Premium|Leopard Attacks Maharashtra : सातच्या आत घरात! महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांत बिबट्याची दहशत; नसबंदी की वनतारा, काय आहे उपाय?

नीलेश शेंडेनागपूरच्या गुलाबी थंडीतील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘बिबट्या’ या विषयाने वातावरण पेटले होते. सभागृहात बिबट्याची चर्चा रंगलेली असताना नागपूरच्या एका भागात बिबट्या थेट लोकवस्तीत घुसल्याने धांदल उडाली होती. बिबट्याच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या जवळपास ६० आमदारांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली आहे. मात्र, या चर्चेत सदस्यांनी मांडलेल्या भन्नाट उपाययोजनांनी करमणूकच जास्त झाली. या प्रश्नाला वेळीच ठोस उत्तर शोधले नाही तर बिबट्याचा ‘कोरोना’ झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.राज्याच्या अनेक भागांमध्ये बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. बिबट्याची समस्या गंभीर असलेल्या पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील बिबट्यांचे ‘हॉटस्पॉट’ ठरलेल्या गावांत प्रचंड दहशत आहे. त्यामुळे, ‘सातच्या आत घरात’ हा नियम कोणत्याही सक्तीशिवाय पाळला जात आहे. केवळ गोठ्यांचेच नाहीतर घरांचेही पिंजरे झाले आहेत. आता बिबट्यांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. निवडणुकीच्या काळात ‘रात्र वैऱ्याची’ म्हणून छुपा प्रचार रंगात यायचा. मात्र, नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी ‘वैऱ्याची रात्र’ही घरातच घालवली. बिबट्याच्या भीतीमुळे ‘कोरोना’च्या काळाप्रमाणे या गावांमध्ये ‘लॉकडाऊन’ लावण्याची वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. .Leopard in Gondia: बेटा सो जाओ नही तो बिबट आ जायेगा; तालुक्यात बिबट्याचा वाढता संचार पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान.जुन्नर तालुका केंद्रस्थानीपुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्याची ओळख बिबट्यांचे प्रमुख केंद्र म्हणून आहे. या तालुक्यातील सिंचनासाठी धरणांची कामे झाले आणि धरणाच्या बुडीत क्षेत्र असलेल्या जंगलातील बिबट्या शेतशिवारात आला. सिंचनामुळे उत्तर पुणे जिल्ह्याचे शिवार उसाच्या शेतीने हिरवेगार झाले होते. धरणांमुळे नद्यांतून बारमाही पाणी वाहत होते. त्यामुळे उसाच्या शेतात मिळाला सुरक्षित निवारा, पाण्याची सोय, हक्काचे सावज अशा अनुकूल वातावरणात बिबट्या रमला. ‘मार्जार’ कुळातील हा प्राणी वर्षात आरामात दोन-दोन वेत घालू लागला. उसाचे शेत वाढू लागले, तसे त्याचे साम्राज्यही वाढू लागले. उसाच्या फडातच बिबट्याच्या पिढ्या वाढू लागल्या. जंगलाचा आणि त्याचा संबंधही तुटला. तसेच, जंगलांजवळचे गृहनिर्माण प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती, महामार्ग, पर्यटन यामुळे मानवी वस्ती जंगलांजवळच आली. त्यामुळे बिबट्यांच्या पारंपरिक मार्गांवर अडथळे निर्माण झाले. परिणामी ते मानवी वस्तीपर्यंत सहज येत आहेत. तसेच, मांस, हॉटेलचे अवशेष, सेंद्रिय कचरा उघड्यावर पडत असल्याने डुकरांची संख्या वाढली. हे प्राणी बिबट्यांच्या ‘सोप्या शिकारी’ ठरू लागले आणि तिथे जिथे शिकार तिथे बिबटे येऊ लागले. दहा-बारा वर्षांपासून त्याची तीव्रता जाणवू लागली आहे. उसाची तोड सुरू झाल्यानंतर त्यांची वाटचाल थेट मानवी वस्तीकडे होऊ लागली. तेथून बिबट-मानव संघर्ष सुरू झाला. पाहतापाहता बिबट्या पुण्याचा भूलभूलैया ठरलेल्या चांदणी चौकातही पोहचला. काल-परवा पुण्याच्या विमानतळावरही बिबट्या जेरबंद केला. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, शिरूर, आंबेगाव, खेड; तर नगर जिल्ह्यातील संगमनेर व अकोले आणि नाशिकमधील सिन्नर, दिंडोरी, इगतपुरी भाग हे तालुके बिबट्यासाठी सर्वाधिक संवेदनशील मानले जातात..