Premium|Asha Bhosle Life Story : "माझा एक मुलगा गेला तरी चालेल, पण भाऊ वाचला पाहिजे!" आशाताईंच्या त्या शब्दांनी हृदयनाथ मंगेशकरांना कसे दिले जीवनदान?

सगळ्या बहिणी आणि आईपेक्षाही आशाताई सशक्त आणि मजबूत होती. निरोगी मजबूत शरीर आणि दिसायला सुंदर, बाबांसारखी. त्यांच्यासारखेच धारदार नाक, जाड ओठ, मधोमध रेघ असलेले. लांबट निमुळती हनुवटी आणि टोकाला खळ. गालावरती बोलताना, हसताना पडणाऱ्या अतिशय मोहक खळ्या. आणि डोळे? निष्पाप, गरीब, अगदी वनवासी सीतेसारखे...आशाताईच्या आठवणींचा हा हृद्यपट...हब म्हणजे म्हैस. गावाकडे बैल ज्यावेळी काम करीत नाही, त्या वेळी शेतकरी हू र र ऽऽऽऽ हू ऽऽऽऽ अशी हाळी देतात. मांजरीला म्या ऽऽऽ व, कुत्राला छू ऽऽऽऽ तसेच म्हैस अडून बसते, चालतच नाही, त्या वेळी गवळी ह ऽऽ ब ऽऽऽ हब म्हणतो. बाबा (मा. दीनानाथ) आशाताईला हबऽऽ म्हणायचे. आई चिडून म्हणायची, ''पाच मुलांत सगळ्यांत सशक्त, बांधेसूद, सुंदर आशा आणि तुम्ही तिला ह ऽऽ ब म्हणजे म्हैस का म्हणता?''बाबा हसायचे. पण त्या हसण्याला खिन्नतेची झालर असायची. एक पक्का विचार, अभ्यास असायचा. मग म्हणायचे. ''श्रीमती! अगं मेष रास, मेष लग्न, सप्तमेश शुक्र, कलेचा संसाराचा स्वामी हे या पोरीच्या कुंडलीत पडले आहेत. कर्तबदार, धीट, धाडसी, मनस्वी, उत्कृष्ट गायिका, दिसायला सुंदर आणि भाग्यवान, श्रीमंत पण उपभोगशून्य आणि स्वभाव भोळा. कोणावरही विश्वास ठेवणारा, विश्वासघात करणाऱ्यावरही माया करणारा आणि मुख्य विश्वासघातकी, कृतघ्न लोकांचा गराडा हिच्या भोवती असणार. सर्व सुखं दारी हात जोडून उभी असतानाही. मनात एक अपूर्णतेची सल लसलसणारा. म्हशीसारखी निरूपद्रवी, पण भोळी आणि कुणी अंगावर आलं, तर सरळ शिंगावर घेऊन फेकून देणारी. श्रीमती! मला हिची फार काळजी वाटते. सगळी सुख असतानाही ही सुखाला पारखी असणार. पंचपक्वानांनी सजलेलं ताट असतानाही हिची भूक आधीच मेलेली असणार.'' आई खूप चिडायची, म्हणायची. ''शुभ बोला, खड्यात पडो तुमचा तो ज्योतिष अभ्यास. माझ्या भोळ्या आशाबद्दल कीती वाईट भविष्य करता?'' बाबा हसायचे. मंगेश, मंगेश पुटपुटायचे. आमच्या पुण्याच्या घराला गच्ची होती. संध्याकाळी या चार बहिणी तेथे खूप खेळायच्या, खेळ म्हणजे आटापट्या, हुतूतू, सईबाईचा कोंबडा, झिमपोरी झिम् ऽऽऽ साऱ्या सुरात गायच्या. पोटात कदान्न, पण गळ्यात पक्का स्वर, ताल आणि लय. मी लंगडा. पायात हाडेव्रणाचं दुःख, वेदना भरलेला. सतत ताप, मला आणि बहिणींना. या बहिणी मला गच्चीवर घेऊन जायच्या, दीदी (लता) मोठी, ती मला कडेवर घेऊन खेळायची. पण ती अशक्त, माझा भार तीला सोसायचा नाही. एक दिवस खेळताना तिचा तोल गेला. ती आणि मी पडणार, तेवढ्यात आशाताईने दीदीला आणि मला सावरले, अगदी लिलया, सहज.. निष्पाप, गरीब, अगदी वनवासी सीतेसारखे. दीदीच्या हातातून आशाताईने मला घेतले ते कायमचे, हसून म्हणाली, ‘‘लता, तू हडकुळी! बाळ तुला झेपत नाही. आता बाळ माझ्याकडेच राहील.’’ अचानक बाबा गेले, सगळ्यांना अनाथ करून. दीदी १३ वर्षाची. तर मी साडेचार वर्षांचा. आईला धक्का सहन झाला नाही. आजारी पडली, दीदी नोकरीला लागली. नातेवाईक केव्हाच परके झाले होते, शिष्य, चाहते धैर्यधराला आधीच विसरले होते. मीना आजारी अशक्त, उषा लहान अशक्त.बाळ अपंग आजारी. आशाताई उंच, मजबूत, तिच्यावर घराची सर्व जबाबदारी पडली. स्वयंपाक करण्यापासून भांडी धुणे, कपडे धुणे, घर झाडणे हे सर्व करत असताना मी कडेवर. सिंदबादच्या मानेवर भूत बसले होते, तसा मी आशाताईच्या कडेवर बसलेला असायचा. एकदा मी आजारी पडलो. डॉक्टर, आई सर्वांनी आशा सोडली. आशाताईला तीन मुले होती. मला मिठी मारून म्हणाली, ‘‘बाळ, बरा हो. माझा एक मुलगा गेला तरी चालेल. मला दुसरा मुलगा आहे. पण मला भाऊ एकच आहे रे!’’कोल्हापूरचे कारेकरांचे घर. २४ एप्रिल. दुपारचे १२ वाजले आहेत. सूर्य कोल्हापूरवर फार रागावलेला होता. समोरचा उकिरडा, त्यावर लोळत पडलेली धूळ, त्या धुळीने माखलेली ती डुकरं दयनीय दिसत होती. धूळीत, मातीत, उन्हात जन्मलेली ती जनावरं आमच्याकडे आशेने बघत होती. आईचा डोळा चुकवून आशाताई खाली पळत गेली, फ्रॉकच्या खिशात कोंबलेली पोळी त्यांचा समोर टाकून परत पळत वर आली. ‘‘आशा, आज मालकांचं श्राद्ध, स्वयंपाक तयार आहे. पिंडासाठी भातही तयार आहे, पण ब्राह्मणांची दक्षिणा? आशाताई आणि मी जोरात हसतो. ब्रह्मवृंद चमकून आमच्याकडे बघतो. आई रागात ओरडते, ''काय झालंय तुम्हाला हसायला?'' आणि अचानक पाचही भावंडं केविलवाणी, भुकेली हसतात, आयुष्याचं सत्यदर्शन घडल्यासारखी. कोरोना आजाराने कसे जग बदलून टाकले होते, तसे कॉलरा रोगाने कोल्हापूर हादरवून टाकले होते. दीदी, मीनाताई कंपनीबरोबर मुंबईला गेलेल्या. मी, आशाताई, उषाताई मात्र त्या कॉलऱ्याच्या तोंडात. सरकारी माणसं आली, म्हणाली, ''वस्ती रिकामी करा. कात्यायनीला घरं बांधली आहेत. फुकट सोय केलेली आहे.'' इथे मरण्यापेक्षा कात्यायनीला (डोंगर) जा. आम्ही कात्यायनीला गेलो. बोडका डोंगर. टकलावर एखादा केस असावा तसं डोंगरावर एखादं सुकलेलं किंवा वठलेलं एकच झाड. फक्त पत्र्याची शेड, म्हणजे घर. तापलेला डोंगर, निष्पर्ण झाड, झुडपं. पक्षांसारखी उडणारी गरम धूळच धूळ. एक मोठ्या लेखकाने एके ठिकाणी लिहिले आहे, 'धूळ म्हणजे किती धूळ? धूळ खायची, धूळ प्यायची, धूळ पांघरायची. इतकंच काय स्वप्नं पण धुळीचीच पाहायची, पडायची.’सकाळ कशीबशी पार पडली, दुपार झाली. सगळेच तहान, तहान करू लागले. डोंगरावर फक्त धूळ होती. डोंगराच्या पायथ्याशी विहीर. आशाताई त्या उन्हात डोंगर उतरली, विहीरीवर पाणी भरलं, ती जड घागर कमरेवर घेऊन डोंगर चढून वर आली. तीन दिवस आम्ही त्या डोंगरावर उपाशीपोटी काढले. धूळ खायचे, धुळीत झोपायचे, धूळ पांघरायचे, स्वप्नही धुळीचीच पाहायचे. चौथ्या दिवशी आई म्हणाली, ‘‘इथं धूळीत, उपाशी मरण्यापेक्षा कॉलराने मेलेले काय वाईट?’’