Premium| Hridaynath Mangeshkar story: कोळीवाड्यातील जीवनाचे हृदयनाथ मंगेशकरांनी घेतलेले दर्शन

हृदयनाथ मंगेशकरकोळीजीवन पाहून ये, असे दीदींनी हृदयनाथांना सांगितल्यावर पंडितजी कोळीवाड्यात जाऊन आले. तिथले जीवन त्यांनी पाहिले. घरी आल्यावर तो अनुभव त्यांनी दीदींना सांगितला, दीदींनी त्यांना ज्ञानेश्वर, तुकाराम यांचे संदर्भ देऊन वडील काय म्हणत असत ते सांगितले. कलाकारांचा धर्म आणि वडिलांची शिकवण यांवर त्या खूप वेगळं बोलल्या. काय झाले होते, त्यांचे बोलणं, त्या वेळी. सांगत आहेत पंडितजी ते सारंकाही या भागात... मी घरी आलो. दीदीच्या खोलीत गेलो,दीदी केस विंचरत बसली होती.कंटाळली होती. कारण दीदीचे केस फारदाट आणि लांब चक्क पायापर्यंत लोळणारे.ती वेणी घालायची, तेव्हा त्या वेण्याघोट्यापर्यंत यायच्या. अंबाडा बांधला तर तोमान वाकेल असा जड आणि मोठा व्हायचा.‘‘दीदी ! मी आज वर्सोव्याला गेलो होतो.कोळीवाडा पाहिला. कोळीजीवनाचेबरेच अनुभव ऐकले. समुद्र आणि कोळीयांचे विलक्षण नाते आहे. जो समुद्र त्यांनाजगवतो, तोच समुद्र त्यांचा कधी कधीजीवही घेतो. जीवन आणि मृत्यू, धाडस आणि मौज,जीवनानंदासाठी अटळ क्रौर्य. असा एकविलक्षण खेळ नियतीने,निसर्गाने यांच्यासाठी मांडला आहे.’’दीदी अचंब्याने म्हणाली,‘‘हृदय! जगण्याचा आनंद आणि क्रौर्यअसे तू म्हणालास, मला कळले नाही,तुला काय म्हणायचे आहे ते.’’मी थोडासा खिन्न झालो, म्हणालो.‘‘दीदी ! मला कळत नाही, थोडे कळतेही.पण वळत नाही. जगण्यासाठी, जीवनानंद,सर्व सुखे, मौज, उपभोग, आनंदाने घेण्यासाठी,मस्तीत जगण्यासाठी हे कोळी रोज सातत्यानेकोट्यवधी माशांचा जीव घेतात,म्हणजे वध करतात. ते मासे जेव्हा पकडतात,तेव्हा ‘आलो होतो काही श्वासांसाठी फक्त,’त्या माशांचे हे हृदगत् कुणी ऐकतच नाही. .त्यांची जीवघेणी तडफड कुणी संवेदनशीलमाणूस बघूच शकत नाही. शेवटी त्या माशांचाश्वासच हे मच्छीमार त्यांच्यापासून हिरावून घेतअसतात. सर्दीने किंवा वाईट स्वप्नानेआपला श्वास क्षणभर कोंडला की आपणकसे घाबरेघुबरे होतो. आपला जीवश्वासात, त्यांचाही जीव श्वासातच.तो श्वास त्यांच्यापासून हे कोळी धोपटेमारून, वाळूत फेकून, खेचून घेत असतात.‘पलभर जलकु मीन बिसरेतरपत मर जाई’ते मासे जेव्हा वाळूत टाकतात, तेव्हामोठे मासे जिवंत असतात. पण बडग्याचाफटका मारून ते त्या जीवाला बेशुद्धकरतात, नको असलेले छोटे जिवंत मासेते तसेच फेकून देतात, त्या जिवंत माशांवरमांजर, घारी, कावळे तुटून पडतात.फार भीषण दृश्य असते ते.माणूस काय, जनावर काय, मासे काय,शेवटी तो जीव, जीवनेच्छा असलेला.मरणाचे भय असलेला. वेदना होणारा.प्राण सोडताना तडफडणारा,शेवटी ते चैतन्यच, ते जडत्व प्राप्त करतानातगमगणारच.दीदी, मी मूर्ख आहे. पण जगण्यासाठीही प्रचंड हत्या. मला क्रौर्यच वाटते.’’दीदी फार उदास झाली. म्हणाली.‘‘बाळ! तुझ बोलण फार करुण आहे,फार वेदना देणारं आहे. फार दुःखदायी आहे.ते कटू आहे आणि सत्यही आहे.