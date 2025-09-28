Premium|Lata Mangeshkar: आय बापाची लाराची लेक

हृदयनाथ मंगेशकरsaptrang@esakal.comकुटुंबासाठी सतत झटणाऱ्या लतादीदी वडिलांचा अर्थातच पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांचा वारसा जपत होत्या. अन्न, वस्त्र, निवारा यापेक्षा वेगळ्याच बाबींचा आग्रह त्या धरत होत्या. गाणं समजून घेऊन मग तू त्याला चाल लाव, असं त्या हृदयनाथांना समजावून सांगत होत्या. आपल्या भावंडांना त्यांनी किती आणि कशा प्रकारे मार्गदर्शन केलं हे सांगत आहेत पंडित हृदयनाथ मंगेशकर.... मी, आम्हा मंगेशकरांच्या गाण्याच्या खोलीतबसलो होतो. खोली फार लहान आहे.पाच ते सहा माणसे बैठक घालून बसूशकतील, एखादे वाद्य घेऊनबसून वाजवू शकतील एवढीच.इतकी लहान का तर ते आधी स्वयंपाक घर होते.आंग्ल पद्धतीचे. उभे राहून स्वयंपाक करण्याचे.आपल्या मराठी स्वयंपाकासाठीते फार अडचणीचे वाटू लागले म्हणून दुसऱ्याजागी स्वयंपाक घर केले आणि या छोट्याखोलीत नको असलेले सामान भरण्यात सुरुवातझाली. सहा महिन्यांत खोली सामानाने गच्च भरली.कोणी तिकडे फिरकेना आणि सारेचतिला अडगळीची खोली म्हणू लागले. .‘‘मी भिऊन अंधारालाअडगळीत लपुनी जाई’’भूतकाळातल्या सुखाचे, दुःखाचे क्षणमानव ज्या ठिकाणी फेकून देतो,त्या जागेला अडगळीची खोली म्हणतात.तुझी माझी प्रीत एकदा कधीघडंल घडंल घडंल,अडगळ बनून अडगळ खोलीतपडंल, पडंल, पडंल.नव्या पिढीला माहीत नाही, पण पूर्वीघरात नको असलेले सामान किंवाआपोआप साठत जाणाऱ्या वस्तू,एका खोलीत टाकून द्यायचे.त्या खोलीत फक्त अंधार, धूळ, सरपटणारेप्राणी आणि तुटके फुटके सामान,नको असलेले, दयनीय, टाकून दिलेले अनाथ.त्या उदास, विषण्ण, जागेला अडगळीचीखोली असे म्हणायचे.मनोभंग करणाऱ्या भीषण, विषण्ण प्रसंगांनाभिऊन, बावरून, मानव अतीतातल्या आंधळ्याअंधारलेल्या अडगळीच्या खोलीत लपून बसतो.वर्तमानात आपल्या विरुद्धजाणाऱ्या घटनांना. अपयशाला, कंगाल स्थितीलाकंटाळून किंवा काहीशाभीतीनेही माणूस अतीतातल्या सुखदक्षणांमध्ये, भूतकाळामध्ये रमून जातो.अनंत हृद्य आठवणींच्या मायेच्या उबदारकुशीत स्वत:ला गुरफटवून घेत, हरपूनजातो. मानवी जीवनाचे अतीत म्हणजेझाल्या-गेल्या गोष्टींचा मनी झडतो उल्हास,ती अडगळीची खोली त्याच्याअतीतातल्या आठवणींची शवपेटी.वर्तमानातल्या निर्जीव जीवनापेक्षा त्यालाही शवपेटी अधीक सजीव वाटते.मीही माझ्या कंगाल परिस्थितीला कंटाळूनया आठवणींच्या खोलीत नेहमी बसलेला असायचा.शेवटी या अतीत अडगळीला त्रासून मीहीसारी अडगळ भंगारवाल्यांना देऊन,खोली रिकामी स्वच्छ केली. स्वामींचे छायाचित्रश्री गणेश मूर्ती, मीराबाईची मूर्ती,बाबांचे तानपुरे, वाद्यठेवून ती खोली पूजेची, संगीत रियाजाची,बैठकीची केली.एक लहानसे आसन, समोर बसायलाछोटीशी सतरंजी (उत्तर प्रदेशातील)समोरच्या भिंतीवर स्वामी विवेकानंदांचाभव्य फोटो. चार फूट उंच, तीन फूट रुंद.दीदीला एका बंगाली माणसाने आदरानेदिलेला. कागद खराब होईल म्हणूनकाचेमध्ये बंद केलेला, भव्य पण जडच जड.त्याच्या खाली एक छोटं टेबल, त्यावरमहादेवाची ध्यानस्थ निळ्या रंगाची मूर्ती.समोर एक समई, सतत चेतवत ठेवलेली,काही उदबत्या.स्वामींचे छायाचित्र जुने, थोडे पुसट झालेले.पण विलक्षण प्रत्ययकारी. मोठा फेटा,आणि अंगावर कफनी. छायाचित्र काळ्या-पांढऱ्या रंगाचे. पण त्या चित्राकडे सारखेपाहत राहिले की ऽऽऽ .एका अनाम रंगाचा भास होऊ लागायचा,एका निखळ भगव्या रंगाच्या जुनाट छाटीचीछटा, आता भगवट रंगात तरंगू लागायची.कफनीचा भगवट रंगही विरक्त झालाय असारंगसंन्यस्त भास होऊ लागायचा.ज्ञानेश्वर लिहितात, कपाळावर लावलेलागंधटिळा जरी पुसला गेला तरी पांढुरकीसोडून जातो. तसा हा भगवा रंग काळानेजरी पुसला, तरी भगवट छटा निर्माण करून जातो.दुर्मीळ भगव्या रंगाची झळझळीत गुलाबमाला.तिचे निर्माल्य झाले, की ती कशी हिरमुसून भगवटरंग पसरवू लागते, तिचा गंधही भगवट भासू लागतो.तसाच हा भगवट रंग ‘रंगफकिरा’ होतो.भगवा रंग हाउगवत्या सूर्याचा,भगवा रंग हा स्वातंत्र्य देवतेचा,भगवा रंग हा त्यागाचा,भगवा रंग हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याजरीपटक्याचा,भगवा रंग हा वारकऱ्याच्या आवडीच्या गुढीचा,भगवा रंग हा प्राचीन शिवालयाच्या,आवारात फुललेल्या मोहाच्या झाडाचा.भगवा रंग हा पार्वतीच्या केसात माळलेल्याप्राजक्ताच्या देठाचा.भगवा रंग हा सनातन अरण्यात वसलेल्या,मठीच्या यज्ञकुंडात चेतवलेल्या,अग्निकल्लोळाचा.भगवा रंग हा भारतमातेच्या हातातीलविजय ध्वजाचा,भगवा रंग हागालावरच्या कुसुमी किंवाकुसुमांच्या गालीस्वतंत्रते भगवती तूच जीविलसतसे लालीतू सूर्याचे तेजउधतीचेगांभीर्य ही तूचीस्वतंत्रते भगवतीस्वतंत्रते भगवतीचा रंग भगवा,या सर्व भगव्या रंगाचे अंग लखलखीत असते.तेजस्वी असते, देदीप्यमान असते.पण स्वामींच्या अंगावरील त्या जुनाटकफनीची छटा ‘रंगफकिरा’ झाली होती.फकीर, बैरागी यांच्या जीर्ण कफनीचे रंगांग‘रंगफकिरा’ होते. .डाव्या हाताला बाबांचे दोन तंबोरे, जुने...किती जुने?जवळ जवळ सव्वाशे वर्षांपूर्वीचे.एकमेकांचा हात धरून, आधार घेत हे दोनजीर्ण तानपुरे, हे संगीत स्तंभ, हे साधू पुरुष,अतीताच्या अंधकारातून चालत चालतइथवर आले होते.अंगावर चकचकीत पाॅलीश नव्हते.अंगावर कारागिरांनी खोदलेली नक्षीही नव्हती.पण काळाच्या आघातांनी एक वेगळेरंग फकीर नक्षीकाम अंगावर खोदले गेले होते.बाबा (दीनानाथ) गेल्यापासून या दोनसाधू पुरुषांनी मौनव्रत धारण केलेले. पणया खोलीत येतात रंगफकिराच्याया दोन झंकारीत होणाऱ्या शलाका (तानपुरे)साऱ्या खोलीचे अस्तित्व व्यापून होत्या.अतीताचे नक्षीकाम अंगावर ल्यालेल्याया दोन स्वर विशाखा. रंगफकिरा झालेल्या ,या दोन स्वर दीपमाला खोलीतले सूर नियंत्रितकरायच्या. हे दोन तानपुरे, म्हणजे बाबांच्या भाषेतदोन ‘साधू पुरुष’ खोली स्वरसमृद्ध करायचे.बाबांच्या तानपुऱ्याच्या बाजूला दीदीचेदोन सुंदर, लखलखीत, हस्तीदंती इराणी,मुसलमानी नक्षी ल्यालेले उंच तानपुरे.बाबांचे तंबोरे लहान बुटके. कारण बाबांचास्वर पांढरी ४ काळी ३ असा चढा स्वर होता.मोठे उंच तानपुरे या चढ्या स्वरात लागूचशकत नाहीत. दीदीचे तानपुरे उंच कारणदीदीचा स्वर पांढरी दोन किंवा कधी कधीकाळी दोन. त्यामुळे तानपुरे उंच-लांबट.जेवढा सूर चढा, तेवढा तंबोरा छोटा.जेवढा सूर ढाला, तेवढा तंबोरा मोठा.स्वामींच्या छायाचित्राच्या बाजूस एकमेज, त्यावर गणपती, आणि गणपती मूर्तीच्याखालच्या कप्प्यात.एकाच संगमरवरी दगडात खोदलेलीध्यानस्थ एकतारी घेतलेली मीराबाई.