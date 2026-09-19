Premium|Marathi Actress Journey : शून्यातून शिखरापर्यंतचा प्रवास; नम्रता संभेरावची स्वतःशी स्पर्धा आणि मराठी रंगभूमीवरील झंझावाती इनिंग

आशिष पाथरे - sakal.avtaran@gmail.comभीती... शेकडो लोकांसमोर मंचावर उभं राहण्याची...इतर लोक बोलतात तशी स्वच्छ-सुंदर मराठी बोलण्याची...कुटुंबासाठी माहीत नसलेल्या क्षेत्रात स्वतःला प्रूव्ह करण्याची...अत्यंत अनिश्चित करिअरमध्ये स्वतःचं नाव बनवण्याची... टिकून राहण्याची... अपडेटेड राहण्याची... काम मिळवण्याची... कामातून लौकिक मिळवण्याची...भीती... अनेक प्रकारची...नम्रता आवटे-संभेरावलाही वाटत होती... मुंबईतल्या काळाचौकीतल्या ‘मो. चु. मेहता गर्ल्स स्कूल तथा शिवाजी विद्यालय’ शाळेत शिकणारी, समोरच्या शहीद भगतसिंग मैदानात खो-खो खेळणारी आणि गिरणगावात राहणारी नम्रता शाळेतल्या एकपात्री अभिनय स्पर्धेत भाग घेतानासुद्धा घाबरली होती. ही भीती होती पाठांतर होईल का? ऐनवेळी आत्मविश्वासाने टांग दिली तर? इत्यादी गोष्टींची... मग?? मग काय???‘दान पावलं’ इति : वासुदेव.Premium|Seasonal changes in nature : ग्रीष्माच्या प्रगल्भतेचा अनुभव: ऋतूंच्या बदलांचा मानवी भावनांशी संबंध .‘तुझ्या कष्टाचं चीज व्हणार ताई’ इति : बैल घेऊन येणारा पिंगळामुंबईतल्या रस्त्यावर फिरणारे, उत्स्फूर्तपणे बोलणारे शेकडो लोककलावंत नम्रताला आठवले असणार आणि त्या स्पर्धेत ती पूर्ण क्षमतेने उभी राहिली... पुन्हा मागे वळून न पाहण्यासाठी. तेव्हा इतर मुलींना भाग घेताना पाहून नम्रताने एकपात्री अभिनयाच्या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला आणि पोएटिक जस्टीस म्हणून आज कित्येक मुली तिचा सहजसुंदर वावर बघून, तिची प्रेरणा घेऊन अभिनयाच्या क्षेत्रात पाऊल टाकताहेत. कारण ती घडलीच आहे मुळात निराळ्या मुशीतून...कामगार विभागात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले कामगार, प्रत्येकाचं वेगळं अस्तित्व, वेगळी संस्कृती आणि वेगळी भाषा... शिवाय नम्रताच्या घरात ती जुन्नरकडची असल्याने तिकडची भाषा बोलली जायची. त्यात मुंबईचं मराठी (ज्यात ऑलरेडी जगभराचं मराठी एकवटलेलं आहे) मिक्स होऊन ती वेगळीच भाषा बोलायला लागली. जिचा तिला पुढे जाताना पात्र रेखाटण्यासाठी फायदा झाला. आज छोट्या-छोट्या स्किट्समध्ये ती विविध लहेजे ज्या नजाकतीने पेश करते, त्यामागे तिची ही जडणघडण आहे हे निश्चित....पण हे सगळं आपण आज बोलतोय. २००३ मध्ये नम्रताला याची काय कल्पना? साधारण नववी-दहावीत असताना तिने एक शिबिर जॉईन केलं. ज्यांच्या मार्फत शूटिंगला ज्युनियर आर्टिस्ट पाठवायचे. नमा... इथून पुढे नमाच म्हणूया. नम्रता नाव उत्तम आहे; पण नमामुळे आपलेपणाही जपला जाईल. ...तर नमा ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणून जाऊ लागली. कॉलेजक्राऊड, एखादा प्रश्न विचारणारी रिपोर्टर किंवा पॅसिंग आर्टिस्ट... गर्दीचा भाग म्हणून ती त्या काळच्या गाजलेल्या ‘वादळवाट’, ‘चार दिवस सासूचे’, ‘तुझ्याविना’, ‘कुमारी गंगूबाई नॉनमॅट्रिक’ अशा मालिकांमधून हौस पुरवत होती आणि स्वप्नं जागवत होती. एम. डी. कॉलेज, परळ... म्हणजे गिरणगावातल्या स्वप्नाळू कलावंतांचं ‘नेट प्रॅक्टिस’! नमा कॉलेजच्या एका एकांकिकेतून मंच गाजवायला लागली आणि तिच्या इतर स्वप्नांत एक महत्त्वाची भर पडली... ‘मला माझ्या नावामुळे, कामामुळे ओळखलं जावं’ या स्वप्नाची. स्वप्न हे संधी सोबत घेऊनच येतं... ‘जागो मोहन प्यारे’ या फुल टू व्यावसायिक नाटकात जवळजवळ २५० प्रयोग महत्त्वाची भूमिका करतानाच ‘प्यार किया तो डरना क्या’सारखं प्रेक्षकांनी डोक्यावर उचलून धरलेलं नाटक मिळालं. त्यात नमा आगरी भाषा बोलायची. आणखी एक.स्पेशल लहेजा...