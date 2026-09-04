Premium|Roots and Identity : मुळं घट्ट असतील तर वादळातही माणूस ठाम उभा राहतो

सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.com‘मुळात कसंय ना...’ असं बोलताना आपण कित्येकदा म्हणून जातो; पण मूळ शोधण्याचा प्रयत्न करताना लक्षात येतं, की फार खोलवर जावं लागतं. वरवरच्या गोष्टीत उथळपणा असतो, याची जाणीव होत जाते. मुळात शिरू लागल्यावर अनेक गोष्टी उलगडतात.वादळात अनेक झाडं उन्मळून पडतात. जी उन्मळून पडतात, त्यांची मुळं कमकुवत झालेली असतात, असं विज्ञान सांगतं; पण वादळातही काही वृक्ष जागच्या जागी आपल्या मुळांना घट्ट धरून ठेवतात आणि ठामपणे दिमाखात उभे राहतातच की, हो ना..?उभं राहण्याचं हेच तत्त्वज्ञान माणसाच्या मुळांशी जोडून घ्यायला हरकत नाही, हे मला कळायला तसा बराच उशीर झाला. मुंबईतल्या चाळीत लहानाचा मोठा झालो. तेव्हा शेजारचे, आसपासचे, शाळेतले, क्लासमधले असे मित्र लगेच जोडले जाण्यामागे गावपण हे महत्त्वाचं कारण होतं. जन्म, शिक्षण, नोकरी आणि लग्न हे सगळं मुंबईत झालेलं असूनही गावपण मनाच्या कोपऱ्यात कुठेतरी घर करून राहतंच प्रत्येकाच्या....Premium|Reverse Migration : मी कासव झालो, गावी आलो!.आडनावासोबत गाव सांगितलं, की समोरच्याचं गाव आपल्यापासून किती लांब किंवा किती जवळ आहे, यावरूनही अनेकदा एकमेकांबाबत आत्मीयता वाटण्याचं प्रमाण होतंच की नाही..? एखाद्या नव्या माणसाची ओळख झाली, की त्याला सहज विचारलं जातंच. ‘सावंत म्हणजे तुम्ही सावंतवाडीचे का?’ किंवा ‘राणे कुठचे तुम्ही... आचिर्ण्याचे की बापर्ड्याचे?’ असे प्रश्न सहज आपल्यात विचारले का जात असतील, याचं मूळ मी शोधू लागलो. एकाच गावाचे; पण वेगवेगळ्या आडनावांचे लोकही सहज जोडले जातात शहरात एकमेकांशी! हे कसलं भारी आहे ना? गावपण शहरात जपणारी माणसंही पावलोपावली काँक्रीटच्या जंगलात सहज सापडतात. शहराच्या गर्दीत गावातला आपला माणूस शोधणारी नजर एखाद्याच्या डोळ्यात निरखून पाहिलं; तर हमखास दिसतेच. शहरात असलेल्या माणसाला ‘गावठीपणा’ सोडून मॉडर्न होण्यासाठी सतत धडपडत राहावंसं का वाटतं? यामागे अनेक गोष्टींची एक शृंखला जोडली गेलीय. ती आपल्या समाजाचा एक अविभाज्य भागही बनलीय.लोकसंस्कृतीचे अभ्यासक द. ता. भोसले यांनी लिहिलंय, की संपत्तीला येत चाललेले असाधारण महत्त्व, प्रॉपर्टी मिळवण्यासाठी वापरले जाणारे भ्रष्टाचारी मार्ग, क्षणभंगुर शरीरसुखाला येणारे किंवा आलेले महत्त्व, क्षीण होत चाललेली संस्कारसंपन्न जीवनमूल्यं, नव्या नव्या गोष्टींचा आंधळा सोस, भूमीपासून तुटत चाललेली खेड्यातील नवी पिढी आणि विदेशी साहेबांचे सारे काही आचरण योग्य मानून त्यातून ‘मॉडर्न’ होण्यासाठी चाललेली धडपड हा न