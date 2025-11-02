Premium| Hridaynath Mangeshkar Koli songs: लतादीदींच्या मार्गदर्शनाखाली हृदयनाथ मंगेशकरांच्या कोळीगीतांचा प्रवास

हृदयनाथ मंगेशकरभालजी पेंढारकर यांनी लतादीदींच्या गाण्याचे कौतुक केल्यावर, या गाण्याचे संगीत कोण करणार, असे विचारल्यावर दीदींनी, बाळ याचे संगीत करेल, असे सांगून हृदयनाथांना काही सूचना केल्या. संगीतकार आनंदघन अर्थातच लतादीदी यांचे सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या हृदयनाथ यांनी त्या गाण्यासाठी पुढे काय काय केलं, याबद्दल ते स्वतःच सांगत आहेत, या भागात...भालजी पेंढारकरांनी दीदीला विचारले,‘‘या गाण्यामधल्या संगीताचे काय करायचे?कुठली वाद्ये वापरायची?’’दीदी काही बोलण्याआधीच मी भारावलेल्याआवाजात म्हणालो.‘‘या गाण्यात फक्त तालवाद्ये, तीहीछोटी आफ्रिकन, पण वेगवेगळ्या सुरातलागणारी, थोडक्यात गावठी ‘तबलातरंग’मग टिंगरी, जी गावामध्ये रस्त्यात वाजवतविक्रेते फिरतात. एक धनगरी ढोल.चिमटा आणि सुसंवादी अन् विसंवादी स्वरातमिळविलेले हार्प (स्वर मंडळ)बस् इतकीच वाद्ये या गाण्यात वाजवायची.’’भालजी पेंढारकरांनी दीदीकडे पाहिले.दीदी हसली, म्हणाली,‘‘बाबा! बाळ माझा असिस्टंट, त्यालाया गाण्याचा, प्रसंगाचा, ग्रामीण जीवनाचाअर्थ जाणवलाय. त्यानं निवडलेली वाद्ये,मीही हीच वाद्ये निवडली असती..हृदय ! तू मुंबईला जा, स्टुडियो बुक कर.वादकांना कळव आणि हा मराठी चित्रपटआहे, हे लक्षात ठेवून बजेट तयार कर,दोन दिवसांत मी मुंबईला येते.’’मी दीदीचा म्हणजे ‘आनंदघन’या संगीत दिग्दर्शकाचा सहायक होतो.कोल्हापुरात त्या उजाड माळरानातल्याखणीच्या पाण्यात,(दगडाची खाण खोदताना अचानक पाणी लागते,क्वचित माळरानात ही छोटी खाण लागते.)पारू कपडे धूत उभी आहे. बाजूला भग्न धनगरमंदिर.ओसाड माळरान. संध्याकाळ.हे सारे वातावरण दीदीने सुरात स्वरबद्धकेले होते. हा चमत्कार मी अनुभवला होता.कोळीगीत करताना कोळ्यांचे जीवन,समुद्र, त्या छोट्या-मोठ्या होड्या, ती जाळी.त्या भडक रंगीबेरंगी साड्या नेसलेल्या,अंगावर जाड जाड दागिने घातलेल्याघोटीव शरीराच्या कोळणी, मजबूत शरीराचेअंगात शर्ट आणि खाली फक्त लंगोटीलावलेले कोळी, तो कोळीवाडा,ते टांगलेले सुक्या माशांचे हार.फेकून दिलेले, न विकले गेलेले मासे.आणि त्यावर तुटून पडलेल्या मांजरांच्याटोळ्या, हे सारे अनुभवले तरच कोळीगीत,कोळ्यांनीच गायलेली गीतं होऊ शकतात.मी पक्का शाकाहारी, मासे विकत घ्यायलाकधी मासे बाजारात गेलो नव्हतो.समुद्र पाहिला तो मुंबईचा, म्हणजे, गुजराथी,पंजाबी, मराठी माणसांनी भरलेल्या चौपाटीचा.पाणीपुरी, भेळ, कुल्फी वगैरे पदार्थांचा आस्वादघ्यायला आलेल्या मुंबईकराचा.मुंबईच्या गर्मीत थंडगार (?)