Premium|Indian Banks Profitability Outlook FY2027 : कर्जवाटपात १९ टक्के वाढ, तरी बँकांचा नफा का घटणार? जाणून घ्या कारणे

उच्च लोन-टू-डिपॉझिट रेशो आणि अपेक्षित कर्जतोटा (ईसीएल) चौकटीची अंमलबजावणी यामुळेही बँकांसमोर नवी आव्हाने निर्माण होणार आहेत. दुसरीकडे, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) क्षेत्रात तारणरहित कर्ज, वाहन वित्तपुरवठा आणि निधी उभारणीतील अडचणींमुळे मालमत्तेच्या गुणवत्तेला अधिक महत्त्व प्राप्त होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, फिच ग्रुप ऑफ कंपनीजचा एक भाग असलेल्या इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे संचालक आणि वित्तीय संस्था संशोधनप्रमुख करण गुप्ता यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली ही मुलाखत...प्रश्न : इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चच्या अर्धवार्षिक पतविषयक अहवालानुसार, कर्जवाटपात वाढ होऊनही आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये बँकांच्या नफाक्षमतेत घट होण्याची शक्यता का आहे?गुप्ता : याची दोन मुख्य कारणे आहेत. कर्जवाटपातील वाढ वार्षिक आधारावर सुमारे १९ टक्के अपेक्षित असली, तरी या क्षेत्राची नफाक्षमता कमी होईल, असे आम्हाला वाटते. पहिले कारण म्हणजे, सध्याच्या व्याजदरचक्राचा विचार करता बँकांच्या ‘नेट इंटरेस्ट मार्जिन’मध्ये (एनआयएम) घट होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर (धोरणात्मक व्याजदर) वाढवला, तर परिस्थिती वेगळी असू शकते. कारण त्यामुळे कर्जांचे दर नव्याने निश्चित होतील आणि ठेवींवर द्यावे लागणारे व्याजदरही वाढतील. दुसरे कारण म्हणजे, वार्षिक आधारावर ‘क्रेडिट कॉस्ट’मध्ये (कर्जाशी संबंधित खर्च) काही प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या दोन्ही घटकांचा एकत्रित परिणाम बँकांच्या ‘आरओए’वर (रिटर्न ऑन ॲसेट्स- मालमत्तेवरील परतावा) होऊन परिणामी नफाक्षमतेवर दबाव येऊ शकतो..प्रश्न : बँकांचा ‘एलडीआर’ जवळपास ८५ टक्के असताना, स्वस्त ठेवींचे संकलन भविष्यातील कर्जवाढीसाठी अडथळा ठरू शकते, असे तुमचे मत का आहे?गुप्ता : ‘लोन टू डिपॉझिट रेशो’बाबत सांगायचे झाल्यास, पहिल्या तिमाहीच्या अखेरीस तो सुमारे ८५ टक्के होता. मात्र, त्यानंतर भारतात ‘एफसीएनआर (बी)’ सुविधेद्वारे अनिवासी भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणात ठेवी संकलित झाल्या आहेत. त्यामुळे ही समस्या कदाचित एक-दोन तिमाहीपुरती दूर होईल. मात्र, कर्जवाटपाच्या वाढीचा वेग सध्याच्या पातळीवर कायम राहिला, तर पुन्हा एकदा ‘एलडीआर’ वाढू लागेल. गेल्या काही वर्षांत एलडीआरमध्ये एवढी वाढ आपण पाहिलेली नाही. त्यामुळे कर्जदारांना कर्ज देताना बँका कालांतराने अधिक कठोर निकष लावतील आणि नवीन कर्जदारांच्या बाबतीत ‘चेरी पिकिंग’ करतील. हा परिणाम मध्यम कालावधीत जाणवू शकतो, असे आम्हाला वाटते.प्रश्न : ‘अपेक्षित कर्जतोटा’ (ईसीएल) चौकटीकडे होणाऱ्या संक्रमणाचा आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये बँकांच्या कमाई, तरतुदी आणि भांडवली स्थितीवर कसा परिणाम होईल, असे ‘इंडिया रेटिंग्ज’ला वाटते?गुप्ता : अनुत्पादित कर्जाचे अनपेक्षित धक्के सहन करावे लागू नयेत, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘अपेक्षित कर्जतोटा’ (ईसीएल) ही संकल्पना लागू केली आहे. एक एप्रिल २०२७ पासून तिची अंमलबजावणी सुरू होईल. ही दूरदृष्टी असलेली लेखांकन आणि जोखीम व्यवस्थापन पद्धत आहे. यात कर्ज प्रत्यक्षात अनुत्पादित होण्यापूर्वीच संभाव्य तोट्याचा अंदाज घेऊन त्यासाठी आवश्यक तरतुदीचा अंदाज घेतला जातो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जुन्या, प्रतिक्रियात्मक ‘झालेला तोटा’ प्रारूपाच्या जागी अनुसूचित व्यावसायिक बँकांसाठी (शेड्यूल्ड कमर्शियल बँका) एक एप्रिल २०२७ ही अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे याचे तीन भागांत विभाजन करता येईल- कमाईवर होणारा ‘ईसीएल’चा परिणाम, तरतूद आणि भांडवली स्थिती. ‘ईसीएल’ मॉडेलकडे वळल्यामुळे