प्रा. स्वर्ण सिंग-drswaransingh@gmail.comरशिया-युक्रेन युद्धात भारताने कोणत्याही एका बाजूची पाठराखण न करता दोन्ही देशांशी संवाद कायम ठेवला आहे. चिंतेकडून निषेधाकडे, निषेधाकडून समुपदेशनाकडे, समुपदेशनाकडून प्रत्यक्ष संवादाकडे आणि संवादाकडून समन्वयाकडे असा हा बदल झालेला पाहायला मिळाला. रशियावरील निर्बंधांना साथ नाकारतानाच युद्धातील मानवी हानीचा निषेध करणारी भारताची भूमिका म्हणजे सक्रिय तटस्थता. ही धोरणात्मक स्वायत्तता जपत जागतिक शांततेसाठी राजनैतिक प्रभाव वापरण्याचा भारताचा प्रयत्न त्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा आविष्कार आहे.रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत भारताच्या भूमिकेचे वर्णन सर्वसाधारणपणे ‘तटस्थता’ असे केले जाते. हे वर्णन समजण्याजाेगे आहे; पण ते परिपूर्ण नाही. पाश्चात्त्य देशांच्या रशियावर लादलेल्या निर्बंधांना साथ देण्यास भारताची नेहमीच नकारघंटा राहिली. संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक ठरावांवर मतदान करण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवले. युद्धाचे खापर थेट रशियावर फाेडण्याचेही टाळले. नवी दिल्लीत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे झालेले स्वागत अख्ख्या जगाने पाहिले. तसेच मॉस्कोसोबत असलेल्या व्यापक आर्थिक आणि संरक्षणविषयक संबंधांना कुठेही तडा जाऊ दिला नाही. दुसरीकडे युद्ध लवकर थांबवण्याचे दाेन्ही बाजूंना वारंवार आवाहन करून चर्चेचा मार्ग सुचवला. निष्पाप नागरिकांच्या हत्येचा कठाेर निषेधही नाेंदवला. विशेष म्हणजे बुचा येथील हत्याकांडाच्या स्वतंत्र तपासाला पाठिंब्याची भूमिका घेतली. एकीकडे शांतता प्रक्रियेत सक्रिय हाेताना दीर्घकालीन मित्र असलेल्या रशियाशी संवाद साधून भारताने ठाम भूमिका घेतली.युक्रेन युद्धात भारताच्या सक्रिय तटस्थतेची उत्क्रांती बोलकी आहे. युद्धाच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांत भारताने केवळ चिंता व्यक्त केली. हिंसाचार थांबवण्याचे आवाहन केले. एप्रिल २०२२ मध्ये बुचा येथील सामूहिक हत्याकांडानंतर भारताने कडक शब्दांत निषेध नाेंदवला. या हिंसाचाराच्या स्वतंत्र तपासाला पाठिंबा दिला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये समरकंद येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हे युद्धाचे युग नाही’ असे व्लादिमीर पुतीन यांना थेट सांगण्याची हिंमत दाखवली. जुलै २०२४ मध्ये मॉस्कोत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, रणांगणावर दाेन्ही देशांत तोडगा निघू शकत नाही. त्यानंतर काही आठवड्यांनंतर त्यांनी कीव्हलाही भेट दिली. तेथे युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. १९९२ मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच युक्रेन भेट होती. त्यानंतर भारताने सातत्याने मॉस्को आणि कीव्ह या दाेन्ही सत्ताकेंद्रांशी उच्चस्तरीय संवाद सुरू ठेवला.२०२६ पर्यंत भारताची भाषा अधिक थेट आणि स्पष्ट बनली. ऑगस्ट २०२६ मध्ये बिश्केक येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना सांगितले, ‘भारताची भूमिका सर्व शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा देणारी आहे. दोन्ही बाजूंनी ‘अंतहीन युद्धा’कडून ‘युद्धाच्या अंता’कडे जाण्याची गरज आहे. युद्धातील प्रत्येक दिवस मानवतेची पीछेहाट करणारा असताे, तर शांततेच्या दिशेने पडणारे प्रत्येक पाऊल आशा निर्माण करते.’ सप्टेंबर २०२६ मध्ये नवी दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी पुतीन यांच्याशी पुन्हा युक्रेन संघर्षावर चर्चा केली. त्याच वेळी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संघर्ष संपवण्याच्या मार्गांवर युक्रेनच्या नेत्यांशी सल्लामसलत सुरू ठेवली.आतापर्यंतच्या घडामाेडींच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेन युद्धावरील भारताचे धोरण सक्रिय तटस्थता म्हणून अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येऊ शकते. सक्रिय तटस्थता म्हणजे काेणत्याही एका पक्षाची बाजू न घेता दोन्ही बाजूंसोबत संवाद सुरू ठेवून प्रतिबंधात्मक मुत्सद्देगिरीवर अधिकाधिक भर देण्याची भूमिका. