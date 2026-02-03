Premium|India AI strategy : ‘एआय’विषयी धोरणात्मक पंचसूत्री

डॉ. योगेश हरिभाऊ कुलकर्णीजागतिक आर्थिक मंचाच्या दावोस येथील परिषदेत भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एक ठाम आणि अनेकांना आश्चर्यचकित करणारे विधान केले. काही तज्ज्ञ भारताला एआय (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात दुसऱ्या पंक्तीतील देश मानत असताना, वैष्णव यांनी भारत हा पहिल्या पंक्तीतील देशांमध्ये मोडतो, असा ठाम दावा केला. हा दावा फक्त आत्मविश्वासातून केलेला नाही, तर एआय हे भविष्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कसा मोठा परिणाम करणार आहे, याची स्पष्ट आणि खोल समज त्यामागे आहे, असे दिसून येते.भारताचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पाच स्तरांच्या (फाइव्ह-लेयर) रचनेवर आधारित आहे. वैष्णव याला ‘एआय आर्किटेक्चर’ असे म्हणतात. हे एखादे घर बांधण्यासारखे आहे. घरासाठी भक्कम पाया, मजबूत भिंती, वीज-पाणी यांसारख्या सुविधा आणि वापरण्यायोग्य खोल्या आवश्यक असतात. त्याचप्रमाणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठीही पाच महत्त्वाचे स्तर एकत्र काम करणे गरजेचे आहे. भारत या सर्व स्तरांमध्ये एकाच वेळी गुंतवणूक करत आहे, हीच या धोरणाची खरी ताकद आहे..Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.पहिला आणि सर्वात वरचा स्तर म्हणजे ॲप्स (ऍप्लिकेशन्स), म्हणजेच सामान्य लोकांना थेट दिसणारा आणि उपयोगात येणारा एआय. शेतकऱ्यांना पिकांबाबत सल्ला मिळणे, विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक पद्धतीने शिकवणारे तंत्रज्ञान, किंवा रुग्णालयांमध्ये आजारांचे जलद निदान, हे सगळे या स्तरात येते. भारत या क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. जगातील सर्वात मोठा एआय सेवा पुरवठादार देश बनण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. भारतीय कंपन्या जगभरातील उद्योगांमध्ये जाऊन, त्यांची कार्यपद्धती समजून घेऊन, त्यांच्या गरजेनुसार एआय उपयोजन देणार आहेत. कारण, खरे आर्थिक मूल्य (आर-ओ-आय, गुंतवणुकीवरील परतावा) हे सर्वात मोठी ‘एआय प्रणाली’ उभारण्यात नाही, तर प्रत्यक्ष समस्या कार्यक्षमतेने सोडवण्यात आहे. प्रसिद्ध उद्योजक नंदन निलेकणी यांचेही हेच मत आहे.त्याखालील दुसरा स्तर म्हणजे मॉडेल्स (संगणकीय प्रारूपे) म्हणजेच एआयचा मेंदू. ओपनएआय, गुगल यांसारख्या कंपन्यांनी शेकडो अब्ज परिमाण (‘पॅरामीटर्स’) असलेल्या प्रचंड ‘मॉडेल्स’मुळे जगभरात लक्ष वेधून घेतले आहे. मात्र भारताने वेगळा मार्ग निवडला आहे. भारत २० ते ५० अब्ज पॅरामीटर असलेल्या तुलनेने लहान पण उपयुक्त मॉडेल्सचा एक समूह तयार करत आहे. ही मॉडेल बहुतांश संस्थांच्या सुमारे ८० ते ९० टक्के गरजा पूर्ण करू शकतात. उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी ही मॉडेल विविध क्षेत्रांमध्ये आधीच वापरली जात आहेत. विशेष म्हणजे ही मॉडेल भारतातील नागरिकांसाठी मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, त्यामुळे स्टार्टअप, संशोधक आणि विद्यार्थी सर्वांनाच समान संधी मिळते आणि एआयचा प्रसार, प्रचार आणि उपयोजन होण्यास मदत मिळते..