Premium|Study Room : सरकारी बँकेकडून खासगी मालकीकडे प्रवास; आयडीबीआय बँकेत काय बदल होणार?

बँक सरकारी असो वा खासगी, सर्वसामान्य ग्राहकाला एकच प्रश्न पडतो, आपले पैसे सुरक्षित आहेत ना? आयडीबीआय बँकेच्या मालकीत होणारा बदलही असाच अनेक प्रश्न निर्माण करणारा आहे. केंद्र सरकार आणि एलआयसी या बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकणार असून, फेअरफॅक्स या कॅनेडियन कंपनीकडे बँकेचे नियंत्रण जाणार आहे. हा व्यवहार भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या परदेशी गुंतवणूक व्यवहारांपैकी एक ठरणार आहे.मात्र, हा केवळ मालकी बदलण्याचा निर्णय नाही. यामागे बँकेचा आर्थिक संकटातून सावरण्याचा प्रवास, खासगीकरणाचे फायदे-तोटे, कर्मचाऱ्यांच्या चिंता, ग्राहकांच्या ठेवी आणि कर्जांबाबतचे प्रश्नही आहेत. ग्राहकांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत कोणावर काय परिणाम होऊ शकतो? पुढील काळात आयडीबीआय बँकेचे चित्र कसे बदलू शकते? हे सविस्तर जाणून घेऊया.१. आयडीबीआय बँकेचे संपूर्ण खाजगीकरण होणार का?या व्यवहारात केंद्र सरकार आणि एलआयसी मिळून बँकेतील ६०.७२ टक्के भांडवल विकणार आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारचा ३०.४८ टक्के, तर एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा आहे. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे १५ टक्के आणि एलआयसीकडे १९ टक्के भागभांडवल शिल्लक राहील. म्हणजेच, दोन्ही सार्वजनिक संस्थांकडे मिळून ३४ टक्के हिस्सा असेल. मात्र, बँकेतील बहुमत आणि व्यवस्थापनाचे नियंत्रण खासगी गुंतवणूकदाराकडे जाईल.या व्यवहारासाठी फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जची उपकंपनी M/s 10955230 Canada Inc. निवडण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या निर्णयाला मंजुरी दिली. .Premium|Indian Banks Profitability Outlook FY2027 : कर्जवाटपात १९ टक्के वाढ, तरी बँकांचा नफा का घटणार? जाणून घ्या कारणे.२. भारताशी नाळ, कॅनडात मुख्यालय; कोण आहेत आयडीबीआय खरेदी करणारे प्रेम वात्सा?आयडीबीआय बँकेची मालकी कोणाकडे जाणार, हे समजून घेण्यासाठी आधी फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जला जाणून घेणं गरजेचं आहे. कॅनडातील टोरोंटो येथे मुख्यालय असलेली ही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी आहे. तिचं काम केवळ बँकिंगपुरतं मर्यादित नाही. मालमत्ता विमा, अपघात विमा आणि गुंतवणूक व्यवस्थापन अशा क्षेत्रांतही ती कार्यरत आहे.या कंपनीची स्थापना १९८५ मध्ये भारतीय वंशाचे कॅनेडियन उद्योजक प्रेम वात्सा यांनी केली. सध्या ते कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा खरेदी करण्यासाठी फेअरफॅक्सची उपकंपनी निवडण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, फेअरफॅक्सची भारतातील गुंतवणूक विमा आणि वित्तीय सेवांसह विविध क्षेत्रांत पसरलेली आहे. त्यामुळे आयडीबीआयमधील गुंतवणुकीमुळे बँकेच्या भविष्यातील विस्ताराला नवी दिशा मिळू शकते.३. ही घटना भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील सर्वांत मोठा परदेशी गुंतवणूक ठरणार!आयडीबीआय बँकेचा हा व्यवहार केवळ मालकी बदलण्यापुरता मर्यादित नाही. तो भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीचा मोठा टप्पा ठरणार आहे. व्यवहार पूर्ण झाल्यास, भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील आजवरचा सर्वांत मोठा परदेशी थेट गुंतवणूक व्यवहार म्हणून त्याची नोंद होईल.फेअरफॅक्सची उपकंपनी आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा खरेदी करण्यासाठी ५२ हजार ८७८ कोटी ८ लाख रुपये देणार आहे. यात केंद्र सरकारचा ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा समाविष्ट आहे.एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीचा परिणाम बँकेच्या भविष्यातील कामकाजावरही होऊ शकतो. नव्या गुंतवणुकीमुळे भांडवल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्याला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. फेअरफॅक्सचा विमा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील अनुभवही महत्त्वाचा ठरू शकतो..Premium|Heartstopper Love Story : नात्यांचा शोध घेणारी प्रेमकथा.४. आर्थिक संकटापासून खाजगी नियंत्रणापर्यंत, आयडीबीआयचा नऊ वर्षांचा प्रवासआयडीबीआय बँके विक्रीचा निर्णाय एका दिवसात ठरलेला नाही. त्यामागे जवळपास नऊ वर्षांचा प्रवास आहे. या प्रवासाची सुरुवात ५ मे २०१७ रोजी झाली. बँकेची आर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने तिला ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन’ (पीसीए) चौकटीत आणले. त्यामुळे बँकेवर काही निर्बंध लादण्यात आले.पुढे बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली. त्यानंतर १० मार्च २०२१ रोजी रिझर्व्ह बँकेने हे निर्बंध उठवले. मात्र, बँकेच्या कामकाजावर देखरेख सुरूच राहिली. यानंतर ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सरकारने बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली. या विक्रीत व्यवस्थापनाचे नियंत्रणही हस्तांतरित होणार होते. अखेर १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फेअरफॅक्सच्या उपकंपनीला खरेदीदार म्हणून मंजुरी मिळाली.५. उद्योगांना दीर्घकालीन कर्ज की नफ्याला प्राधान्य? आयडीबीआयच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्हआयडीबीआय बँकेची सुरुवात १ जुलै १९६४ रोजी झाली. त्या वेळी तिचे नाव इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया असे होते. ही सामान्य व्यापारी बँक नव्हती. उद्योगांच्या विकासासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करणे, ही बँकेची प्रमुख भूमिका होती.जवळपास चार दशके विकास वित्तसंस्था म्हणून काम केल्यानंतर, १ ऑक्टोबर २००४ रोजी तिचे व्यापारी बँकेत रूपांतर झाले. तरीही औद्योगिक विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्याची भूमिका कायम होती. पुढे, २१ जानेवारी २०१९ रोजी एलआयसीने बँकेतील ५१ टक्के हिस्सा घेतला. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने नियामक दृष्ट्या आयडीबीआयला खासगी क्षेत्रातील बँक म्हणून वर्गीकृत केले. मात्र, सरकार आणि एलआयसीचा मोठा हिस्सा कायम होता. आता नियंत्रण फेअरफॅक्सकडे जाणार आहे. त्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. बँकेचा नफा वाढवण्याबरोबरच उद्योगांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्याची भूमिका कितपत टिकून राहील.६. ग्राहकांच्या ठेवी, कर्ज आणि सेवांवर काय परिणाम होणार?आयडीबीआय बँकेची मालकी बदलणार म्हटल्यावर ग्राहकांच्या मनात पहिला प्रश्न येतो, तो म्हणजे आपल्या पैशांचं काय होणार? मात्र, केवळ मालकी बदलली म्हणून घाबरण्याची गरज नाही. व्यवहारानंतरही बँक रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक देखरेखीखालीच काम करेल. ठेवींवरील विमा संरक्षण आणि प्राधान्य क्षेत्रांना कर्ज देण्याची तरतूदही कायम राहणार आहे.ठेवींच्या सुरक्षिततेसाठी ठेवी विमा आणि पतहमी महामंडळाची व्यवस्था लागू आहे. त्यानुसार, प्रत्येक ठेवीदाराला एका बँकेत मुद्दल आणि व्याज मिळून पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळते.मालकी बदलल्याने ग्राहकांची सध्याची खाती, कर्जे किंवा मुदत ठेवी आपोआप रद्द होणार नाहीत. मात्र, भविष्यात नवीन व्यवस्थापनाकडून व्याजदर, शुल्क, बँकिंग सुविधा आणि डिजिटल सेवांमध्ये बदल होऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी सध्या खाती बंद करण्याची घाई करण्याऐवजी बँकेच्या अधिकृत सूचना आणि नवीन अटींकडे लक्ष ठेवावे. व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी अद्याप आवश्यक मंजुऱ्यांची प्रक्रियाही बाकी आहे..७. खाजगीकरणाच्या निर्णयावरून वाद का सुरू आहे?आयडीबीआय बँकेचे नियंत्रण फेअरफॅक्सकडे जाण्याच्या निर्णयाकडे दोन वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून पाहिले जात आहे. सरकारच्या मते, खासगी गुंतवणुकीमुळे बँकेला नवे भांडवल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्य मिळू शकते. त्यामुळे बँकेची स्पर्धात्मकता वाढून सरकारी आधारावरील अवलंबित्व कमी होईल.मात्र, कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बँकेचे मूल्यांकन, कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या अटी, ग्राहकांचे हित आणि विकासासाठी होणारा कर्जपुरवठा याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हा व्यवहार केवळ आर्थिक निर्णय नसून सार्वजनिक मालमत्ता आणि बॅंकेच्या भविष्यातील भूमिकेवरील वादही बनला आहे.८. मार्च २०२७ पर्यंत मालकी बदलणार? पुढील टप्प्यांत काय घडणार?आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असली, तरी व्यवहार पूर्ण झालेला नाही. फेअरफॅक्सनेही अद्याप अंतिम आणि बंधनकारक करारावर स्वाक्षरी झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा व्यवहार प्रस्तावित अटींनुसारच होईल, याची खात्री देता येत नाही.२०२६ च्या अखेरपर्यंत शेअर खरेदी करारावर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर मार्च २०२७ पर्यंत व्यवहार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेसह सेबी आणि प्रतिस्पर्धा आयोगाच्या आवश्यक मंजुऱ्या मिळणे महत्त्वाचे ठरेल. या काळात बँकेचे व्यवस्थापन, कामकाजाची धोरणे आणि ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये काय बदल होतात, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीची सुरक्षितता आणि सेवा-अटी हाही महत्त्वाचा मुद्दा असेल.याशिवाय, केंद्र सरकारकडील १५ टक्के हिस्सा आणि एलआयसीचा हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया कशी पुढे जाते, हेही पाहावे लागेल. म्हणजेच, केवळ खरेदीदार निश्चित होणे नव्हे, तर पुढील टप्प्यांत होणारे निर्णयच या व्यवहाराचे अंतिम चित्र स्पष्ट करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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