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा गतिमान धोरणात्मक स्वायत्तता हा मुख्य कणा आहे. त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा अर्थ केवळ तटस्थ राहणे किंवा बाह्य दबाव नाकारणे असा हाेत नाही. प्रतिस्पर्धी सत्तांसोबत संबंध टिकवून ठेवण्याची भारताची हाताेटी यातून दिसते. स्वतःच्या हितांचे रक्षण करण्याबराेबरच या संबंधांचा वापर करून शक्य असेल तिथे जागतिक शांतता आणि मानवी प्रगतीसाठी आपले राजनैतिक प्रभाव क्षेत्र वाढवण्याची ही भूमिका आहे. युक्रेन युद्ध ही भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेची कसोटी आहे. ही स्वायत्तता प्रत्यक्ष व्यवहारात कशी काम करते, हे या सक्रिय तटस्थतेतून स्पष्ट होते.भारताची सक्रिय तटस्थताभारताचे युक्रेनबाबत असलेले धोरण समजून घेताना पाश्चात्त्य दृष्टिकोनातून वापरला जाणारा ‘तटस्थता’ हा शब्द दिशाभूल करणारा ठरू शकतो. पारंपरिक आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार तटस्थता म्हणजे युद्धात सहभागी न होणे. भारताची भूमिका कधीच इतकी साधी-सरळ नव्हती. उदाहरणार्थ, भारताने रशियाशी जिव्हाळ्याचे धोरणात्मक संबंध कायम ठेवतानाच अमेरिका, युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत धोरणात्मक भागीदारी वाढवली. युक्रेन युद्धाच्या बाबतीत भारताने रशियाविरुद्धच्या पाश्चात्त्य निर्बंधांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला; पण रशियाच्या युद्धाला कायदेशीर लष्करी कारवाई म्हणून पाठिंबाही नकारला. त्याचवेळी भारताने मॉस्कोशी राजकीय संवादात खंड पडू न देता कीव्हशी अर्थपूर्ण संबंधही प्रस्थापित केले. ही भूमिका समान अंतर राखणे किंवा पारंपरिक अलिप्तता याहून खूप वेगळी आहे. एकविसाव्या शतकात भारताचे बहुआयामी (मल्टी-अलाइनमेंट) धोरण शीतयुद्धापेक्षा भिन्न आहे. आंतरराष्ट्रीय वातावरणात ते त्याच्या पद्धतीने कार्य करते.भारत हा ‘क्वाड’ समूहाचा सदस्य आहे. त्याचे अमेरिकेशी संबंधही अधिक दृढ होत आहेत. त्याचप्रमाणे भारत हा फ्रान्स आणि इस्राईलचा प्रमुख संरक्षण भागीदारदेखील आहे. युरोपीय युनियनसोबत त्याचे संबंध विकसित हाेत आहेत. दुसरीकडे शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) आणि ‘ब्रिक्स’चाही भारत सदस्य आहे. तेथे तो चीन आणि रशियासोबत बसतो. भारताच्या युक्रेनविषयीच्या धोरणात या व्यापक राजनैतिक रचनेचे प्रतिबिंब अचूक उमटते. निवड स्वातंत्र्य हे त्याचे मूळ तत्त्व आहे. रशियासोबतच्या संबंधांच्या आधारावर अमेरिका किंवा युरोपसोबतचे संबंध ठरवले जावेत, हे भारताला मान्य नाही. तसेच वॉशिंग्टन आणि युरोपीय देशांशी वाढत्या भागीदारीच्या अनुषंगाने मॉस्कोसोबतच्या संबंधांच्या अटी ठरवल्या जाव्यात, हेही भारत अमान्य करताे. अलीकडील दशकांत युक्रेन युद्धाने या तत्त्वाची सर्वात कठीण परीक्षा घेतली आहे.फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाले, तेव्हापासून भारताने भिन्न धोरणात्मक निकष उत्तम प्रकारे हाताळले आहेत. एक म्हणजे रशियासोबतचे दीर्घकालीन संबंध. दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संबंधांना दिशा देणारे देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेची मूलभूत तत्त्वे. तिसरा निकष म्हणजे भारताचे पश्चिमेकडील देशांशी वाढते संबंध. यातून निर्माण झालेले धोरण सावध होते; पण ते स्थिर नव्हते. युद्ध जसजसे पुढे सरकले, तसतशी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची भाषा अधिक स्पष्ट होत गेली. सक्रिय तटस्थता भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे प्रमुख वैशिष्ट्य कसे बनले, हे या संपूर्ण प्रवासातून स्पष्ट होते..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा प्रवास; निवडणुकीतील पराभव आणि मनातील न बोललेले दुःख.चिंतेपासून निषेधापर्यंत...