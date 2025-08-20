Premium| US Tariffs: टॅरिफमुळे भारताला ३५ अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होवू शकतं. हे ३ उपाय भारताला या संकटातून वाचवू शकतात!

अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर मोठे आयात शुल्क (टॅरिफ) लावले असून त्यामुळे भारताच्या निर्यातीला जवळपास ३५ अब्ज डॉलरचा फटका बसू शकतो. वस्त्रोद्योग, हिरे-जडजवाहिरे, शेती आणि समुद्री उत्पादनं यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर याचा गंभीर परिणाम होईल. पण हे संकट संधीमध्ये बदलता येऊ शकतं. या संकंटातून बाहेर पडण्याचे ३ प्रमुख मार्ग आहेत. ते मार्ग नेमके कोणते? तसेच भारताची जागतिक बाजारपेठेतील भारताची सध्याची स्थिती काय आहे? अमेरिकेच्या या टॅरिफचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो? हे सगळं जाणून घेऊ सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून.जागतिक बाजारपेठेतील भारताची सध्याची स्थिती काय आहे?अलीकडेच S&P Global Ratings या जागतिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने भारताचे सॉव्र्हेन क्रेडिट रेटिंग ‘BBB’ पर्यंत वाढवले आहे. याचा अर्थ असा होतो की या श्रेणीत येणारा देश गुंतवणूक करण्यास योग्य आहे. या रेटिंग नुसार देशांना वेगवेगळ्या श्रेणीत विभागलं जातं. ज्यात अनुक्रमे AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C , D अशा रेटिंग दिल्या जातात. यातील AAA ही सर्वोत्तम रेटिंग मानली जाते. ज्या देशाची रेटिंग AAA असते त्या देशा बरोबर व्यापार करण्याची सर्वांची ईच्छा असते उदा. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी तर D ही सर्वात खराब रेटिंग असते. या देशांबरोबर कोणालाही व्यापार करण्यात रस नसतो. या देशांकडून दिलेल कर्ज परत मिळेल याची शाश्वती सुध्दा नसते उदा. घाना, पेरू, श्रीलंका. .अमेरिकेच्या या टॅरिफचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. हा परिणाम देशाची पुढील जागतिक बाजारपेठेतील स्थितीसुद्धा ठरवू शकतो. भारतातून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर माल निर्यात होतो. भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या ८७.३ अब्ज डॉलर्सच्या मालापैकी ५५% मालाला या टॅरिफचा फटका बसणार आहे. हिरे-जडजवाहिरे यांसारख्या मजूरांवर अवलंबून असणाऱ्या उद्योगांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारताला ३० ते ३५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत निर्यातीचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे जीडीपी वाढीत एक टक्क्यापर्यंत घटसुद्धा होऊ शकते..अमेरिकन टॅरिफच्या या संकटावर मात करता येऊ शकते. त्यासाठी भारत सरकारला खालीलप्रमाणे उपाय करता येतील.१. अमेरिकेला पर्याय शोधायला हवा!भारताने निर्यातीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहणे गरजेचे नाही. अमेरिकेवरील अवलंबित्व संपवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये आपली निर्यात वाढवायला हवी. यासाठी भारताने आफ्रिका आणि पश्चिम आशिया या बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करावे, कारण तिथे भारतीय उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर विकली जाऊ शकतात. या भागात शेतीसंबंधी वस्तू, जनरिक औषधे, स्वस्त आणि दर्जेदार वाहने, सौर ऊर्जा यंत्रणा यांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे आपल्याकडे उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंसाठी नवीन बाजारपेठा शोधण्याची गरज आहे. आणि ज्या बाजारपेठांमध्ये आपल्याकडील वस्तूंना मागणी आहे, त्यांना वेळेत पुरवठा करण्याची सुविधा निर्माण करायला हवी..२. वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा महत्त्वाचीवाहतूक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केल्याने भारताच्या समग्र पुरवठा साखळीला अधिक कार्यक्षम आणि स्वावलंबी बनवणे शक्य होईल. सध्या भारताचा लॉजिस्टिक खर्च GDP च्या सुमारे १४% इतका आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत हा आकडा जवळपास दुप्पट आहे. NCAER (National Council of Applied Economic Research) च्या अंदाजानुसार हा खर्च ७.८ ते ८.९% पर्यंत घसरू शकतो. हा खर्च एक टक्क्याने घसरला तरी सुमारे १५ अब्ज डॉलरची बचत होईल. त्यामुळे लॉजिस्टिकवरील खर्च कमी करणे म्हणजे देशाच्या प्रगतीला मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावणे आहे. शिवाय कमी उत्पादन खर्चामुळे आपल्या वस्तू चीन आणि इतर देशांच्या वस्तूंबरोबर स्पर्धा करू शकतील. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.उदा. प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना – ही योजना देशातील रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, वीज, इंटरनेट, गॅस, पाणीपुरवठा यासारख्या संपूर्ण पायाभूत सुविधांना एकत्र जोडून वेगाने कामे पूर्ण करते. पूर्वी वेगवेगळ्या मंत्रालयांची (उदा. रेल्वे, रस्ता, बंदरे) कामं वेगवेगळी चालायची; ती आता एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे एकत्र चालतात. त्यामुळे विकासकामांना चांगलीच गती येते..३. परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजाराची भुरळ पडायला हवीफॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (FPI) म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदार जे भारतातील शेअर्स-बाँड्समध्ये पैसा घालतात, पण कंपनीच्या कामकाजात थेट भाग घेत नाहीत. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी काही सोप्या गोष्टी करायला हव्यात –(१) प्रक्रिया सोपी आणि डिजिटल असावी. खाते उघडताना कमी कागदपत्रं, कमी वेळ, एकच खिडकी अशी व्यवस्था केली तर गुंतवणूकदार पटकन येतात.(२) शेअर्स विकत घेतले-विकले की लगेच पैसे/सिक्युरिटीज मिळाव्यात म्हणून T+1 नंतर T+0 म्हणजेच त्याच दिवशी सेटलमेंट सुरू करण्यात यावे. यामुळे गुंतवणूकदाराला खात्री मिळते आणि प्रक्रिया वेगवान होते.(३) कर नियम स्पष्ट आणि स्थिर हवेत. डिव्हिडंड, कॅपिटल गेन किंवा टॅक्स कपात याबाबत सतत बदल होत नसतील तरच गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटतो.(४) कंपनींचं व्यवस्थापन मजबूत असलं पाहिजे. स्पष्ट हिशेब, वेळेवर निकाल, फसवे व्यवहार टाळणे या गोष्टी गुंतवणुकीला आणि व्यापाराला चालना देतात.(५) चलनाची जोखीम कमी करण्यासाठी हेजिंगसारखी साधनं स्वस्त आणि सहज उपलब्ध असावीत. हेजिंग म्हणजेच भविष्यकाळातील व्यवहार ठराविक दरावर (Rate Lock) करून ठेवणे, जेणेकरून चलनाचा दर बदलला तरी मोठा तोटा होऊ नये. जसे की, फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स मध्ये दोन पक्ष ठराविक दराने भविष्यातील तारखेला चलन खरेदी किंवा विक्री करण्याचा करार करतात. अशी अनेक हेजिंग साधने आहेत उदा. फ्युचर्स, ऑप्शन्स, स्वॅप्स(६) फक्त अमेरिकन फंडांवर अवलंबून न राहता युरोप, जपान, सिंगापूर, मध्य-पूर्व अशा वेगवेगळ्या देशांतील गुंतवणूकदारांना आकर्षित केलं पाहिजे.(७) बाजाराचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आधुनिक असलं पाहिजे – जलद पेमेंट्स, ब्लॉक डील विंडोज, स्थिर बॉण्ड इश्यू.या सर्व गोष्टी केल्यास भारताला अमेरिकेवर अवलंबून रहायची गरज लागणार नाही, आणि भविष्यात कोणताच देश आपल्याला अडवू शकणार नाही... 