हवेत फिरणाऱ्या मुंबईकरांचा,या चौपाटीवर अनेक वेळा गेलो,पण कोळी लोक काही दिसले नाही.मग जुहू, दादर, वरळी, सारे समुद्र किनारेधुंडाळले, पण कोळीजन काही दिसले नाही.चित्रपटातले खोट्या वाळूवर नाचणारे,अपुरे कपडे घातलेले, दारू पिऊन बेहोशझाल्याचा अभिनय करणारे आणिथोडे अश्लीलतेकडे झुकणारे नाच, नृत्यबघून हे कोळीजग नाही, हे मला जाणवलं होतं.पण खरे कोळीजीवन, नृत्य, संगीतकाही अनुभवायला मिळाले नाही.असेच काही दिवस गेले. पण मनासारखीकोळीगीत होत नव्हती.आणि एक दिवस मी आजारी पडलो.डॉक्टर कपूर यांना फोन केला. आजारसांगितला. ते म्हणाले ‘‘हृदय ! तुम वर्सोवा,सात बंगला, कोळी वाडा, यहा आव."मी वर्सोवा येथे कोळीवाड्यात असलेल्याअगदी लहानशा दवाखान्यात पोहोचलो.आणि माझा आजार पळाला. क्षणात मीबरा झालो. ज्याचा मी शोध घेत होतो,त्या खास कोळीवाड्यात मी उभा होतो.डॉ. कपूर यांनी मला तपासले. औषधदिले. म्हणाले ‘‘कल तक ठीक हो जावोगे,फिर आना तुमसे कुछ बाते करनी है.’’मी म्हणालो, ‘‘मैं कल जरूर आता हूँ,मुझे भी आपसे बात करनी है.’’‘‘शायद लता जो मुझसे बात करना चाहतीहैं, वही बात तुम भी कल करोगे.’’डॉ. कपूर हसत म्हणाले.डॉ. कपूर यांचे नाव राज कपूर,१९४७ मध्ये फाळणीच्या वेळीलाहोरहून पळून आले होते,बी. आर चोप्रा, यश चोप्रा, ओमप्रकाशसंगीत दिग्दर्शक रोशन आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतले नंतर खूप नावाजलेले असे अनेककलाकार, वादक, लेखक, यांच्या सोबत तेलाहोरहून आले होते, खाँसाहेब बडे गुलामअली खाँ, बरकत अली खाँ यांचे ते डॉक्टर,त्या मुळे शास्त्रीय संगीताचे जाणकार होते.साधे एमबीबीएस. पण हाताला विलक्षण गुण होता.चित्रपट सृष्टीतले त्या वेळेचे ते एकमेव डॅाक्टर होते.सुस्वभावी, पैशासाठी व्यवसाय न करणारे,कोळीवाड्यातले सामान्य कोळी त्यांचे भक्त, कारणबऱ्याच गरीब लोकांचा ते विनामूल्य इलाज करायचे.दीदीचे भक्त, माईला आईसारखे मानायचे,सारे मंगेशकर आणि हिंदी चित्रपट सृष्टीतले अनेक दिग्गजत्यांना ‘राजदा’ म्हणायचे. या राजदांना दीदीने आधीच सांगूनठेवले होते, की बाळ कोळीगीतं करणार आहे,तुम्ही त्याला कोळीवाड्याच्या प्रमुखाची ओळखकरून द्या आणि दुसऱ्या दिवशी मी राजदाकडे गेलो.दवाखाना कोळी लोकांनी भरला होता..त्यातला एक भरदार अंगाचा, मध्यम वयाचा,फक्त लंगोटी लावलेला आणि शर्ट घातलेलाकोळी माझ्याकडे आला.‘‘मी तुकाराम कोली, कोलीवाड्याचा मुखिया.डॉक्टरांनी सांगितलंय की तुला कोलीवाडाबघायचाय, चल मी तुला कोलीवाडा दाखवतो.माजा घर दाखवतो. ’’राजदांना सांगून मी कोळीवाडा बघायलागेलो. वर्सोवा हे लहान गाव. सात बंगलाआणि तीन बंगला, अशा दोन वस्त्या.म्हणजे संपूर्ण वर्सोवा गावात फक्तबंगला वाटावी अशी दहा घर, बाकी साऱ्याझावळीच्या झोपड्या. काही दुकानंकाही छोट्या चाळी, एक गाडी जेमतेमधावेल असे छोटे रस्ते. डांबरी पणसमुद्राच्या वाळूनी भरलेले.