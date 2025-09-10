Premium| GST Rate Cut: जीएसटी दरांतील कपात खरोखरच वस्तू स्वस्त करेल का?

प्रीमियम आर्टिकल

GST Rate Cut: जीएसटी दरांतील कपात खरोखरच वस्तू स्वस्त करेल का?

Expert's View on the Economy: पंतप्रधान मोदींच्या 'आत्मनिर्भर' भारताच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, जुन्या समस्यांवर तोडगा काढल्याशिवाय या बदलांचा पूर्ण फायदा होणार नाही.
सकाळ डिजिटल टीम
डॉ. संतोष दास्ताने

वस्तू स्वस्त होतील, भाववाढीचा निर्देशांक नरम होईल, मागणी वाढेल, असा भक्कम आशावाद सध्या सर्वत्र व्यक्त होत आहे. पण जुन्या समस्यांची सोडवणूक करून अर्थव्यवस्था बळकटीसाठी प्रयत्नांची गरज आहे. तसे केले तरच हा आशावाद खरा ठरेल.

पं तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात व्यवसायसुलभता आणि व्यवहारसुलभता देशात येणे गरजेचे आहे, हे अधोरेखित केले. त्यानुसार ज्या विविध गोष्टी करण्यात आल्या, त्यात वस्तू-सेवा करातील (जीएसटी) कायद्यातील आमूलाग्र फेरबदलांचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

