Premium|IDBI Bank Stake Sale : आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण योग्य की अयोग्य? निर्णयामागील कारणांचा आढावा

नीलेश साठे - nbsathe@gmail.comकेंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांनी मिळून आयडीबीआय बँकेतील आपली भागीदारी कमी करून आपला ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडास्थित अनिवासी भारतीय प्रेम वत्स यांच्या फेअरफॅक्स या कंपनीला विकायचे ठरविले आहे. या निर्णयाला बँक कर्मचारी, संघटना विरोध करत आहेत. हा निर्णय योग्य नसल्याची टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, या निर्णयाचे नेमके काय परिणाम होणार आहेत, हा निर्णय योग्य आहे की नाही, याचा हा ऊहापोह...केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सरकारच्या एका निर्णयाची घोषणा केली. ती अशी, की भारत सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांनी मिळून आयडीबीआय बँकेतील आपली भागीदारी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपला ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडास्थित अनिवासी भारतीय प्रेम वत्स यांच्या फेअरफॅक्स या कंपनीला ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. खरे तर १३ ऑक्टोबरला आयडीबीआय बँकेच्या शेअरने ८२ रुपयांवरुन ९२ रुपयांवर मारलेल्या उसळीवरून १४ ऑक्टोबरला सरकार काहीतरी मोठी घोषणा करणार आहे, याचे संकेत मिळाले होते. अशा बातम्या शेअर बाजाराला आधी कळतात, कशा ते कोण जाणे. नेहमीप्रमाणे सरकारच्या निर्णयावर वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रातून साधकबाधक चर्चेला उधाण आले. ‘सरकार देश विकायला निघाले आहे, नफ्यातील बँक विकायची गरजच काय? परदेशी संस्थेला का विकली, परकी ‘वत्सा’वर इतके प्रेम का?, कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले,’ असे विचार अधोरेखित करणारे व्हिडीओ प्रसृत झाले आणि वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरून बातम्या छापल्या गेल्या. सरकारच्या निर्णयामागची पार्श्वभूमी आणि सरकारची भूमिका यावर क्वचितच कुठे वाचायला किंवा ऐकायला मिळाले. या लेखात सरकारचा हा निर्णय योग्य की अयोग्य, याची सखोल मांडणी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे..काळ १९९० पूर्वीचा व नंतरचा...आमच्या पिढीने रेशन दुकानाबाहेरील रांगा, दुधाच्या रांगा, गॅसटंचाई, स्कूटर मिळण्यासाठी आठ वर्षांची प्रतीक्षा, दूरध्वनी संयंत्र मिळण्यासाठी १० वर्षांची प्रतीक्षा असे कठीण दिवस बघितले आहेत. चित्रपटगृहांपासून बेकरीपर्यंत अनेक उद्योग सरकारी होते; तसेच खासगी उद्योग सुरू करण्यासाठी खंडीभर परवानग्या लागत. सतराशेसाठ बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय उद्योग सुरू करण्याचा परवाना मिळत नसे. १९९० मध्ये सरकारने उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबण्याचे ठरविले आणि या परिस्थितीत हळूहळू बदल होत गेला. बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड अशी आर्थिक क्षेत्रे खासगी गुंतवणूकदारांना आणि उद्योजकांना खुली झाली. टंचाईकडून अतिरिक्ततेकडे वाटचाल सुरू झाली आणि आजही ती थांबलेली नाही. शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपन्यांची भरमसाट वाढ झाली. आर्थिक क्षेत्रात ४५ हून अधिक म्युच्युअल फंड किंवा मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या, २१ खासगी बँका, ५५ खासगी विमा कंपन्या आज कार्यरत असून, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांशी त्या निकोप स्पर्धा करताना दिसतात. निकोप स्पर्धेमुळे या क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे.राष्ट्रीयीकरण ते खासगीकरणसमाजवादाचा विचार अग्रभागी असल्याने पूर्वी खासगी उद्योगांचे सरकारीकरण किंवा राष्ट्रीयीकरण केले जात होते. १९९० नंतर या धोरणातच बदल झाल्याने; तसेच खुद्द पंतप्रधानांनी २०२१ मध्ये ‘‘सरकारचे काम व्यवसाय करणे किंवा उद्योग चालविणे नाही,’’ असे विधान केल्यामुळे यापुढे खासगी उद्योगांचे सरकारीकरण न होता उलट सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण होणार, हे निश्चित मानले पाहिजे. त्यामुळे आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण झाले, तर आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही..Premium|Land Acquisition Compensation : मातीचे मोल अन् आर्थिक भविष्याचा समतोल! .आयडीबीआय बँकच का?उद्योगांना दीर्घ मुदतीचे भांडवल, कर्ज उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने १९६४ मध्ये विशेष कायद्यान्वये आयडीबीआय ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती, तिचे २००४ मध्ये बॅंकेत रूपांतर केले गेले. युनायटेड वेस्टर्न बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर ही बँक आयडीबीआय बँकेत विलीन झाली. यथावकाश २० सप्टेंबर १९९५ रोजी भारतीय शेअर बाजारात बँकेची नोंदणी झाली, तेव्हा सरकारने आपली मालकी ७२ टक्क्यांवर आणली. २०१७ मध्ये आयडीबीआय बँकेसह अनेक बँका आर्थिक अडचणीत आल्या.आयडीबीआय बँकेचा एकूण ‘एनपीए’ ३२ टक्क्यांवर, तर निव्वळ ‘एनपीए’ १७ टक्के होता. बँकेचे मालमत्ता मूल्य घसरले होते. आर्थिक अडचणीत आलेली बँक विकत घ्यायला ग्राहक मिळणे नेहमीच अवघड असते. तेव्हा बँकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर आणण्यासाठी सरकारने तब्बल १२,४७८ कोटी रुपये भांडवलापोटी गुंतविले. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर तेव्हा ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव ॲक्शन’ (पीसीए) अंतर्गत निर्बंध आणले होते. अशा कठीण काळात ‘एलआयसी’ ही संस्था बॅंकेच्या मदतीला आली. ‘एलआयसी’ने २१,६२४ कोटी रुपये भांडवल स्वरूपात गुंतविले आणि ‘आयडीबीआय’ची ५१ टक्के मालकी ‘एलआयसी’कडे आली. तांत्रिकदृष्ट्या ही बँक तेव्हाच सरकारी न राहता खासगी झाली होती. त्यामुळे आज कोणी म्हणत असेल, की सरकारने एक सरकारी बँक विकली, तर ते तार्किकदृष्ट्या चूक ठरेल. बँकेची आर्थिक स्थिती २०२१-२२ पासून सातत्याने सुधारत होती. मागील तीन वर्षे बँक नफ्यात तर होतीच; शिवाय घसघशीत लाभांशही देत होती, असे असताना ही बँक विकायची गरजच काय होती? असा प्रश्न उभा राहतो. यावर असे म्हणता येईल, की बँक नुकसानात असतांना किंवा अडचणीत असताना ती कोणी विकत घेतली असती का? तसेच गुंतवलेले भागभांडवल निघत नसेल, तरी विक्री करावी का? या होणाऱ्या व्यवहारातून ‘एलआयसी’ आणि सरकार या दोघाही भागधारकांना घसघशीत लाभ होणार आहे.‘एलआयसी’ची गुंतवणूक व आक्षेपजानेवारी २०१९ मध्ये जेव्हा ‘एलआयसी’ने आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला तेव्हा सरकारच्या दबावामुळे ‘एलआयसी’ने आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स तब्बल २० टक्क्यांहून अधिक) असलेल्या बँकेत गुंतवणूक करून विमेदारांचे नुकसान केले, अशी सार्वत्रिक चर्चा झाली होती. ‘एलआयसी’ने मात्र आपण ही बँक चालवायला घेतली नसून, ही धोरणात्मक (स्ट्रॅटेजिक) गुंतवणूक केली आहे; योग्य वेळी आपला हिस्सा विकणार आहोत, हे वारंवार जाहीर करूनही बराच काळ या व्यवहाराकडे संशयाने पाहिले जात होते आणि ‘एलआयसी’ला अनेकदा आपली भूमिका ठामपणे स्पष्ट करावी लागली होती. जानेवारी २०१९ पूर्वीदेखील ‘एलआयसी’ची या बँकेत आठ ते दहा टक्के इतकी भागीदारी होती. भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाच्या म्हणजे ‘इर्डा’च्या नियमानुसार या ५१ टक्के गुंतवणुकीस मान्यता हवी होती, तेव्हा ‘इर्डा’ने ‘एलआयसी’ला मान्यता देण्यापूर्वी ‘एलआयसी’कडून हमी घेतली होती, की ‘एलआयसी’ ही गुंतवणूक नजीकच्या काळात कमी करेल. ‘एलआयसी’ने तेव्हा प्रचलित किमतीनुसार प्रतिशेअर ६१ रुपये भावाने बँकेतील आपला हिस्सा ५१ टक्के इतका वाढवला होता, ज्यासाठी ‘एलआयसी’ने तब्बल २१,६२४ कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्ची घातली होती. या व्यवहारामागे ‘एलआयसी’ची भूमिका ही होती, की ‘एलआयसी’ची बँकांमार्फत होणारी विमा विक्री नगण्य होती, कारण ‘एलआयसी’च्या मालकीची अशी कोणतीच बँक नव्हती. म्हणून व्यवसायवृद्धीच्यादृष्टीनेही हा व्यवहार योग्य होता, असे म्हणावे लागेल आणि झालेही असेच. आयडीबीआय बँकेच्या विमा विक्री करणाऱ्या स्वतःच्या उपकंपनीपेक्षा (आयडीबीआय फेडरल एजेस लाइफ इन्शुरन्स कंपनी) पुढील काही वर्षी आयडीबीआय बँकेने ‘एलआयसी’ला विमा विक्रीतून अधिक उत्पन्न मिळवून दिले..