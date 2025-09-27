Premium| Human mind evolution: भावना, विचार आणि समाज निर्मितीचा इतिहास

एका पिंजऱ्यात काही माकडे ठेवण्यात आली होती. साखळी खेचली, की माकडांना बक्षीस म्हणून काहीतरी खायला मिळायचे. पण लगतच्या पिंजऱ्यातील माकडाला विजेचा झटका बसायचा. त्याच्या त्या वेदना बक्षीस म्हणून खायला मिळालेल्या माकडाला समोर लावलेल्या आरशात दिसायच्या. त्यामुळे खायला मिळणे बंद होत असले तरी ते साखळी खेचणे टाळायचे. आपल्याच जमातीतील इतरांना त्रास होऊ नये, यासाठी त्यांचा त्याग त्यांना जाणिवा आहेत की नाही, हे स्पष्टपणे अधोरेखित करतो.मा नवी शरीराची जडणघडण जेवढी गुंतागुंतीची आहे तेवढीच मानवी मनाची अवस्थादेखील क्लिष्ट आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. मुळात मन विकसित होत जाते ते शारीरिक बदलांमधूनच. माणसाच्या मनात तयार होणारे भावनांचे गोंधळ शरीरातील बदलांपासूनच उद्भवत असतात. आज आपण मानवी परिप्रेक्ष्यातून भावना कशा निर्माण झाल्या, याचा विचार केला तर त्याचे मूळ आपल्या शरीरातच आढळते. त्यामुळेच सुप्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ विल्यम जेम्स म्हणतो, की भावना शरीरातील बदलांपासूनच उद्भवतात. आपले विचार सतत वाहणाऱ्या प्रवाहासारखे असतात, ते तुटक नसतात. .आपल्या डोक्यातील विचारांचे चक्र सतत सुरूच असते. प्रत्येक क्षणाला आपल्या मनात असंख्य विचारांचे वादळ उठत असते. अगदी माणूस झोपेत असला तरी त्याचे विचार करणे थांबत नाही. आपला मेंदू सतत काम करत असतो. एका दिवसात माणसाच्या मनात किती विचार येत असतील याचा तसा अंदाज बांधणे कठीण आहे. कारण आपल्या मेंदूमध्ये दर सेकंदाला अब्जावधी मज्जातंतू सक्रिय होत असतात. त्यामुळे अनेक सूक्ष्म विचार, प्रतिमा, आठवणी, भावनांचे मिश्रण तयार होत असते. आपण ज्या विचारांची जाणीव ठेवतो, जे विचार आपल्याला नंतर आठवतात ते तर खूपच कमी म्हणजे हिमनगाच्या टोकाएवढे कमी असतात. तरीही आपल्या बुद्धीच्या स्मृतिपटलावर सतत विचारांची वर्दळ सुरूच असते. एका संशोधनानुसार माणसाला दिवसभरात साठ ते सत्तर हजार विचार सुचतात, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याचा अर्थ दर मिनिटाला माणसाच्या मनात सुमारे चाळीस ते पन्नास विचार डोकावून जात असावेत. अर्थातच हे सर्व विचार सारखेच नसतात. काही स्पष्ट असतात, काही अतिशय क्षणिक; तर काही उपजागरूक म्हणजेच सबकॉन्शियस म्हणू शकतो.तसे पाहिले तर विचार मोजण्याची काही सार्वत्रिक व्याख्या आज आपल्याकडे नाही. त्याचा केवळ अंदाज लावता येतो; मात्र त्यात हवा तेवढा नेमकेपणा नाही. त्यामुळे याबाबतीतील संशोधनाला काही मर्यादा आहेत, हे सर्वप्रथम मान्य करायला हवे. विचार म्हणजे काय, असे कुणी विचारले तर शास्त्रीय भाषेत ‘मेंदूतील कोणत्याही प्रकारची मानसिक हालचाल’ म्हणजे विचार, असे उत्तर दिले जाते. उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत मनाचा विकास कसा झाला ती प्रक्रियासुद्धा अत्यंत मजेशीर