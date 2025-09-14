Premium| Human lifespan: सुप्परमॅन सुप्परमॅन, अवघे दीडशे वयोमान...

फ्रान्समध्ये एन् वियाजर नावाची एक करार पद्धत आहे. या करारानुसार, एखाद्या खरेदीदारानं किमान रक्कम देऊन एखादं घर स्वतःच्या नावावर करायचं आणि मूळ मालकाला त्याच्या किंवा तिच्या मृत्यूपर्यंत त्याच घरातच राहू द्यायचं. खरेदीदारानं दर महिन्याला मूळ मालकाला एक ठराविक रक्कम देत राहायचं, जेणेकरून त्या व्यक्तीचा चरितार्थ चालेल. प्रामुख्यानं, एकटं राहणाऱ्या वृद्ध फ्रेंच नागरिकांसाठी ही करार पद्धत वापरात आहे. वृद्ध नागरिकांकडून हप्त्यानं घर विकत घेण्यासारखं असतं हे. जीनी कालमेंट यांच्याशी खरेदीदारानं व्यवहार केला १९६९मध्ये. तेव्हा कालमेंट यांचं वय होतं ९४. खरेदीदाराच्या अंदाजानुसार कालमेंट यांचा मृत्यू स्वाभाविक होता. प्रत्यक्षात खरेदीदारासाठी हा व्यवहार अत्यंत तोट्याचा ठरला! खरेदीदाराचा १९९५मध्ये मृत्यू झाला, तेव्हा त्यानं दोन लाख डॉलर्सचे हप्ते कालमेंट यांना दिले होते. घराच्या मूळ किमतीच्या दुप्पट खर्च करून झाला होता. मात्र, कालमेंट ठणठणीत होत्या. त्यांचं वय १२० वर्षे होतं! .वैद्यकीय क्षेत्रातली प्रगती, औषधोपचारांच्या नव्या पद्धती, आरोग्याबद्दलची जागृती, सुधारलेलं राहणीमान अशा अनेक कारणांमुळं मानवाच्या सरासरी आयुर्मानात जरूर वाढ होत आहे, मात्र माणसाला सरासरी दीडशे वर्षांचं आयुर्मान लाभेल का, हा प्रश्न गेल्या आठवड्यात उपस्थित झाला आहे. तो आताच उपस्थित होण्याचं कारण चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातलं अनौपचारिक संभाषण. यानिमित्त ऐरणीवर आलेल्या अमरत्वाच्या चर्चांचा हा परामर्श....जगातली सर्वांत वृद्ध व्यक्तीकालमेंट यांचं १९९७ मध्ये निधन झालं, तेव्हा त्या १२२ वर्षे १६४ दिवस जगलेल्या होत्या. कागदोपत्री त्यांचं वय आधुनिक ज्ञात वैद्यकीय इतिहासात कालमेंट दीर्घायू ठरल्या. त्यांच्या वयाबाबत नंतर वादविवाद झाले; तथापि जीनी कालमेंट आधुनिक जगात अजरामर झाल्या. त्यांच्याहून अधिक वयाच्या माणसांबद्दल आजही अधूनमधून वावड्या उठतात. कालमेंट ही फुटपट्टी धरून वयाचं मोजमाप केलं जातं. मात्र, कालमेंट यांच्याहून अधिक जगलेल्या माणसांचे कागदोपत्री पुरावे सापडत नाहीत. कालमेंट यांच्यावर झालेलं संशोधन, त्यांचं दस्तऐवजीकरण, वैद्यकीय चाचण्या गेली तीस दशके वैद्यकीय क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या. त्यांच्याहून वृद्ध जिवंत व्यक्ती सापडेपर्यंत कदाचित कालमेंट मापदंड बनून राहतील. वयाच्या ११०व्या वर्षापर्यंत कालमेंट सायकल चालवायच्या, अशी नोंद आहे. त्या आठवणीही सांगायच्या. मात्र, अगदी शेवटच्या दहा-पंधरा वर्षांत त्यांच्या आठवणींमध्ये गोंधळ होत असल्याचं सांगितलं गेलं. सध्या ११६ वर्षे वयाच्या इथेल कॅटरहॅम या ब्रिटिश नागरिक जगातल्या सर्वांत वृद्ध असल्याचं मानलं जातं..