पण बाळ! हा निसर्गनियम आहे.कठोर आहे. पण अपरिहार्य आहे,एकमेकांची जीव घेतल्याशिवाय निर्मितीहोऊच शकत नाही आणि ती जगूही शकत नाही.हा सृष्टी नियम आहे.हृदय! तुझ्या मनात दया, करुणा आहे.पण त्या करुणेने मायाबद्ध होणे, कर्तव्यविसरणे, सत्याला नाकारणे हे मात्र बरोबरनाही. ही लिप्तता आहे. ही जीवनेच्छेपेक्षाभयावय आहे. ही करुणा, ही दया, ही मायाहे अंतिम नाही. अंतिम सत्य कोणालाहीसापडलेले नाही. त्याचा शोध घेणे, सततमागोवा घेणे म्हणजेच हे जीवन.भले,भले,तत्त्वज्ञही या प्रश्नावर मौनबाळगतात. तू या सगळ्याकडे दुर्लक्ष कर.ते हे क्रौर्य का करतात? त्यांना ते करावेचलागते का? त्यांची काय अगतिकता आहे,हे क्रौर्य करण्यामागची भूमिका समजावून घे.हृदय! भूक ही मात्र अंतिम सत्यालास्पर्श करणारी आहे. तिच्यापासूनकुणाचीही सुटका नाही.अरे, नवं विश्व निर्माण करण्याचा प्रयत्नकरणारे, महर्षी विश्वामित्र दुष्काळातभुकेने अन्न,अन्न करत मेलेल्या कुत्र्याचेसुकलेले हाडूक चघळू लागले.एका तपस्वी माणसाची ही अवस्थातर मग सामान्य माणूस या भुकेपुढे कितीलाचार,अगतिक, दीन होत असेल?‘जीवनेच्छा’ ‘मरणभय’हे शब्द डार्विन या शास्त्रज्ञाचे आहेत.उत्क्रांती, माकडापासून माणूस वगैरेविश्व हालवून सोडणारे संशोधन त्यांनीकेले. पण शेवटी जीव, दुसऱ्या जीवालाखातच उत्क्रांत झाला, हेत्यांनाही मान्य करावेच लागले.बाळ! दोन वेळेचे अन्न ज्यांना मिळतनाही, ते मच्छीमार डार्विन कुठे वाचतबसणार? .कसली ‘उत्क्रांती’? कसली ‘जीवनेच्छा’?कसले ‘मरणभय’?फक्त दोन घास मिळाले नाही,तर भूकबळी होऊ हे त्याचे ‘मरणभय.’अन्न मिळणे किंवा मिळविणे,हीच त्यांची ‘जीवनेच्छा’. ही एकचइच्छा. मुंगीपासून मानवापर्यंत आहे.तुला जे क्रौर्य वाटते ती त्यांचीजीवनेच्छाही असू शकते.किंवा हृदय! हा त्या कोळ्यांचाहा स्वधर्मही असू शकतो.बाबा नेहमी म्हणायचे,लता! संगीत हा तुझा स्वधर्म आहे.त्या धर्माशी प्रामाणिक राहा.हृदय! ज्ञानेश्वरीमध्ये ज्ञानेश्वर म्हणतात.अगा स्वधर्मु हा आपुला ।जरी का कठीण जाहला ।तरी हा अनुष्ठीला । भला देख ॥माउली पसायदानामध्ये हेच सांगते.दुरिताचे तिमिर जावो ।विश्व स्वधर्म सूर्यो पाहो ।जो जे वांछिल ते तो लाहो । प्राणिजात ॥‘‘बाळ ! मला फार पहिल्यापासून हा प्रश्नपडला आहे, की जशी माकडाला जन्मजातशेपटी चिकटलेली असते.तसा प्रत्येक प्राणिमात्रांना त्यांचा स्वधर्मजन्मजात शेपटीसारखा चिकटलेला असेल काय?कलाकारांनी कलेचीप्रज्ञावंतांनी बुद्धीचीवीरवरांनी स्वातंत्र्याचीकष्टकऱ्यांनी देशाचीसेवा करणे हा त्यांचा स्वधर्म असेल काय?जर हा स्वधर्म असेल तर कोळ्यांनी जगण्यासाठीमाशांचा संहार करून राहावे, हा त्या जमातीचास्वधर्म असू शकत नाही काय ?हृदय ! रा. ग. गडकरी भावबंधन नाटकातलिहितात. .‘‘लतिके ! माणसाची मादी आपल्यापिल्लाला दूध पाजते आणि वाघीणकाय आपल्या पिल्लांचा फराळ करून खाते?मग एकीला माणुसकीचा आणि एकीलाजनावराचा दाखला का द्यायचा?’’