आहे. कारण मेंदूच्या जैविक रचनेबरोबरच माणसाचे वर्तन, विचार आणि सामाजिक सहकार्याचाही विकास झाला आहे. प्राचीन काळात प्राण्यांचा मेंदू मुख्यतः जीवित राहण्याच्या कार्यावरच केंद्रित होता. या टप्प्यावर मानवी मन हे केवळ जगण्याचे साधन म्हणून काम करत होते. भूक, भीती, प्रजनन अशा मूलभूत गोष्टींसाठीच मनाचा वापर होत होता. त्यानंतर लिंबिक प्रणाली विकसित होत गेली आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांनंतर सस्तन प्राण्यांमध्ये भावनांचा विकास व्हायला सुरुवात व्हायला लागली. लहान गटात राहणाऱ्यांमध्ये प्रेमभावना उत्पन्न व्हायला लागली. हळूहळू प्रेम, भीती, राग, काळजी अशा भावनांची आपल्याला जाणीव व्हायला लागली. म्हणूनच भावनेला मेंदूचा सामाजिक गोंद (social glue) असेही म्हटले जाते..होमो इरेक्टस आणि होमो सेपियन्समध्ये तर निओकॉर्टेक्स झपाट्याने वाढला. समोर येणाऱ्या समस्यांचा माग काढण्यासाठी, नवीन कला अवगत करण्यासाठी, भाषा विकसित करण्यासाठी, शिक्षणासाठी माणसाच्या मनाचा विकास होण्याची गरज होती. केवळ जगण्यासाठी मेंदूचा वापर करून चालणार नव्हते. त्यासाठी त्याला स्वतःच्या बुद्धीचा पाया विकसित करणे गरजेचे होते. त्यातून त्याची स्मरणशक्ती वाढायला सुरुवात झाली. माणसे गोष्टी लक्षात ठेवू लागले. त्याला मागचे-पुढचे सर्व आठवता येणे शक्य होते. त्यामुळे त्याला प्रवासापासून ते शिक्षणापर्यंतची आपली वाट अधिक सुकर करता आली. मेंदूने माणसाचे जगणे खऱ्या अर्थाने समृद्ध केले. त्यातही भाषा विकसित होणे ही मानवी उत्क्रांतीतील सर्वात क्रांतिकारक घटना ठरली. त्यामुळे माणसाला अधिक स्पष्टपणे भावना व्यक्त करणे शक्य झाले. त्याचा शिक्षणाचा, नव्या कला अवगत करण्याचा, संस्कृती निर्माण करण्याचा मार्ग सोपा झाला. हे सर्व शक्य झाले ते निओकॉर्टेक्सचा झपाट्याने विकास झाल्यामुळे. त्यामुळे माणसाला प्राप्त झालेले ज्ञान, कल्पना, अनुभव त्याला त्याच्या पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवता आले. निओ म्हणजे नवा आणि कॉर्टेक्स म्हणजे आवरण किंवा पृष्ठभाग. हा मेंदूच्या बाहेरील पातळ थरासारखा भाग असतो. तो गायरी (gyrus) आणि सुल्की (sulci) नावाच्या वळणांनी दुमडलेला असतो. आपल्या एकूण मेंदूच्या ऐंशी टक्के भाग हा निओकॉर्टेक्स आहे. यालाच विचार करणारा मेंदू असेही म्हणतात. संवेदनांची प्रक्रिया करणे म्हणजे दृष्टीचे काम, ऐकणे, स्पर्शाची अनुभूती, भाषा व संवाद, तार्किक विचार व समस्या सोडवणे, भविष्य नियोजन, आत्मजाणीव, नैतिकता व कल्पनाशक्ती ही निओकॉर्टेक्सची कार्ये असतात. .सुमारे वीस कोटी वर्षांपूर्वी पहिल्या सस्तन प्राण्यांमध्ये निओकॉर्टेक्सचे प्राथमिक स्वरूप दिसते. त्या काळी तो मुख्यतः वास घेणे आणि साधे संवेदन नियंत्रित करण्याचे काम करत होता. त्यानंतर प्रायमेट्समध्ये त्याचा अधिक विस्तार झाला. सुमारे चार-पाच कोटी वर्षांपूर्वी माकडांमध्ये निओकॉर्टेक्सचा आकार वाढू लागला. डोळ्यांनी पाहून अचूक वस्तू पकडणे, सामाजिक संबंध सांभाळणे, शिकणे या कामांसाठी त्याची मदत झाली. होमिनिन्सच्या