Premium| India space program: अवकाशावर सामर्थ्य सिद्ध करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. भारत या शर्यतीत वेगाने पुढे जात आहे

मोहितकुमार डागा saptrang@esakal.comअंतराळ हे इतिहासात नेहमीच जागतिक शक्ती आणि वर्चस्वाच्या प्रदर्शनाचे स्थान राहिले आहे. जगभरातील राष्ट्रीय अंतराळ कार्यक्रमांचा विस्तार मागील ८० वर्षांतील महत्त्वपूर्ण भू-राजकीय घडामोडींनी व्यापलेला आहे. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी जर्मनीने रॉकेट प्रोपलशन तंत्रज्ञानात प्रगती साधली आणि ‘व्ही-२’ या जगातील पहिल्या बॅलेस्टिक रॉकेटने लंडनसारख्या ठिकाणी मोठी हानी करून अवकाशासंबंधी कौशल्याचे लष्करी महत्त्व अधोरेखित केले. जर्मनीच्या पराभवानंतर ‘व्ही-२’वर काम केलेल्या जर्मन शास्त्रज्ञांना अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ गुप्तपणे आपल्या देशात घेऊन गेले आणि या दोन्ही देशांमध्ये सुरू झालेल्या अण्वस्त्रधारी शीतयुद्धाच्या छायेत प्रामुख्याने लष्करी उद्देशांसाठी आपापल्या देशातील अंतराळ कार्यक्रम चालवण्यासाठी या शास्त्रज्ञांना नियुक्त केले. सोव्हिएत संघाने १९५७मध्ये ‘स्पुटनिक’ हा जगातील पहिला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित केल्यावर अमेरिकेला धडकी भरली. एक रेडिओ संदेश पाठवण्यापलीकडे काहीही करू न शकणाऱ्या या कृत्रिम उपग्रहाला अमेरिकेच्या भूभागावरून विनाअडथळा जाताना बघून उद्या या उपग्रहाच्या जागी एखादे आण्विक शस्त्र देखील सोव्हिएत संघ पाठवू शकतो, हे लक्षात आल्याने अमेरिकन नागरिक चिंतेत पडले. ही घटना या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये ‘स्पेस रेस’ची नांदी ठरली. १९६०च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत अवकाश तंत्रज्ञानातील सोव्हिएत संघाची आघाडी हा निवडणुकीचा एक प्रमुख मुद्दा बनला आणि या विषयावरून जोरदार टीका करणारे जॉन एफ केनेडी अध्यक्ष बनले. १९६१मध्ये केनेडींनी एक ऐतिहासिक घोषणा केली, की अमेरिका पुढील दशकात एका अमेरिकन नागरिकाला चंद्रावर उतरवेल. स्पेस रेसच्या निकडीमुळे (आणि सामूहिक चिकाटीमुळे) अमेरिकेने हे ध्येय ९ वर्षांतच गाठले. या दरम्यान, सोव्हिएत संघाने चंद्रावर उतरण्याची आपली योजना रद्द केली, पण शीतयुद्धातील हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी देश अणुयुद्धासाठी तयार .भारताने गेल्या २३ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय अंतराळ दिन साजरा केला आणि अंतराळासाठीच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा पुनरुच्चार केला. यामध्ये भारतीय अवकाश स्थानक आणि चंद्रावर मानवी प्रवास यांचा समावेश आहे. याबरोबरच एका भारतीय अंतराळवीराने मागील महिन्यात केलेली अंतराळयात्रा आणि ‘नासा’च्या सहकार्याने ‘इस्रो’द्वारे ‘निसार’ उपग्रहाचे प्रक्षेपण यांसारख्या कामगिरींमुळे अंतराळ भारतीयांसाठी प्रेरणास्रोत बनला आहे. मात्र अवकाश क्षेत्राला भारताच्या भविष्यातील वैश्विक नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षांच्या पूर्तीचा सामरिक आणि आर्थिक पाया बनविण्यात या क्षेत्राचे योगदान समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..अवकाश-प्रवासी बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे तसेच अंतराळस्थित इतर लष्करी उपयोगांचा विकास करण्यावर अफाट वेळ आणि पैसा खर्च करत राहिले. १९९१मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर अल्पकाळासाठी अमेरिकेचे अंतराळातील प्रभुत्व निर्विवाद बनले, पण गेल्या दोन दशकांत अवकाश तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती करणाऱ्या चीनकडून अमेरिकेच्या सामर्थ्याला पुन्हा एकदा अंतराळात कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. यातून हे स्पष्ट होते, की जागतिक महासत्ता म्हणून स्वतःला स्थापित करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही देशासाठी अंतराळात लक्षणीय उपस्थिती आवश्यक आहे..