पुतीन, जिनपिंग यांच्यातली चर्चाकालमेंट किंवा कॅटरहॅम ही नावं जगभरातल्या संशोधकांपर्यंत पोहोचली. वैद्यकीय क्षेत्रात माहिती झाली. याचं एकमेव कारण, त्याचं दीर्घायू असणं. इसवी सन १७७०मध्ये जगभरातल्या माणसांचं सरासरी वय २८.५ वर्षे होतं. ते आता ७३.२ वर्षे झालं आहे! त्यातही प्रशांत महासागरातल्या ऑस्ट्रेलिया खंडासह आसपासच्या स्थानिक बेटांवरचं सरासरी आयुर्मान आता ७९.१ वर्षे आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातली प्रगती, औषधोपचारांच्या नव्या पद्धती, आरोग्याबद्दलची जागृती, सुधारलेलं राहणीमान अशा अनेक कारणांमुळं सरासरी आयुर्मानात जरूर वाढ होत आहे. मात्र, माणसाला सरासरी दीडशे वर्षांचं आयुर्मान लाभेल का, हा प्रश्न गेल्या आठवड्यात उपस्थित झाला आहे. तो आताच उपस्थित होण्याचं कारण चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातलं अनौपचारिक संभाषण..माणूस दीडशे वर्षे जगेल?चीनमध्ये लष्करी संचलनासाठी पुतीन उपस्थित होते. दोन्ही नेते चालता चालता परस्परांशी करत असलेले संभाषण जगजाहीर झाले आणि मानवी आयुर्मानाच्या मर्यादा ओलांडण्याच्या चर्चेला उधाण आलं. पुतीन दीडशे वर्षे जगण्याच्या शक्यतांची आणि अमरत्वाची भाषा करताना दिसले. जैवतंत्रज्ञान, अवयव प्रत्यारोपण याद्वारे आयुर्मान वाढवता येण्याबद्दल पुतीन जिनपिंग यांच्याशी बोलत होते आणि पूर्वी सत्तरी दुर्मिळ होती, ते आता सामान्य वय झाल्याचं जिनपिंग सांगत होते. चीन आणि रशिया यांच्या तंत्रज्ञानाबद्दल एक कुतुहूलमिश्रित भय जगभरात आहे. दोन्ही देशांचा अवाढव्य आकार, चीनची महाकाय लोकसंख्या, तंत्रज्ञानातली प्रगती आणि मुख्य म्हणजे माहितीच्या खुल्या प्रवाहावर असलेला अंकुश हे सारे मुद्दे दोन्ही देशांभोवती सातत्यानं संशयाचं धुकं तयार करतात. त्यातच दोन्ही देशांचे प्रमुख आपापसात अमरत्वाची चर्चा करत असतील, तर खरंच त्यांनी असं काही तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे का, मुळात तंत्रज्ञानाद्वारे मानवी आयुर्मान वाढवता येईल का, माणूस सरासरी दीडशे वर्षे जगू शकेल का या चर्चांना ऊत आला..ऊर्जेसाठीची जन्मापासूनची स्पर्धाकेवळ शक्यतांच्या परिभाषेत बोलायचं, तर माणूस दीडशे वर्षे जगेल का, या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी येतं! मात्र, या उत्तरासोबतच अनेक प्रश्नांचं जंजाळही सोबत येतं, जे नकारार्थी आहे. मानवी अवयवांच्या मर्यादा आहेत. त्या मर्यादा ओलांडणे शक्य झालेलं नाही. त्या मर्यादा रक्तापासून सुरू होतात. रक्तातली रसायनं (ब्लड मार्कर्स) वयानुसार बदलत जातात. साध्या सर्दी-तापातदेखील रक्त चाचणी केली जाते, तेव्हा रक्तातल्या या रसायनांची स्थिती तपासली जात असते. ‘द नेचर’ या प्रतिष्ठित