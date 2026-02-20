Premium|AI Impact Summit, India 2026: जागतिक दिग्गजांची हजेरी असूनही एआय समिटमध्ये 'मेक इन इंडिया'वर प्रश्नचिन्ह का..?

पुणे - जगातील इतर देशांसाठी भारत ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे भारतात काय घडतंय याची खडानखडा माहिती इतर देश ठेवत असतात. भारतात सध्या AI Impact Summit, India 2026 पार पडतंय. या समिटचा आजचा शेवटचा दिवस. या समिटच्या माध्यमातून भारत कसा इतर देशांच्या बरोबरीने काम करतो आहे, भारताकडे कसं कुशल मनुष्यबळ आहे आणि जागतिक स्तरावर भारत हा कसा तंत्रस्नेही देश आहे हे भारताला या समिटच्या माध्यमातून दाखवून द्यायचं होतं.. पण खरोखरच या चार दिवसांत हा प्रयत्न साध्य झाला का?हे समिट पहिल्यांदाच दिल्लीत भरविण्यात आलं आहे. पण ते भरविण्यामागचा हेतू काय होता, याचं आयोजन कोणी केलं होतं, या समिटमध्ये कोणत्या संस्थांची निवड करण्यात आली होती, या चार दिवसांत भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर काहीशी खराब झाली असं काय घडलं यामध्ये, या समिटमध्ये कोणत्या जायंट कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते आणि या एआय समिटमधून काय साध्य होईल असं तज्ज्ञांना वाटतं हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या लेखातून..एआय समिट म्हणजे काय?AI Summit म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयावर काम करणारे जगभरातील तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञान कंपन्यांचे मालक आणि सरकारी प्रतिनिधी यांचा एकत्र येण्याचा एक मोठा सोहळा किंवा परिषद होय.अशी समिट्स का घडवली जातात?१) एआयच्या क्षेत्रात जगात नवीन काय चाललंय, हे समजून घेण्यासाठी.२) एआयचा वापर कसा करावा, त्यासाठी कोणते कायदे असावेत म्हणजेच त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना हव्यात आणि मानवी सुरक्षेसाठी काय करावे, यावर चर्चा करण्यासाठी.३) नवीन स्टार्टअप्सना मोठे गुंतवणूकदार मिळावेत आणि गुंतवणूकदारांना इनोव्हेशन मिळावे आणि त्यातून नवनिर्मिती व्हावी त्यातून देशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात पैसा यावा४) दोन देश किंवा दोन मोठ्या कंपन्यांनी एकत्र येऊन नवीन शोध लावण्यासाठी अशा समिटचा उपयोग होतो. .‘एआय समिट’ म्हणजे भारताच्या तांत्रिक प्रगतीची नवी पहाट आहे. ही परिषद केवळ नाविन्यपूर्ण शोधांना चालना देत नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताला 'एआय'चे शक्तीकेंद्र बनविण्यासाठीची चालना देते. भविष्यातील प्रगत आणि डिजिटल भारतासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या ‘एआय समिट’ने नक्कीच भारताचा उद्देश साध्य झाला आहे. मी दिल्लीला न जाताही या समिटमध्ये सहभागी झालो. कोणत्याही मोठ्या स्तरावरील कार्यक्रमाचे निकाल हे लगेच मिळत नाहीत. पण काही दिवसांनी याचे आकडे समोर येतील की, यामुळे किती कंपन्यांमध्ये पार्टनरशीप झाली, किती सामंजस्य करार झाले. आणि त्या इव्हेंटमध्ये ज्या छोट्या मोठ्या गोष्टी झाल्या त्याकडे दुर्लक्ष केलेले चांगले. या कार्यक्रमात सुंदर पिचई, सॅम ऑल्टमन, जेन्सन हुआंग यांसारखी जागतिक पातळीवरील माणसं आली. भारताच्या दृष्टीकोनातून ही खूप मोठी आणि चांगली गोष्ट आहे. भारताच्या एआयच्या भविष्यासाठी हे खूप महत्त्वाचे आहे.- डॉ. दिपक शिकारपूर, तंत्रज्ञान विषयातील तज्ज्ञ.भारतात हे समिट कुठे आणि कधी झालं?भारतातील हे 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' नवी दिल्ली येथील प्रगती मैदानातील भारत मंडपममध्ये पार पडतं आहे. हे समिट १६ फेब्रुवारी ते २० फेब्रुवारी २०२६ या दरम्यान आहे. याचं औपचारिक उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ फेब्रुवारी केलं. या समिटमध्ये कोण सहभागी झालं होतं?या समिटमध्ये जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांचे अधिकारी तसेच भारतातील तज्ज्ञ व या विषयातील महत्त्वाच्या व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या. यामध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्स अपची मदर कंपनी असणाऱ्या 'मेटा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग, 'ओपन एआय' या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन सहभागी झाले होते. तसेच चीनच्या Nvidia कंपनीचे प्रमुख जेन्सन हुआंग, गुगलचे सुंदर पिचाई, भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि टाटा सन्सचे एन. चंद्रशेखरन आदी सहभागी झाले होते. तर ५० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी आणि काही देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि भारतासह जगभरातील सुमारे १००० हून अधिक एआय स्टार्टअप्सचे संस्थापक, इंजिनिअर्स आणि डेटा सायंटिस्ट या समिटमध्ये उपस्थित होते. या समिटदरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी काय सांगितले.?