रशियाने २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युक्रेनवर चाैफेर आक्रमण केले. तेव्हा भारताच्या सुरुवातीच्या सार्वत्रिक प्रतिक्रियेत हिंसाचार थांबवण्यावर भर होता. संवाद आणि मुत्सद्देगिरीकडे परतण्याचे दाेन्ही बाजूंना आवाहन करण्यात आले. या भूमिकेतून शांततापूर्ण वाटाघाटींची भारताची पारंपरिक पसंती दिसून आली. शिवाय नवी दिल्लीसमोरील तातडीची व्यावहारिक समस्याही यातून स्पष्ट झाली. भारताला मॉस्कोसोबतचे दीर्घकालीन संबंध टिकवायचे होते आणि वॉशिंग्टन, युरोप आणि युक्रेनसोबतचे राजनैतिक पाेकळीही सुरक्षित ठेवायची होती. युद्धाच्या मानवतावादी परिणामांमुळे भारताच्या भूमिकेची लवकरच परीक्षा सुरू झाली. १ एप्रिल २०२२ रोजी बुचा येथे झालेले हत्याकांड ही एक महत्त्वाची घडामाेड होती. ५ एप्रिल २०२२ रोजी संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी सुरक्षा परिषदेला सांगितले की, बुचा येथील नागरिकांच्या हत्यांचे वृत्त अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. त्याचा भारत नि:संदिग्धपणे निषेध करताे आणि स्वतंत्र तपासाच्या मागणीला पाठिंबा देताे. त्याच वेळी हिंसाचार आणि शत्रुत्व तत्काळ थांबवण्याच्या आवाहनाचाही पुनरुच्चार केला.माॅस्काेशी असलेल्या दीर्घकालीन संबंधांनंतरही भारताने नागरिकांच्या हत्या आणि त्यांची जबाबदारी यावर ठाम भूमिका घेतली. हे खूपच महत्त्वपूर्ण हाेते. याचा घटनाक्रम योग्य प्रकारे समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. बुचा हत्याकांडानंतर अवघ्या चार दिवसांत भारताने कठोर भूमिका घेतली. ही सक्रिय तटस्थता भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेची स्पष्ट अभिव्यक्ती होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने नंतर बुचा येथील नागरिकांच्या हत्यांची नोंद करून वारंवार तपास सुरू केला. धोरणात्मक स्वायत्तता म्हणजे मौन बाळगणे नव्हे, हेच भारताच्या प्रतिसादाने दाखवून दिले.दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशियाला एकटे पाडण्यासाठी पाश्चात्त्य देशांनी माेहीम सुरू केली. या माेहिमेत सहभागी हाेणे टाळले; पण मॉस्कोशी संबंध बिघडू नयेत म्हणून रशियाच्या युक्रेनमधील तथाकथित ‘विशेष लष्करी कारवाई’लाही भारताने मूक संमती दिली नाही. धोरणात्मक स्वायत्तता ही बऱ्याचदा बचावात्मक संकल्पना मानली जाते. आघाड्या टाळणे, धोरणात्मक स्वातंत्र्य जपणे आणि बाह्य दबावाला विरोध करणे यावर ही संकल्पना अवलंबून असते. युक्रेन युद्ध या संकल्पनेवर अधिक खाेलवर प्रकाश टाकते. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने मॉस्कोसोबतचे संबंध एकाएकी तोडले नाहीत. त्यामुळेच तो रशियाशी ठामपणे संवाद साधण्यासाठी आवश्यक राजनैतिक पाेकळी टिकवून ठेवू शकला.पुतीन यांना मोदींचा पहिला संदेशपुढचा मोठा टप्पा सप्टेंबर २०२२ मध्ये आला. समरकंद येथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भेट झाली. त्यांचे संबंध दीर्घकालीन आणि सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत. तरीही पंतप्रधान मोदी यांनी या भेटीत अत्यंत थेट विधान केले. ‘हे युद्धाचे युग नाही,’ असे त्यांनी पुतीन यांना स्पष्ट सांगितले. हे वाक्य युक्रेन युद्धादरम्यानच्या भारतीय मुत्सद्देगिरीतील सर्वात दमदार वक्तव्यांपैकी एक बनले.या वक्तव्याचे महत्त्व केवळ शब्दांत नव्हते, तर ते कुठे, केव्हा आणि कुणाशी बोलले गेले यात होते. भारताने रशियाशी धोरणात्मक भागीदारी टिकवून ठेवत हे वक्तव्य केले होते. यावरून भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे वेगळेपण स्पष्ट झाले. स्वायत्तता म्हणजे भागीदाराला आंधळा पाठिंबा देणे नव्हे. संबंध टिकवून ठेवताना मतभेद मांडण्याचे स्वातंत्र्य जपणे म्हणजे स्वायत्तता. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यानंतर अनेकदा अध्यक्ष पुतीन यांची भेट घेतली आणि चर्चेतून शांतता प्रस्थापित करण्याचा वारंवार पुनरुच्चार केला.युक्रेन युद्धावरील भारताच्या भूमिकेचे पाश्चात्त्यांचे विश्लेषण बहुधा भारताने काय केले नाही, यावर केंद्रित राहिले. भारताने पाश्चात्त्यांच्या अटी-शर्तींवर रशियाचा निषेध केला नाही, निर्बंधांत भाग घेतला नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर रशियन तेल खरेदी चालू ठेवली यापुरतीच ही चर्चा मर्यादित राहिली. अशा वेळी भारताने काय केले यावरूनही त्याचे मूल्यमापन केले पाहिजे. भारताने संवादाचा आग्रह धरला, नागरिकांच्या हालअपेष्टांबद्दल चिंता व्यक्त केली, बुचा हत्याकांडाचा निषेध केला, स्वतंत्र तपासाला पाठिंबा दिला आणि अध्यक्ष पुतीन यांना शांततेकडे वळण्याचे थेट आवाहन केले, याचीही दखल घ्यायला हवी.