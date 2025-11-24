Premium|Origin Of Human Discrimination : एक करावा भाव अनन्य

राहुल गडपाले - rahulgadpale@gmail.comपृथ्वीतलावर आजवर मानवाची, कृमींची, प्राणिमात्रांची अनादी अनंत कुळे जन्माला आली आणि नष्टदेखील झाली; पण त्यात भेद निर्माण केले ते केवळ माणसानेच. यातून त्याने स्वतःसाठी एका निद्रिस्त अवकाशाची निर्मिती केली. त्यात प्राणी-पक्षी आहेत, झाडे, डोंगर, नद्या-नाले आणि असंख्य जीवांची भरमार आहे; मात्र माणूसपण कुठेच नाही. कारण इथला माणूस रंग, रूप, वर्ण, भाषा, प्रदेश अन् धर्मावरून वाटला गेलाय.आपल्यात भेद व्हायला नेमकी केव्हा सुरुवात झाली. म्हणजे माणूसपणाची जाणीव झाल्यानंतर आपल्यात काहीतरी विशिष्ट फरक आहेत, हे माणसाला केव्हा कळले याचा काही अंदाज बांधता येतोय का? आज आपल्या सभोवतालचे वातावरण पाहिले तर त्यात विषमतेची अनेक बीजे पेरली गेल्याचे आपल्याला जाणवते. रंग-रूप, जात-धर्म, गरीब-श्रीमंत, प्रदेश-भाषा अशा अनेक विषयांवरून आपण आपलीच वर्गवारी करून टाकलेली आहे. मुळात ही भेदा-भेदाची लागण ही काही आपली अलीकडची भानगड नाही. एकमेकांविषयीच्या संदेहाचे हे असह्य अवजड ओझे घेऊनच आपण उत्क्रांतीची पाऊलवाट चालत आलो आहोत. तसे पाहिले तर प्रत्येक माणूस निराळाच असतो. काही जणांमध्ये असते थोडेफार साम्य; पण तरी प्रत्येक माणूस वेगळाच, युनिक असतो. निसर्गानेच त्याला तसे घडवलेले असते. जशी परिस्थिती तसा तो घडत आणि बिघडत जातो. हा मानवी देह म्हणजे जणू साडेतीन हातांचे ओल्या मातीचे पोतेच. क्षणात तो आपण देऊ तो आकार घेतो आणि प्रसंगी मातीमोलही होतो; पण इतके क्षणभंगुर आयुष्य असतानाही माणूस इतका अहंमन्य आणि बुद्धिगर्वी का होतो, हा प्रश्नच आहे. माणसाच्या स्वतःला विशिष्ट आणि इतरांना दुय्यम समजण्याच्या ईर्ष्येतूनच कदाचित तो भेद करायला शिकला असावा. मी आणि तू, आम्ही आणि तुम्ही, आपले आणि परके, जात-धर्म-वंश-वर्ग असे आज आपण आपलेच मानसिक विभाजन केले आहे. प्रत्येक गट आपल्या वर्गीकरणाचे वेगळे कारण देतो. कुणाचे कारण धार्मिक आहे; तर कुणाचे वांशिक... पण प्रत्येकाकडे स्वतःचे असे कारण आहे; पण इथे आपल्याला त्या कारणांच्या गुंत्यात अडकायचे नाही; तर त्याचे मूळ शोधायचे आहे. ते कारण आपल्याला उत्क्रांतीच्या प्रवासात नक्कीच सापडेल, यात शंका नाही..