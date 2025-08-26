Premium|Income Tax 2024-25 : कर भरण्यात झारखंडने यंदा गुजरातलाही मागे टाकलंय! ही किमया कशी झाली?

Middle Class Carries India’s Tax Burden: A State-wise Analysisउत्पन्नकर अर्थात इन्कम टॅक्स हा देशभरातली जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय. कोण किती कर भरते, कोणत्या राज्यातून सर्वात जास्त महसुल उत्पादन होते, अशा चर्चा कायमच सुरू असतात. महाराष्ट्र या आर्थिक बाबींमध्ये नेहमीप्रमाणे पुढेच आहे पण पारंपरिक आर्थिक शक्ती आणि व्यापार हाच पारंपरिक व्यवसाय मानल्या जाणाऱ्या गुजरातमधून अपेक्षेपेक्षा बराच कमी करभरणा होत असल्याचं दिसतंय. अगदी झारखंड, बिहारनेही गुजरातला मागे टाकलंय. असं का झालं?.भारतात किती व्यक्ती कर भरतात?२०२४-२५चा विचार केला तर भारतातील केवळ ३४०.८ लाख नागरिक कर विवरणपत्र (ITR) भरतात. ही संख्या संपूर्ण भारताच्या लोकसंख्येच्या फक्त २.४ % इतकी आहे. राज्यनिहाय करदात्यांचे प्रमाण पाहिलं तर संख्या आणि टक्केवारी यांच्यात फरक आढळेल. कारण आकडेवारीनुसार दिल्लीत लोकसंख्येच्या १२.९% नागरिक कर भरतात पण महाराष्ट्रातून सगळ्यात जास्त संख्येने करदाते कर भरतात. महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ४६ लाखांहून अधिक कर परतावे भरले गेले.लोकसंख्येच्या तुलनेत करदात्यांची टक्केवारी हिमाचल प्रदेशमध्ये ५.८ % आहे.उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये करदात्यांची टक्केवारी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अगदीच कमी आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये केवळ १.५ टक्के तर बिहारमध्ये ०.८% करदाते आहेत. याचाच अर्थ या दोन्ही राज्यांतील जवळपास ९०-९५ टक्क्यांहून जास्त लोकसंख्या करपात्र उत्पन्न गटांत मोडत नाही. .Premium | Online Gaming ITR filing: कायद्याने ऑनलाइन गेम्सवर बंदी पण त्यातील उत्पन्नावर कर आहेच! कसं ते वाचा!.कोणत्या उत्पन्नगटातून सगळ्यात जास्त कर भरला जातो?सगळ्यात जास्त कर भारताचा मध्यमवर्ग भरतो. २.५ ते ७.५ लाख या उत्पन्न गटातील नागरिकांकडून सगळ्यात जास्त करभरणा केला जातो. त्याचं प्रमाण जवळपास ६०% आहे. मात्र या मध्यमवर्गापैकी २.५ते ५ लाख उत्पन्न असणारे केवळ ३४.१% आहेत. तर ५ ते ७.५ लाख उत्पन्न गटातील करदात्यांची टक्केवारी २६.७% इतकी आहे. ७.५ ते १०लाख या उत्पन्नगटात ९.२ टक्के करदाते आहेत तर१० ते १२ लाखांच्या उत्पन्नगटांत हेच प्रमाण ५.२ टक्के आहे. १२ ते १५ लाखांच्या उत्पन्नगटात ५.५ टक्के आणि १५ ते २५ लाखांच्या उत्पन्नगटात केवळ ६.२ टक्के करदाते आहेत. २५ ते ५० लाखांच्या उत्पन्नगटातील २.५ टक्के नागरिक करभरणा करतात. .महाराष्ट्र कुठे आहे?महाराष्ट्राचं स्थान या सगळ्यात नक्कीच अव्वल आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ४६ लाख नागरिक करपात्र उत्पन्न कमावतात आणि त्यांनी कर परतावे भरले आहेत. २५ ते ५० लाखांपर्यंत उत्पन्न दाखवणाऱ्या करदात्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातील १ लाख ३७ हजार १०० करदात्यांनी आपलं उत्पन्न २५ ते ५० लाखांच्या मर्यादेत असल्याचं सांगितलं आहे. .गुजरात पिछाडीवरपारंपरिक आर्थिक शक्ती मानले जाणाऱ्या गुजरातची आकडेवारी चकीत करणारी आहे. २५-५० लाखांच्या उत्पन्नगटाचा विचार केला तर गुजरातचा नंबर देशात पहिल्या दहांमध्ये नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा ही राज्य यात आघाडीवर आहेत. मात्र त्यात गुजरातचं नाव कुठेच नाही. गुजरातमध्ये या गटातील करदाते केवळ ७ टक्के आहेत. गंमत म्हणजे झारखंडसुद्धा गुजरातच्या पुढे आहे. झारखंडमध्ये २५-५० लाखांच्या उत्पन्नगटातील २० टक्के करदाते आहेत. गुजरातमध्ये व्यापारी, लघुउद्योग व MSME वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्याकडे करदात्यांची संख्या जास्त आहे पण कराची रक्कम तुलनेत कमी आहे. .Premium| Monsoon Vehicle Insurance: पाण्यामुळे गाडी बंद पडली तर इन्शुरन्स क्लेम मिळेल का?.लखपतींमध्ये कर्नाटकला मानअतिउच्च उत्पन्न गटात महाराष्ट्र आघाडीवर असला तरी सगळ्यात जास्त लखपती अर्थात लाखांच्या घरात उत्पन्न असलेले सर्वाधिक करदाते कर्नाटकमध्ये आहेत. १२ ते ५० लाखांचं उत्पन्न असलेल्या गटांत कर्नाटकातील सगळ्यात जास्त करदाते आहेत. त्यांची संख्या २० टक्के इतकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.