धोरणाच्या या दोन्ही बाजू एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. मॉस्कोशी संबंध तोडण्यास नकार दिल्याने रशियन नेतृत्वाशी संवाद साधण्याची भारताची क्षमता कायम राहिली. पाश्चात्त्य देशांना हळूहळू भारताच्या या क्षमतेचे महत्त्व समजू लागले. त्याच वेळी युक्रेन आणि पश्चिमेसोबतच्या वाढत्या संबंधांमुळे भारताच्या मुत्सद्देगिरीला व्यापक आधार मिळाला. त्यामुळे सक्रिय तटस्थतेने भारताची स्वायत्तता टिकवून ठेवली आणि दोन्ही बाजूंपर्यंतच्या राजनैतिक संबंधांमुळे स्वत:ची भूमिका मांडण्याची क्षमताही निर्माण झाली.मॉस्को ते कीव्ह प्रवासभारताच्या सक्रिय तटस्थतेचा पुढील टप्पा जुलै २०२४ मध्ये समोर आला. पंतप्रधान मोदी यांनी मॉस्कोला भेट दिली आणि पुन्हा अध्यक्ष पुतीन यांची भेट घेतली. तेव्हाही त्यांनी थेट संदेश दिला. बॉम्ब, तोफा आणि गोळ्यांचा वर्षाव सुरू असताना शांतता चर्चा यशस्वी होऊ शकत नाही. या संघर्षावर रणांगणावर तोडगा निघू शकत नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांनी पुतीन यांना सांगितले. त्यानंतर त्यांनी कीव्हला भेट दिली. २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी मोदी यांनी अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या निमंत्रणावरून युक्रेनचा दौरा केला. १९९२ मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच युक्रेन भेट होती. या भेटींचा क्रम अत्यंत महत्त्वाचा होता. मोदी आधी मॉस्कोला गेले आणि त्यानंतर युक्रेनला. याला प्रतीकात्मक महत्त्व होते. रशियासोबतच्या संबंधांमुळे भारताला युक्रेनशी थेट संबंध विकसित करण्यात अडचण आली नाही. तसेच पश्चिमेकडील देशांशी संबंध वाढवत असताना भारताला रशियाला दूर करावे लागले नाही.शांततापूर्ण तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे. शांतता ही मानवतेसाठी सर्वात हिताची आहे, असे कीव्ह येथे पंतप्रधान मोदी यांनी अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना सांगितले. भारत-युक्रेन संयुक्त निवेदनात चर्चेद्वारे संघर्ष सोडवण्याच्या भारताच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. शांतता प्रक्रियेला गती देण्यासाठी भारत सर्व प्रकारे योगदान देण्यास तयार असल्याचेही त्यात नमूद केले. ही भाषा अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती. शांतता केवळ बाेलण्यापुरती न ठेवता शांतता प्रक्रियेत प्रत्यक्ष योगदान देण्याची तयारी भारताने दर्शवली. हा मुत्सद्देगिरीचा नवा स्तर होता. या भेटीने सिद्ध केले की भारताचे युक्रेन धोरण केवळ रशियाभोवती केंद्रित नाही. भारताचे युक्रेनमध्ये वैयक्तिक मोठे हितसंबंध होते. औषधनिर्माण, शेती, अन्नसुरक्षा, तंत्रज्ञान, पुनर्बांधणी, शिक्षण आणि व्यापार या क्षेत्रांशी ते जाेडलेले आहेत. दोन्ही देशांनी या सर्व क्षेत्रांतील सहकार्यावर चर्चा केली. भारताने मानवतावादी मदत देऊ केली आणि पुनर्बांधणीत भारतीय कंपन्यांच्या सहभागाची चाचपणी केली. त्यामुळे भारताचे युक्रेनसोबतचे संबंध रशियाशी असलेल्या संबंधांच्या समांतर पुन्हा उभे राहिले. ही सक्रिय तटस्थतेची सर्वात स्पष्ट व्यावहारिक अभिव्यक्ती होती.दोन्ही बाजूंसोबत सक्रिय संवादभारताच्या दृष्टिकोनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. कोणत्याही एका पक्षावर स्वतःच्या अटी न लादता भारताने रशिया आणि युक्रेन या दोघांशीही धोरणात्मक संवाद ठेवला आहे. मध्यस्थ आणि उपयुक्त सुविधा प्रदाता यांच्यात भारत फरक करतो. मध्यस्थाला दोन्ही पक्षांची संमती आणि वाटाघाटींवर प्रभाव पाडण्याची क्षमता लागते. भारताकडे अमेरिकेसारखा दबाव आणू शकेल, असा वकुब नाही. रशिया किंवा युक्रेनला करारासाठी भाग पाडू शकेल, अशी कोणतीही विशिष्ट शक्तीही भारताकडे नाही; परंतु भारताकडे वेगळी ताकद आहे. ती म्हणजे संपर्कशक्ती. भारत मॉस्कोशी बोलू शकतो. कीव्हशी संवाद साधू शकतो. वॉशिंग्टनशी चर्चा करू शकतो. युरोपीय देशांशी मसलत करू शकतो. ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनेतही आपले म्हणणे मांडू शकतो. तसेच तो ‘ग्लोबल साऊथ’च्या भाषेतही विचार मांडू शकतो. या मिश्रणामुळे भारताला सर्व भू-राजकीय गटांमध्ये संपर्क साधता येतो. तरीही या वैशिष्ट्यांमुळे भारत आपोआप यशस्वी मध्यस्थ बनू शकत नाही. थेट संवादाचा अर्थ दबाव असा होत नाही; परंतु यामुळे भारताला असे राजनैतिक स्थान मिळते जे कोणत्याही एका गटाशी जोडलेल्या देशांकडे नसते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः हा दृष्टिकोन मांडला आहे. युक्रेनचा संदर्भ देताना त्यांनी पुतीन आणि झेलेन्स्की यांच्याशी असलेल्या संबंधांचा उल्लेख केला. यामुळे ते पुतीन यांना ‘ही युद्धाची वेळ नाही’ असे बेधडक सांगू शकतात आणि झेलेन्स्की यांना ‘तोडगा रणांगणावर नाही, तर चर्चेनेच निघू शकतो’ याची जाणीव करून देऊ शकतात. शांतता चर्चेत दोन्ही पक्षांचा सहभाग आवश्यक असल्यावर मोदी यांनी जाेर दिला. भारताच्या सक्रिय तटस्थतेच्या व्यावहारिक अर्थाचे स्पष्टीकरण होते.रशिया आणि युक्रेन युद्धासाठी सारखेच जबाबदार आहेत, असा दावा भारत करत नाही. सर्व समस्या कोणत्याही एका साध्या सूत्राने सुटू शकतात, असेही भारताचे म्हणणे नाही. त्याऐवजी संघर्षरत पक्षांमध्ये थेट आणि नियमित संवाद असणे हाच दीर्घकालीन शांततेचा खरा मार्ग आहे, अशी भारताची भूमिका आहे.थेट भाषेचा वापरभारताची सक्रिय तटस्थता समजून घेताना त्याच्या बदलत्या भाषेकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. युद्धाच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांत भारताने चिंता व्यक्त केली. मानवतावादी संकटाबद्दल दुःख व्यक्त केले. हिंसाचार थांबवून संवादाकडे वळण्याचे आवाहन केले. १ एप्रिल २०२२ च्या बुचा घटनेनंतर भारताने नागरिकांच्या हत्याकांडाचा स्पष्ट शब्दांत निषेध केला आणि स्वतंत्र तपासाची मागणी केली. सप्टेंबर २०२२ मध्ये समरकंद येथे पंतप्रधान मोदी यांनी पुतीन यांना ‘हे युद्धाचे युग नाही’ असे सांगितले.पुढील टप्प्यात जुलै २०२४ मध्ये मॉस्कोत मोदी म्हणाले की, रणांगणावर समस्या सुटू शकत नाहीत. ऑगस्ट २०२४ मध्ये कीव्हमध्ये त्यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी शांततापूर्ण मार्गांवर चर्चा केली आणि शांततेसाठी योगदान देण्याची तयारी दर्शवली. २०२६ पर्यंत भारताची भाषा अधिक थेट आणि सडेताेड बनली. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी बिश्केक येथे मोदी यांनी पुतीन यांना स्पष्ट सांगितले, ‘आपल्याला अंतहीन युद्धाकडून युद्धाच्या अंताकडे जावे लागेल.’ भारत सर्व शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा देत राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा बदल छाेटा असला तरी महत्त्वपूर्ण आहे.तटस्थतेकडे केवळ भूमिका म्हणून पाहण्याऐवजी तिचा सूक्ष्म राजनैतिक कृतीसाठी प्रभावी वापर करण्याकडे झालेला हा बदल होता. बिश्केक येथील ऑगस्ट २०२६ ची बैठक महत्त्वाची ठरली. तेथे भारताने रशियाला धोरणात्मक भागीदार असल्याचे सांगतानाच हा थेट संदेश दिला. भारत-रशिया आर्थिक संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करतानाच पंतप्रधान मोदी यांनी सुरुवातीला पुतीन यांचा उल्लेख मित्र असा केला. त्यानंतर लगेचच त्यांनी युद्धावर बोट ठेवून मानवी हानीचा मुद्दा मांडला. तसेच शांततेसाठी सहकार्याची तयारीही दर्शवली.द्विपक्षीय सहकार्याची चर्चा करत असतानाच असा थेट संदेश देणे, हे धोरणात्मक स्वायत्ततेचे जिवंत उदाहरण आहे. संबंध टिकवून ठेवून मतभेदांसाठी जागा निर्माण करण्याचे हे कौशल्य आहे. हे आघाड्यांच्या तार्किकतेपेक्षा वेगळे आहे. आघाड्यांमध्ये एकसंधता लागते, तर धोरणात्मक भागीदारी ही अधिक लवचिक असते. एखाद्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यावर मतभेद असले तरी धोरणात्मक भागीदारी कायम राहू शकते.भारताचे रशियासोबतच्या संबंधांत हे वैशिष्ट्य ठळकपणे दिसते. बिश्केक बैठक भारताच्या सक्रिय तटस्थतेचा महत्त्वाचा टप्पा ठरली. हा संदेश एससीओच्या व्यासपीठावर दिला गेला. यात रशिया आणि चीनसह युरेशियन देश आहेत. ही पाश्चात्त्य संस्था नाही. त्यामुळे भारताचा शांततेचा संदेश म्हणजे पाश्चात्त्य भूमिकेची नक्कल नव्हती. तो बिगर-पाश्चात्त्य व्यासपीठावर भारताच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा आविष्कार होता..व्यापक शांततेसाठी भूमिकेचा शोधसप्टेंबर २०२६ च्या नवी दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषदेने भारताच्या सक्रिय तटस्थतेला नवा आयाम दिला. ‘ग्लोबल साऊथ’च्या व्यापक दृष्टिकोनातून रशियाशी संवाद साधण्यासाठी या परिषदेने आणखी एक बहुपक्षीय व्यासपीठ दिले. पुतीन यांच्याशी झालेल्या चर्चेत युक्रेन युद्धाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम, अन्न आणि खत सुरक्षेतील अडथळे आणि बहुपक्षीय मुत्सद्देगिरीचे भवितव्य यावर भर दिला गेला.संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. युक्रेन युद्धाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर, विशेषतः अन्न आणि खतांच्या पुरवठ्यावर झालेला परिणाम यावर दोघांत चर्चा झाली. यावरून स्पष्ट होते की भारत युक्रेन युद्धाकडे केवळ युरोपच्या सुरक्षेची समस्या म्हणून पाहत नाही. युद्धाचा विकसनशील देशांवर होणारा परिणाम भारताने सुरुवातीपासून मांडला आहे. तेल, अन्नधान्य आणि खतांच्या तुटवड्याचा फटका गरीब देशांना कसा बसतो, हे मोदी यांनी सातत्याने जाेर देऊन सांगितले आहे.‘ग्लोबल साऊथ’च्या दृष्टिकोनाने भारताच्या मुत्सद्देगिरीला भक्कम आधार दिला. मोठ्या सत्तांमधील दीर्घकालीन युद्धांची किंमत अशा देशांना मोजावी लागते, ज्यांचा या युद्धाशी काही संबंध नसतो, असा भारताचा युक्तिवाद आहे. हा युक्तिवाद दोन स्तरांवर काम करतो. एका स्तरावर रशिया आणि युक्रेनने चर्चा करणे आवश्यकतेवर भर दिला जाताे आणि दुसऱ्या स्तरावर दीर्घकालीन भू-राजकीय संघर्ष ही जागतिक राजकारणाची कायमस्वरूपी पद्धत बनू नये यात संपूर्ण जगाचे हित आहे, असा हा युक्तिवाद आहे.२०२६ मधील ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भारताच्या सक्रिय तटस्थतेसाठी मोलाचे ठरते. ब्रिक्सने शांततावादी गट बनावे, अशी भारताची अपेक्षा नाही. ब्रिक्सने पाश्चात्त्यविरोधी भूमिका घ्यावी, अशीही भारताची इच्छा नाही. त्याऐवजी भारत ब्रिक्सचा वापर संवाद, तणावमुक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांतील सुधारणांसाठी एक व्यासपीठ म्हणून करू शकतो. बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या भारताच्या संकल्पनेशी हे अधिक सुसंगत आहे.बदलत्या जगात धोरणात्मक स्वायत्तताभारताची धोरणात्मक स्वायत्तता गतिशील असल्याचे युक्रेन युद्ध दाखवून देते. शीतयुद्धाच्या काळात अलिप्ततेचा अर्थ प्रतिस्पर्धी लष्करी गटांपासून दूर राहणे एवढाच होता. सध्याचे भारताचे धोरणात्मक वातावरण अधिक किचकट आहे. भारताचे बहुआयामी धाेरण त्याला एकाच वेळी अमेरिका आणि युरोपशी जोडणाऱ्या संस्थांत सहभागी होण्याची आणि रशिया, चीन, इराण आणि पाश्चात्त्य आघाड्यांबाहेरील देशांशी महत्त्वाचे संबंध कायम ठेवण्याची मुभा देते.आजच्या ध्रुवीकरण झालेल्या जगात धोरणात्मक स्वायत्ततेचा अर्थ जागतिक स्पर्धक असलेल्या सत्ताकेंद्रांपासून अलिप्त राहणे, असा होऊ शकत नाही. युक्रेन युद्धाने स्वायत्ततेचे हे बदलते स्वरूप स्पष्ट केले आहे. भारताच्या संरक्षणविषयक गरजा, ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापक रणनीतीसाठी रशिया आजही महत्त्वाचा आहे. त्याच वेळी भारताचे आर्थिक आणि तांत्रिक भविष्य अमेरिका, युरोप आणि इतर प्रगत देशांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे रशिया आणि पश्चिमेत कायमस्वरूपी संघर्ष राहावा यात भारताला कोणतेही स्वारस्य असण्याचे कारण नाही.भारतासाठी चीनचा मुद्दा चिंतेचा आहे. रशिया-पाश्चात्त्य संघर्षाने रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व वाढवले आहे. भारताच्या दृष्टीने ही गोष्ट अजिबात हितावह नाही. ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनेत एकत्र काम करत असले तरी भारताचे चीनसोबतचे संबंध स्पर्धात्मक आणि तणावाचे राहिले आहेत. रशिया चीनवर अधिक अवलंबून राहिल्यास भारताच्या धोरणात्मक पर्यायांवर मर्यादा येऊ शकते. रशियाने केवळ चीनकेंद्रित व्यवस्थेत न अडकता भारत आणि युरोपसोबत स्वतंत्र संबंध कायम ठेवावेत, यात भारताचे हित आहे. याचा अर्थ रशिया किंवा युक्रेनच्या बाजूने विशिष्ट निकालाची अपेक्षा करणे, हा भारताच्या भूमिकेचा उद्देश नाही. युक्रेन युद्धानंतर आकाराला येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर कसा परिणाम होईल, याचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.भारत आणि पाश्चात्त्य निर्बंधभारताच्या तटस्थतेवर सर्वात मोठी टीका रशियासोबतच्या आर्थिक संबंधांवरून झाली. विशेषतः रशियन तेल खरेदीवरून. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक व्यवहार आणि राजकीय पाठिंबा यातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ऊर्जा सुरक्षा हे सर्वमान्य राष्ट्रीय हित आहे आणि या खरेदीमुळे भारतीय ग्राहकांसाठी महागाई नियंत्रणात राहील, अशी भारताची धारणा आहे. त्याचबरोबर युद्धाचा अंत मुत्सद्देगिरीनेच व्हावा हेही भारताने सातत्याने मांडले आहे.युरोपातील चर्चाही आता अधिक संतुलित होत चालली आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये युरोपीय युनियनच्या भारतातील राजदूतांनी पुतीन यांना दिलेल्या मोदी यांच्या संदेशाचे स्वागत केले. यामुळे रशिया चर्चेकडे वळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली; मात्र रशिया-भारत संरक्षण संबंधांमुळे भारत-युरोप संरक्षण सहकार्यात काही अडचणीही येऊ शकतात हेदेखील नमूद केले. त्यामुळे भारताच्या स्वायत्ततेमुळे पश्चिमेसोबत कधी-कधी मतभेद निर्माण होतात. तरीही रशियाशी थेट संवाद साधण्याची भारताची क्षमता पाश्चात्त्य देशांसाठी उपयुक्त ठरते.पाश्चिमात्त्य देशांसाठी भारताचे महत्त्व जितके वाढेल, तितकेच भारताचे रशियासोबतचे स्वतंत्र संबंध अधिक मोलाचे ठरतील; पण याच्या उलटही हाेऊ शकते. भारताचे रशियाशी जितके घनिष्ठ संबंध दिसतील, तितके युक्रेन आणि त्याच्या पाश्चात्त्य पाठीराख्यांकडून भारताला पूर्णपणे निष्पक्ष मध्यस्थ म्हणून स्वीकारणे कठीण जाईल. हा तणाव कायम राहण्याचीशक्यता आहे. रशियासोबतच्या भारताच्या आर्थिक संबंधांमुळे मॉस्कोवरील दबाव कमी होतो, असा युक्तिवाद युक्रेन आणि त्याचे पाश्चात्त्य समर्थक करतात. परंतु १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मॉस्कोमधील वाल्दाई पॉलिटिकल फोरममध्ये अध्यक्ष पुतीन यांनी मोदी यांच्या शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांचे केलेले कौतुक म्हणजे रशिया भारताचा दृष्टिकोन स्वीकारत असल्याचे निदर्शक आहे. भारत चर्चेचे मार्ग खुले करू शकतो. शांतता प्रयत्नांना राजकीय पाठिंबा देऊ शकतो. मानवतावादी कामात आणि युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीत मदत करू शकतो, असा विश्वास त्यातून निर्माण हाेताे. भारताची ही संवाद साधण्याची क्षमता म्हणजे थेट राजकीय दबाव नव्हे, हे समजून घेतले पाहिजे..Premium|Marathi Language : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला; मग शाळा आणि वाचनालये का बंद पडत आहेत?.सक्रिय तटस्थतेच्या मर्यादायुक्रेन युद्धातील भारताच्या सक्रिय तटस्थतेला तुच्छ लेखता येणार नाही आणि तिचे अतिरंजित उदात्तीकरणही करता येणार नाही. यातून नवी दिल्ली काय साध्य करू शकते, याला स्पष्ट मर्यादा आहेत. भारत रशियाला युद्ध थांबवण्यास भाग पाडू शकत नाही. भारत युक्रेनवर तह करण्यासाठी सक्तीही करू शकत नाही. या संघर्षाला नियंत्रित करणारे मुख्य लष्करी, आर्थिक आणि सुरक्षा घटक भारताच्या हातात नाहीत. भारत हा रशिया-युक्रेन थेट संवादाला पर्याय ठरू शकत नाही. तसेच दोन्ही बाजू भारताचा प्रत्येक प्रस्ताव निष्पक्ष मानतील याची खात्रीही देता येत नाही.अंतिम निर्णय रशिया आणि युक्रेनच्या हातात आहेत; तसेच अमेरिका आणि युरोपीय देशांसारख्या युद्धावर प्रभाव टाकणाऱ्या मोठ्या घटकांवर ते अवलंबून आहेत. म्हणूनच भारताच्या भूमिकेसाठी मध्यस्थाऐवजी संवादाचा सेतू तयार करणारा हा शब्द अधिक योग्य ठरतो. हा फरक खूप महत्त्वाचा आहे. मध्यस्थ स्वतः पक्षांत समझोता घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतो. संवादक हा थेट वाटाघाटी शक्य व्हाव्यात, यासाठी राजकीय आणि राजनैतिक परिस्थिती तयार करतो. भारताची मुत्सद्देगिरी सध्या याच दिशेने पुढे सरकत आहे.भारताच्या युक्रेन धोरणाच्या यशाचे चार टप्पे :संरक्षणात्मक स्वायत्तता : २०२२ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत भारताने आपले हितसंबंध जपण्याला प्राधान्य दिले. त्याचवेळी युद्धाला पूर्णविराम देण्याचे आवाहन करत असतानाच स्वतःची धोरणात्मक जागा सुरक्षित ठेवली.मूल्याधिष्ठित स्वायत्तता : बुचा हत्याकांडावरील प्रतिक्रियेने हे दाखवून दिले की भारत आपल्या धोरणात्मक भागीदाराच्या चुकांवर उघड टीका करू शकतो आणि संबंधही टिकवू शकतो.