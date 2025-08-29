Premium| India's GST 2.0: 'जीएसटी-दोन'मुळे तुमच्या दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी होतील का?

मुकुंद बी.अभ्यंकरसंरचनात्मक बदल, दररचनेतील सुधारणा आणि ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ हे ‘जीएसटी-दोन’चे प्रमुख भाग असतील. आत्मनिर्भर भारतासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. त्याची दिशा काय असेल, यावर दृष्टिक्षेप.स्वा तंत्र्योत्तर काळातील अप्रत्यक्ष करांमधील सर्वात मोठी सुधारणा म्हणजे वस्तू-सेवाकर (जीएसटी). ‘एक देश- एक अप्रत्यक्ष कर’ या उद्दिष्टामुळे देशभर समान करप्रणाली लागू झाली आणि उद्योग-व्यवसायांना या करसुलभतेचा मोठा फायदा मिळाला. आधीच्या उत्पादनशुल्क आणि व्हॅट यांच्या एकत्रित २६ टक्क्यांच्या आसपास असणाऱ्या दराच्या तुलनेत सर्वसाधारण जीएसटीचा दर १८ टक्के असा कमी असूनही गेल्या सात वर्षांत ‘जीएसटी’च्या महसुलात दुपटीने वाढ झाली आहे. ती सुधारणा ‘जीएसटी-१’मानली, तर हा दुसरा टप्पा म्हणजे ‘जीएसटी-दोन’लवकरच आणला जाईल..केवळ करकपातच नव्हे तर प्रक्रियात्मक पारदर्शकता, सुलभता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास हे या ‘जीएसटी-दोन’चे महत्त्वाचे भाग असतील, असे जाहीर करण्यात आले आहे. अमेरिकेने लागू केलेल्या आयातशुल्कामुळे जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘जशास तसे’ असा मार्ग न निवडता, देशांतर्गत आर्थिक सुधारणांवरच भर देणे आवश्यक आहे, आणि या घोषणेतून तेच ध्वनित होते. कामगारआधारित उद्योगांना कापड, चामडे, अन्नप्रक्रिया, खेळणी इत्यादी अधिक स्पर्धात्मक करण्यासाठी त्यांना सवलतीच्या करदरात आणले जाईल. जीएसटी रचना आणि कायदा अधिक स्पष्ट आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक मैत्रीपूर्ण करून खासगी आणि परदेशी भांडवल गुंतवणूक वाढवून रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर दिला जाईल. .त्याचबरोबर कराचे दर कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत मागणीत भरीव वाढ होईल. त्यामुळे निर्यातीची काही प्रमाणात भरपाई होऊ शकेल. अमेरिकी टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर तसे होणे गरजेचे आहे. ‘जीएसटी-दोन’ चे तीन प्रमुख स्तंभ असतील – संरचनात्मक बदल, दररचना सुधारणा आणि ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’अ ) कराच्या दरांच्या रचनेतील बदल करून मोठी करकपात आणि त्याद्वारे देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणुकीत वाढ.सध्याचे जीएसटीचे प्रमुख दर जे ०%, ५%,१२%,१८% असे आहेत, त्यांची संख्या कमी करून ०%,५%,१८% आणि ४०% एवढेच प्रमुख दर ठेवण्यात येतील,असे दिसते. याअंतर्गत सामान्य माणसाला दिलासा मिळावा या दृष्टिकोनातून १२% करश्रेणीतील दैनंदिन वापरातील बहुतेक वस्तू, जसे की दुग्धजन्य पदार्थ, ज्यूस, स्नॅक्स, कॉफी, वस्त्रनिर्मिती व पादत्राणे यांना ५% स्लॅबमध्ये हलवले जाण्याची शक्यता आहे. .सध्या १२% जीएसटी असणाऱ्या ९९% वस्तूंना ५% दरामध्ये आणले जाणार आहे. सध्या २८% दराने कर आकारला जाणाऱ्या सिमेंट, टीव्ही, फ्रिज व एसी व काही प्रकारच्या मोटारींनाही १८% स्लॅबमध्ये आणले जाण्याची शक्यता आहे. २८ टक्के दराच्या ९०% वस्तूंना १८% दरात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सिमेंटवरील दर कमी झाल्यामुळे घरबांधणी क्षेत्राला मोठा फायदा मिळू शकतो. तसेच सध्या १८% जीएसटी लागू असलेला आरोग्य व जीवनविमा प्रीमियम ५% पर्यंत कमी किंवा अगदी शून्य होण्याची शक्यता आहे. .सामाजिक आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून कमी प्राधान्याचा वस्तू जसे कि तंबाखू, पानमसाला, आलिशान कार्स इत्यादींना ४०% हा सर्वात जास्तीचा करदर लागू होईल अशी शक्यता आहे. त्याचबरोबरीने व्यस्त कर दररचनेमुळे ज्यामध्ये ‘रॉ मटेरियल’वरील जीएसटीचे दर तयार मालावर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीच्या दरापेक्षा जास्त असतात, आणि ज्यामुळे अनेक उद्योगांचे खेळते भांडवल अडकून पडून मोठे नुकसान होते, त्यांना ‘जीएसटी-दोन मधून दिलासा मिळावा..