संपणारा आणि प्रचंड थकवणारा प्रवास आहे. या साऱ्या पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या गोष्टी नव्याने आपल्या संस्कृतीमध्ये मान्यता पावत आहेत. त्यामुळे मराठी संस्कृतीमधलं सारंच भलंबुरं झाकोळलं जात आहे. अशा परिस्थितीत आज स्वीकारशीलतेसोबतच विवेकशीलतेचीही गरज निर्माण झालीय. म्हणजे पैशाशिवाय हल्ली काही होत नसतं, असा समजच सगळ्यांमध्ये भिनलेलाय... पण पैशांनीच सगळं होतं आणि विकत घेता येतं, ही गोष्ट किती स्वीकारायची? यालाही काही मर्यादा आहेत. ज्यांनी त्या मर्यादा जपल्या, त्यांच्यातील विवेकी विचार अजूनतरी शाबूत असल्याचं दिसतं. ज्यांच्यातील हा विवेकच हरवलेला आहे, अशांना शहरातील संपत्तीची न संपणारी भूक कोणत्या टोकाला घेऊन जाते, हा चिंतनाचा विषय आहे! पण मुळांचा आपण जेव्हा शोध घेतो, तेव्हा आपली पावलं आपोआप आपल्या संस्कारांसोबत आपल्या संस्कृतीच्या दिशेने हात धरून चालू लागतात..Premium|Rural Nursery Business : मुंबईतील नोकरी सोडून माधुरी-प्रतीक रत्नागिरीत का परतले? नर्सरी उभारून त्यांनी गावातील रोजगार, निसर्ग आणि स्थानिक अर्थकारण कसं बदललं?.आपल्या लोकसंस्कृतीने भूमीची पूजा केली. वृक्षाला देवत्व दिले. इतकंच काय; तर पशूंमध्येही देवाचा साक्षात्कार करून घेतला. पाण्यापासून पाना-फुलांपर्यंत साऱ्या गोष्टींत ईश्वर शोधला. महाराष्ट्र संस्कृतीचे अभ्यासक द. ता. भोसले यांनी या सर्व गोष्टी निसर्गाशी एकरूप होण्याच्या दृष्टीनेच केल्या गेल्या असल्याची सर्वाधिक शक्यता व्यक्त केली आहे.देवावर श्रद्धा ठेवायची की नाही, यावर वेगवेगळी मतं जरी असली तर निसर्गाच्या जवळपास गेल्यानंतर आपल्या लोकसंस्कृतीमधील गोष्टी तर्काला धरूनच केलेल्या असण्याची शक्यता अधिक बळावते. मुळांकडे परतणं म्हणजे फक्त निसर्ग समजून घेणं नाही; तर निसर्गात एकरूप होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणंही आहे. आपल्या आजूबाजूला देशांच्या सीमारेषा, वेगवेगळ्या प्रकारे प्रदेश काबीज करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये पेटलेली युद्धं नेमकी काय सांगतात? त्याच्याही मुळाशी गेल्यावर कळतं, की उद्याचं युद्ध दोन संस्कृतींच्या संघर्षातून पेट घेण्याचीच शक्यता अधिक आहे. आपलीच संस्कृती श्रेष्ठ आहे, या विचाराने मस्तवाल झालेल्या ईर्ष्येपोटी युद्धं भविष्यात पेटली तर नवल वाटायला नको.एकीकडे गावठीपणावर नाकं मुरडून मॉडर्न होण्याचा ध्यास प्रत्येकाला लागलेला दिसतो खरा; पण पाश्चात्त्य संस्कृतीमधील शिस्त, स्वच्छता, राष्ट्रप्रेम, श्रमप्रतिष्ठा, वेळेचा सदुपयोग आणि उपक्रमशीलता यांसारख्या कितीतरी बाबींचे आपण अनुकरण करीत नाही, हे आपण मान्य करणार आहोत की नाही? अन्नामुळे माणूस जिवंत राहावा नि जिवंत माणसाने अन्न निर्माण करावे, अशा प्रकारचं नातंही संस्कृतीत रुजलेलं दिसतं खरं; पण अधिक खोलवर याकडे पाहिल्यास असं दिसतं, की हल्ली अन्न निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कोकणात किती जण काम करतात?