मग आम्ही सरळ थाळनेर या खानदेशच्या एक काळच्या राजधानीत राहायला आलो. या राजधानीत नळ नव्हते, वीज नव्हती. सायकलपण चालवता येणार नाही, असे रस्ते होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सैन्यासाठी सरकारने उत्तम अन्नधान्य, लुटून नेलेले ते एक उजाड, विषण्ण, नगण्य गाव होते. पण आजीचं घर प्रशस्त, सुबक, सुंदर, स्वच्छ पण मातीचे, वर धाबा असलेले. मोठे माजघर, दिवाणखाना, देवघराची खोली, समोर मोठा ओटा. दोन पायऱ्या उतरून परस, मोठे झाड, झाडाखाली विहीर. मी आणि आशाताई तापीनदीच्या दोन हात लांबीच्या पात्रात बसलो आहोत, वर रणरणते उन, पण खाली तापीचे थंडगार पाणी. जणू हिमालयातून आलेली गंगोत्रीच. पाणी इतके स्वच्छ, की खालचे वाळूचे कणही मोजता यावेत. इतके निळेशार की निळी, निळीयाने लाजून जावे. दोन हाती पात्रापासून दूरऽऽ दूरऽऽ गेलेले दोन किनारे, कसे! प्रियकर, प्रेयसीचे प्रेम आटले, की ते दोघे कसे किनाऱ्यासारखे दूरऽऽ दूरऽऽ जातात. आणि उरते ते फक्त सुकलेले नदीचे पात्र. आजूबाजूला स्वच्छ पांढरी वाळू. वाळूत पुरलेल्या कलिंगडाच्या वेलीचे नक्षीदार, वळसेदार, वळसे. आणि त्या पांढऱ्याशुभ्र वाळूत, आकाशाकडे खिन्न नजरेने पाहणारा, काळशार, भयाण भूकेला, अर्धवट उघडा, खिन्न पाणीदार डोळ्यासारखा खोल डोह. त्या डोहात आपले प्रतिबिंब शोधणारा एका पडक्या किल्ल्याचा भग्न बुरूज, ‘‘खंडहर कहते हैं, के इमारत कभी बुलंद थी.’’ सैल पसरल्या सायंतनीच्या लांब लांब सावल्या... सूर्य मावळत असताना प्रेयसीबरोबर बुरुजावर कधीही बसू नये. कारण लांब लांब पसरत जाणाऱ्या सावल्या आपलं गुपित गावापर्यंत पोहचवत असतात.आशाताईने मला आंघोळ घातली, स्वतः आंघोळ केली. दोघांनी कपड्यावरूनच आंघोळ केली होती. आशाताईने मला कडेवर घेतलं. धुवून ठेवलेल्या कपड्यांचं बोचकं उचललं आणि वाळूतून रस्त्याकडे चालायला सुरवात केली. अंग पुसलं नव्हतं, कारण घरी जाईपर्यंत अंग मस्त कोरडेखट्ट होणार होते. हा रोजचा कार्यक्रम होता. तापीत आंघोळ करायची, ओल्या कपड्याने घराची वाट धरायची, आशाताई गरम वाळूतून चालत रस्त्याला लागली आणि जोरात चालू लागली. मी विचारले, तर म्हणाली, ‘‘बाळ, वाळू थोडी बरी. पण हा फुफाटा म्हणजे गरम तवा आहे रे. वाळू चिकटत नाही. पण हा फुफाटा पायाला बिलगतो.’’ आशाताई त्या भट्टीसारख्या तप्त फुफाट्यातून, मला कडेवर घेऊन, हातात कपड्यांचा गठ्ठा, घेऊन दोन-अडीच मैल चालत घरी आली. तोच ताईबाई (आईची आई) ओरडली, ‘‘आशा, दोन भाकऱ्या, ठेचा, तिखट, तेल ठेवलं होतं. ते दिसत नाही, तूच खादेडलं असणार!’’.‘‘हो मीच खादेडलं, सारं घरं सारवलं. भांडी धुतली, नदीवर कपडे धुतले, भूक लागणार नाही काय?’’ आशाताई तितक्याच जोरात ओरडली. ताईबाई आणि जोरात ओरडली. ‘‘खा, बाय खा. भाकऱ्या खादेडल्या. आता मले बी खादड.’’