सक्रिय तटस्थता : समरकंद येथे मोदींचा पुतीन यांना दिलेला थेट संदेश आणि त्यानंतर पुतीन व झेलेन्स्की दोघांशी ठेवलेला संपर्क यातून दिसले की भारत संबंधांचे केवळ रक्षण करत नाही, तर त्यांचा शांततेसाठी वापरही करतो.धोरणात्मक निर्णयक्षमता : २०२६ पर्यंत भारताची भाषा केवळ भूमिका मांडण्यापुरती मर्यादित न राहता स्वतःची राजनैतिक क्षमता स्पष्ट करण्यापर्यंत पोहोचली. बिश्केक येथे मोदी यांनी पुतीन यांना अंतहीन युद्धाकडून युद्धाच्या अंताकडे वळण्याचे थेट आवाहन केले.चौथा टप्पा सर्वात महत्त्वाचा आहे. धोरणात्मक स्वायत्ततेचा पारंपरिक अर्थ बाह्य आघाड्यांपासून मुक्त राहणे एवढाच होता. आजच्या गतिशील धाेरणात्मक स्वायत्ततेचा अर्थ परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे, बदल करण्याचे आणि कृती करण्याचे स्वातंत्र्य जपणे हा आहे. धोरणात्मक निर्णयक्षमता याच्याही एक पाऊल पुढे जाते. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींना योग्य आकार देण्यासाठी त्या स्वातंत्र्याचा प्रत्यक्ष वापर करणे, असा त्याचा अर्थ आहे. युक्रेन युद्ध भारतासाठी एक अग्निपरीक्षा ठरली आहे. या कठीण काळात भारताची सक्रिय तटस्थतेवर आधारलेली स्वायत्तता केवळ टिकून राहिली नाही, तर विकसित भारताच्या उद्दिष्टाला साजेशा एका सक्षम राजनैतिक प्रभावात तिचे रूपांतर झाले.युक्रेन युद्धाबाबत भारताची भूमिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पारंपरिक चौकटीत बसवणे कठीण आहे. भारत युद्धात रशियाचा लष्करी साथीदार नाही. तो युक्रेनचाही औपचारिक मित्र नाही. भारत पाश्चात्त्य निर्बंधांच्या आघाडीत सहभागी नाही. तसेच तो युद्धापासून पूर्णपणे अलिप्त राहिलेला निष्क्रिय प्रेक्षकही नाही. भारताची सक्रिय तटस्थता म्हणजे दोन्ही बाजूंसोबत संबंध टिकवून ठेवत युद्धाचा वाटाघाटीने अंत करण्यासाठी दोघांनाही सातत्याने प्रेरित करणे होय. युक्रेन युद्धादरम्यान भारताच्या सक्रिय तटस्थतेचा प्रवास पाहिला, तर तो धोरणात्मक स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यापासून सुरू झाला आणि जागतिक घडामोडींना आकार देणाऱ्या राजनैतिक प्रभावापर्यंत पोहोचला आहे. भारताच्या स्वायत्ततेचा अर्थ आता प्रतिस्पर्धी सत्तांपासून समान अंतर ठेवणे असा मर्यादित नाही. तसेच ही स्वायत्तता स्पष्ट भूमिका घेण्यास नकार देणारी नाही. भिन्न विचारांच्या सत्तांशी थेट बोलण्याचे स्वातंत्र्य जपणे, भू-राजकीय मतभेदांतही संवादाचा सेतू टिकवणे आणि परिस्थिती अनुकूल असताना संघर्ष संपवण्यासाठी योगदान देणे हाच याचा खरा अर्थ आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा अंत घडवून आणण्यात भारत कितपत यशस्वी होईल, हे आज तरी निश्चित सांगता येत नाही.भारताच्या स्वायत्ततेला स्पष्ट मर्यादा आहेत. युद्धाचा अंतिम तोडगा रशिया आणि युक्रेनच्या निर्णयांवर आणि अमेरिका व युरोपीय देशांच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल; परंतु भारताचा राजनैतिक प्रवास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अत्यंत सावध भूमिका घेणारा भारत आणि ऑगस्ट २०२६ मध्ये बिश्केक येथे पुतीन यांच्याशी थेट बोलणारा भारत यात खूप फरक आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वार्षिक वाल्दाई पॉलिटिकल फोरममध्ये पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या शांतता प्रयत्नांचे केलेले कौतुक भारताच्या भूमिकेतील परिवर्तनावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. युक्रेन युद्धावरील भारताची भाषा सतत बदलत गेली आहे. चिंतेकडून निषेधाकडे, निषेधाकडून समुपदेशनाकडे, समुपदेशनाकडून प्रत्यक्ष संवादाकडे आणि संवादाकडून समन्वयाकडे असा हा बदल हाेत गेला. यातून धोरणात्मक स्वायत्ततेचे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयक्षमतेत रूपांतर झालेले दिसते. त्यामुळे युक्रेन युद्धाबाबत भारताचा दृष्टिकोन केवळ त्रयस्थ युद्धापासून दूर राहण्याचा राहिला नाही. या युद्धाचा अंत करण्यासाठी मुत्सद्देगिरीची जागा निर्माण करण्याकरिता भारताने स्वतःच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा प्रभावी वापर केल्याचे दिसून आले.(लेखक नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज विभागाचे माजी प्राध्यापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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