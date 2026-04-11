Premium|Digital Memory Rights : मैं अगर भूल भी जाऊं...तो ये हक है मुझको!

विश्राम ढोले, माध्यम, तंत्रज्ञान व संस्कृतीचे अभ्यासकप्रत्येक आठवणीसरशी आपण स्मृतींची फेरमांडणी करीत असतो. त्यातूनच आपण थोडे थोडे बदलत असतो; थोडे थोडे घडत असतो. हे असे करतो म्हणून तर अनुभवांमधून आपण शहाणे होतो.मायक्रोसॉफ्टमध्ये काम करणारे संशोधक गॉर्डन बेल यांनी १९९८ मध्ये एक जगावेगळा प्रयोग केला. तो स्वतःवरच होता. त्याला त्यांनी नाव दिले ‘मायलाईफबिटस्’. त्यात त्याने त्यांच्याकडची सारी कागदपत्रे, पुस्तके, पत्रे, छायाचित्रे स्कॅन केली. इंटरनेटवापराच्या साऱ्या नोंदी ठेवल्या. घरगुती व्हिडिओ, ध्वनीफिती यांचे डिजिटायझेशन केले. पुढे २००४ पासून तर ते आवाज रेकॉर्ड करणारी आणि आपोआप छायाचित्रे घेऊ शकणारी यंत्रे अंगावर बाळगूनच चोवीस तास राहू लागले. त्यामुळे त्यांचे सारे संभाषण, भेटीगाठी, दिनचर्या, ऐकलेले संगीत, पाहिलेले चित्रपट अशा साऱ्याच गोष्टींची डिजिटल नोंद व्हायला लागली. एका अर्थाने बेल यांनी त्यांच्या जगण्यातील जवळजवळ सर्वच कागदपत्रांच्या, कृतींच्या आणि क्षणांच्या तपशीलवार ‘डिजिटल नोंदी’ साठवून ठेवल्या. पुढे सहसंशोधक गेमेल यांच्यासोबत त्यांनी या प्रयोगावर आधारित पुस्तकही लिहिले- ‘टोटल रिकॉल’. या प्रयोगाच्या अनुभवाबाबत बोलताना ते एकदा म्हणाले होते, “मी आता आठवण्याच्या भानगडीतून मोकळा झालोय आणि विसरण्याच्या भीतीपासून मुक्त झालोय.”.Premium|Chh. पण आपल्याबद्दलची शरीराबाहेरील माध्यमामधील नोंद म्हणजे स्मृती असते का? तिथून ती नोंद शोधणे म्हणजे आठवणे असते का? आणि मुख्य म्हणजे, विसरणे ही सर्वथा भीती वाटावी अशी नकारात्मक गोष्ट असते का? मुळात स्मृती ही एक शारीर, जिवंत आणि परिवर्तनीय अशी प्रक्रिया असते. स्मृती या डिजिटल फाईलसारख्या नसतात. त्या आपल्याला जशाच्या तशी कधीच आठवत नाहीत. शरीरातील स्मृतींमधून आपण काहीतरी गाळतो, काही निवडतो, कधीकधी तर नसलेल्या नोंदी घुसवतो. आठवण्याचा क्षण, त्यावेळची आपली शारीरीक आणि मानसिक स्थिती, आजूबाजूची परिस्थिती आणि मुख्य म्हणजे गोष्ट जेव्हा घडली आणि जेव्हा आठवली त्या संपूर्ण काळातील एकुण स्मृती आणि अनुभवांचे वजन अशा अनेक गोष्टींचा आपल्या आठवण्यावर प्रभाव पडलेला असतो. त्या अर्थाने प्रत्येक आठवणीसरशी आपण स्मृतींची फेरमांडणी करीत असतो. त्यातूनच आपण थोडेथोडे बदलत असतो; थोडेथोडे घडत असतो. हे असे करतो म्हणून तर अनुभवांमधून आपण शहाणे होतो. नाहीतर अनुभव फक्त एक कोरडी नोंद ठरले असते. म्हणूनच लक्षात ठेवण्यासाठी आणि आठवण्यासाठी सतत शरीरबाह्य माध्यमांवर विसंबून राहण्याची आपली वाढती सवय एक गंभीर बाब ठरते. कारण त्यातून आपले अनुभव पातळ होण्याचा आणि शहाणपण उथळ होण्याचा धोका असतो. तो टाळायचा असेल तर अनुभवांना शरीरात मुरू देणे, प्रसंगानुसार आठवणींचे रवंथ करणे महत्त्वाचे. बेल यांना वाटले तसे साठवणे आणि आठवणे हे शरीराने टाळावे अशी ‘भानगड’ नसते. खरंतर अनुभव सदेह पचवून शहाणे व्हावे यासाठीची ती ‘शिदोरी’ असते..एखाद्या धक्कादायक किंवा भारावणाऱ्या प्रसंगांनंतर हे पचवणे जेव्हा नीटसे किंवा पुरेसे घडत नाही तेव्हा संबंधित व्यक्ती जी स्थिती अनुभवते तिला वैद्यकीय परिभाषेत ‘ट्रॉमा’ म्हणतात. डच अमेरिकी संशोधक आणि मानसोपचारतज्ज्ञ बेशल वान दर कोक यांनी ‘दि बॉडी किप्स दी स्कोर’ या पुस्तकात यासंदर्भात केलेली मांडणी जगभरात मान्य केली जाते. जेव्हा एखाद्या धक्कादायक किंवा भारावून टाकणाऱ्या अनुभवाचे काया-वाचा-मने एकात्मिकरण होत नाही तेव्हा ‘ट्रॉमा’ निर्माण होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच ‘ट्रॉमा’ शमविण्यासाठी फक्त बुद्धी आणि मनाच्या पातळीवर काम करून चालत नाही. तिथे शरीराशीही ‘बोलावे’ लागते. म्हणूनच अनेकदा ‘ट्रॉमा’च्या उपचारांमध्ये योग, खेळ, हालचाली, नृत्य, नाट्य अशा शारीर अनुभवांचाही प्रकर्षाने समावेश केलेला असतो. फक्त मनच नाही तर चेतासंस्थेसह शरीरालाही उत्तेजना ते शांतता अशा अनुभवाच्या चक्रातून काळजीपूर्वक न्यावे लागते.