लष्करी सामर्थ्य आणि अंतराळजागतिक नेतृत्वाच्या सर्वाधिक मूर्त पैलूत, म्हणजेच लष्करी शक्तीत देखील अंतराळ क्षेत्राचा मोठा प्रभाव आहे. गेल्या काही वर्षांत बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या पलीकडे गुप्तहेरीशी संबंधित छायाचित्रण, इलेक्ट्रॉनिक हेरगिरी, संदेशांची सुरक्षित आणि खात्रीशीर देवाण-घेवाण, स्थाननिश्चिती (पोजिशनिंग) आणि नेव्हिगेशन, क्षेपणास्त्र पूर्वसूचना इत्यादींसह विविध लष्करी उपयोगांसाठी अवकाशाचा वापर केला जात आहे. ज्यामुळे राष्ट्रांनी अंतराळ क्षेत्रातील प्रणाली आणि क्षमता नष्ट करण्यासाठी प्रति-क्षमता विकसित करण्यावरही लक्ष केंद्रित होत आहे. लष्करीदृष्ट्या या क्षेत्राचा प्रभाव इतका वाढला आहे, की अवकाश आता जमीन, समुद्र, आणि हवेच्या समतुल्य ‘युद्धक्षेत्र’ मानले जाते. २०१९मध्ये अमेरिकेने आपल्या सशस्त्र दलांमध्ये एक स्वतंत्र ‘अंतराळ दल’ (स्पेस फोर्स) स्थापन केले आणि चीननेही या दिशेने आपल्या क्षमतांची पुनर्रचना करण्याची सुरुवात केली आहे. गेल्या ५० वर्षांतील अमेरिकेच्या लष्करी श्रेष्ठतेतील एक निर्णायक घटक म्हणून त्याच्या बलाढ्य अवकाशीय क्षमतांना श्रेय द्यावे लागते. भविष्यातील युद्धांची निष्पत्ती देखील अवकाशातील देशांच्या आघाडीमुळे आकार घेईल याबाबत शंका नाही..भारताच्या वैश्विक महासत्ता होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी लष्करी क्षमता मूलभूत गरज आहे, ज्यासाठी लष्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टांना आधार देणाऱ्या अवकाशीय क्षमता विकसित करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये, भारताने काही प्रमुख लष्करी अंतराळ तंत्रज्ञानमध्ये विशेष प्रगती केली आहे. यामध्ये अनेक हेरगिरी उपग्रह, ‘नाविक’ नावाची स्वदेशी प्रादेशिक नेव्हिगेशन प्रणाली आणि उपग्रहविरोधी आक्रमक प्रणालीचा समावेश आहे. तरीही, अवकाश क्षेत्रातील आपला प्राधान्यक्रम नेहमी नागरी उपयोगांवर केंद्रित राहिला आहे आणि सामरिक आणि लष्करी उपयोगांमध्ये अजून बराच पल्ला गाठायचा बाकी आहे. भारताकडे केवळ दोन डझन सामरिक आणि निम-लष्करी अवकाश प्रणाली आहेत, या तुलनेत अमेरिका आणि चीनकडे विविध वापराचे प्रत्येकी २४० पेक्षा जास्त लष्करी उपग्रह आणि दुहेरी-वापर प्रणाली कार्यरत आहेत. भारताला अजूनही आपल्या अवकाश प्रणालींसाठी विस्तारित भौगोलिक व्याप्ती आणि अतिरिक्ततेची (रिडनडन्सीची) गरज आहे. तसेच उपग्रह जॅमिंग, सॉफ्ट-किल इत्यादी प्रगत प्रति-क्षमतांचा विकास गतीने करण्याची आवश्यकता आहे. सैद्धांतिकदृष्टया स्वतःच्या अवकाश क्षमतांचा लष्करी रणनीतीत आपल्यापेक्षा खूप जास्त समावेश करणाऱ्या चीनसारख्या शत्रू राष्ट्राचा सामना करताना आणि काही महत्त्वपूर्ण लष्करी उपयोगांसाठी पाश्चात्य अवकाश प्रणालींवरील अत्याधिक अवलंबित्व असताना भारताच्या सामरिक हितरक्षणासाठी एक मजबूत अवकाश क्षेत्र अपरिहार्य आहे..