अनिश्चिततेचे परिणामवाहनउद्योग हा देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात आणि रोजगारनिर्मितीत मोठा वाटा उचलतो. मोटारींवरील जीएसटीचे दरसुद्धा कमी करण्याचे प्रस्तावित असल्याने वाहनउद्योगाला लाभ होईल. सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर २८% ते ५३% (सेससह) इतका कर आकारला जातो. आता सरकारचा विचार असा आहे की लहान कार व १२५ सीसी पेक्षा कमी इंजिनक्षमतेच्या दुचाकी वाहनांना २८% वरून १८% स्लॅबमध्ये हलवता येऊ शकते. जीएसटी दर कमी झाल्यास लहान कार आणि दुचाकींच्या किंमतीत सुमारे आठ टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. .यामुळे विक्रीत वाढ अपेक्षित आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक कारवरील ५% जीएसटीचा दर तसाच ठेवला तर इलेक्ट्रिक वाहनांचे ‘करआधारित’ स्पर्धात्मक लाभ कमी होतील. मात्र किमती कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे सध्या ज्यांना या वस्तू विकत घ्यायच्या आहेत ते ग्राहक आपली खरेदी जीएसटीच्या दरात कपात होईपर्यंत पुढे ढकलतील आणि त्यामुळे या वस्तूंचे उत्पादक आणि विक्रेते यांना काही काळासाठी विक्रीत मोठी घट होण्याच्या शक्यतेचा सामना करावा लागू शकतो..ब ) करकायदा आणि नियमांमध्ये सुलभता‘जीएसटी-दोन’ फक्त करकपातीपुरता मर्यादित असणार नाही. करसुलभता आणि त्याद्वारे व्यवसायसुलभता आणून गुंतवणुकीला चालना देणे हे सुद्धा या सुधारणांचे उद्दिष्ट असेल. यात नोंदणी, रिटर्न फाइलिंग, रिफंडची प्रक्रिया जलद आणि सोपी व्हावी. सूक्ष्म, लघु व मध्यमउद्योग; तसेच छोटे व्यापारी हो मोठ्या सवलतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनिवार्य जीएसटी नोंदणी करण्यासाठी वस्तू आणि सेवांसाठी सध्या जी ४० लाख आणि २० लाख रुपयांची विक्रीमर्यादा आहे ती किमान दुप्पट व्हावी, असे वाटते. सध्या १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर नाही. .मग तेवढा नफा मिळवण्यासाठी सर्वसाधारणपणे जी विक्री असावी लागते त्यावर ‘जीएसटी’ही असू नये, अशी उद्योगक्षेत्राची मागणी आहे. विक्रेत्यांनी जीएसटी भरला असेल, तरच ग्राहकाला त्याचे ‘क्रेडिट’ मिळेल, ही सध्याच्या जीएसटी कायद्यातील तरतूद छोट्या आणि मध्यम उद्योगधंद्यांसाठी अतिशय त्रासदायक ठरते आहे. ही अन्यायकारक तरतूद ‘जीएसटी-दोन’ अंतर्गत बदलली जाणे अपेक्षित आहे. कराच्या दरांचीच संख्या कमी झाल्यामुळे आणि बहुतेक वस्तू ५ आणि १८ या दोनच दरांमध्ये येणार असल्याने वर्गीकरणाचे वाद कमी होतील आणि अनुपालन सोपे होईल. प्री-फिल्ड रिटर्न्स, MSME व निर्यातदारांसाठी जलद परतावा या सुधारणाही अपेक्षित आहेत. .अनुपालनामधील किरकोळ चुकांसाठी दंडाऐवजी ‘प्रशासकीय शुल्क’ आकारले जाईल, ज्यामुळे न्यायालयांतील प्रलंबित खटले कमी होतील. लहान-मध्यम उद्योगांना खेळत्या भांडवलात अडचण येऊ नये म्हणून ‘स्वयंचलित रिफंड यंत्रणा’ सुरू करण्याचा विचार आहे. जीएसटी खात्याकडून केले जाणारे ‘ऑडिट’चे ओझे कमी होऊ शकते. ‘सीए’कडून ऑडिट करून घेण्याची पद्धत पुन्हा चालू केल्यास फायदा होईल..Premium| Election Commission: निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमध्ये संवादाची दरी का वाढत आहे?.करकपातीमुळे महसुलात जी मोठी घट होईल त्याचा फटका मुख्यतः राज्यांनाच बसण्याची शक्यता आहे. एकूण महसूल घट वार्षिक ₹१.१–१.८ लाख कोटी (जीडीपीच्या ०.२–०.४%) पर्यंत असू शकते असा अंदाज आहे. अर्थात जितके कराचे दार कमी तेवढा अंतिमतः कर महसूल जास्त गोळा होतो हा आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेतला तर महसुलातले हे प्रारंभिक नुकसान अर्थव्यवस्थेत जशी वाढ होईल तसे लवकरच भरून निघेल अशी आशा आहे. .Premium|Wealth Management : एक कोटी रुपये भविष्याला पुरतील का?.पुढील महिन्यात तीन-चार तारखांना होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत ‘जीएसटी सुधारणा-२’ पॅकेज मंजूर होण्याची बरीच शक्यता आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या बरेच आधी या सुधारणांचे प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांच्या हातात पडावेत. पॅकिंगमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर सुधारित किमान विक्रीकिंमत दाखवणे व ग्राहकांना प्रत्यक्ष दरकपातीचा लाभ मिळवून देणे, अकाउंटिंग, ईआरपी, पॉईंट-ऑफ-सेल प्रणालींमध्ये त्वरित बदल करणे आवश्यक आहे. ‘जीएसटी-एक’ मुळे ज्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली त्याचप्रमाणे ‘जीएसटी-दोन’मधून सध्याच्या ‘जीएसटी’मधील अडचणी दूर होतील आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने मोठे पाऊल पुढे पडेल, अशी आशा करूया. (लेखक चार्टर्ड अकाऊंटंट व अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.).