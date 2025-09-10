Premium| GST Rate Cut: जीएसटी दरांतील कपात खरोखरच वस्तू स्वस्त करेल का?

डॉ. संतोष दास्ताने वस्तू स्वस्त होतील, भाववाढीचा निर्देशांक नरम होईल, मागणी वाढेल, असा भक्कम आशावाद सध्या सर्वत्र व्यक्त होत आहे. पण जुन्या समस्यांची सोडवणूक करून अर्थव्यवस्था बळकटीसाठी प्रयत्नांची गरज आहे. तसे केले तरच हा आशावाद खरा ठरेल. पं तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात व्यवसायसुलभता आणि व्यवहारसुलभता देशात येणे गरजेचे आहे, हे अधोरेखित केले. त्यानुसार ज्या विविध गोष्टी करण्यात आल्या, त्यात वस्तू-सेवा करातील (जीएसटी) कायद्यातील आमूलाग्र फेरबदलांचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. .त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे. हा कायदा अंमलात आल्यापासूनच यातील अपूर्णता आणि त्रुटी अनुभवास येऊ लागल्या होत्या. एक तर सर्व राज्यांनी आपले अनेक कर रद्द करून ही प्रणाली स्वीकारली. त्यामुळे संघराज्य संरचनेतील राज्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा आली, त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे वार्षिक करउत्पन्न बुडाले. अशा करमहसुलात जी घट होते, तिची भरपाई केंद्राने देण्याची तरतूद पहिली पाच वर्षे अस्तित्वात होती, नंतर ती सोय थांबली. म्हणजे २०२२ नंतर सर्व राज्यांना अशी उत्पन्नघट आज सहन करावी लागत आहे.भरपाईत १४ टक्के चक्रवाढीने दरवर्षी वाढ दिली जाईल, असे मूळ कायद्यात म्हटले आहे. पण प्रत्यक्षात ही वाढ फक्त ११.८ टक्के दरानेच मिळाली आहे, असे अनेक राज्यांनी दाखवून दिले आहे. शिवाय या कराचे प्रमुख पाच टप्पे असल्याने (०, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के) अंमलबजावणीत क्लिष्टता अनुभवास येई. .त्यातही काही वस्तू वा सेवा एका टप्प्यातून दुसऱ्या टप्प्यात वर्ग करण्याचे कामही जीएसटी परिषद सतत करीत असे. याने अधिकच गोंधळ होई. आता जीएसटी परिषदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत या कराच्या दरांची तार्किक पुनर्रचना करताना पाच टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच दर ठेवले आहेत. १२ टक्के आणि २८ टक्के हे दोन टप्पे आता रद्द केले आहेत. निवडक अवगुणी व व्यसनाधीन करणाऱ्या वस्तूंना ४० टक्के हा दर कायम राहील. आतापर्यंतचा जीएसटीचा सरासरी दर ११.५ टक्के असा होता, तो आता नवे बदल झाल्याने सरासरी ९.५ टक्क्यांपर्यंत उतरेल, असा अंदाज आहे. ‘जीएसटी’चे दर उतरवल्याने केंद्र सरकारचे वार्षिक सुमारे एक लाख पन्नास हजार कोटींचे नुकसान, तसेच सर्व राज्यांचेही नुकसान होईल. उदा. त्यात महाराष्ट्राचे वार्षिक सुमारे सात हजार कोटींचे, कर्नाटकाचे १५ हजार कोटींचे नुकसान असे अंदाज व्यक्त झाले आहेत. मात्र या बैठकीने राज्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करून देण्याबद्दल काहीच निर्णय घेतला नाही, हा मुद्दा अधांतरीच राहिला आहे..जीएसटीचे दर उतरवल्याने वस्तू स्वस्त होतील, भाववाढीचा निर्देशांक नरम होईल, वस्तूंची मागणी वाढेल, असा भक्कम आशावाद सध्या सर्वत्र व्यक्त होत आहे. त्यातच चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये उत्पन्न करात दिलेल्या सवलती आणि करमाफ उत्पन्न मर्यादेत केलेली वाढ याने लोकांकडे खर्चासाठीचे उत्पन्न विस्तारेल, मागणी वाढेल व या सगळ्याचा अनुकूल परिणाम दिसून अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल असे सांगितले जात आहे. एकदा वाढीव मागणीची मात्रा मिळाली की अधिक उत्पादन, नव्या गुंतवणुकी, विस्तारित रोजगार, वाढत्या निर्याती, सरकारला वाढता करमहसूल असे चक्र सुरू होईल, असा सरकारचा आशावादी विचार आहे.