तर हे सर्व सुरू झाले ते मानवाच्या मनात निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेतून. सुमारे एक लाख वर्षांपूर्वी मानव समूह गटांमध्ये राहत असे. २० ते ५० जणांचा एक समूह असायचा. त्यामुळे आपल्यासोबत राहणारे ते आपले आणि गटाबाहेरचे ते परके असा सरळ सरळ भेद व्हायला लागला. अपरिचित, गटाबाहेरील व्यक्तींची एकमेकांनाच भीती वाटायची तेव्हा. त्यामुळे अपरिचित व्यक्ती दिसली, की माणसे सावध व्हायची. आपल्या गटातील लोक असतील तर त्यांना सहकार्य करायचे आणि आणि इतरांवर मात्र संदेह केला जायचा. माणसाला जिवंत राहण्यासाठी ही भीती महत्त्वाची होती, असे मानले जाते. मानवी इतिहासाच्या अगदी आदिम काळात त्याच्या मनात निर्माण झालेली हीच असुरक्षिततेची भावना त्याला आजही जाळते आहे. आज मनुष्य जातीने केलेली प्रगती पाहिली तर त्याने इतके असुरक्षित वाटून घेण्याचे काहीच कारण नाही; मात्र माणूस जेवढा प्रगत होत गेला तेवढा तो स्वतःला अधिक असुरक्षित समजू लागला. मग त्यातून काही लोभी माणसांनी वर्गविग्रही समाजव्यवस्था जन्माला घातली. त्या समाजात जात-पात आणि धर्म-अधर्माची कोंडाळी तयार झाली. संसाधनांच्या स्पर्धेमुळे तर माणसा-माणसांतील भेद आणखीनच वाढला.माणूस शेती करायला लागल्यावर जमीन, पाणी, धान्य, जनावरांची वाटणी व्हायला लागली. माणसाला व्यवहार ज्ञान आले. त्यातून तो संसाधनांवर हक्क गाजवायला लागला. ‘हे तुझं आणि हे माझं’ अशी संसाधनांवर मालकी सांगितली जाऊ लागली. साधारण तीन ते पाच हजार वर्षांपूर्वी समाजव्यवस्था जन्माला आली असावी, असे म्हणतात. त्यातून गावे, खेडी वसायला लागली. व्यापाराचे केंद्र म्हणून शहरे आकार घ्यायला लागली. कामाच्या विभागणीतून वर्ग, पद आणि शक्ती केंद्रे तयार झाली. पुढे कामगार, शेतकरी, योद्धा, पुरोहित असे वर्ग तयार झाले. या गटांचे प्रमुख झाले. .Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .त्यांनी समाजावर नियंत्रण मिळवायला सुरुवात केली. पुढे पुढे राजा आणि प्रजेतील अंतरसुद्धा वाढत गेले. या अंतराने श्रीमंत आणि गरीब अशी टोकाची दरी निर्माण केली. त्यासोबतच वंशभेददेखील वाढत होतेच. तसा प्रत्येक प्रदेशातील माणसांचा तोंडावळा वेगळा असतो. माणसांच्या त्वचेचा रंग, मुखाकृती, उंची यामध्ये फरक असतो. त्यातून वंशभेदाने जन्म घेतला. आजही आदिवासी समाजाकडे अन्य भावनेतून पाहिले जाते, त्वचेच्या रंगावरून काळा-गोरा असा भेद केला जातो. हादेखील वंशभेदाचाच प्रकार आहे.मानवांमधील भेदाचा रंग उत्क्रांतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर अधिक गडद झालेला आपल्याला दिसतो. एकमेकांबद्दल संदेहाचे असह्य ओझे आणि मीपणाच्या तीव्र दृष्टीची सर्वभेदक सुई समाज नावाच्या वस्त्राच्या कायम चिंध्या करत राहिली आहे. व्यवस्थेचा हा पृष्ठभाग अधिक विरळ करण्यात पुढे धर्ममार्तंडांनी मोठी जबाबदारी पार पाडली. विशेष म्हणजे, यात कुठलाच धर्म मागे नव्हता. मानवाने वेगवेगळ्या प्रथा, रूढी, भाषा, देव, पूजा पद्धती निर्माण केल्या. या सांस्कृतिक फरकांमुळे आपण वेगळे आहोत, हा भेद अधिक भक्कम होण्यात हातभारच लावला गेला. कपड्यांची शैली, भाषा अशा प्रादेशिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीतून भेद अधिक घट्ट व्हायला लागले.