Premium|AI Global Impact Summit : आत्मनिर्भरतेची नव्याने मांडणी

- अनिरुद्ध सुरी, इंडिया इंटरनेट फंडचे व्यवस्थापकीय संचालकनवी दिल्लीत ‘एआय ग्लोबल इम्पॅक्ट’ परिषद नुकतीच पार पडली. भारताचे ‘एआय भवितव्य’ हे ‘एआय महासत्ता’ बनण्याबद्दल नाही, तर सर्वाधिक मानवकेंद्रित ‘एआय’ कल्पनाविश्व निर्माण करण्यात आहे. भारताच्या ‘आत्मनिर्भर’ या संकल्पनेला नव्याने विकसित व्हावे लागेल. अमेरिका आणि चीनसारखे देश कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शर्यतीत गुंतलेले असताना, जगातील इतर देशांपुढे एक नवा पेच निर्माण झाला आहे. परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेला धोरणात्मक स्वायत्ततेचा पाठपुरावा भारतासारख्या देशासाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, याच धोरणात्मक स्वायत्ततेचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात मूलभूतपणे नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. खऱ्या अर्थाने स्वायत्तता ही तंत्रज्ञान सुरक्षित व्यवस्था किंवा राष्ट्रवादातून येणार नाही. धोरणात्मक परस्परावलंबी करण्याच्या सूक्ष्म दृष्टिकोनातून या स्वायत्ततेचा प्रवास होईल. .कृत्रिम बुद्धिमत्तेत भारतासाठी आत्मनिर्भरतेचा अर्थ फक्त सार्वभौम विशाल भाषा मॉडेल (लार्ज लँग्वेज मॉडेल अर्थात एलएलएम) तयार करण्याची क्षमता विकसित करणे नाही. सर्वांत प्रगत तंत्रज्ञान वापरून त्याचा वापर करणे आणि त्याला विशिष्ट आकार देणे, हेच यामध्ये महत्त्वाचे आहे. भारताने अशी ‘कोड प्रणाली’ तयार करावी की त्यावर इतर देशांची ॲप्लिकेशन चालतील किंवा अशी साधने विकसित करावीत जी सर्वांना आपली ॲप्लिकेशन तयार करण्यासासाठी आवश्यक असतील. आपली ॲप्लिकेशन सध्या इतरांच्या ‘टूल’ आणि ‘कोड’वर चालतात. याबाबत अनेक उदाहरणे सांगता येतील. तैवानने सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील कौशल्यामुळे हे साध्य केले आहे, तर नेदरलँड्सने ‘लिथोग्राफी मशीन’द्वारे हे केले आहे. जागतिक स्तरावर काही गोष्टींसाठी भारतीय घटकांवर अवलंबून राहता येईल, अशी व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे..‘एआय’मधील दरी धोकादायकअत्याधुनिक युगात संगणकीय शक्ती आणि भांडवलाची प्रचंड गरज लक्षात घेता, कोणतेही मध्यम शक्तीचे राष्ट्र स्वतंत्रपणे यशस्वी होऊच शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रांचे तंत्रज्ञानदूत अमनदीप गिल यांनी इशारा दिल्याप्रमाणे, ‘दुसरी महान दरी’ निर्माण होण्याचा धोका आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जागतिक व्याप्ती पाहता ही स्पर्धा प्रामुख्याने अमेरिका आणि चीन या दोघांमध्येच असून तिथे बहुतेक पायाभूत सुविधा, भांडवल आणि प्रतिभादेखील एकवटलेली आहे. या दोन महासत्तांचे जगातील जवळजवळ ७० टक्के उच्च दर्जाच्या ‘एआय’ संशोधकांवर नियंत्रण आहे. त्यांची खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणूक प्रत्येकी शेकडो अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचते. हे वर्चस्व फक्त आर्थिक नसून अलीकडील घडामोडींनुसार भूराजकीय आघाडी टिकविण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रे आपल्या तांत्रिक क्षमतांचा शस्त्रासारखा वापर करण्यासही तयार आहेत. यातून ‘दुसरी महान दरी’ निर्माण होण्याचा धोका आहे. ज्यात काही देश एकविसाव्या शतकात इतरांपेक्षा खूप मागे राहतील, जसे औद्योगिक क्रांतीच्या काळात झाले..काय करता येईल?