भातशेती तर कोकणात जवळपास संपतच चालली असल्याचं चित्र तळकोकणापासून दिसायला लागतं. हे प्रमाण कमी झालेलं असलं तरी पूर्णपणे संपलेलं नाही, हीच आपल्या मुळांची सध्या तरी ताकद आहे, असं म्हणायला वाव आहे. जोपर्यंत भातशेती संपूर्ण कोकणात पूर्ण ताकदीने व्हायची, तेव्हा गावातील लोकांचं आजारी पडण्याचं प्रमाणही कमी होतं, असं कोकणातलेच डॉक्टर मित्र खासगीत सांगतात..Premium|Rural Nursery Business : मुंबईतील नोकरी सोडून माधुरी-प्रतीक रत्नागिरीत का परतले? नर्सरी उभारून त्यांनी गावातील रोजगार, निसर्ग आणि स्थानिक अर्थकारण कसं बदललं?.कोणतीही संस्कृती ही कायमस्वरूपी एकाच स्थितीत राहिली तर कालांतराने ती समाजाच्या दृष्टीने निरुपयोगी ठरते नि त्यामुळे ती लोप पावते. नष्ट होते. अशा अनेक संस्कृती आल्या-गेल्या; पण याच संस्कृतीचा भाग म्हणून आजही शहरातला माणूस होळीला, चतुर्थीला, गावच्या जत्रेला हजेरी लावण्यासाठी गावाच्या दिशेने चालू लागतो, हे सत्यही मान्य करावं लागतंच. संस्कृती टिकवण्याच्या दृष्टीने टाकलेलंच हे एक प्राथमिक पाऊल आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. नोकरीतील सुट्ट्यांअभावी होळीला गेलो; तर चतुर्थीला जाता येणार नाही, अशा विचित्र अडचणीतून आपापल्या पातळीवर जो-तो मार्ग काढतो खरा; पण एक दिवस मुळांकडे कायमचंच येऊ शकू का, हा विचार मात्र प्रत्येकाला अशक्य का वाटतो? याचं उत्तर मुळांचा शोध घेताना सापडतं.आपली संस्कृती त्यागाला अधिक महत्त्व देते, असं द. ता. भोसले सर सांगतात. ते म्हणतात, की आपली संस्कृती ही नैसर्गिक जीवनाची उपासना करणारी, भूमीचा आधार घेणारी, जगण्याला सामर्थ्य देणारी, आपल्या देहाला चैतन्याचं मंदिर मानणारी, जीवनातील शाश्वत आनंदाला महत्त्व देणारी आणि त्याग-भोग, विकार आणि विवेक, काम अन् नाम, स्वार्थ आणि परमार्थ, शरीर आणि आत्मा यांचा समतोल, सम्यक नि सुंदर मिलाफ साधणारी आहे.मुळात दिवाळी हा सणसुद्धा नरकासुराच्या वधामुळे निर्माण झालेला नाही. तो कृषी संस्कृतीचा सण आहे. भारतीय संस्कृती असं म्हणताना जे चित्र आपल्या नजरेसमोर येतं, तिच्या पोटातच ग्रामसंस्कृती सामावलेली आहे. ग्रामीण संस्कृती ही मूलतः पंचमहाभूतांची पूजा करणारी असल्याने भूमी, जल, वृक्ष, तेज, निसर्ग, पशुचर यांची पूजा करणं हे या संस्कृतीचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य मानलं गेलंय. यंत्र, तंत्र, भोग, वासना यांच्यावर उभ्या असलेल्या पाश्चात्त्य संस्कृतीचं ओझं आपण आपल्या गळ्यात बांधून घेण्याची खरंच गरज आहे का? याचा आता विचार व्हायला हवाय; पण दुसरीकडे त्याच पाश्चात्त्यातील प्रेम, सेवा, श्रमप्रतिष्ठा, राष्ट्रप्रेम, सचोटी यांसारखे गुणविशेष याचा संगमही एकविसाव्या शतकातल्या आपल्या संस्कृतीत झाला पाहिजे, नाही का?.