संशोधनपर नियतकालिकात २०२१मध्ये आयुर्मानाबद्दल लिखाण प्रसिद्ध झालं आहे. रक्तातली रसायनं अत्यंत विश्वासार्ह्य असं शारीरिक घड्याळ (बॉडी क्लॉक) आहे, असं या संशोधनात म्हटलं आहे. वाढत्या वयानुसार रक्तातल्या रसायनांमध्ये चढ-उतार होत जातात. त्यातून व्याधी उद्भवतात आणि मानवाचा मृत्यू होतो. शरीरातला कोणताही अवयव सुखरूप राहायचा असल्यास नव्या पेशींची निर्मिती होत राहावी लागते. त्याचवेळी जगण्यासाठी आवश्यक घटकही कार्यरत असतात. नव्या पेशींची निर्मिती आणि अत्यावश्यक इतर घटकांमध्ये ऊर्जेसाठीची स्पर्धा असते. जन्मापासून ही स्पर्धा सुरू होते. जगण्याच्या एका टप्प्यावर स्पर्धेचं संतुलन बिघडतं आणि व्याधींची निर्मिती होते. वयाचा हा टप्पा प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगवेगळा असू शकतो. समजा हा टप्पा आला नाही आणि ऊर्जेचं संतुलन उत्तम राहिलं, तरीही संतुलनाचा टप्पा वयाच्या शंभरी ते दीडशेव्या वर्षाच्या दरम्यान बिघडू शकतो, असं हे संशोधन सांगतं. याचा अर्थ त्यानंतरच्या टप्प्यावर माणूस जगू शकत नाही. ज्ञात मानवी इतिहासत कालमेंटदेखील वयाची सव्वाशे वर्षे पूर्ण करू शकल्या नव्हत्या. असं असताना दीडशेपर्यंत आयुर्मान विकसित होणं संशोधनाच्या पातळीवर शक्य असलं, तरी विद्यमान वैद्यकीयदृष्ट्या शक्य झालेलं नाही..अवयवांची ‘एक्स्पायरी डेट’आधुनिक संगणकीय तंत्रज्ञान वापरून दीर्घायू माणसांच्या जनुकांवर संशोधन सुरू आहे. वयाची साठी ओलांडलेली जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या भारतात आहे. तथापि, केवळ ०.४ टक्के भारतीय वयाच्या ८५चा टप्पा ओलांडतात. साठी ते नव्वदी या प्रवासात हाडांची झीज, घटते वजन, अॅनिमिया यांसारखे अनेक आजार जडतात, असं संशोधनात आढळलं. त्यातून आयुर्मानाशी जोडलेल्या जनुकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न भारतीय संशोधनांनी केला. तो अद्याप पूर्णतः यशस्वी झाला आहे, असं दिसत नाही. आजाराच्या कारणांचा शोध घेत माणसाच्या जन्मापर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रकार आहे. आयुर्मान कमी करणाऱ्या प्रत्येक आजारामागं कोणतं जनुक कारणीभूत होतं, हे समजल्यावर त्यावर उपचारांची मात्रा शोधता येणार आहे. त्यासाठी संशोधकांना उपलब्ध माहिती अत्यंत त्रोटक आहे. त्यामुळं, या संशोधनाला अजून दीर्घकाळ लागेल, हे निश्चित. संशोधकांना आतापर्यंत इतकं समजलं आहे, की मानवी शरीराच्या मर्यादा आहेत. अवयवांच्या वापराच्या मर्यादा आहेत. त्या मर्यादा गाठल्या की मृत्यू येतो. त्यामुळंच अमरत्व माणसाला शक्य नाही..‘एआय’चा वापर सध्या मर्यादितचआता, प्रश्न पडतो की अवयवांच्या मर्यादा कृत्रिम अवयवांद्वारे किंवा अवयव प्रत्यारोपणाद्वारे ओलांडता येतील का? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), मशिन लर्निंग, डीप लर्निंग अशा अत्याधुनिक संगणकीय व्यवस्थांचा मानवी आयुर्मान वाढविण्यासाठी काहीच उपयोग होत नाही का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरंही सकारात्मक आहेत. त्याचबरोबर या व्यवस्थांचा मानवी शरीरावर थेट वापर करण्यावरही मर्यादा आहेत. आजच्या काळात एआय, मशिन लर्निंग आणि डीप लर्निंगचा वापर आयुर्मान वाढवण्याच्या दृष्टीनं प्रामुख्यानं चार प्रकारे होतो आहे ः१. शरीरातील विशिष्ट अवयव अथवा आजारावरच उपचार, शरीरातल्या जैविक वैशिष्ट्यांचे (बायोमार्कर्स) अनुमान काढणे आणि अत्यंत नेमक्या पद्धतीनं उपचार करणं यासाठी ‘एआय’चा वापर होत आहे.२. शरीरातल्या रसायनांचा आणि रासायनिक प्रक्रियांचा अभ्यास डीप लर्निंगद्वारे केला जात आहे. त्यातूनच सेनोलायटिक संयुगांवर अधिक संशोधन होतं आहे. ही संयुगं निरूपयोगी, वृद्ध पेशी नष्ट करतात.३. शरीराचं स्वतःचं घड्याळ असतं. ते अत्यंत अचूक मोजण्यासाठी ‘एआय’चा वापर सुरू आहे. त्यातून आजारासंबंधी निदान करणं आणि उपचार सुरू करणं शक्य होणार आहे.४. औषधनिर्माण शास्त्रात ‘एआय’चा वापर होत आहे. त्यातून नवी, अधिक उपयुक्त संयुगं शोधली जाण्याची शक्यता आहे. वृद्धत्व लांबवण्यासाठी औषधांचा उपयोग होईल, अशी शक्यता आहे. .Premium|AI warfare:माहितीच्या महायुद्धात भारताची विजयाची रणनीती; ऑपरेशन सिंदूरचे धडे.नैतिक मुद्द्यांचाही समावेशवरील चारही प्रकारांमध्ये ‘संशोधन सुरू आहे’, अशी स्थिती आहे. मानवी शरीराच्या मर्यादा ओलांडणं केवळ वैद्यकशास्त्राचा विषय नाही. त्यात मोठ्या प्रमाणावर माहिती लागते. देशा-देशांमधले त्यासाठीचे कायदे किचकट असतात. शिवाय, मिळालेली माहिती एकाच पद्धतीची असत नाही. परिणामी, संशोधनाची गती अत्यंत मंद राहते. याहूनही महत्त्वाचा भाग म्हणजे मानवी शरीराच्या मर्यादा नैतिकतेचा भाग आहे. या मर्यादा किती ओलांडाव्यात, शरीरातले किती अवयव केवळ बदलता येतात म्हणून बदलावेत आणि हे सारे करून माणूस खरंच किती सुखी होणार आहे, या साऱ्या बाबी नैतिकतेच्या विचारांमध्ये मोडतात. फ्रँकेस्टाईन नावाची काल्पनिक कथा इंग्रजी लेखक मेरी शेली यांनी १८१८मध्ये लिहून ठेवली आहे. आजही या कथेवर उत्तम भयपट सादर होतात. एकेक अवयव बदलत बदलत व्हिक्टर फ्रँकेस्टाईनचं भीषण, विद्रूप रूपांतर होतं. विज्ञान दोनशे वर्षांत बरंच पुढं आलं आहे. मानवी आयुर्मान जवळपास अडीच पट वाढलं आहे. आता शंभरी आणि दीड शतक माणसाला खुणावतं आहे. कालमेंट यांच्या दीर्घायूपणाचं रहस्य आजही पूर्णतः उकललेलं नाही. अशा काळात पुतीन, जिनपिंग यांच्यासारख्या सत्ताधारी राज्यकर्त्यांना अमरत्वाकडं जायचं आहे आणि त्यासाठी हवं ते तंत्रज्ञान तरीही नजिकच्या भविष्यात, म्हणजे येत्या पन्नास ते शंभर वर्षांच्या काळात मानवी आयुर्मान आणखी दहा ते पंधरा वर्षांहून अधिक वाढण्यावर काळाच्याच मर्यादा आहेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. 