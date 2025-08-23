Premium| Green Hydrogen Mission: पडीक जमिनीवर गवत लागवड करून हायड्रोजन निर्मिती ही भारतासाठी मोठी संधी कशी ठरेल?

डॉ. गुरुदास नूलकरभा रतात हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वे इंजिनची पहिली चाचणी या महिन्यात यशस्वीपणे पार पडली. चेन्नईच्या इंटिग्रल कोच फॅक्टरी मध्ये १२०० एचपी इंजिन क्षमतेची हायड्रोजन इंजिन विकसित होत आहे. या वर्षी फेब्रुवारीत कोची बंदरात हायड्रोजनवर चालणाऱ्या ‘कॅटॅमरॅन बोटी’ची चाचणी यशस्वीपणे पार पडली. याचबरोबर भारतात हायड्रोजन बस आणि हेवी-ड्युटी ट्रकच्या चाचण्या सुरू आहेत. लांब पल्ल्याच्या मालवाहतुकीसाठी हायड्रोजन हे योग्य इंधन आहे, आणि हरितगृहवायू उत्सर्जनविरहित मार्ग आहे, यात आता शंका नाही. आज भारताकडे रास्त किमतीत हायड्रोजननिर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान आहे आणि त्यामुळेच देशात या चाचण्या जोरात चालू आहेत. बॅटरीवर चालणाऱ्या विद्युत वाहनांपेक्षा हायड्रोजन इंजिनचा पल्ला कित्येक पट जास्त असतो..हायड्रोजनचा इंधनासाठी वापर योग्य नाही, अशी मांडणी ‘हायड्रोजन नावाचे मृगजळ’ या ‘सकाळ’मधील लेखात विश्वास पिटके यांनी केली होती. त्यांनी हायड्रोजनला पर्यायही सुचविले आहेत. मग प्रश्न असा येतो की, जगभरात हायड्रोजनवर संशोधन का चालू आहे? हरितगृहवायू उत्सर्जन कमी करणे आणि पुनर्जीवितयोग्य इंधनाचा वापर वाढविणे या ध्येयात लांब पल्ल्याचा वाहतुकीसाठी हायड्रोजनला पर्याय नाही. .प्रत्येक इंधनाची घनता आणि उष्मांक (कॅलोरिफिक व्हॅल्यू) वेगळा असतो. त्यामुळे डिझेल, पेट्रोल, कोळसा, सौरऊर्जा आणि हायड्रोजन यांची थेट तुलना होऊ शकत नाही. डिझेलच्या तुलनेत हायड्रोजन जास्त लागते, हे साहजिक आहे. खनिज तेलाचे नळ वायू वाहतुकीला चालत नाहीत; तसेच ते हायड्रोजनलाही चालणार नाहीत. उपकरणांचे डिझाईन विशिष्ट इंधनासाठी केले जाते, त्यामुळे दुसऱ्या इंधनावर चालू शकत नाहीत. पिटके यांच्या लेखात मांडलेल्या सर्व गोष्टींचे ज्ञान असूनही आज हायड्रोजनवर विश्वास टाकला जातो, याची काही कारणे आहेत. .योग्य पर्यायहायड्रोजन जैविक मालापासून बनविता येतो, आणि त्याच्या ज्वलनात कार्बन डायऑक्साइड किंवा इतर हरितगृहवायू उत्सर्जन होत नाही. हायड्रोजन निर्मिती कोणत्या पद्धतीने होत आहे त्यावर त्याच्या उत्पादनात हरितगृहवायू निर्मिती होते की नाही, हे ठरते. हे तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होत असल्यामुळे खनिज तेलाची आणि कोळशाची किंमत वाढत असताना हायड्रोजनची किंमत मात्र कमी होत आहे. हायड्रोजनचे आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे मोठे असल्यामुळे अक्षय ऊर्जेच्या वाटचालीत हा योग्य पर्याय आहे. .अमेरिका आणि युरोपमध्ये हायड्रोजनची निर्मिती इलेक्ट्रोलायझर यंत्रणेतून केली जाते; पण ही यंत्रणा आपल्याला आयात करावी लागते. आपल्या देशासाठी गॅसिफिकेशन प्रक्रियेतून हायड्रोजननिर्मिती सहज शक्य आहे. इलेक्ट्रोलायझर आणि गॅसिफिकेशनमध्ये मोठे फरक आहेत. इलेक्ट्रोलायझरमध्ये विजेच्या साहाय्याने पाण्याचे विघटन करून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मिळतो. तर गॅसिफिकेशन प्रक्रियेत जैविकमालाचा वापर होतो. या प्रक्रियेत सेंद्रिय शेतीसाठी उपयुक्त असे बायोचारचे उपउत्पादन होते. .आपल्या देशात पडीक जमीन, वर्षभर सूर्यप्रकाश आणि उत्तम शेती करण्याचे कौशल्य आहे. ‘आयएसआरओ’च्या अहवालानुसार देशाचे क्षेत्रफळ सुमारे ३८० दशलक्ष हेक्टर आहे आणि त्यापैकी जवळपास ९२ दशलक्ष हेक्टर जमीन खराब झाली आहे. याशिवाय, अनेक ठिकाणी लागवडीयोग्य जमीन असूनही तिथे शेती होत नाही. अशा पडीक किंवा निकृष्ट जमिनीवर विशिष्ठ गवतांची शेती करून त्यापासून गॅसिफिकेशनच्या मार्गाने हायड्रोजन निर्मिती ही देशासाठी मोठी संधी आहे. या प्रक्रियेत शेतीची कापणी झाल्यावर राहिलेला शिल्लक जैविक मालही वापरता येतो..