आज माणसाला अधिक टंचाई भासते ती वेळेची. खूपदा पुरेसा वेळच मिळत नाही, ही आजची फार कॉमन तक्रार. या टाईम-टंचाईमुळे आपोआपच समाजातल्या सर्व सांस्कृतिक गोष्टींवर विपरीत परिणाम झालाय, हे नाकारून चालणार नाही. ज्ञानाने येणारी विवेकशीलता, पैशांनी बदलणारी जीवनशैली आणि वेळेने घातलेली मर्यादा यामुळे ग्रामसंस्कृतीसुद्धा खूप बदलली. ग्रामीण माणसाच्या मूल्यधारणेत बदल झाला. मूल्यांच्या प्रायोरिटीज बदलल्या... थोडक्यात चुलत भावापेक्षा मुंबईतला मित्र जवळचा वाटू लागला किंवा सख्ख्या भावापेक्षा ऑफिसातला सहकारी बरा वाटू लागला. नात्यातील संकल्पनेत झालेल्या बदलाची ढिगभर उदाहरणं सांगता येतील; पण या बदललेल्या नात्यातही भावनिक गुंतवणूक मात्र पहिल्यासारखीच होती. जिव्हाळा पहिल्यासारखाच होता. भावनिक गुतंवणुकीवर नात्यांची वीण किती घट्ट हे नव्याने ठरत गेलं, हे विसरून चालणार नाही. पारंपरिक धारणा आणि श्रद्धा यांच्यात झालेल्या बदलांकडे पाहताना फार महत्त्वाची गोष्ट दिसते. रोजच्या आयुष्यात सतत येणाऱ्या अडचणी, निसर्गकोपाचा बसणारा भयंकर तडाखा, अतर्क्य गोष्टींच्या दर्शनाने वाटणारं भय, रोगांची साथ, छळणारं आजारपण, आकस्मिक येणारा मृत्यू आणि श्वासागणिक दंश करणाऱ्या विवंचना, यामुळे अस्थिर आणि एकाकी झालेल्या आयुष्यात जगण्यासाठी कोणता ना कोणता आधार माणसं शोधू लागतातच.निसर्गाच्या अंगाखांद्यावर खेळत-खेळत विकसित झालेली, निसर्गाच्या वरदहस्ताने समृद्ध झालेली, सहज स्वाभाविक आणि अकृत्रिम जीवनशैलीने नटलेली, माणसाचं अंतरंग आणि बहिरंगाला परिपुष्ट करणारी, माणसाला मुक्त, उन्नत, निरामय आणि श्रीमंत बनविणारी ही ग्रामसंस्कृती हा एकेकाळी जगण्याचा प्रमुख आधारच होता. शहरीकरणाने त्या आधारावरच मोठा घाव घातला.आताचीही ग्रामीण शैली वाढत्या शहरीकरणाने पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. असं असूनही ग्रामसंस्कृती सर्वस्वी टाकाऊ नाही आणि पूर्णतः स्वीकारार्हही नाही, हेही मुळांचा शोध घेताना जाणवत राहतंच. प्रत्येकातील चांगलं तेवढं घ्यावं आणि जे जे वाईट असेल ते सोडून द्यावं, इतक्या सोप्या समीकरणाने ग्रामसंस्कृतीकडे पाहायला हवं. तिच्यातील सुवर्णमध्य जोपासता आले पाहिजेत. तो जोपासण्याएवढा विवेक, चंद्रावर जाऊन राहण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या आजच्या माणसाला कितपत लाभेल, हे खात्रीने सांगता येत नाही. मुळांचा खोलवर विचार करताना जाणवलेली हीच खरी शोकांतिका आहे!(क्रमशः)siddheshsawant50@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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