१५ वर्षांत ६० मृत्यूपुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड-जांबूत येथे गेल्या महिनाभरात बिबट्याने मोठा धुमाकूळ घातला. या गावाच्या परिसरातून एका महिन्यात २० बिबटे पकडण्यात आले. गेल्या १५ वर्षांत एकट्या पुणे जिल्ह्यात जवळपास ६० जणांचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला असून, हजारो पाळीव प्राण्यांचा जीव घेतला आहे. जखमींची संख्याही मोठी आहे. पुणे आणि अहिल्यानगर या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेजवळ असलेल्या या गावाच्या परिसरात बिबट्याने अवघ्या २० दिवसांत तीन जणांना भक्ष्य बनवले. त्यात दोन चिमुकले आणि एका ज्येष्ठ महिलेचा समावेश होता. पिंपरखेड येथील रोहन विलास बोंबे या तेरा वर्षांच्या मुलाचा बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाले. त्यांनी थेट पुणे- नाशिक महामार्ग रोखला. थेट वनमंत्र्यांना बोलवण्याची मागणी केली. आंदोलनाची तीव्रता मोठी होती. त्यामुळे बिबट्याचा प्रश्न राज्याच्या पटलावर आला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी संबंधित कुटुंबांची भेट घेतली. यापुढे एकही मृत्यू खपवून घेणार नाही, असा इशारा शिंदे यांनी प्रशासनाला दिला. तर, नाईक यांनी थेट बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात तातडीने बैठक घेतली आणि बिबट्यांना रोखण्यासाठी भरीव निधी जाहीर केला. बिबट्यांनी हजारांच्या संख्येने ‘वनतारा’मध्ये पाठविण्याची ग्वाही दिली.उपायांना कायद्याचा अडसरवनमंत्र्यांनी बिबट्याला थेट गोळी घालण्याचे दिले असले, तरी कायद्याच्या चौकटीत ते सोपे नाही. कारण, १९७२च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार बिबट्या अनुसूची क्रमांक १मध्ये आहे. त्यातून त्याला विशेष संरक्षण लाभलेले आहे. त्यामुळे बिबट्याला साधे पकडण्यासही वन विभागाला मर्यादा आहेत. बिबट्याला अनुसूची क्रमांक १मधून वगळल्यास वन विभागाला उपाययोजना मोठ्या प्रमाणात करता येतील. अगदी बिबट्याला इतर ठिकाणी पाठवणे, त्यांची नसबंदी करणे आणि इतर उपाययोजना राबविता येतील. संसाधनांची कमतरता, मनुष्यबळ अपुरे, विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र, वस्ती-जंगल सीमांची वाढती गुंतागूंत यामुळे उपाययोजना पुरेशा ठरत नाहीत..गरज संतुलित मॉडेलचीबिबट्यांची वाढती संख्या पाहता, माधव गाडगीळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अभ्यासकाने मांडलेल्या मतांवर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. केवळ नसबंदी व निर्बिजीकरण हा बिबट समस्येवर उपाय नाही. त्यांचे हे मत निश्चितच विचार करायला लावणारे आहे. तरीही शासन पर्याय म्हणून पाहात असलेल्या ‘वनतारा’मध्ये बिबटे पाठवणे, हे पण तात्पुरती मलमपट्टी ठरणार आहे. बिबट्यांना विलग करून त्यांचे नर आणि मादी यांचे स्वतंत्र निवारा केंद्र निर्माण करण्याचीही कल्पना आमदार शरद सोनवणे यांनी मांडली. तरीही बिबट हा सह्याद्रीचा अविभाज्य घटक आहे आणि येथील मानवाची सुरक्षितताही तितकीच महत्त्वाची आहे. दोघांनीही एकमेकांना न दुखावता जगण्यासाठी सहअस्तित्वाचा संतुलित मॉडेल उभा करणे, ही काळाची गरज आहे.अफवांचे पेवबिबट्याची समस्या निश्चितपणे गंभीर झालेली आहे. मात्र, त्याचा गैरफायदाही घेतल्याचे दिसून येत आहे. ‘एआय’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनावट फोटो आणि व्हिडिओ तयार करून अफवा पसरविल्या जातात. बिबट्याचा हॉटस्पॉट असलेल्या जुन्नरमधील मंगरूळ येथील एका तरुणाने तर थेट ‘पट्टेरी वाघ’ दिसल्याची अफवा पसरवली. गुजरातमधील व्हिडिओ पुण्याच्या चांदणी चौकातील म्हणून पसरला. अशा अफवांचे पेव फुटले. पुण्यातील दौंड तालुक्यातील एका महिलेचा तिच्याच नातलगांनी खून करून बिबट्याच्या हल्ल्याचे चित्र तयार केले. आंबेगाव तालुक्यातील एका गर्भवती विवाहितेचा बिबट्याला पाहून भीतीने मृत्यू झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे बिबट्यांबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले जात आहे..