लांबलचक समुद्र किनारा, अगदी स्वच्छकारण वस्तीच नाही. घाण करायला माणसंनाहीत. जो वाळूचा पट्टा सुरू व्हायचा तोसरळ अंधेरी, जुहू, माहिम, दादर, वरळी,ते गिरगाव चौपाटी ते मरीनड्राइव्ह तेकुलाबा ते-ते-ते करत महासागरात विलीनव्हायचा.फाळणीच्या वेळी पंजाबी कलाकार, काहीसुशिक्षित, पण निर्वासित मंडळी जी वर्सोवागावात स्थिरावली. त्याचे कारण वर्सोव्याला फारशीवस्तीच नव्हती. फक्त एक मोठा कोळीवाडा,कोळ्यांची मोठी वस्ती. मासेमारी करणे व तीक्रॉफर्ड मार्केट पर्यंत विकायला पोहोचविणेहा त्यांचा व्यवसाय. .मोकळी जागा. फक्त नारळांची झाडं.मोठी स्वच्छ चौपाटी आणि मुंबईचाचएक भाग असल्यामुळे सगळ्या शहरीसोईउपलब्ध असलेला वर्सोवागावया निर्वासितांना फार सोईचा झाला.हिंदी चित्रपट सृष्टीतले ७५ टक्केकलाकार, निर्माते, दिग्दर्शक, अभिनयपटू,लेखक, संगीत दिग्दर्शक हे लाहोरहूनआलेले निर्वासित होते. हिंदी चित्रपट सृष्टीसंपन्न होत गेली आणि फक्त कोळ्यांचीवस्ती असलेले वर्सोवा एक समृद्ध शहर झाले.दवाखान्यातून मी आणि तुकाराम कोळीडॉ. राजदांच्या घराकडे गेलो. एक मोठंपण मोडकडीला आलेलं कुंपण, त्यातूनखाली उतरायला एक हलणारा लाकडीचारपाच पायऱ्याचा जिना, खाली उतरलं,की मोठी बाग, एकही झाड, झुडूप, वेल,फुल नसलेली, समुद्राच्या खाऱ्या वाऱ्यानेआणि भरतीच्या वेळी किंवा वादळामध्येउडून येणाऱ्या वाळूमुळे जळलेली, करपूनगेलेली, त्याच्या बाजूला एक जीर्ण, भंगलेला कारंजा.त्याच्या आजूबाजूला सुकलेले काळपटगवतांचे वाऱ्याने गुंडाळलेले गोलगोल गुंडाळे. वाऱ्याबरोबर नाचणारे,गोल गोल पळणारे, पण बोचणारे वाळूच्याकाट्यांनी भरलेले.सारे जीर्ण. मोडकळीला आलेले. समोरएकमजली घर लाकडी. नुसत्या लहान लहानखोल्या, ना बंगला, ना घर,ना चाळ असे विचित्र, पण मोठेच मोठे.घरासमोर एक लाकडी गॅरेज. त्या गॅरेजमध्ये त्या काळी खूप गाजलेले संगीतकाररोशनलाल, त्यांची पत्नी इरा,हे सारे राजदांसारखेच लाहोरहूनपळून आलेले निर्वासित.वरच्या मजल्यावर चार लहान खोल्या,त्या खोल्यांमधे सुप्रसिद्ध उर्दू शायरसाहिर लुधियानवी त्यांच्या मातोश्री,आणि मानलेली एक बहीण. फक्त तिघेच.हेही निर्वासित, डॉ. राजदा सुशिक्षित,आणि डॉक्टर म्हणून त्यांना थोडे फार पैसे मिळायचे.त्यांनी हा पडका चाळवजा बंगलाफक्त शंभर रुपये भाड्यावर घेतला होता,लाहोरहून पळून आलेल्या निर्वासितांच्याआधाराचे ते एक स्थान होते.मी आणि तुकाराम त्या तुटक्या जिन्यावरूनखाली उतरलो. तो वरून साहिर लुधियानवीचीहाक ऐकू आली.‘‘हृदय ! मी आणि तुकाराम त्या तुटक्या जिन्यावरूनखाली उतरलो. तो वरून साहिर लुधियानवीचीहाक ऐकू आली.''हृदय ! तबियत तो ठीक हैं ना ?नही डॉक्टर के पास आये हो, इसिलीयेपुछा. चलो उपर आवो, रोशन भी है.भाभीने पकोडे भेजे हैं, हमारे साथ तुम भीलाहोर के खास पंजाबी पकोडे चख लो."मी वर गेलो, सहा फूट उंचीचेसाहिरसाब आणि जेमतेम पाच फुटीचे रोशनलाल.