काळात म्हणजे साधारण चार दशलक्ष वर्षांपूर्वीपासून निओकॉर्टेक्स अधिक जटिल होत गेला. होमो हिबिलीसांच्या काळात साधारण दोन दशलक्ष वर्षांपूर्वी साधननिर्मितीसाठी मेंदू विकसित झाला, असे सांगितले जाते. पुढे होमो इरेक्टस आले आणि त्यांनी आपल्या विकसित मेंदूचा वापर करून अग्नीचा शोध लावला. त्यामुळे शिजवलेले अन्न खाता येऊ लागले आणि ऊर्जेची बचत झाली आणि याच ऊर्जेने निओकॉर्टेक्स जलद गतीने वाढला. आधुनिक माणसात म्हणजे सुमारे दोन लाख वर्षांपूर्वी निओकॉर्टेक्स सर्वाधिक विकसित झाला. त्यामुळे भाषा, कला, संगीत, धर्म, विज्ञान यांचा उगम याच टप्प्यावर झाला. मेंदूच्या बदलाच्या टप्प्यांमधूनच मानवी मन पुढे अधिक विकसित होत गेले.मी कोण आहे? हा प्रश्न आपल्यातील प्रत्येकाला कधी ना कधी पडतोच. या प्रश्नाच्या उगमातूनच माणसाने मानवी उत्क्रांतीच्या शोधाचा खजिना उकलायला सुरुवात केली. शिवाय त्यामुळे त्याला स्वतःचेच नाही तर पुढच्या पिढ्यांचेदेखील नियोजन करणे शक्य झाले. पुढे यातूनच धर्म, कला, संगीत, विज्ञान आणि तत्त्वज्ञानाचा उगम झाला अन् मन उत्क्रांतीतून अर्थ शोधणारे साधन बनले. माणसाला अवगत झालेली कल्पनाशक्ती आणि आत्मजाणिवेमुळे तो स्वतःच्या शोधात अधिक रममाण झाला. स्वतःच्या मनाचा शोध घेतानाच त्याने इतरांच्या मनाचाही विचार करायला सुरुवात केली. मात्र हे केवळ मानवातच झाले असे नाही; तर आपल्यापूर्वीच्या अनेक प्राण्यांनाही स्वतःच्या आणि इतरांच्या मनाची काळजी होतीच. अनेक उदाहणांमधून ही काळजी स्पष्ट दिसते. त्यामुळे माणसाचा जाणिवेचा आत्मशोध ही त्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ठरते. माणूस एकमेकांचा विचार करायला लागला. .Premium| Origin of life: पृथ्वीवर जीवन कसं सुरू झालं, याचा शोध प्राचीन ग्रीक विचारवंतांनी घेतला. त्याच विचारांचा प्रभाव आजही वैज्ञानिक सिद्धांतात दिसते.त्यामुळे त्याला समाज विकसित करता आला. त्यातूनच पुढे आपण विस्तारत गेलो आणि मानवी सृष्टी आधुनिक होत गेली. पण इतरांचे मन समजून घेणे हा मानवी मनाचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा मानायला पाहिजे. मानवी मनाचा विकास हा साधारणपणे सात टप्प्यांमध्ये झाला, असे मानले जाते. जीवित प्रवृत्ती, भावनांची जाणीव, निओकॉर्टेक्समुळे वाढलेली विचारशक्ती, भाषा आणि कथेचा जन्म, आत्मजाणीव आणि कल्पनाशक्तीचा विकास, सामाजिक बुद्धिमत्ता आणि सर्जनशील, नैतिक, तत्त्वज्ञानी मन असा हा प्रवास आहे. मात्र मनाच्या प्रवासातून आपण निर्माण केलेल्या व्यवस्था तेवढ्या सर्जनशील, नैतिक आहेत का, हा मूळ प्रश्न आहे. मानसशास्र हे मनाच्या अनुभवांचे व त्यांच्या जैविक शर्तींचे विज्ञान आहे, असेही म्हटले जाते. पण त्याचवेळी विल्यम जेम्स म्हणतो त्याप्रमाणे आपण आपले लक्ष आणि कृती ठरवू शकतो. भावनांचा उगम हा शारीरिक प्रतिसादात आहे, असेही तो म्हणतो. त्यांचा विश्वास होता, की मन हे फक्त विचारांचे संचयस्थान नाही तर एक कार्यात्मक साधन आहे, जे व्यक्तीला वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी विकसित झाले आहे. यामुळे पुढे उत्क्रांती मानसशास्त्राची वाट मोकळी झाली.