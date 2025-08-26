प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Income Tax 2024-25 : कर भरण्यात झारखंडने यंदा गुजरातलाही मागे टाकलंय! ही किमया कशी झाली?

Jharkhand vs Gujarat : नुकताच २०२४-२५च्या करभरण्याविषयक अहवाल प्रसिद्ध झालाय. अर्थातच महाराष्ट्र अव्वल क्रमांकावर आहे पण गुजरातची मात्र जबरदस्त पिछहाट दिसते आहे. झारखंडनेही गुजरातला करभरण्यात मागे टाकलं आहे.
Maharashtra Dominates Tax Base
स्वाती केतकर-पंडित
Updated on

Middle Class Carries India’s Tax Burden: A State-wise Analysis

उत्पन्नकर अर्थात इन्कम टॅक्स हा देशभरातली जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय. कोण किती कर भरते, कोणत्या राज्यातून सर्वात जास्त महसुल उत्पादन होते, अशा चर्चा कायमच सुरू असतात. महाराष्ट्र या आर्थिक बाबींमध्ये नेहमीप्रमाणे पुढेच आहे पण पारंपरिक आर्थिक शक्ती आणि व्यापार हाच पारंपरिक व्यवसाय मानल्या जाणाऱ्या गुजरातमधून अपेक्षेपेक्षा बराच कमी करभरणा होत असल्याचं दिसतंय. अगदी झारखंड, बिहारनेही गुजरातला मागे टाकलंय. असं का झालं?

Jharkhand
income tax