आमच्या अभ्यासानुसार किमान एक हजार एकर जमिनीवर गवतांची लागवड करून वर्षाला सुमारे ४० हजार टन कोरडा जैविकमाल मिळू शकतो. त्यापासून ४० हजार टन टन ब्रिकेट्स (बोईलर किंवा विस्तवात वापरता येईल अशा घट्ट कांड्या), किंवा चार हजार टन कॉम्प्र्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी), किंवा एक हजारहून जास्त टन हायड्रोजनमध्ये निर्मिती करता येते. या मार्गात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक फायदे आहेत. पडीक जमिनी लागवडीखाली आल्या की ग्रामीण भागातील अकुशल आणि निमकुशल मजुरांसाठी रोजगार निर्माण होतो. पेरणी आणि कापणीच्या मधल्या कालावधीत अशी मजुरी देशभरात उपलब्ध असते. .त्यामुळे हायड्रोजनच्या व्यवसायात त्यांना रोजगार मिळतो. या शेतीच्या लागवडीत वातावरणातील कार्बन शोषण होते आणि अशा गवतापासून बनलेल्या इंधनाच्या ज्वलनात मागील हंगामात शोषलेला कार्बन उत्सर्जित होतो. कोळसा जाळून लाखो वर्षांपूर्वीचा कार्बनसाठा वातावरणात बाहेर पडतो. सौरऊर्जा निर्मितीत अतिमहत्वाच्या खनिजांचा (क्रिटिकल मिनरल्स) वापर होतो. फोटोव्होल्टेइक फिल्म कोटिंग (थर) मध्ये इंडियम, गॅलियम आणि टेल्युरियम वापरले जातात. .वीज साठवून ठेवण्यासाठी आणि विजेच्या वाहनांमधील बॅटरीत लिथियम, निकेल, मँगनीज आणि कोबाल्ट या पैकी खनिजानचा वापर होतो. अतिमहत्त्वाच्या खनिजांचा साठा पृथ्वीवर काही राष्ट्रांतच आहे, आणि त्यात भारत नाही. त्यामुळे आपल्याला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. जागतिक मागणी वाढली की त्यांच्या किमती वाढतात. सध्याची भूराजकीय अस्थिरता बघता आयातीवर विसंबून राहणं हा काही सुरक्षित मार्ग नाही. गॅसिफिकेशनची यंत्रणा देशात बनते आणि या मार्गात अतिमहत्वाच्या खनिजांचा वापर होत नाही. .Premium| Agricultural exports: कृषी निर्यातीने या वर्षी इतिहासातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र ट्रम टॅरिफच्या वादळासमोर ही कामगिरी अशीच चालू राहिल का?.देशभरात अनेक ठिकाणी पडीक जमिनी असल्यामुळे विकेंद्रीत ऊर्जा निर्मिती होऊ शकते. पडीक किंवा निरकुष्ट जमिनीवर लागवड केल्यामुळे अन्न पुरवठ्याला धक्का लागत नाही. त्यामुळे या पद्धतीच्या हायड्रोजननिर्मितीत देशाचे अनेक प्रश्न सुटू शकतात, आणि मुख्य म्हणजे खनिजतेलाची आयात कमी होऊन अर्थसंकल्पातील व्यापारी तूट (ट्रेड डेफिसिट) कमी होऊ शकते. भारतातून आज ब्रिकेट्स आणि सीबीजीची मागणी वाढत चालली आहे, त्यासाठी ग्राहक शोधावे लागत नाहीत. ब्रिकेटच्या पुरवठासाखळीत अनेक नवीन स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. देशातील मोठे पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादक ‘सीबीजी’ विकत घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. हायड्रोजन फ्यूएल सेलवर चालणाऱ्या बस, जहाज आणि रेल्वे यांची प्रायोगिक व व्यावसायिक तत्त्वावर वाहतूक चालू आहे..Premium| Election Commission's Credibility: निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या 'हातातली बाहुली' बनली आहे का?\n.प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून या वर्षी २०००० कोटी रुपयांची आणि प्रधानमंत्री कुसुम योजनेत २६०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. इतक्या मोठ्या अनुदानामुळे सौरऊर्जेवर वीज निर्मिती आज स्वस्त आहे. हायड्रोजन उत्पादन फायदेशीर व्यवसाय असल्यामुळे यात खाजगी गुंतवणूक शक्य आहे आणि अनुदानाची गरज नाही. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे कौतुक संपले, असे छातीठोकपणे सांगण्याची चूक शास्त्रज्ञही करत नाहीत. विज्ञानात प्रगती होत असते, नवीन तंत्रज्ञान, नवीन उपकरणे येत असतात आणि वापर बदलत असतो. हायड्रोजन उत्पादन आणि वापर फायदेशीर आहे का, या चर्चेत वेळ घालविण्यापेक्षा देशभरात त्याची निर्मिती वेगाने कशी वाढेल, यात लक्ष घालणे हे देशाच्या हिताचे आहे.(लेखक ‘गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थे’च्या शाश्वत विकास केंद्राचे संचालक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates.