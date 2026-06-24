Premium|ICICI Prudential Equity And Debt Fund : शेअर आणि डेटचा संतुलित मेळ; नव्या गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक फंड

वसंत कुलकर्णी - vasant@vasantkulkarni.comकोविड महासाथीनंतरच्या तेजीच्या बाजारात मोठ्या प्रमाणावर नव्या गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांकडे धाव घेतली; मात्र बाजारातील तीव्र चढ-उतारांचा अनुभव नसलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी संतुलित गुंतवणूक अधिक महत्त्वाची ठरते. शेअर आणि रोखे यांचा योग्य मेळ साधत दीर्घकालीन भांडवलवाढीसोबत तुलनेने नियंत्रित जोखीम देणारा आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी अँड डेट फंड हा अशा गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे.कोविड महासाथीनंतरच्या तेजीच्या बाजारामुळे अनेक नव्या गुंतवणूकदारांनी बाजार-संलग्न गुंतवणुकीकडे मोर्चा वळवला. मात्र, या गुंतवणूकदारांनी बाजारातील मोठ्या चढ-उतारांचा पूर्ण अनुभव अद्याप घेतलेला नाही. अशा परिस्थितीत, शेअर आणि स्थिर-उत्पन्न पर्यायांचा संतुलित मेळ साधणारे हायब्रिड फंड नव्या गुंतवणूकदारांसाठी अधिक योग्य ठरू शकतात. अशाच फंडांपैकी एक म्हणजे आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी अँड डेट फंड. हा फंड ‘अॅग्रेसिव्ह हायब्रीड फंड’ या गटात मोडतो. दीर्घकालीन भांडवलवाढ आणि नियमित उत्पन्न या दोन्ही उद्दिष्टांचा समतोल साधण्यासाठी हा फंड तयार करण्यात आला आहे. फंडाचा मानदंड क्रिसिल हायब्रीड ३५+६५ अॅग्रेसिव्ह इंडेक्स हा आहे. फंडातील साधारणपणे ६५ ते ८० टक्के गुंतवणूक शेअर आणि शेअर-संलग्न पर्यायांत, तर २० ते ३५ टक्के गुंतवणूक डेट आणि मनी मार्केट पर्यायांत केली जाते.या फंडाचे व्यवस्थापन सात सदस्यीय चमू करत असून, शंकरन नरेन हे इक्विटी विभागाचे नेतृत्व करतात. त्यांच्यासोबत मनीष बांठिया, मित्तुल कलावडिया, अखिल कक्कर, श्री शर्मा, शर्मिला डी’सिल्वा आणि नित्या मिश्रा हे सदस्य आहेत..Premium|India stock market outlook : युद्ध अन् कच्च्या तेलाचा भडका; २०२६-२७ मध्ये मोठ्या तेजीची शक्यता, एसआयपी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा सल्ला.फंडाची वाटचालशेअरचे प्रमाण अधिक असले तरी स्थिर-उत्पन्न पर्यायांच्या मदतीने पोर्टफोलिओ संतुलित ठेवत दीर्घकालीन भांडवलवाढ साधणे, हा या फंडाचा मुख्य उद्देश आहे. या फंडाची सुरुवात पाच नोव्हेंबर १९९९ रोजी झाली असून, स्थापनेपासून त्याने सुमारे १४.८५ टक्के परतावा दिला आहे. एक जानेवारी २००६ ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत या फंडाला सातत्याने ‘फोर स्टार’ किंवा ‘फाइव्ह स्टार’ मानांकन (रेटिंग) मिळाले आहे. जोखीम-समायोजित परतावा निर्माण करण्याची क्षमता या मानांकनामधून दिसून येते. २०१८ पूर्वी हा फंड आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल बॅलन्स्ड फंड या नावाने ओळखला जात होता. फंड सुसूत्रीकरणानंतर त्याचे सध्याचे नाव देण्यात आले. भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगातील जुन्या हायब्रीड फंडांपैकी हा एक महत्त्वाचा फंड मानला जातो. मार्च २०२६ अखेर या फंडाची मालमत्ता ५०,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असून, अॅग्रेसिव्ह हायब्रीड गटात मालमत्तेच्या दृष्टीने तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.‘सेबी’च्या नियमांनुसार, अॅग्रेसिव्ह हायब्रिड फंडांना किमान ६५ टक्के गुंतवणूक शेअरमध्ये करावी लागते. या फंडाने मागील काही वर्षांत साधारण ६८ ते ७२ टक्के गुंतवणूक शेअरमध्ये ठेवली असून, उर्वरित हिस्सा रोख्यांत गुंतवला जातो. फंडाचे मालमत्तावाटप पूर्वनिश्चित प्रणालीवर आधारित आहे. ही प्रणाली बाजारमूल्यांकन आणि समष्टी आर्थिक संकेतांच्या आधारे शेअर व रोखे यांचे प्रमाण ठरवते. कच्च्या तेलाच्या किमती, अर्थव्यवस्थेतील रोकड-स्थिती यांसारख्या घटकांचाही विचार केला जातो. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार या मॉडेलमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात..शेअरमधील गुंतवणूकशेअर निवडीसाठी फंड ‘कॉन्ट्रारियन’, ‘बॉटम-अप’ आणि ‘काउंटर-सायक्लिकल’ धोरणांचा अवलंब करतो. ‘कॉन्ट्रारियन’ धोरणानुसार, बाजारात एखाद्या क्षेत्राबद्दल नकारात्मक भावना असताना त्या क्षेत्रातील चांगल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. उदा. ‘क्विक कॉमर्स’मुळे पारंपरिक किरकोळ विक्री व्यवसायावर परिणाम होईल, अशी भीती निर्माण झाल्यानंतर फंडाने ट्रेंट आणि ॲव्हेन्यू सुपरमार्टस यांसारख्या कंपन्यांतील गुंतवणूक वाढवली होती. मात्र, या गुंतवणुकीतून अद्याप अपेक्षित परतावा मिळालेला नाही. ‘काउंटर-सायक्लिकल’ धोरणांतर्गत, तात्पुरत्या मंदीचा सामना करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. ऊर्जा, धातू, वाहन उद्योग आणि दूरसंचार या क्षेत्रांमध्ये फंडाला यापूर्वी अशा धोरणाचा चांगला फायदा झाला आहे. ‘कॉन्ट्रारियन’ धोरण म्हणजे प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन गुंतवणूक करणे, तर ‘काउंटर-सायक्लिकल’ धोरण आर्थिक चक्रांचा अभ्यास करून योग्य वेळी जोखीम वाढवण्यावर भर देते. वॉरन बफेट यांचे प्रसिद्ध विधान याच संदर्भात उद्धृत केले जाते, ‘जेव्हा इतर लोभी असतात, तेव्हा सावध राहा आणि जेव्हा इतर घाबरलेले असतात, तेव्हा लोभी बना.’फंडाचा पोर्टफोलिओसध्या फंडाच्या शेअर पोर्टफोलिओमध्ये ऊर्जा, औषधनिर्माण आणि वाहन क्षेत्रांना अधिक प्राधान्य आहे. निवडक किरकोळ विक्री साखळ्यांमध्येही गुंतवणूक आहे. बँकिंग क्षेत्राला तुलनेने समान महत्त्व देण्यात आले असून, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत बँकिंग (१५ टक्के), वाहन उद्योग (५ टक्के) आणि औषधनिर्माण (६ टक्के) ही प्रमुख क्षेत्रे होती. मागील वर्षभरात एफएमसीजी, आयटी आणि पेट्रोलियम उत्पादनांमधील गुंतवणूक वाढवण्यात आली, तर बँकिंग, वाहन आणि दूरसंचार क्षेत्रांतील गुंतवणूक काही प्रमाणात कमी करण्यात आली. फंडाने लार्ज-कॅप कंपन्यांना प्राधान्य दिले असून, मागील पाच वर्षांत सरासरी ६० टक्के गुंतवणूक या कंपन्यांमध्ये ठेवली आहे..रोखे गुंतवणूकहा फंड रोखे गुंतवणुकीसाठी सक्रिय व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब करतो. निश्चित-उत्पन्न साधनांत किमान २० टक्के गुंतवणूक राखण्याच्या उद्देशाने अल्प-मुदतीच्या आणि दीर्घ-मुदतीच्या रोख्यांचा संतुलित वापर केला जातो. व्याजदरवाढीच्या काळात अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी ‘एए’ मानांकन असलेल्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवली जाते. २०२०-२१ मध्ये अशा गुंतवणुकीचे प्रमाण २४ टक्क्यांपर्यंत गेले होते. दुसरीकडे, व्याजदरकपातीची शक्यता निर्माण झाल्यास सरकारी रोखे आणि उच्च पतक्षमतेच्या साधनांमध्ये गुंतवणूक वाढवून ड्युरेशनचा फायदा घेतला जातो. २०२४-२५ मध्ये ‘ट्रिपल ए’ आणि सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक १७ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले. सध्या सरकारी रोखे आणि ‘ट्रिपल ए’ दर्जाच्या रोख्यांतील गुंतवणूक सुमारे १५ टक्के असून, कमी पतक्षमतेच्या रोख्यांतील हिस्सा सुमारे पाच टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. या पोर्टफोलिओचा ‘मॅकॉले ड्युरेशन’ १ वर्ष ते ४.६ वर्षांच्या दरम्यान राहिला असून, सध्या तो ३.७ वर्षांवर आहे. गुंतवणूक केलेली मूळ रक्कम आणि व्याज मिळून परत मिळण्यासाठी सरासरी किती कालावधी लागेल, हे मॅकॉले ड्युरेशन दर्शवते. मार्च २०२६ अखेर या फंडाच्या डेट पोर्टफोलिओचा ‘यिल्ड टू मॅच्युरिटी’ ७.७ टक्के होता, तर या गटातील इतर फंडांची सरासरी७.५ टक्के होती.कामगिरीगेल्या दहा वर्षांतील पाच वर्षांच्या ‘रोलिंग रिटर्न’चा विचार करता, या फंडाने सरासरी १८ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. हा परतावा श्रेणीच्या १४ टक्के सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. या कालावधीत परताव्याची श्रेणी ११.८ टक्के ते ३० टक्क्यांदरम्यान राहिली. तीन वर्षांच्या रोलिंग रिटर्नमध्येही फंडाने प्रभावी कामगिरी केली असून, श्रेणीची सरासरी १३ टक्के असताना या फंडाने १७ टक्के वार्षिक चक्रवाढ परतावा दिला आहे. खर्चाच्या दृष्टीने पाहता, ‘रेग्युलर प्लॅन’चा खर्च गुणोत्तर १.५४ टक्के असून, तो श्रेणीच्या सरासरी दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र, ‘डायरेक्ट प्लॅन’चा खर्च गुणोत्तर ०.९४ टक्के असून, तो श्रेणीच्या सरासरी ०.८४ टक्क्यांपेक्षा किंचित अधिक आहे.सध्याच्या अस्थिर बाजारस्थितीत या फंडात टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करण्यासाठी ‘एसआयपी’ ही अधिक योग्य पद्धत ठरू शकते. मात्र, अशा गुंतवणुकीसाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी ठेवणे आवश्यक आहे.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९७०२४९०९००).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and 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