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समिटमध्ये १० हजार ३७२ कोटी रुपयांच्या 'इंडिया एआय मिशन' चा रोडमॅप सादर केला. भारताला स्वतःचे १० हजारहून अधिक 'ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स' उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. डेटावर आधारित या युगात भारत आता फक्त 'युजर' न राहता 'क्रिएटर' होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.या समिटमध्ये स्टॉल्सची निवड कोणी आणि कशी केली?या समिटमध्ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या काही नामांकित संस्था यांनी या स्टॉल्सच्या निवडीचे काम पाहिले. यासाठी सुरूवातीला एआय क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, कंपन्या, विद्यापीठं यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात आले आणि त्यातून या अर्जांची छाननी करण्यात आली..Premium|Economic Survey: इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये ‘डिजिटल अडिक्शन’ आणि मानसिक आरोग्याविषयी नेमकं काय म्हटलंय..?.या समिटला गालबोट का लागले..?या समिटदरम्यान तीन अशा गोष्टी घडल्या ज्यामुळे समिटच्या मूळ हेतूविषयीच शंका निर्माण झाली.१) पहिल्याच दिवशी मोठ्या प्रमाणात गर्दीसमिटच्या पहिल्या दोन दिवसांत 'भारत मंडपम' बाहेर लागलेल्या लांबच लांब रांगा आणि गोंधळाने आयोजकांच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी आणि स्टार्टअप फाऊंडर्सना प्रवेशासाठी तासनतास ताटकळत उभे राहावे लागले. अखेर केंद्रीय आयटी मंत्र्यांना या नियोजनातील त्रुटींबद्दल सार्वजनिकरित्या माफी मागावी लागली. एकीकडे आपण 'स्मार्ट एआय' च्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे गेटवरील प्रवेशाचे साधे नियोजन करू न शकणे हा मोठा विरोधाभास ठरला. २) जागतिक पातळीवरच्या इव्हेंटमध्ये चोरीची घटनाएका बाजूला हाय-टेक सुरक्षा असताना दुसऱ्या बाजूला स्टार्टअप्सची महागडी एआय डिव्हाइसेस प्रदर्शनातून चोरीला जाण्याचे प्रकार समोर आले. BBC च्या वृत्तानुसार काही सहभागी आणि स्टार्टअप्सनी स्टॉलवरून उपकरणे गायब झाल्याची तक्रार केली आणि त्याचाच संदर्भ देताना एक FIR नोंदवण्यात आली होती. यामुळे एआयच्या सुरक्षिततेचा प्रसार करणाऱ्या परिषदेत प्रत्यक्ष भौतिक सुरक्षेचाच अभाव दिसून आला. यावर सोशल मिडियावर चांगलीच टीका झाल्याचे दिसले.३) गलगोटिया युनिव्हर्सिटीने चीनचं उत्पादन स्वत:चं म्हणून सादर केलं..?या समिटमधील सर्वात मोठी काळी बाजू म्हणजे गलगोटिया युनिव्हर्सिटीचा स्टॉल. एका चिनी कंपनीचा (Unitree Go2) रोबोटिक कुत्रा त्यांनी स्वतः विकसित केल्याचा दावा करत प्रदर्शनात मांडला. मात्र हे पितळ सोशल मिडियावर लगेचच तंत्रप्रेमींनी उघडं पाडलं. या एका घटनेमुळे भारताच्या 'मेक इन इंडिया' प्रतिमेला मोठा धक्का बसला. आयोजकांनी तातडीने कारवाई करत तो स्टॉल बंद केला असला, तरी यातून सरकारी स्तरावर होणाऱ्या पडताळणीतील त्रुटी समोर आल्या. .राहुल गांधींनी यावर काय टीका केली..?हा सगळा प्रकार झाल्यानंतर देशाचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करत Disorganised PR Spectacle असे म्हटले. म्हणजेच हा एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. ते म्हणाले, भारतातील टॅलेंट आणि डेटाचा वापर करण्याऐवजी, ही समिट म्हणजे केवळ एक दिखावा आहे, जिथे भारतीय डेटा विक्रीसाठी उपलब्ध आहे आणि चिनी उत्पादने प्रदर्शित केली जात आहेत.मोदी सरकारने जागतिक स्तरावर भारताची थट्टा केली आहे. भारतीय व्यासपीठावर चिनी रोबोट आपले म्हणून दाखवणे हे लाजीरवाणे आहे.काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी समिटमधील गोंधळावरही टीका केली. त्यांनी असा आरोप केला की, पंतप्रधानांच्या फोटो इव्हेंटसाठी प्रदर्शकांना आणि स्टार्टअप फाऊंडर्सना त्यांच्या स्टॉलवरून बाहेर काढले गेले. त्यांना अन्न आणि पाण्याशिवाय तासनतास ताटकळत ठेवले गेले. ----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 