काय काळ होता तो... ती भग्न चाळ,तो न उडणारा कारंजा, ती उजाड बाग. .समोर चार फुटी रस्ता. बंगल्यामागे तुटलेले कुंपण.ते ओलांडले की समोर अथांग सागर,स्वच्छ पांढरी लांबच लांब वाळू. किती लांब...संपूर्ण मुंबईला फेरा मारून महासागरातविलीन होणारी.गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहामैं दिल को उस मक़ाम पे लाता चला गयाहे कलाकाराचे शाश्वत तत्त्वज्ञान मांडणारेसाहिरसाहब आणिनिगाहे मिलाने को जी चाहता हैंही अजरामर संगीत लकेर निर्माण करणारेरोशनलाल. यांच्या समोर मी पंजाबी पकोडेखात बसलो होतो. त्यांच्याशी मोडके मोडकेउर्दू, हिंदी बोलत होतो. कोळीगीतांचीकल्पना मांडत होतो. तेही मला प्रोत्साहनदेत होते, काही गोष्टी समजावून सांगतहोते. कोळीगीत म्हणजे मछहरोके गाने हाशब्द मी प्रथमच ऐकला. खरंच,"ते ही नो दिवसा गतः"मग आम्ही बागेतून समुद्राच्या वाळूत प्रवेशकेला, एकही माणूस नाही. एकही प्राणीनाही. असा वाळूचा पट्टा आणि समोरप्रचंड आवाज करणारा आणि लाटेच्यारूद्र रूपाने अंगावर धावून येणारा,हिरवा का निळा ? का काळा ? नाही,निसर्गाने तिन्ही रंग, एकत्रित करून एकआगळ्या वेगळ्या सांध्यरंगाचा गर्भरेशमीसळसळीत उसळता, हेलावणारा भरजरीशेल्याचा कोसळता निसर्ग झोल,त्या झोलावर पांढऱ्याशुभ्र लाटांचे नक्षीकाम,त्या नक्षीकामातले चांदीचे, सुवर्णाचेधागे विणणारा, बुंथणारा तळपता आदित्य.डोळे दिपवून टाकणारा नवरंग निर्माणकरणारा पण एक ईशरंग निर्माणकरणारा मंथनांगरंग साक्षात् आमच्यासमोरहेलावत होता.पृथ्वीला खोल खड्डा पडला. आत पाणीसाठले म्हणजे खोल, खोल समुद्र.पण मला मात्र समुद्रनेहमी उंचच उं ऽऽऽ च भासला.क्षितिजाच्या सारंग ढालेला टेकून बसलेलासमुद्र.कितीही उंचावर जा. तो आपल्याछातीवरच येतो. ज्ञाताचे कुंपण क्षितिज?...की क्षितिजाचे कुंपण समुद्र?तुकाराम कोळी माझ्याकडे आश्चर्यानेबघत होता. त्याचा नित्याचा मित्र सागर.त्या सागराकडे मी इतक्या अचंब्याने.स्तंभित होऊन का पाहतोय? असे कायझालेय? हेच त्याला कळत नव्हते.तेवढ्यात त्या स्वच्छ धवल वाळूमध्येमला एक मोठा काळा पुंजका दिसला.त्या समुद्र सौंदर्यावर तो काळापुंजका,काळ्या तिटासारखा सुंदर दिसत नव्हता,तर काळ्या कोडासारखा हिडीसवाटत होता. मी तुकारामला म्हटले."हे काळे, काळे काय आहे?"तुकाराम हात जोडून म्हणाला.माणसाची घाण, समुंदर देव,जगाची घाण स्वोच्छ करूनगाळ किनाऱ्यावर फेकून देतो."त्या शुभ्र वाळूच्या आसमंतात एका टिकलीसारखादूरवर कोळीवाडा दिसत होता.तुकाराम आणि मी कोळीवाड्याकडे चालूलागलो, वाडा जवळ आला आणि सुक्यामाशांचा, सुक्या बोबिलांचाउग्र दर्प माझ्यावर आदळला. माझा जीव कोंडला.हा दर्प मी घरात. कधी कधी रस्त्यातहीअनुभवला होता. पण समुद्रवाऱ्याच्या झोतातअसंख्य सुक्या माशांचा तो दर्प मला असह्यझाला, मी नाक दाबून उभा राहिलो.