या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी मध्यम शक्तींनी अस्तित्व टिकविण्यावर भर न देता, अमेरिका-चीन स्पर्धेचा धोरणात्मक लाभ घ्यायला हवा. यासाठी ‘लहान (मिनिलॅटरल) आघाड्या’, लहान पण रणनीतिक गट तयार करणे हा उपाय आहे. अशा गटांमुळे संसाधनांचे एकत्रीकरण होऊन स्वायत्तता जपता येईल. जागतिक व्यवस्था बहुपक्षीय संस्थांपासून दूर जाऊन ‘मिनिलॅटरल’ युगाकडे सरकत आहे आणि ‘एआय’ क्षेत्रही त्याला अपवाद नसावे. यात भारत, फ्रान्स, जपान यांची भागीदारी महत्त्वाची ठरू शकते. भारताची प्रचंड प्रतिभा व स्टार्टअप परिसंस्था, फ्रान्सची कमी-कार्बन संगणकीय क्षमता आणि जपानची अचूक हार्डवेअर तंत्रज्ञानातील ताकद, या सर्वांचा मिलाफ असा सामर्थ्यशाली मंच तयार करू शकतो, ज्याकडे अमेरिका किंवा चीन दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी संसाधनांचे एकत्रीकरण ‘एआय’ क्षेत्रातील स्वायत्तता मिळवण्यासाठी प्रतिभा, संशोधन आणि विकासनिधी आणि संगणकीय क्लस्टर्स एकत्र करून स्वतंत्र ‘एआय’ प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे..भागीदारीतून प्रभावफ्रान्सची ‘एरोस्पेशियल’, जर्मनीची डॉईश एअरबस आणि ब्रिटनची हॉकर सिडले यांच्या प्रयत्नांचे एकत्रीकरण करून ‘एअरबस’ची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे अमेरिकेची मक्तेदारी मोडीत निघाली आणि औद्योगिक सार्वभौमत्व मिळाले. त्याचप्रमाणे, आज मध्यम शक्तींनी ‘एआय’ क्षेत्रातही हाच दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. तांत्रिक पर्याय बदलण्याची विश्वासार्ह क्षमता निर्माण करा. ‘एआय’ युगातील ‘स्विंग स्टेट’ बनणे म्हणजे भागीदारीद्वारे प्रभाव निर्माण करणे. संयुक्तपणे सक्षम ‘एआय’ क्षमता विकसित केल्यास मध्यम शक्तींना सामूहिक सौदेबाजीची ताकद मिळेल. मध्यम शक्तींच्या देशांना स्वतंत्र करार करण्याचा मोह होऊ शकतो; जसे शुल्कांच्या बाबतीत झाले. हा मोह टाळण्यासाठी ‘एआय’ भागीदारी त्वरित कार्यान्वित करावी लागेल. त्यांनी स्टार्टअप व संशोधकांसाठी उपलब्ध असेल, असे उच्च कार्यक्षम संगणकीय केंद्रांचे सामाईक जाळे स्थापन करावे. यामुळे मोठ्या क्लाऊड सेवा पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी होईल. लहान आघाड्या उभारून भारत, फ्रान्स आणि जपानसारखे देश ‘एआय वसाहतवादाचे’ संभाव्य लक्ष्य न राहता, नव्या जागतिक ‘एआय’ व्यवस्थेचे स्वायत्त व धोरणात्मक स्तंभ बनू शकतात. यामुळे ‘जागतिक एआय दरी’ कमी करण्यास मदत होईल..हस्तिदंती मनोऱ्यांच्या पलीकडेभारताचे ‘एआय भवितव्य’ हे ‘एआय महासत्ता’ बनण्याबद्दल नाही, तर सर्वाधिक मानवकेंद्रित ‘एआय’ कल्पनाविश्व निर्माण करण्यात आहे. ‘भारताचे स्वतःचे राष्ट्रीय एआय धोरण काय असावे आणि आपण ते कसे घडवावे?’ हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.गेल्या तीन वर्षांपासून जागतिक ‘एआय कथानक’ सॅन फ्रान्सिस्कोतील काही मोजक्या कंपन्या, ‘एआय’ प्रयोगशाळा आणि ‘व्हेंचर कॅपिटलिस्ट’ यांनी ठरवले आहे. प्रवाह बदलण्याचा प्रयत्न इंडिया एआय इम्पॅक्ट परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. जागतिक तज्ज्ञांना त्यांचे आराखडे मांडण्यासाठी स्वागत असले तरी, खरा फायदा ‘एआय’च्या जागतिक हस्तीदंती मनोऱ्यांच्या पलीकडे जाण्यात आहे. ‘एआय’ उपयुक्त ठरण्यासाठी तो अब्जावधी निकषांचा महाकाय मॉडेल असण्याची गरज नाही. भारतात ‘इम्पॅक्ट’चे मोजमाप ‘चॅटजीपीटी’ कविता किती चांगली लिहितो यावर होणार नाही; तर इंटरनेट नसलेल्या गावात एखादी आशा कार्यकर्ती ‘दृष्टी-एआय’ साधनाचा वापर करून मोतीबिंदूची तपासणी करू शकते का, यावर होईल. या परिषदेमधील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे ‘वर ते खाली’ पद्धतीपासून दूर जाणे. ऐतिहासिकदृष्ट्या तंत्रज्ञान धोरण काही मोजक्या लोकांनी ठरवले आहे. परंतु ही परिषद भारताला स्वतःचे ‘एआय’ धोरण खऱ्या अर्थाने ‘खालून वर’ पद्धतीने विकसित करण्याची संधी देते. आपल्याकडे अब्जावधी वापरकर्त्यांचा विशाल, विविध आणि प्रतिनिधिक डेटा आहे. आणि कौशल्यसंपन्न मनुष्यबळही आहे. ही परिषद परस्पर शिक्षणाची संधी ठरू शकते. जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या आणि ‘एआय’ संशोधकांनी प्रयोगशाळेबाहेरील असंघटित वातावरणात ‘एआय’ कसे कार्य करतो हे पाहणे आवश्यक आहे. जगासाठी खरी शिकवण म्हणजे नागरिकांच्या खऱ्या गरजा समजून घेणे; आणि भारतासाठी शिकण्यासारखे म्हणजे ब्राझील, केनिया, जपान ते अमेरिका आदी इतर देश काय करत आहेत. आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि इतर क्षेत्रांमध्ये आपली उत्पादने सादर करणाऱ्या ६०० हून अधिक स्टार्टअपसाठी, तसेच ओपन एआय, क्लॉड, सर्व्हम यांसारख्या ‘एआय’ मॉडेल्सच्या निर्मात्यांसाठी, ही परिषद त्यांच्या उत्पादनांचा प्रत्यक्ष जमिनीवर कसा उपयोग होतो, हे पाहण्याची संधी आहे.‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’ भारतात आयोजित होणे, हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये भारत चर्चेच्या अग्रस्थानी आला आहे. जागतिक स्तरावर आपले स्थान निश्चित करून सर्वसमावेशक, परिणामकारक आणि शाश्वत कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्राधान्य दिले पाहिजे. ‘एआय’च्या युगातील ‘आत्मनिर्भरता’ ही दोन भिन्न गोष्टीमध्ये भिंत उभारण्याबद्दल नसून ‘पूल’ बांधण्याबद्दल आहे. भारताचे योगदान जगाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार असून, त्याच्या सार्वभौमत्वावर कधीही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही..Premium|AI infrastructure regulation : कृत्रिम प्रज्ञेचा ‘पायाभूत’ पैलू.नवा आराखडा‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगातील आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी भारताने जागतिक ‘एआय इकोसिस्टीम’मध्ये परिसंस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर प्रभुत्व मिळवले पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या स्तंभांवर कृती करणे आवश्यक आहे.1 संशोधनात सहभाग व भागीदारीभारत केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा स्वीकार करून समाधानी राहू शकत नाही. संशोधनात सहकार्य करण्यासाठी भारताने फ्रान्स, जपान आणि सिंगापूरसारख्या देशांशी भागीदारी करणे आवश्यक आहे.2 मुक्त आणि सुसंगतकृत्रिम बुद्धिमत्ताखासगी मालकीची मॉडेल आणि तंत्रज्ञानाच्या वर्चस्वाला पर्याय देण्यासाठी मुक्तस्रोत परस्परावलंबनावर भर देणे हा एक जलद मार्ग आहे. खरी स्वायत्तता म्हणजे नियम ठरवण्याची ताकद असणे. भारताने समान विचारांच्या देशांबरोबर जागतिक, मुक्त आणि सुसंगत ‘एआय’ मानके निश्चित करण्यासाठी आक्रमकपणे पुढाकार घ्यावा..Premium|India AI strategy : ‘एआय’विषयी धोरणात्मक पंचसूत्री .3 पुरवठा साखळ्यास्वायत्तता म्हणजे एका घटकावर अवलंबून राहणे नाही. देशाने ‘एआय’ पुरविणाऱ्या कोणत्याही एका घटकावर अवलंबून राहणे टाळावे.4 प्रतिभेचा लाभ घ्यावाभारताची बुद्धिमत्ता आणि प्रतिभा ही जागतिक बाजारपेठेत सर्वांत मोठी ताकद आहे. भारताचे तज्ज्ञ देशांतर्गत प्रकल्पांवर काम करतील, ते जागतिक समुदायासोबत काम करतील, असे वातावरण भारताने सतत निर्माण केले पाहिजे..5. बाजारपेठ आणि ‘डेटा’ धोरणभारताच्या बाजारपेठेला आणि त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण डेटासेट्सना प्रवेश देऊन, त्याच्या बदल्यात तंत्रज्ञान हस्तांतर किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक मिळवता येऊ शकते. संरक्षणासारख्या क्षेत्रात भारताने हे साध्य केले आहे.6 स्पर्धा न करता परिणामांवर लक्षसध्या जागतिक स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात ‘ब्रूट फोर्स’ पद्धतीने प्रचंड प्रमाणात ‘डेटा’ आणि संगणकीय क्षमता वापरण्याची प्रवृत्ती आहे. ही पद्धत पर्यावरणीय आणि आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाही. भारताने ऊर्जा कार्यक्षम आणि विशिष्ट उपयोगासाठी तयार केलेली मॉडेल विकसित करण्यावर भर द्यावा. किफायतशीर नावीन्यपूर्ण प्रयोग ‘सर्वम एआय’सारख्या भारतीय कंपन्यांमधून दिसत आहेत. ‘एआय’च्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करून मुलांसाठी वैयक्तिक शिक्षक म्हणून काम करणारे ‘एआय एजंट’ तयार करावेत किंवा क्षयरोगाचे लवकर निदान करणारी साधने विकसित करून भारताने स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण करावी. ही ओळख जगाला भविष्यात स्वीकारावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.