आपल्या पिल्लांच्या चोचीत अन्न भरवणाऱ्या पक्ष्यांना, आपल्या अपत्यांना शिकारीचे धडे देणाऱ्या हिंस्र श्वापदांनादेखील भावना असतात. त्यातूनच ते आपल्या पिल्लांची काळजी घेत असतात, त्यांना जगण्याचे बळ देत असतात. मात्र तरीही प्राण्यांना भावना असतात की नाही, याबाबतीत माणसाच्या मनात आजही बऱ्याच शंका आहेत. आजही माणसांना प्राण्यांच्या भावना आणि जाणिवेच्या आत्मशोधाबाबतीत प्रश्न पडतात. त्यासाठी एकदा एका प्रयोगशाळेत काही माकडांवर प्रयोग करण्यात आला. तसे आपण आजवर आपल्या स्वर्थासाठी अनेक प्रयोग केले आहेतच; पण प्राण्यांच्या मनातील जाणिवेचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या या प्रयोगाने प्राण्यांमधल्या जाणिवेच्या शोधाचे एक वेगळेच उदाहरण माणसासमोर उभे केले. त्यासाठी प्रयोगशाळेत एका पिंजऱ्यात ऱ्हीसस जातीची काही माकडे ठेवण्यात आली होती. त्यांच्या पिंजऱ्यात एक साखळी लटकवली गेली. .Premium| Human evolution: माणसाच्या उत्क्रांतीमध्ये गोष्टी सांगण्याची त्याची सवय कशी महत्वाची ठरली?.शिवाय दुसऱ्या पिंजऱ्यातदेखील अशीच माकडे ठेवण्यात आली होती. पिंजऱ्यात अशी सोय करण्यात आली होती, की दुसऱ्या पिंजऱ्यातील माकडे पहिल्या पिंजऱ्यातील माकडांना एका आरशात दिसू शकतील. साखळी खेचली, की माकडांना बक्षीस म्हणून काहीतरी खायला मिळायचे. पण त्यासोबतच साखळी खेचली, की लगतच्या पिंजऱ्यातील माकडाला मात्र विजेचा झटका बसायचा. त्या झटक्याने ते माकड प्रचंड वेदनांनी विव्हळत असे. त्याच्या त्या वेदना बक्षीस म्हणून खायला मिळालेल्या माकडाला त्याच्यासमोर लावलेल्या आरशात दिसायच्या. साखळी खेचली तर खायला मिळणार आहे; पण त्याचवेळी आपल्या लगतच्या पिंजऱ्यातील माकडाला वेदना होतात हे एव्हाना माकडांच्या लक्षात आाले होते. पण साखळी खेचली नाही तर खायला मिळणार नाही, हेदेखील त्यांना आता कळून चुकले होते. त्यामुळे खायला मिळणे बंद होत असले तरी ते होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून साखळी खेचणे टाळायचे. त्यामुळे त्यांना उपवास घडायला लागला. या प्रयोगात फक्त १३ टक्के माकडांनी साखळी खेचली. उरलेल्या ८७ टक्के माकडांनी उपाशी राहणे पसंत केले. आपल्याच जमातीतील इतरांना त्रास होऊ नये यासाठी त्यांचा त्याग त्यांना जाणिवा आहेत की नाही, हे अत्यंत स्पष्टपणे अधोरेखित करतो. याचा अर्थ आपल्या पूर्वीच्या प्राण्यांपासूनच मनाचा विकास व्हायला लागला होता. आपल्या जाणिवा जागृत होत होत्या, असा आपल्याला अर्थ लावता येतो.आज मानवी मन आधुनिकतेच्या टप्प्यातून प्रवास करते आहे. आज आपल्या मनाचा उपयोग केवळ जगण्यापुरता नाही. आपण सर्जनशील, नैतिक असे मन विकसित केले आहे. आपला समाज उभा राहिला आहे तो याच मनाच्या विकासातून. मात्र आपल्याच समाजातील आपल्या इतर भाऊबंदांविषयी आपल्या मनात प्रेम आहे का आणि असेल तर ते खरे आहे का, हे मात्र समजून घ्यायची गरज आहे. फक्त त्यासाठी दुसऱ्यांना त्रास होईल अशी साखळी खेचणारी ती १३ टक्के माणसे ओळखता यायला हवीत. 