तिसरा स्तर म्हणजे हार्डवेअर चिप आणि संगणकीय क्षमता. हा भाग अत्यंत खर्चिक आहे. या क्षेत्रात आपण मागे राहिलो आहोत. तैवान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या छोट्या देशांनी यात बाजी मारली आहे. ‘एआय’साठी लागणारे प्रगत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (जी-पी-यू) खूप महाग आहेत आणि अनेक देशांमध्ये मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांकडेच त्यांचा ताबा सर्वसाधारणपणे असतो. भारताने मात्र सार्वजनिक- खासगी भागीदारीचा मार्ग स्वीकारला आहे. सरकारच्या पुढाकारामुळे सुमारे ३८ हजार ‘जीपीयू’ देशात उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्यांचा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. यामुळे ‘एआय’चा विकास अधिक लोकशाही पद्धतीने होऊ शकेल. बंगळूरमधील एखाद्या हुशार विद्यार्थ्याला मिळणारी संगणकीय ताकद सिलिकॉन व्हॅलीतील संशोधकाच्या जवळपास असणार आहे. त्यामुळे आमच्याकडे पैसे अथवा संगणकीय क्षमता नाही हे कारण देता येणार नाही. आता खेळ आहे तो बौद्धिक क्षमतेचा आणि नवोन्मेषाचा.चौथा स्तर म्हणजे माहिती साठवणूक केंद्रे म्हणजेच, ‘डेटा सेंटर’. ही ती अशी पायाभूत सुविधा आहे जिथे एआय मॉडेल, माहिती-विदा (डेटा) आणि संगणकीय प्रणाली साठवल्या जातात. या क्षेत्रात भारतात प्रचंड गुंतवणूक येत आहे. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉनसारख्या जागतिक कंपन्यांनी भारतात ‘डेटा सेंटर’ वाढवण्यासाठी सुमारे ७० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. ही केंद्रे अधिक ऊर्जा कार्यक्षम होत आहेत..CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; शीतकरण आणि वीजवापरात नवनवीन तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. तंत्रज्ञानाबरोबरच, अजून एक कळीचा फायदा म्हणजे डेटा सेंटरमुळे 'डिजिटल सार्वभौमत्व' मजबूत होते, म्हणजेच भारतीय डेटा भारतातच राहतो. या उद्यमातून आगामी काळात उच्च दर्जाच्या नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे 'डेटा अभियांत्रिकी' या क्षेत्राला उभारी येऊ शकते. पाचवा आणि सर्वात मूलभूत (फौंडेशनल) स्तर म्हणजे ऊर्जा. एआय प्रणालींना सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. सौर आणि पवनऊर्जा उपयुक्त असली तरी ती सतत उपलब्ध नसते. 'एआय'सारख्या प्रणालींना खंड नको असतो. त्यामुळे भारताने नुकत्याच प्रस्तावित केलेल्या 'शांती कायदा' अंतर्गत अणुऊर्जेकडे लक्ष दिले आहे. लहान आणि सूक्ष्म अणुऊर्जा प्रकल्पांद्वारे एआय पायाभूत सुविधांना स्वच्छ आणि स्थिर ऊर्जा पुरवण्याचा विचार आहे, तोही सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून.स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या क्रमवारीनुसार, 'एआय' वापरात भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असून, तयारी आणि प्रतिभेत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तुलनेने अलीकडेच जागतिक राजकारणात सक्रिय झालेल्या देशासाठी ही मोठी कामगिरी आहे. भारताची पाच स्तरांची रणनीती दाखवते की कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील यश म्हणजे केवळ मोठी मॉडेल किंवा शक्तिशाली चिप नव्हे, तर संपूर्ण परिसंस्था उभारणे, जिथे तंत्रज्ञानाचा लाभ संपूर्ण लोकसंख्येला मिळतो आणि नव्या औद्योगिक क्रांतीचा पाया घातला जातो.अशापद्धतीने येणाऱ्या भविष्यात भारताची वाटचाल काळाला धरून तर होईलच; पण भारतीयांच्या क्षमता पूर्णपणे वापरून घेण्याची कल्पनाही वैष्णव यांच्या 