तुकाराम जोरजोरात हसून म्हणाला.''अरे पावन्या! या वासाला घाबरलास?अरे, हा वास तर आमचा श्वास.या वासात आमी राहतो, जगतो.या वासपरमलता मध्ये आमी भाकरीभिजवून खातो. हा वास म्हणजे आमी कोळी,हा वास म्हणजे कोळीवाडा,"मी स्वःतला सावरले आणि म्हणालो,''सवय नाही ना... म्हणून जीव घाबरला.पण मी सवय करून घेईन."मग मी कोळीवाड्यात प्रवेश केला,दोन्ही बाजूला झावळ्यांच्या झोपड्या.मधेच हिरव्या रंगाचे पक्के घर. म्हणजे एकाजुन्या श्रीमंत कोळ्याचे. मग परत काहीझोपड्या आणि एक दोन बऱ्यापैकी दुकानं.मासे आणि सुकलेले मासे यांनी भरलेली,वाळूचा रस्ता. बरीच मांजरं फिरताहेत.पण कोळीवाडा रिकामा, कारण कोळीणीमासे विकायला बाजारात गेलेल्या.आणि मासे धरण्यासाठी तरुण, वयस्क,काही म्हातारेसुद्धा दरीयाच्या पान्यातहोडीला लोटून मासेमारीला गेलेले.काही म्हाताऱ्या बायका स्वयंपाकात मग्न.त्यांच्या अवतीभोवती मुलं खेळात मग्न.मोठ्या मजबूत बांबूंच्या त्रिकोणावरमोठी मोठी जाळी, त्याच्या खाली दोनचारमाणसं बसू शकतील एवढ्या छोट्याहोडग्या. काही मोठ्या होड्या.काही छोट्या-मोठ्या टोपल्या,काही माणसं जाळी साफ करताहेतकाही वल्हव (वल्ही) दुरुस्त करताहेत.समोर निर्मम, निर्जीव भासणारा समुद्र.रणरणते ऊन, पायाखालची गरम वाळू,आणि माशांचा दर्प, मी तुकारामला म्हटले,''चल, आपण डॉक्टरांच्या घरी जाऊ या,कोळीवाडा मी बघितला.''तुकाराम मनमोकळा हसला, म्हणाला''साब, कंटालला ना आमच्या कोलीवाड्यालाअरे हे आमचे जीवन. हेच आमचेघर. पण तुमच्या शहरापेक्षा फारगमतीदार आहे. आज हवा भरकलीय,खोल पान्यात कोणी नाखवा होडीघालनार नाही. मग संध्याकाली होड्याकिनाऱ्याला लागतील. मग सारा कोलीवाडाएकट्टा होईल, मधा तू मोठी मोठीटोपली पाहिलीस ना त्या टोपल्या भरभरून म्हावरयेतील. मग म्हावरा साफ करणं. जालीटेकीवर चढवणं, छोटी व्हडगी वालूत खेचनं,उद्याच्या बाजाराची टोपली भरनं..मग हौदावर आंगुल आणि चुली पेटवणं.मग द्रोणातून फेणी आणि तुमाला बघायलापन मिलनार नाही, अशी ताजी म्हावरं.तळलेली, आंटीची, चटणीची.अन् सडग्याचा भात. फेणी सोबत.मस्त खायचं, पियाचं, वालूत रातीच गायचं,नाचायचं, तेथेच आकाशाखाली झोपायचं,वालूची उशी करत, वाऱ्याचं पांघरून करत,दरीयाच्या पान्याची, उधाणाची सपन बघत.पण हे सार सहज होत नाई, समुद्र राजाचीसंगत अशीच मिलत नाही. खवललेल्यासमुंदराशी भांडून, अन् झगडून,जीव धोक्यात घालून, समुद्रलासखा करून, हे समुद्रजीवन मिलतं. ''''तुकाराम ! मला हेच सारे बघायचे आहे.तुमचे जेवण, तुमची राहणी, तुमची गाणी,तुमचा नाच. तुमचे पाण्याशी होणारे झगडे,थोडक्यात मला कोळीजीवन अनुभवायचेआहे.''तुकाराम विचार करून म्हनाला.मग तू नारळी पौर्णिमेली रात्री ये. आमीसमुद्रदेवाला सोन्याचा नारळ अर्पण करतो.मग सारा कोळीवाडा नाचतो, गातो, खातो,बायली सुदा फेणी पिते. सारी रात धिंगाणाचालू असतो. तू नारळी पौर्णिमेला ये 