मध्ययुगातून आधुनिक काळाकडे मार्गस्थ झालेल्या प्रवासात भाषा, साहित्य, परंपरा, इतिहासावर माणसे लिहायला, बोलायला आणि वाचायला लागली. त्यातून आमचा समूह श्रेष्ठ, अशी भावना त्यांच्या मनात बळकट झाली. माणूसपणाच्या जाणिवेची ओळख सोडून आपल्या गटाची ओळख सांगण्यात माणसे धन्यता मानायला लागली. अगदी अलीकडच्या आधुनिक काळातदेखील हा भेद कमी झाला नाही. उलट माणसा-माणसांमधील दरी वाढतच गेली. गटा-गटांमध्ये संघर्षाचे प्रमाण वाढले, असुरक्षितता वाढली. गरीब-श्रीमंत संघर्ष वाढला. विशेष म्हणजे, हा उत्क्रांतीचा नैसर्गिक परिणाम आहे, असे मानले जाते. जीवित राहण्याच्या गरजेतून, आपल्या गटाशी जोडून राहिल्याने वाटणाऱ्या सुरक्षिततेच्या भावनेतून माणसा-माणसांमध्ये भेद निर्माण व्हायला लागले होते; मात्र आजच्या माणसाला खरेच असे भेदा-भेद करण्याची गरज आहे का, याचा मात्र कुणीही विचार करायला तयार नाही. आजच्या व्यवस्थेला हे भेद हवेत; कारण त्यातून त्यांना सत्ताकारण साध्य करायचे असते..Premium|Everest Sherpas: एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली.या पृथ्वीतलावर कित्येक मानवांची, कृमींची, प्राणिमात्रांची अनादी अनंत कुळे जन्माला आली आणि नष्टदेखील झाली; पण त्यात भेद निर्माण केले ते केवळ माणसानेच. यातून त्याने स्वतःसाठी एका निद्रिस्त अवकाशाची निर्मिती केली. त्याने तयार केलेल्या या अवकाशात माणसे आहेत, प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, झाडे, डोंगर, नद्या-नाले आणि असंख्य सजीव अन् निर्जीव जीवांची भरमार आहे; मात्र माणूसपण कुठेच नाही. मानवाला माणूसपण अवगत करवणाऱ्या जाणिवेची उणीव या अवकाशात जाणवते. कारण इथला माणूस दुभंगलाय. रंग, रूप आणि वर्णावरून, भाषा, प्रदेश अन् धर्मावरून तो वाटला गेलाय. त्यात त्याला स्वतःव्यतिरिक्त इतर कुणीही दिसत नाही. आपल्याकडे असलेल्या नाममात्र ज्ञानलालसेतून त्याने त्याच्या मातीच्या देहाला सोनेरी लिंपण मात्र केले. त्या स्वयंप्रज्ञेच्या भकभकीत प्रकाशात त्याला स्वतःलाही डोकावता येत नाही. कारण प्रत्येकाचा गट निराळा आहे. कुणीच आपला गट सोडायला तयार नाही. कारण त्याची सुरुवात ही फार पूर्वीची आहे;पण एकदा झालेली सुरुवात कधी संपवताच येत नाही, असे नसते; पण ती संपवली जाऊ नये, यासाठी काही विशिष्ट कृमीयुक्त माणसे काम करीत असतात. हे असे कृत्रिम मेणाचे पुतळे कायम आपल्या समाजात जन्माला येत राहिलेत. पुढेही ते येतच राहतील; पण समाजस्वास्थ्य राखायचे असेल तर अशा कृमींचा वेळीच इलाज करता यायला हवा. उत्क्रांतीत सापडलेले अनेक पुरावे या भेदा-भेदाच्या बळींचे पुरावे देतात.