Premium| Online Selling Guide: दिवाळीच्या sales मध्ये तुम्ही खरेदी तर केलीच असेल, पण यातून तुम्ही कमाईही करू शकता! ती अशी...

तुम्ही कधी विचार केला आहे का की ज्या Flipkart, Amazon वरून तुम्ही खरेदी करता, त्याच Flipkart, Amazonवर तुम्ही तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून पैसे कमवू शकता? सध्याच्या युगात ऑनलाइन शॉपिंग ग्राहकांच्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. तुम्ही आता दिवाळीत येणाऱ्या बिग बिलियन डेज सारख्या मोठ्या सेलमध्ये खरेदी करत असालच किंवा एकूणच ऑनलाइन खरेदीचा अनुभव आपल्याला कायमच आकर्षित करतो. पण कधी तुम्ही विचार केला आहे का, की ज्याप्रकारे तुम्ही ऑनलाइन खरेदी करता, त्याचप्रकारे तुम्ही स्वतःचे प्रॉडक्ट्स ऑनलाइन विकून व्यवसाय सुरू करू शकता?यासाठी Amazon, Flipkart, Myntra, JioMart आणि Meesho सारखे अनेक मोठ्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म विक्रेत्यांना तशी संधी सुद्धा देत असतात. तुमचा व्यवसाय लहान असो किंवा मोठा, तुम्ही या प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून तुमचा व्यवसाय संपूर्ण भारतात पसरवू शकता.चला तर मग, आजच्या 'सकाळ प्लस'च्या लेखात या प्लॅटफॉर्म्स वर तुमचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी काय करावं लागतं, ते ६ सोप्या टप्प्यांमध्ये समजून घेऊया. .Amazon, Flipkart, Meesho वर वस्तू कशा विकायच्या?१. नोंदणी आणि आवश्यक कागदपत्रंसगळ्यात आधी, तुम्हाला ज्या प्लॅटफॉर्मवर प्रॉडक्ट विकायचा आहे, त्यांच्या सेलर पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल. यासाठी तुम्हाला काही आवश्यक कागदपत्रं लागतील. .ही कागदपत्रं प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर थोडीफार वेगळी असू शकतात, पण सामान्यतः खाली दिलेल्या गोष्टींची आवश्यकता असते:तुमच्या व्यवसायाचं नावतुमचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडीपॅन कार्डGSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) - जर तुम्ही GST कायद्यांतर्गत पात्र असाल तरतुमच्या बँक खात्याची माहितीतुमच्या व्यवसायाचा पत्ता आणि पिक-अप पत्तानोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी असते आणि काही मिनिटांतच पूर्ण होते. तुम्ही Amazon Seller Central, Flipkart Seller Hub, JioMart Partner, किंवा Meesho Supplier Panel यांसारख्या पोर्टलवर जाऊन स्वतःची नोंदणी करू शकता..२. विक्रेता प्रोफाइल तयार करानोंदणी झाल्यावर तुम्हाला तुमची विक्रेता प्रोफाइल पूर्ण करावी लागेल. यामध्ये तुमच्या दुकानाचं नाव, व्यवसायाचा पत्ता, बँक खात्याचे डिटेल्स आणि इतर माहिती भरावी लागेल. लक्षात ठेवा, ही माहिती अचूक असणं अत्यंत महत्वाचं आहे, कारण यावरच तुमचे व्यवहार आणि पेमेंट अवलंबून असतं..३. प्रॉडक्ट्सची यादी तयार करातुमची प्रोफाइल तयार झाल्यावर तुम्हाला प्रॉडक्ट्सची यादी करावी लागेल. हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण यावरच तुमचे प्रॉडक्ट ग्राहकांना दिसतात. योग्य आणि आकर्षक लिस्टिंग करण्यासाठी खाली दिलेल्या गोष्टींची काळजी घ्या:प्रॉडक्टला आकर्षक शीर्षक द्याप्रॉडक्टचं स्पष्ट आणि सविस्तर वर्णन कराप्रॉडक्टचे चांगल्या क्वालिटीचे आणि वेगवेगळ्या बाजूने काढलेले फोटो अपलोड कराप्रॉडक्टची किंमत, स्टॉक आणि इतर महत्त्वाची माहिती भरा.४.ऑर्डर मिळाली की काय कराल?एकदा तुमची लिस्टिंग लाईव्ह झाली की ग्राहकांना ती दिसेल आणि लवकरच तुम्हाला पहिली ऑर्डर सुद्धा मिळेल. ऑर्डर मिळाल्यावर:तुमच्या डॅशबोर्डवर ती ऑर्डर स्वीकारा.प्लॅटफॉर्मच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रॉडक्ट व्यवस्थित पॅक करा.पॅकेजिंगवर योग्य लेबल्स लावा.कुरियर पार्टनर तुमच्याकडून प्रॉडक्ट पिक-अप करण्यासाठी येईल.Flipkart, Amazon सारख्या अनेक कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या लॉजिस्टिक सेवा वापरतात, ज्यामुळे तुम्हाला कुरियर सेवा शोधण्याची गरज नाही. काही प्लॅटफॉर्म्सवर तुम्ही स्वतःच्या कुरियर सेवेचा वापर देखील करू शकता..५. पेमेंट कसं मिळतं?प्रत्येक प्लॅटफॉर्मची पेमेंट सायकल वेगळी असते. साधारणतः, यशस्वी डिलिव्हरी झाल्यावर काही दिवसांतच तुमच्या बँक खात्यात पेमेंट जमा होते. तुम्ही तुमच्या सेलर डॅशबोर्डवर तुमच्या पेमेंटची स्थिती, कमिशन आणि इतर शुल्क पाहू शकता..६. व्यवसाय वाढवण्यासाठी महत्वाच्या टिप्सनियमितपणे तुमच्या प्रॉडक्टचा स्टॉक तपासत रहा.ग्राहकांच्या प्रश्नांची आणि फीडबॅकची लवकर उत्तरं देत राहाप्लॅटफॉर्मद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या जाहिरात सेवा आणि इतर साधनं वापरून तुमच्या प्रॉडक्ट्सचा प्रचार करातुमच्या प्रॉडक्ट्सची किंमत स्पर्धात्मक ठेवाचांगल्या दर्जाचे प्रॉडक्ट्स आणि सेवा देऊन ग्राहकांचा विश्वास मिळवत राहा .हे आत्ताच का करायला हवं?सणासुदीच्या काळात, विशेषतः बिग बिलियन डेज सारख्या मोठ्या सेल्समध्ये, शॉपिंग करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या खूप जास्त असते. Flipkart, Amazon सारखे प्लॅटफॉर्म्स नवीन विक्रेत्यांना सुरुवात करताना व्यवस्थित मदत करतात. त्यामुळे येणाऱ्या दिवाळीच्या sales मध्ये जर तुमचा फायदा करून घ्यायचा असेल तर आजच या ६ गोष्टींद्वारे तुमच्या व्यवसायाला या पोर्टल्सवर आणा.आणि, जरी तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर आताच योग्य वेळ आहे. Online प्लॅटफॉर्म्सवर नोंदणी करा आणि या मोठ्या salesचा फायदा घेऊन तुमची कमाई वाढवा!