रंगभूमीवरची वाट सुकर होत असतानाच ‘महाराष्ट्राचा सुपरस्टार’ नावाचा टॅलेंट हंट शो अनाऊन्स झाला. ऑडिशनला गेल्यावर कळलं, इतर कुठलंच काम या दरम्यान करता येणार नाही. नमाने खूप विचार केला. म्हणतात ना, स्वप्नं मोठी असली की कम्फर्ट महत्त्वाचा राहत नाही... नमाने नाटक सोडलं. ती त्या शोमध्ये गेली. ती भिडली. तिने निरोगी स्पर्धा केली. हीरो-हीरोईन हुडकणाऱ्या स्पर्धेत ती पहिल्या तिघांत आली आणि प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवायला सज्ज झाली. मात्र, परीक्षा अजून सरली नव्हती. ‘सुपरस्टार’ शोमधल्या इतर बऱ्याच जणांना टेलिव्हिजनने संधी दिली; पण नमासाठी संधीची दारे अजूनही उघडत नव्हती. चार-पाच महिने सक्तीचा आराम केल्यानंतर संधीच्या सर्चलाइटने तिच्याकडे मोर्चा वळवला...‘बाबू बॅण्ड बाजा’इंट्रोड्युसिंग : नम्रता आवटे...आयुष्यातली पहिलीवहिली फिल्म (जिला पुढे नॅशनल अवॉर्ड मिळालं) केल्यानंतर नमाच्या परफॉर्मन्सचा वारू चौफेर उधळला.टेलिव्हिजनवर ‘लज्जा’, ‘एक मोहोर अबोल’, ‘या गोजिरवाण्या घरात’, ‘पुढचं पाऊल’, ‘कॉमेडी एक्सप्रेस’, ‘फू बाई फू’, ‘कॉमेडीची बुलेट ट्रेन’, ‘नसते उद्योग’ इत्यादींसारख्या एकामागोमाग एक मालिका तिच्या नावावर लागू लागल्या. ‘व्हेंटिलेटर’सारखा उत्तम सिनेमा तिच्या कामाला दाद देऊन गेला. मात्र, ती संधी अजून यायची होती... नमा काय आहे? काय लेव्हलची अभिनेत्री आहे? ती किती भारावून टाकू शकते? हे सर्वार्थाने रसिकांसमोर येण्यासाठीच जणू एक शो आला - ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’... पहिल्या एपिसोडपासूनच नमाने तिच्या बहुरंगी भूमिका अशा चोपल्या की, शारजात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सचिन तेंडुलकरने खेळलेल्या वादळी इनिंग्ज आठवाव्यात! जगण्यातून आणि बघण्यातून विनोद अन् विनोदी पात्रं कोळून प्यायलेली नमा ‘हास्यजत्रे’मुळे उत्तम टायमिंग असलेल्या आणि विनोद पेलणाऱ्या मराठीतल्या शुभा खोटे, रंजना, उषा चव्हाण, पद्मा चव्हाण, नयनतारा, रीमा लागू, उषा नाडकर्णी, निर्मिती सावंत, वंदना गुप्ते आणि रसिका जोशी यांच्या पंक्तीत जाऊन बसली. ‘हास्यजत्रे’च्या शोच्या सुरुवातीच्या काळात नमा पहिल्यावहिल्या बाळंतपणाला सामोरी गेली. ‘हास्यजत्रे’चे गर्भसंस्कार असल्यामुळे तिचा ‘रुद्र’ गोंडस आणि गुटगुटीत आहे, असं म्हणायला हरकत नसावी. रुद्रच्या जन्मानंतर ती पुन्हा परतली; परंतु तितक्या सफाईने काम होईना, त्यात बाळाची ओढ... या टप्प्यात सचिन मोटे आणि सचिन गोस्वामी यांच्यासोबतच तिच्यातल्या कलावंताने तिला आधार दिला. ती पुन्हा पहिल्यासारखीच परफॉर्मन्स चोपायला लागली, ते आजपर्यंत!दुसरीकडे नमाची नाटकाची इनिंगसुद्धा वेगात सुरू होती. ‘कुर्रर्र...’ नाटकासाठी तिला पुरस्कारही मिळाला. पुरस्काराच्या मंचावर स्वतःचं नाव ‘आणि विजेती आहे...’च्या पुढे उच्चारलं जावं, हे तिचं स्वप्नही पूर्ण झालं. सध्या तिचं ‘थेट तुमच्या घरातून’ हे नाटक दोनशेपार प्रयोगांकडे गेलंय. मधल्या काळात ‘नाच गं घुमा’ नावाच्या सिनेमाने नमाला मोठ्या पडद्यावर अक्षरशः गाजवलं. या सिनेमातली तिची ‘आशाताई’ घराघरात पोहोचली आणि त्या वर्षीची सिनेमासाठीची सगळी बक्षिसं तिच्या घरात पोहोचली. आता तर ती लाखो प्रेक्षकांच्या मनात पोहोचलीय... ‘नम्रता संभेराव’ या नावासह. २२ वर्षांपूर्वी नम्रता संभेरावचा प्रवास सुरू झाला लालबागच्या उत्सवात आणि एम. डी. कॉलेजच्या उत्साहात. आज ती मराठी मनोरंजन क्षेत्रात उदाहरण म्हणून सांगितली जाते. नमाच्याच म्हणण्यानुसार, ‘मी शून्यातून आले. सोबत फक्त स्वप्नं होती. कुठलाही माणूस शून्यातून जग जिंकू शकतो, एका सूत्राने... स्पर्धा स्वतःशीच...’नमा, तू सतत स्वतःशी स्पर्धा कर. निकाल काहीही लागू दे, आम्हाला दर्जेदार काम पाहायला मिळणार याची खात्री आहे.तुझ्यातली तू सापडलीय तुला... जपून ठेव!शुभेच्छा!!aashish.pathre@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.