आमदारांच्या ‘भन्नाट’ योजनाविधानभवनाच्या आवारातील भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी नागपूर महापालिकेने राबविलेल्या मोहिमेत एकही कुत्रा हाती लागला नसल्याने पाहून विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ नेते व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी, ‘या सरकारला साधं कुत्रं पकडता येत नाही, हे बिबटे काय पकडणार?’ असा उपरोधिक सवाल केला. बिबट्या प्रश्नाचे मूळ असलेल्या जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी बिबट्याच्या वेशात विधानभवनात प्रवेश करून प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. ‘बिबट्याला पाळीव प्राण्याचा दर्जा द्या’ अशी मागणी बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी केली. या सर्वांवर कळस चढवला खुद्द वनमंत्री गणेश नाईक यांनी. ‘बिबट्यांचे मानवावरील हल्ले रोखण्यासाठी एक कोटी रुपयांच्या शेळ्या जंगलात सोडू,’ असा उपाय त्यांनी मांडला. मात्र, घटना घडली की राजकीय नेते तत्काळ भेट देतात, ‘पिंजरे लावा-बिबट पकडा’ अशा घोषणा करतात. आंदोलनांना पाठिंबा देतात, भरपाई वाढवण्याची मागणी करतात. मात्र बिबट प्रश्नाचा खरा उपाय राजकीय इच्छाशक्तीत लपलेला आहे..Premium|Leopard-Human Conflict : व्यावहारिक उपाय हवेत....काही सामाजिक बदलशाळांच्या वेळा बदलण्याची वेळ आलेली आहे.शेतात काम करणाऱ्या मजुरांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या गळ्यात काटेरी पट्टे बांधावे लागत आहेत.सूर्यास्तानंतर घराबाहेर पडणेही मुश्कील झाले आहे.बिबट्यांचे हॉटस्पॉट असलेल्या गावांमध्ये मुली देण्यास पालक तयार होत नाहीत.लहान मुलांना घराच्या उंबऱ्याबाहेरही खेळता येत नाही.वनविभागाचे उपायहल्ले वाढल्यावर वनविभाग पिंजरे लावून बिबटे पकडतो. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, बिबटे स्थलांतरानंतर पुन्हा मूळ अधिवासात किंवा इतर गावांत परततात, त्यामुळे पकडणे हा अंतिम उपाय असायला हवा.हॉटस्पॉट गावांत ‘एआय मॉनिटरिंग सिस्टिम’ बसवली आहे. बिबट्याची हालचाल लक्षात येताच गावकऱ्यांना ॲलर्ट पाठवले जातात.संवेदनशील भागात वनकर्मचारी, पोलिस, ग्रामसेवक, वनरक्षक यांची संयुक्त गस्त चालते.फॉरेस्ट गाइड, शाळा-महाविद्यालयांतून जनजागृती मोहीम राबवली जाते.मानवी मृत्यू किंवा जखमी, तसेच जनावरांच्या हानीवर शासनाकडून भरपाई दिली जाते.गरज दीर्घकालीन योजनांचीबिबट्यांचे स्थलांतर मार्ग शोधून, त्या भागात संरक्षित क्षेत्रे, पाणवठे, सुरक्षित मार्ग निर्माण करणे गरजेचे आहे.कचरा डेपो, हॉटेल-मांस दुकानांचे अवशेष उघड्यावर टाकणाऱ्यांवर कडक देखरेख आवश्यक.ऊसतोडीपूर्वी कामगारांसाठी गटानेच काम करण्याचे नियम करावेत.प्रशिक्षित स्थानिक युवक, वनकर्मचारी, सरपंच यांच्या सहभागातून आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली विकसित करता येईल..देशभरात बिबट्यांची वाढती संख्याकेंद्र सरकारच्या २०२२च्या अहवालानुसार, देशात १३,८७४ बिबटे होते. २०१८मध्ये बिबट्यांची संख्या १२,८५२ होती.सर्वाधिक ८८२० बिबटे मध्य भारतामध्ये आहेत.बिबट्यांच्या संख्येमध्ये मध्य प्रदेश (३९०७) पहिल्या क्रमांकावर, तर महाराष्ट्र (१९८५) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.वन खात्याच्या अभ्यासानुसार, ६७ टक्के बिबटे संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर राहतात, महाराष्ट्रामध्ये हे प्रमाण ७५ टक्के आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 