यांनी कुत्र्यांचे संवेदनशीलतेने पालन करणारे उपाय सुचवले आहेत. कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्यांसाठी नियमसार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना अन्न देताना संसर्गजन्य आजार टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य राखण्यासाठी काही नियम पाळण्याची गरज आहे. सर्वोच्च नयायलयाने महानगरपालिकेला असे नियम बनवणे आणि अमलात आणण्यास सांगितले आहे..Premium|Urban development: भारतातील रंग उद्योगाची वाढ; शहरीकरण आणि नवीन रंगांच्या मागणीचा प्रभाव.मध्यम मार्ग● कुत्र्यांचे वंध्यीकरण व लसीकरण करुन त्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवणे.● कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्यांनी सार्वजनिक स्वच्छतेची काळजी घेणे.● प्रशासनाने कुत्र्यांसाठी अधिक आश्रयस्थळे, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे.● नागरिकांमध्ये कुत्र्यांबाबत संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची भावना वाढविणे..Premium| PM Modi's SCO Address: SCO परिषदेत मोदींनी अनेक देशांवर लादलेल्या आयात शुल्कावर काय भूमिका घेतली?.निष्कर्षभटके श्वान हा फक्त एक जनसांख्यिक प्रश्न नाही तर नैतिक, सामाजिक आणि वैद्यकीय समस्या देखील आहे. न्यायालयाच्या आदेशांनी याला धोरणात्मक दिशा दिली, मात्र हे यशस्वी करण्यासाठी नागरिक, प्रशासन आणि प्राणी प्रेमी समन्वय हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.