मीराबाईच्या उजव्या हाताला एक कपाट.त्या कपाटात अत्यंत दुर्मीळ असे वाङ्मयआसनासमोर काळ्या रंगाची संवादिनी.(हार्मोनियम)सुंदर, शिसवी रंगाची, सुबक, लांब पातळ.पेटीचे पुढचे छाकण उघडले की आतसप्तसुरांचे तीन कप्पे. म्हणजे तीन सप्तकी.या सप्तसुरात जडाव कामासारखे जडवलेलेबारा स्वर, सुद, कोमल, तीव्र.या बारा स्वरात लपलेले बावीस श्रुतीरव,आणि या श्रुतीरवांमध्ये सामावलेले स्वर अणुकण.पेटी उघडताच काळ्या, पांढऱ्या रंगाचे स्वरपट्टेअगदी ओळीत लावलेले, सुंदर, सुबक,सुद, कोमल, तीव्र अशा बारा स्वरांचे.इतक्या वेळ शांत, स्व त मग्न असलेली हीस्वरपट्टी. वारीया झुळकीने रुणुझुणु व्हायची,निसर्गाने जणू सप्तसमुद्राचीओळीने लावण केल्यागत लावण्यमयदिसायची. .धीर, उदार, गंभीर, निळेशार खोल,अथांग पाणी, हेलकावल्यागत भासायची.पाठची भात्याची पट्टी उघडून, भाता भरला की,सप्तआकाशात संचार करणारा मारुत,स्वरवारीयाचे मुलायम परिमळु रूप धारण करून,त्या सप्तसप्तकातला स्वर झंकारत ठेवायचा.त्या चैतन्यरूपी मारुताच्या हेलकाव्यातसप्तसुरांचा सागर हेलावू लागायचा, मग हिंदकळूलागायचा, मग सप्तस्वरांच्या लाटांनी हेलावूलागायचा आणि मग उधाण लाटा संगीताचेसूर संवादिनी बाहेर फेकून देण्याचा पवित्रा घ्यायच्या.या उधाण उत्तुंग लाटा म्हणजे निर्मितीची प्रेरणा.प्रतिभेचे, अनवट सुरांचे उधळलेले स्वररव.कित्येक संगीतकार या स्वररवांत,या उधाण लाटात ओलेचिंब झाले,कित्येक उत्तम स्वरावली या उधाणात तरल्या,कित्येक अनवट चाली या लाटांमध्ये भिजल्या,कित्येक संत काव्यविराण्या या लाटेवर तरंगल्या.मी जेव्हा कवितेला चाल लावण्यासाठीखाली बसायचा, तेव्हा वाकता येत नाही,म्हणून ही सप्तस्वरसागराची संवादिनीसहज उचलून मांडीवर घ्यायचा.संवादिनी कसली ?मी विश्वालाच मांडीवर घेऊन बसायचा,नवरसांचे घुंगरु बांधलेली रसवंती,साऱ्या जीवनाभूतीचे झेले,साऱ्या विश्वार्ततेचे झोले,माझ्या मांडीवर ठेवलेल्या संवादिनीवरझुलायचे. झोंबायचे.रात्रीचे १॥-२ वाजले असावे. मी नुकताचऐकलेला राग ‘मोहन कंस’ पेटीवरवाजविण्याचा प्रयत्न करीत होतो.आरोहात कोमल गंधार, अवरोहात सुद गंधारगाताना हे वक्रचलन गळा (स्वरयंत्र) सहजपेलून जायचा, पण पेटीवर हे चलन बोटांनाफार अवघड पडायचे.असे का होते?गळा हा शरीराचा एक भाग आणि हाताचीबोटे हाही शरीराचाच भाग. दोन्ही भागांवरमनाचे, बुद्धीचे अधिराज्य. मग असे का होते?गळा ते वक्रचलन सहज पेलून नेतो,मग तेच चलन बोटे का नाही पेलू शकत? .खूप चिंतन केल्यावर एक गोष्टलक्षात आली, की स्वर, संगीत हे निखळ‘चैतन्य’ गळा. मन,बुद्धी हेही चैतन्यच.त्यामुळे चैतन्यातून चैतन्य जन्म घेतानासारे काही सहज होते.पण हातबोटे जरी चैतन्यमय असली, तरीसंवादिनी लाकडाची, जडाची पेटी.संगीत जडाला सहनच करू शकत नाही.लाकडी सतारीच्या,जीवाच्या लोखंडी तारापिळवटूनच सूर काढावे लागतात.पण, निर्झराचे पाणी कसे सहज खळखळते.तसे गाणे गळ्यातून सहज झुळझुळते.‘‘हृदय! एवढ्या रात्री काय करतो आहेस?’’खोलीत येत दीदी चिंतेने म्हणाली.खोलीतल्या त्या एकट, शांत, भव्य भिंगालादीदीच्या आवाजाने अचानक तडा गेला,खळळ ऽऽऽ असा आवाज करीत ते भिंगमाझ्यावर कोसळले, त्या अस्पर्श आघातानेमी दीदीकडे एकदम चमकून बघितले.(क्रमश:).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.