आता सूर्य मावळला होता, किल्ल्याच्या पाठी दडलेला सूर्य आपले काही प्रकाशकण त्या फुफाट्यावर, काही झाडांच्या शेंड्यांवर, काही धाब्यावर विसरलेला होता. त्यामुळे पूर्ण काळोख न होताही काजवे चमकल्याचा भास होत होता. गोधुलीची बेला, हलके हलके मृदगंध, मृदकण घेऊन अंगणात पसरू लागली होती. दुरून नाजूक घंटा ध्वनी वाऱ्यात मिसळून पुसट पुसट होत, पुढे सरकत होता. तो ध्वनी- तो ध्वनी गाईंच्या गळ्यातील घंटेचा, की लांब देवळीत एखाद्या बैराग्याने वाजवलेल्या चिमट्याचा? अंगणातून दिसणारा, अस्पष्ट, काळपट, वडाचा जुनाट, जीर्ण वृक्ष. त्याच्या हाताच्या पंजासारख्या दिसणाऱ्या नवा जन्म घेण्याच्या इच्छेने जमिनीला कवटाळण्यासाठी, लोंबत लोंबत जाणाऱ्या, अपयशी निराश पारंब्या.मी, आशाताई, उषाताई, आई सारे त्या सारवलेल्या स्वच्छ ओसरीवर बसलो होतो. आईने एक काडी उचलली आणि कंदिलाची वात काडीने पुढे उचलली. अचानक त्या भगव्या संधी प्रकाशाला कापत कापत एक लाल शलाका उजळली. ''आशा, उषा, लता आणि मीना मुंबईला गेल्या आणि संध्याकाळचा रियाज बंद पडला, ही खानदेशी लोकगीतं ऐकून ऐकून माझे कान विटले. मालक असताना संध्येचा दिवा लागला की, मारवा, पुर्याधनाश्री, यमन सुरू व्हायचा. मालक गेल्यावर ती परंपरा लताने सुरू ठेवली होती. पण तुम्ही गाणं शिकला नाही. गाता येत नाही, फक्त खाणं आणि खेळणं, पुढे काय करणार आहात तुम्ही?'' आई त्राग्याने म्हणाली.''आम्ही गाणार, आमचा जन्मच मुळी गाण्यासाठी झाला आहे. हा बाळ, बाबा गेले तेव्हा फक्त चार वर्षांचा. आणि आजारी, पण पडल्या पडल्या बाबांच्या बंदिशी याने पाठ केल्या आहेत, नदीवर आंघोळ करताना हा त्या बंदिशी आम्हाला शिकवतो. अगं, हा बदमाश फक्त रडतो असे नाही. हा गातो सुद्धा, बाळ ती बिहाग्डामधील तुझी आवडती बंदिश गा,'' आशाताई आवेशाने म्हणाली. मी सांध्यपर्वातील सांध्यसूराचा हात पकडून गायला सुरवात केली. अचानक अंग शहारलं. अंगणात अनाम, अजान, पदरव निनादलं. एक पारदर्शक अभ्र तरंगलं. एक मुलायम स्वरांचं नाजूक मोरपीस स्पर्शून गेलं.''मोरी निंदीया गवाई डाली रेनिरमोही सैया से नेहा लडाई रे''.आणि स्वर्गगंगेने भूवर उतरावे तसा आशाताईचा सूर अंगणात अवतरला, आशाताईने ''चराचरी या, तुझा से निवास,' हे 'भावबंधन'मधील नाट्यगीत गायला सुरवात केली, 'सकल' च्या 'ल' या अक्षरावर थांबून, म्हणजे शुद्ध मध्यमावर न्यास करून त्यालाच शड्ज बनवून आशाताईने वरच्या मध्यमावरून खालच्या मध्यमावर छलांग मारली आणि आई किंचाळली. ''मालक! कुठं होता इतक्या दिवस?'' अन् ताडकन् कंदिलाची काच तडकली. आणि त्या भयाण आवाजात आशाताईचा सूर लुप्त झाला, एक भयाण शांतता पसरली. आईचा करुण अस्पष्ट स्वर ऐकू आला. ''मालक! कुठं गेलात?''संध्याकाळी आई, देवघरात रडतेतिच्या पदराच्या मागे, केवड्याचे पातेआम्ही भावंडेही, भय डोळी वागवितोचांदण्यात आईसाठी, वारा दारी येतोओळखीच्या वाऱ्या, तुझे घर कुठे सांग?गरूडाच्या पंखामध्ये, डोंगराची रांगदावणीस गाय, धूळ काजळाला आलीसूर्य फेकून नदीत, कुठे सांज गेली?झाड मधे आले, होई वाट नागमोडीउडे पोपटाचे रान, पिंजऱ्याला कडी. 