उदाहरणादाखल पाहायचे झाल्यास, मेहेरेगडच्या सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करायला हवा. हे दक्षिण आशियातील सर्वात प्रारंभीचे नवपाषाण वसाहतस्थळ होते; मात्र असे असले तरी येथेसुद्धा समाज समानतावादी नव्हता. दर्जा, मालमत्ता, स्थान आणि अधिकार यावर आधारित प्राथमिक स्तरभेद मेहेरेगडमध्ये अस्तित्वात होता, असे पुरावे सांगतात. मेहेरेगडमध्ये आढळलेल्या मृतदेहांच्या कबरींमधील रचनेतला फरक आणि धान्यसाठ्यांच्या संरचनेतील विषमता यावरून समाजात उच्च-नीच किंवा आर्थिक-सामाजिक स्तरभेद अस्तित्वात होता, असे मानले जाते. इथल्या काही कबरी सोप्या; तर काही अत्यंत भरजरी असायच्या. काही व्यक्तींना मातीचे भांडे, शंख, मणी, दागिने, हाडांची साधने, मौल्यवान मणी यांसह दफन केल्याचे आढळते; तर काही व्यक्तींची कबर ही अत्यंत साधी, जवळपास रिकामी आहे. यावरून समाजात जास्त साधनसंपत्ती असलेले आणि कमी साधनसंपत्ती असलेले, अशी विभागणी दिसते. लाजवर्दसारखे दुर्मिळ दगड केवळ काही कबरींमध्येच आढळतात. हे दागिने संपत्ती, उच्च दर्जा, प्रतिष्ठा दर्शवतात. .म्हणजेच हे लोक समाजात विशेष स्थानावर होते. काही बालकांच्या कबरींमध्येही महागडे दागिने मिळतात. म्हणजे दर्जा वैयक्तिक मेहनतीवर नाही; म्हणजेच हे लोक समाजात विशेष स्थानावर होते. काही बालकांच्या कबरींमध्येही महागडे दागिने मिळतात. म्हणजे दर्जा वैयक्तिक मेहनतीवर नाही; तर कुटुंबाच्या स्थानावर अवलंबून होता, हे यावरून स्पष्ट होते. याला प्रारंभिक प्रकारचा वंशपरंपरागत दर्जा मानले जाते. धान्यसाठ्यांची परिस्थितीदेखील जवळपास सारखाच फरक अधोरेखित करणारी आहे. म्हणजे काय, तर संदेहातून सुरू झालेली भेदा-भेद करण्याची लागण आज आपल्याला इतकी दूर घेऊन आली आहे. आपल्याभोवती होत असलेली युद्धे, राज्य आणि देशपातळीवर होणारे कलह, अंतर्गत भांडणे, जातीय-धार्मिक तणाव या सर्वांचे मूळ आपल्यात असलेला एकमेकांविषयीचा संदेह हाच आहे. विशेष म्हणजे, यातून उपाय शोधून काढणे शक्यदेखील आहे; पण त्या दिशेने तुम्ही विचार जरी करायला लागला तरी तुम्हाला अनेक प्रश्नचिन्हांनी दंश केला जातो. त्यातून दर वेळी नवे विष तुमच्या अवकाशात भरले जाते, तुम्हाला पूर्णपणे निद्रिस्त करण्यासाठी. पुढच्या काही दिवसांमध्ये असे अनेक प्रसंग येतील जेव्हा तुम्हाला अशा दंशाचा सामना करावा लागेल. तेव्हा तुकाराम महाराजांचा हा अभंग लक्षात ठेवा...भेदाभेद अमंगळ । पाहणाऱ्यासी वाईट ।समदृष्टी ठेवित । वागावे सर्वांसी ॥१॥भेद केला आम्ही । अंतरी ठेविला द्वेषी ।तरी देव कसा प्रसन्न होई । कळेना मज ॥२॥समभाव राखावा । प्राणिमात्रांना मानावा ।तुका म्हणे एक करावा । भाव अनन्य ॥३॥ 