हृदय! नाटकातले वाक्य म्हणून यावाक्याकडे मोठे साहित्यिकही दुर्लक्षकरतात, पण केवढा सत्य विचार सहजमांडून जातात गडकरी.‘मरणात खरोखर जग जगते’‘का मरणी अमरता ही न खरी’भा. रा. तांबे एक वेगळेच सत्य आपल्यासमोर उभे करतात.हृदय! जीवन फार सुंदर पण एका बाजूलाफार कठोर आहे.काय सांगावे एखाद्या वेळीस तुलात्यातून एक वेगळ्याच भावविश्वाचा,स्वरविश्वाचा प्रत्यय येणार असेल,पण बाळ ! ते रात्री-अपरात्री समुद्रातहोडी घालतात. वादळ वाऱ्याला भीतनाहीत. हे ऐकून माझ्या अंगावर काटाआला. कारण मला पाण्याची फार भीतीवाटते. इंग्लिश चित्रपटांत समुद्राच्यालाटांचे, वादळी हेलकाव्याचे प्रसंगइतके खरे वाटणारे दाखवतात, की तेप्रसंग बघताना मला श्वास लागतो.जीव घाबरतो, श्वास कोंडतो.मी डोळे बंद करून घेते.’’मी हसून म्हणालो,‘‘दीदी तू आणि भीती?मधुमलाईच्या जंगलात तुझ्या अंगावरहत्ती चालून आला तर तूजराही न घाबरता, पळण्याचा प्रयत्नन करता, तू त्या चवताळलेल्या हत्तीचाफोटो काढला होतास, त्या क्षणीमी तुझ्या जवळ उभा होतो.त्या प्रसंगाचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे मी.अगं! भवसागरात दमछाक न होऊ देतापोहणारी, तरणारी तू... तू साध्या पाण्याला,समुद्राला घाबरशील? मला नाही खरेवाटत! दीदी आणि भीती? म्हणजेसूर्याने काळोखाची भेट घेण्यासारखे आहे.’’दीदी हसून म्हणाली.‘‘बाळ! राजाचे भाट सुद्धा तुझं शिष्यत्वपत्करतील, फुकट मला झाडावर चढवूनकोस, अरे मी पाण्याला फार भिते.हृदय! बाबा एकदा मला गोव्याला घेऊनगेले, मी फक्त ५ वर्षांची होते. आशा लहानहोती, उषाचा जन्मही झाला नव्हता.बाबांचा जलसा होता. माई आली नाही.बाबांची एक छोटी मोटारगाडी होती.ती घेऊन, बाबा मला घेऊन निघाले.आणि रात्री आम्ही गोव्याला पोहोचलो.एका छोट्या एक मजली घरात, बाबाचीआई म्हणजे, आपली आजी थोंगात्या,मावशी सरजाबाई. विजयाआत्या,कमलाकर काका बसले होते.सारे गोरे, गोरे, गोरेपान, दिसायला सुंदर.साऱ्यांचे केस कुरळे, काळे दाट ,नीटनेटकेफक्त बाबा रंगाने सावळे, पणरूप सगळ्यांपेक्षा उजवे. खूप सुंदर.ते मला म्हणाले,‘‘लता, तू आता काही खाऊन झोप,उद्या आपण मंगेशाचे दर्शन घेऊ.’’बाबा ‘मंगेश, मंगेश’ म्हणत उठले,घरातले सर्व जण जेवायला उठले.पहाटेचे पाच वाजले होते. सारे घर जागेझाले होते. मंगेशीच्या देवळातून घंटेचागंभीर ध्वनी कानी पडत होता. पण सांगलीसारखीथंड हवा नव्हती. सकाळी पाचलाहीथोडेसे गरम वातावरण होते. सांगली ते गोवाप्रवास करून मी थकले होते. त्यातनवीन जागेत मला लवकर झोप लागत नाही.मी बाबांशी अर्धवट झोपेत बरळले.‘‘बाबा, इतक्या लवकर का उठवता ?मला फार झोप येत आहे.’’ .Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली...बाबा हसले, मला थोपटत म्हणाले.‘‘लतोबा ! माईने तुला फार लाडावूनठेवले आहे. बेटा गाणाऱ्याने कधीहीसकाळचे उन्ह बघायचे नसते. सूर्योदयापूर्वीतंबोरे वाजलेच पाहिजे. उठ. पण आजरियाजाला मात्र सुट्टी, आज मी तुलागोव्याच्या समुद्र दाखवणार,पोहायला शिकविणार. चल उठ.’’