मंत्रिमंडळाचा निर्णयआयडीबीआय बँकेतील भागीदारी कमी करण्याच्या दृष्टीने सुरुवात २०२१ मध्येच झाली होती. सरकारने अनेकदा स्वतंत्र मूल्यनिर्धारकांकडून (व्हॅल्युअर) विक्री किंमत निर्धारित केली; पण मागील काही वर्षात निर्माण झालेल्या बाह्य परिस्थितीमुळे योग्य असे खरेदीदार मिळत नव्हते आणि जे मिळत होते ते निर्धारित किमतीपेक्षा कमी रक्कम देऊ करत होते. मागील काही वर्षांत आरबीएल बँकेत दुबईच्या ईएनबीडी या बँकेने, येस बँकेत जपानच्या सुमिटोमित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशनने; तसेच सिंगापूरच्या एएमएफजी या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आणि पुन्हा एकदा सरकारने आयडीबीआय बॅंकेचे मूल्यांकन दोन स्वतंत्र मूल्यनिर्धारकांकडून करून घेतले. ते प्रतिशेअर ७५ रुपये होते. बोली लावण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आणि यावेळी दुबईस्थित एमिरेट्स नॅशनल बँक ऑफ दुबई आणि कॅनडा स्थित ‘फेअरफॅक्स’ या दोन कंपन्यांपैकी ‘फेअरफॅक्स’ने ८१ रुपये म्हणजे निर्धारित किमतीपेक्षा आठ टक्के अधिकची बोली लावून हा व्यवहार जिंकला. सरकारच्या मालकीचे ३०.४८ टक्के, तर ‘एलआयसी’चे ३०.२४ टक्के शेअर फेअरफॅक्स या कंपनीला विकण्याचे निश्चित झाले आहे. या मोबदल्यात फेअरफॅक्स ५२,८७८ कोटी रुपये खरेदीमूल्य म्हणून प्रदान करणार आहे. हा व्यवहार पूर्ण झाल्यावरदेखील आयडीबीआय बँकेची सरकारकडे १५ टक्के आणि ‘एलआयसी’कडे १९ टक्के मालकी राहणार आहे. फेअरफॅक्स या कंपनीने यापूर्वी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स या कंपनीत; तसेच कॅथलिक सिरियन बँक या बँकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार, त्यांना पुढील दोन वर्षांत आपली कॅथलिक सिरियन बँकेतील मालकी कमी करावी लागेल. एक शक्यता अशी आहे, की आयडीबीआय बँकेत कॅथोलिक सीरियन बँकेचे विलीनीकरण होऊ शकेल. या निर्णयावर एक आक्षेप असा घेतला जातो, की वाजपेयी सरकारमधील अर्थमंत्री जसवंतसिंह यांनी डिसेंबर २००३ मध्ये संसदेत या संदर्भात असे विधान केले होते, की सरकारी बँकांमधील मालकी सरकार कधीही ५१ टक्क्यांहून कमी करणार नाही. हे तर सत्यच आहे; पण कालानुरूप धोरणे बदलतात, शाश्वत काहीही नसते.अनेक सरकारी बँका आणि एलआयसी या सरकारी संस्थांचे काही भांडवल बाजारात विकले असले, तरी त्यांच्या कार्यशैलीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. आयडीबीआय बँकेची ५१ टक्क्यांहून अधिक मालकी ‘फेअरफॅक्स’कडे आल्याने एचडीएफसी, आयसीआयसीआय किंवा ॲक्सिस बँकेसारखी या बॅंकेचीही कार्यक्षमता वाढून सध्या बाराव्या क्रमांकावर असलेली ही बँक अधिक लाभदायक झाली आणि तिच्या शेअरचा भाव लक्षणीय वाढला, तर ग्राहक आणि गुंतवणूकदार दोघांचाही फायदा आहे.कोण आहेत प्रेम वत्स?प्रेम वत्स यांचा जन्म हैदराबाद इथे १९५० मध्ये झाला असून, त्यांनी आयआयटी चेन्नईमधून केमिकल इंजीनिअरिंगची पदवी घेतली आणि नंतर कॅनडातील ऑंटेरियो विद्यापीठातून एमबीए केल्यावर ते विमा व्यवसायात उतरले. स्वतःची छोटी कंपनी सुरू केली. नंतर इतर लहानसहान विमा कंपन्या खरेदीचा त्यांनी सपाटा लावला. कॅनडातील मीडिया त्यांना कॅनडाचा वॉरेन बफे असे संबोधतो कारण ते एक व्हॅल्यू इन्व्हेस्टर आहेत. ते दीर्घकाळासाठी कंपन्यांत गुंतवणूक करतात आणि योग्य किंमत मिळाल्यावरच आपली गुंतवणूक काढून घेतात. ते इतरांसारखे ‘डे ट्रेडर’ नाहीत. बंगळुरूच्या विमानतळात त्यांनी ७४ टक्के गुंतवणूक केली आहे. आयआयटी चेन्नई आणि ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर यांना त्यांनी मोठ्या रकमा देणगीदाखल दिल्या आहेत.(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत. ९८९२५२६८५१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.