आयुर्वेदामध्ये शारीरस्रोत अशी एक संकल्पना आहे. या स्रोतांमधून महत्त्वाच्या शारीरप्रक्रिया वाहत असतात, असे मानले जाते. हीच उपमा वापरायची तर असे म्हणता येते की, हे स्रोत जेव्हा खुले असतात तेव्हा अनुभव नीट वाहतात आणि त्यांची योग्य व्यवस्था लागते. पण शारीरतेबाबत संदेह किंवा उपेक्षा निर्माण करणारी वाढती डिजिटल संस्कृती साठवणे आणि आठवण्याचे हे सुरक्षित स्रोत हळूहळू आटवत चालली आहे. वरकरणी तसे जाणवत नाही हे खरे. पण दुःखद अनुभव, धक्के, भारावलेपण यांची काया-वाचा-मने नीट सांगड न घालता आल्यामुळे बराच काळ ‘ट्रॉमा’ अनुभवणाऱ्यांचे- त्यातही तरुणांचे- वाढते प्रमाण हे त्याचेच लक्षण. डिजिटल साधने हे त्याचे एकमेव कारण नाही. पण महत्त्वाचे कारण मात्र नक्की आहे..विस्मृतीचे वरदानबेल यांना विसरून जाण्याच्या भीतीपासून मुक्ती हवी होती. पण खरतरं विसरणं हीच अनेकदा मुक्तिदायी असते. हे फक्त ‘ट्रॉमा’पुरतेच मर्यादित नाही. दैनंदिन जगण्यामध्ये आठवण्याइतकेच ठराविक प्रकारच्या विसरण्यालाही महत्त्व असते. आपला मेंदू ते नीटपणे करतही असतो. ते जेव्हा नीट घडत नाही तेव्हा फार विचित्र अवस्था होते. होर्हे लुईस बोर्हेस (Jorge Luis Borges) या अर्जेटिनी लेखकाने लिहिलेली फुनेस एल मेमोर्योसो नावाची कथा याच स्थितीवर आधारित आहे. त्यातल्या फुनेसला काहीच विसरता येत नाही. त्यामुळे कशाचीच नीट संगती लावता येत नाही. तपशील विसरून पॅटर्न शोधता येत नाहीत. एक प्रकारचा बौद्धिक लकवाच तो अनुभवत असतो. अशाच एका प्रसंगात तो म्हणतो, “माझी स्मृती म्हणजे एक प्रचंड कचरापट्टी झाली आहे.” त्यामुळे विसरणं ही भीती नाही. प्रसंगी ती मुक्ती असते. योगायोग बघा. ज्या २००९ मध्ये बेल यांचे ‘टोटल रिकॉल’ हे पुस्तक आले, त्याचवर्षी व्हिक्टर मेयर शनबर्गर या ऑस्ट्रियन डिजिटल तज्ज्ञाचे ‘डिलिट- दी व्हर्च्यु ऑफ फर्गेटिंग इन डिजिटल एज’ हेही पुस्तक प्रसिद्ध झाले. डिजिटल युगात सहज आणि स्वस्त होत चाललेल्या साठवणुकीमुळे व्यक्तींच्या विधानांच्या आणि वर्तनाच्या अमीट नोंदी तयार होतात. सर्च इंजिनमुळे त्या कोणालाही कुठेही सहज उपलब्ध होतात. शनबर्गर यांच्या म्हणण्यानुसार या जशाच्या तशा नोंदीमुळे ओशाळवाण्या किंवा अपराधभाव असलेल्या स्मृतींपासून डिजिटल व्यवस्था विस्मरणाची मुक्ती मिळू देत नाही. आणि कदाचित क्षमा करण्याची संधीही. इतकेच नाही तर अशा सदैव उपलब्ध बऱ्या वाईट स्मृतींमुळे आपली निर्णयक्षमताही कुंठित होऊ शकते, असेही ते सांगतात. म्हणून डिजिटल व्यवस्थेतूत डिलिट होण्याचा- विसरले जाण्याचा, आणि विसरण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे, याचा ते आग्रह धरतात..साहिर लुधियानवी यांनी लिहिलेल्या 'तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम को' या सुंदर गाण्याच्या ओळीत बदल करून सांगायचे तर 'मैं अगर भूल भी जाऊ तो ये हक है मुझको' अशी ही मागणी आहे. मागच्या लेखात 'तुला ते आठवेल का सारे' या शीर्षकातून डिजिटल युगात शारीर स्मृतींची वाफ होत चालली असल्याबद्दलची चिंता व्यक्त झाली होती. या लेखात डिजिटल युगातील विदेही स्मृतींपासून सुटका मिळण्याच्या हक्काचा मुद्दा आला आहे. मानवी स्मृतींसारख्या अत्यंत मूलभूत गोष्टीबाबत डिजिटल युगाने निर्माण केलेला हा विरोधाभास आव्हानात्मक आहे. 