दोन प्रकारचे परिणाम दिसून येतात. पहिला परिणाम ‘स्टॉक’च्या म्हणजेच एकूण साठ्याच्या दृष्टीने होतो. त्याचे समायोजन पाच वर्षांच्या कालावधीत करणे अपेक्षित आहे. मात्र, आमचा अंदाज आहे, की बँका हे समायोजन एकाच वेळी, म्हणजे एप्रिल २०२७ च्या सुमारास करतील. त्यामुळे त्यानंतर बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रोख प्रवाहाच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक वर्ष २०२८ पासून बँकांच्या कमाईवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. भांडवलाच्या बाबतीत, राखीव निधीवर होणारा कोणताही परिणाम भांडवलाच्या पातळीत घट घडवून आणू शकतो. मात्र, सध्या या क्षेत्रातील भांडवली स्थिती बऱ्यापैकी समाधानकारक असल्याने त्या दृष्टीने फार मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आम्हाला वाटत नाही..Premium|Axis Account Plus for MSMEs : एमएसएमईंच्या अतिरिक्त रोकड व्यवस्थापनासाठी ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाचा डिजिटल मंच; काय आहेत फायदे?.प्रश्न : पर्याप्त भांडवल उपलब्ध असूनही, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये ‘एनबीएफसीं’साठी वाढीपेक्षा मालमत्तेच्या गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाईल, असे ‘इंडिया रेटिंग्ज’ला का वाटते?गुप्ता : मोठ्या ‘एनबीएफसी’ साधारण २० टक्क्यांच्या आसपासच्या दराने वाढत आहेत. मात्र, व्यापक आर्थिक पातळीवर आम्हाला दोन आव्हाने दिसत आहेत. पहिले म्हणजे पश्चिम आशियातील संकट आणि दुसरे म्हणजे अपुरे पर्जन्यमान. सध्या पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा साधारण १४ टक्क्यांनी कमी आहे. या दोन्ही घटकांचा एकत्रित परिणाम ‘एनबीएफसी’ क्षेत्रातील मालमत्तेची गुणवत्ता आणि ‘क्रेडिट कॉस्ट’वर होऊ शकतो. त्याचबरोबर सध्याच्या व्याजदरांच्या परिस्थितीत ‘एनआयएम’मध्येही घट होण्याची शक्यता आहे. ठेवींशी संबंधित खर्च वाढण्याची शक्यता असताना, केवळ कर्जवाटप वाढवण्यापेक्षा नफाक्षमता टिकवण्यावर संबंधित संस्था अधिक लक्ष केंद्रित करतील, असे आम्हाला वाटते.प्रश्न : सध्याच्या स्थूल-आर्थिक परिस्थितीत असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा हे ‘एनबीएफसीं’साठी मालमत्तेच्या गुणवत्तेचे प्रमुख धोके ठरू शकतात का?गुप्ता : व्यापक आर्थिक पातळीवरील आव्हानांचा सर्वाधिक परिणाम ‘अनसिक्युअर्ड’ म्हणजेच तारणरहित कर्ज विभागावर होण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे अशा समस्या उद्भवल्या, की तारणरहित कर्ज विभागात अधिक अस्थिरता आणि परिणाम दिसून येतात. सध्याच्या परिस्थितीत इंधनाचे दर वाढले, तर त्याचा परिणाम वाहन वित्तपुरवठा क्षेत्रावरही होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ तारणरहित कर्जच नव्हे, तर वाहन वित्तपुरवठ्यावरही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. दरम्यान, ठेवींवरील व्याजदर आणि नफ्याच्या मार्जिनवर दबाव स्पष्ट दिसत आहे. व्यवसायांच्या एकत्रीकरणास कारणीभूत ठरणारी मुख्य बाब म्हणजे वाढीसाठी आवश्यक भांडवल सहज उपलब्ध न होणे, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे लहान ‘एनबीएफसी’ मोठ्या कंपन्यांकडून अधिग्रहित होण्याची शक्यता वाढत आहे. विशेषतः ‘बीबीबी’ श्रेणीतील लहान कंपन्यांना स्वनिधी म्हणजेच इक्विटी भांडवल उभारण्यात अडचणी येत आहेत. हे भांडवल उपलब्ध झाल्यास त्याच्या आधारावर कर्ज उभारून त्या कंपन्यांना आपले ‘एयूएम’ (व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता) वाढवता आले असते. मात्र, सध्या तसे होताना दिसत नाही. मोठ्या कंपन्यांकडे व्यवसाय वाढवण्यासाठी आवश्यक भांडवल आणि संसाधने तुलनेने अधिक उपलब्ध असल्याने या क्षेत्रात एकत्रीकरणाची प्रक्रिया पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘एनबीएफसीं’साठी पुढील काळात व्यवसायवाढीबरोबरच मालमत्तेची गुणवत्ता आणि नफाक्षमता टिकवणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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