सध्याच्या १२ टक्के करटप्प्यातील ९९ टक्के बाबी पाच टक्क्यांच्या टप्प्यात, तर सध्याच्या २८ टक्के टप्प्यातील ९० टक्के बाबी १८ टक्के वर्गात आणल्या जातील. याचा एक अनुकूल परिणाम म्हणून सरकारला वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याचे लक्ष्य गाठता येईल, असाही विचार येथे आहे..खासगी क्षेत्र काय करणार?अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताच्या निर्यातींवर जो ५० टक्के आयातकर जाहीर केला आहे, त्याने देशातील अनेक उद्योगांवर सुरवातीस मोठा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. त्या संभाव्य संकटावर मात करून अर्थव्यवस्थेला अधिक उभारी देणे, ही सध्याची नितांत गरज होती. हे सारे बदल त्या दिशेने आहेत. पण त्यामागे व्यक्त होणारा सगळा आशावाद काटेकोरपणे तपासला पाहिजे. एक तर करसवलती मिळाल्या की, वस्तूंच्या किंमती उत्पादक लगेच बिनबोभाट उतरवतात, असा इतिहास नाही. याच सरकारने २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट करांमध्ये एकूण रु. दोन लाख ४० हजार कोटींच्या सवलती दिल्या होत्या. हे कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणि २५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर असे घटवले होते. पण त्यामुळे त्यानंतर कंपन्यांनी किंमती उतरवल्या, भांडवली गुंतवणुकी मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या, रोजगार निर्माण केले, निर्याती वाढवल्या, तंत्रज्ञान सुधारले असे काही फारसे घडले नाही. .Premium| Cost of Education: तुमच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कोण करतं? सर्वेक्षणात समोर आलं धक्कादायक वास्तव.याच काळात कंपन्यांचा नफा मात्र मुबलक प्रमाणात वाढला! कराचे दर उतरवल्याने ग्राहकांना किती फायदा होतो, याचा एक अभ्यास २०१८मध्ये करण्यात आला होता. तसा काही फायदा होत नाही, असा निष्कर्ष तेथे निघाला होता. किंमती घटवून ग्राहकांना लाभ द्यावा, अशा सूचना सध्या वाणिज्यमंत्री, अर्थमंत्री जाहीरपणे देत आहेत. पण खासगी क्षेत्र याला अनुकूल प्रतिसाद देईल, याची खात्री नाही. उलट अनेक उद्योगांमध्ये बड्या कंपन्या संगनमत करून, मक्तेदारीसदृश धोरणे आखून किंमती वाढवतच नेतात, असेही त्या संशोधनात दिसून आले होते. जीएसटीचे दर उतरवल्याने सर्व वस्तू-सेवांच्या किंमतीत घट होणे अवघड आहे. उदा. आरोग्यविम्यावरील दर शून्य केल्याने मूळ विमा हप्ता वाढवावा लागेल, असे विमाकंपन्यांनी जाहीर केले आहे..Premium| Monthly Savings with GST: नविन जीएसटी धोरणामुळे तुमचे आता दर महिन्याला हजारो रुपये वाचणार! कोणत्या वस्तूवर किती वाचणार? सविस्तर वाचा....आताचे जे नवे बदल आहेत, त्यांनी जीएसटी यंत्रणेमागील मूळ विषयांना हात घातलाच नाही. पेट्रोल-डिझेल-मद्य यांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत अजूनही विचार होत नाही. त्याचा विचार झाला तर प्रत्येक राज्याचे शेकडो कोटी रुपयांचे वार्षिक नुकसान होईल. त्यासाठीचे पर्याय काय, याचा कधीतरी विचार करावा लागेल. पण हाही मुद्दा अधांतरी राहिला आहे. जीएसटीमार्फत सरकारला वार्षिक सुमारे २३ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. वित्त आयोगाप्रमाणे या परिषदेतही त्यातील काही टक्के भाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाटून द्यावा, त्यासाठी घटनात्मक तरतूद असावी, अशी मागणी होत असते. त्याचाही विचार अद्याप झालेला नाही. तो व्हायला हवा. जुन्या समस्यांची सोडवणूक करून केंद्र आणि राज्यांची अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी पावले उचलली जावीत, एवढेच येथे सुचवता येईल.(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.