मी घाबरून गडबडीने उठले. समुद्र, पोहणेहे शब्द मी प्रथमच ऐकत होते.सांगलीची कृष्णा नदी मी पाहिली होती.कृष्णा नदीचा पूरही मी पाहिला होता.पुराचे पाणी अगदी अगदी जवळून पाहिले होते.घराजवळून तो नदीचा लोंढा वाहत गेलाहोता. गढूळ पाणीच पाणी. सारा नदीकाठ.काठावरली घरे, शेतं, लहान झाडं, सारेपाण्याखाली बुडून गेले होते. फक्त मोठीझाडे आणि पक्की घरे, कशीबशी तग धरूनउभी होती. सर्र सर्र सर्र आवाज करीत तोलोंढा साऱ्या गावाला आपल्या पोटात घेतहोता. लहान लहान झाडे. लहान प्राणी,त्या लोंढ्यात असहाय्यतेने वाहून जात होते.भांडी, खाटी, मेज, एखादं झोपडं, त्यापाण्याबरोबर वाहून जात होते. गरिबांचेसंसार, शेतकऱ्यांची हातातोंडाशी आलेलीपिकं, धान्य... कृष्णेचा पूर स्वाहा करीत होता.मग त्या प्रलयंकारी लोंढ्यात एक गायवाहून जाताना दिसली. ती जीवाच्याआकांताने ओरडत होती, किनाऱ्यावरकाही पहिलवान मंडळी हातात दोर आणिमजबूत काठ्या घेऊन वाहून जाणाऱ्यामाणसांना, जनावरांना वाचविण्यासाठीकडं करून उभी होती. एकदोन माणसांनात्यांनी वाचविलेसुद्धा होते, ते त्या गाईचेकरुण हंबरणे ऐकून सतर्क झाले.त्यातल्या एकदोन धाडसी पहिलवालांनीसरळ पाण्यात उडी घेतली.आणि हातातल्या दोराचा फास त्या गाईच्याअंगावर फेकला आणि तो फास गाईच्याशिंगात बरोबर अडकला.चारपाच पहिलवानांनी तो दोरधरून ठेवला आणि ती वाहूनजाणारी गाय क्षणभर स्थिरावली.सारे पहिलवान पूर्ण ताकदीने गाईलाकिनाऱ्यावर ओढू लागले. तोच वरूनलाल लाल रंगाचा अनेक झुडपं झाड घेऊनएक प्रचंड पाण्याचा लोंढा गरगरत आला,आणि क्षणार्धात त्या दोन पहिलवानांसहगाईला एका झटक्यात आपल्याबरोबरघेऊन गेला. किनाऱ्यावर अनेक किंचाळ्याउठल्या. पण त्या लोंढ्याच्या घोंघावणाऱ्याआवाजात लप्त झाल्या आणि मग काहीझालंच नाही अशा थाटात फक्त लाल, लालगढूळ पाणी वेगाने वाहू लागलं. .Premium| Lata Mangeshkar Memories: संगीत म्हणजे केवळ गाणे की त्याहून अधिक काही? .बाबा, माई, आणि मी ते दृश्य चाळीच्यागच्चीवरून बघत होतो. माझ्या तोंडूनकिंचाळी निघाली. बाबा ओरडले,''श्रीमती ! लतोबाला आत ने.फार घाबरली आहे ती.''आईने घाबरून मला उचलले आणि खोलीतघेऊन गेली.''बाबा, मी नाही पोहायला येणार. मलापाण्याची फार भीती वाटते. पाणी पाहिलेकी मला ती गाय, तिचे हंबरणे. ते वाहूनजाणे, सारे डोळ्यापुढे येते. मी नाही येणार.''बाबा हसले. माझ्या डोक्यावर हात फिरवतते म्हणाले.''लता, पाणी वाईट नसते, पूर वाईट असतो.थाळनेरची तापी नदी तुला आठवते ना ?तासनतास तू तिच्यात डुंबत बसायची,तेव्हा कुठे घाबरत होतीस?''बाबा, मी कृष्णेला घाबरते. आपल्याघरापर्यंत पाणी घोंघावत आले होते.तो लाल रंग, ती झाडं, ती भांडी, ते कपडेसारे आपल्या घरावरून वाहत गेले.आणि तो घो, घो आवाज आणि तोगरगर फिरणारा आणि खोल खोल होतजाणारा तो लाल भवरा. नाही बाबा, मलापाण्याची फार भीती वाटते.''(क्रमशः) 