अवकाशातील आर्थिक संधीअवकाश क्षेत्रातील भारताच्या असीम आर्थिक क्षमता आपल्या जागतिक महासत्ता होण्याच्या ध्येयात महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतात. यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करताना विज्ञानाच्या पारंपरिक सीमा ओलांडल्या जाऊन बहुमूल्य आर्थिक संधींची निर्मिती होते. इतिहासात अशा अनेक परिवर्तनकारी आर्थिक आणि सामाजिक उपयोगांची उदाहरणे आहेत, ज्यात अंतराळ कार्यक्रमांमधील प्रगती आणि गुंतवणुकीमुळे त्या तंत्रज्ञानाचा विकास झाला किंवा वापराची व्याप्ती वाढली. यामध्ये उपग्रह-आधारित टेलिव्हिजन, डिजिटल कॅमेरा सेन्सर्स, दीर्घायुषी बॅटरीज यांचा समावेश आहे. समकालीन अर्थव्यवस्थेत अशी अनेक क्षेत्रे आहेत, जी अवकाश-आधारित प्रणालींवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. यात आर्थिक आणि संचार क्षेत्र सगळ्यांत महत्त्वपूर्ण आहेत. रोजच्या दळण-वळण आणि सेवांना शक्य करणारी आणि बहुतेक मोबाईल फोनमध्ये आढळणारी ‘जीपीएस’ ही लोकेशन सुविधा देखील अवकाश-आधारित आहे. व्यापक अर्थव्यवस्थेचा एक स्वतंत्र भाग म्हणून देखील अवकाशीय उपक्रम जागतिक स्तरावर एक मोठा टप्पा गाठण्यास सज्ज आहेत. असा अंदाज आहे, की २०३५पर्यंत अवकाशीय अर्थव्यवस्थेचे वार्षिक उत्पादन मूल्य जागतिक स्तरावर सुमारे १.८ लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. अवकाश पर्यटन आणि पुनर्वापरायोग्य रॉकेटसारख्या नवीन क्षेत्रांत प्रगती आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढत असल्याने अवकाश क्षेत्राच्या आर्थिक व्याप्तीत अभूतपूर्व वाढ निश्चित आहे..भारताला अवकाशीय अर्थव्यवस्थेत एक विलक्षण संधी आहे आणि हे क्षेत्र भारतासाठी अत्यंत वेगाने पुढे जाणारे क्षेत्र (लीपफ्रॉग) ठरू शकते. लीपफ्रॉग क्षेत्रांमध्ये इतर देशांच्या तुलनेत भारताच्या वर्तमान स्थितीत फारसे अंतर नाही आणि अपेक्षित गुंतवणूक आणि प्रयत्नांनी तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक टप्प्यावर सर्वांत प्रगत राष्ट्रांशी बरोबरी करणे शक्य आहे. अंतराळ क्षेत्रात भारताने आधीच कमीत कमी खर्चात मोठे उपक्रम यशस्वी करण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे, तसेच या क्षेत्रात आपल्याकडे ज्ञानाचा मजबूत वारसा आहे. यामुळे भारताला विशेष प्रयत्नांनी प्रगत पातळीवर लवकर पोहोचणे शक्य आहे. अलीकडच्या धोरणात्मक आणि नियामक बदलांच्या माध्यमातून भारतातील अवकाश क्षेत्र व्यावसायिक संस्थांसाठी खुले झाले आहे, ज्यामुळे आर्थिक संधींची व्याप्ती वाढली आहे. या क्षेत्रात आतापर्यंत जवळजवळ ३०० खासगी स्टार्टअप्स बनले आहेत, जे रॉकेट उत्पादन, उपग्रह डिझाइन, ग्राउंड सिस्टमसारख्या भिन्न अवकाशीय गोष्टींमध्ये सक्रिय आहेत. पण इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील घडामोडी मर्यादित आहेत. वाढीव सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीसह एक समग्र ‘इकोसिस्टिम’ निर्माण करून आर्थिक प्रगती गाठण्यासाठी या क्षेत्राला अधिक चालना देण्याची गरज आहे, जेणेकरून भारतीय कंपन्या नवनिर्मिती करू शकतील आणि प्रगत अवकाशीय अर्थव्यवस्थांशी स्पर्धा करू शकतील. याबरोबरच शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांच्या सक्रिय सहभागासह विकासाचा भक्कम पाया निर्माण करणे, तसेच या क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या एक प्रेरित पिढीला प्रोत्साहित करणे देखील आवश्यक आहे. अवकाशीय अर्थव्यवस्थेची पूर्ण क्षमता आपण गाठू शकल्यास हे क्षेत्र जगातील भारताच्या आर्थिक नेतृत्वाचा एक प्रमुख भाग ठरू शकेल..Premium| India's Space Farming: चंद्रवसाहतीसाठी पुणे विद्यापीठाचे संशोधन कसे महत्त्वाचे ठरेल?.ध्येयपूर्तीसाठी अवकाशभारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचा इतिहास ही महत्त्वाकांक्षा भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचा इतिहास ही महत्त्वाकांक्षा आणि धाडसाची गाथा आहे. भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला काही देशांनी भारताच्या प्रयत्नांचा उपहास केला, नंतर निर्बंधांद्वारे तंत्रज्ञान नाकारले. अशा परिस्थितीतही भारताने अवकाश क्षेत्राने वेगात वाटचाल केली. या धाडसाची पूर्तता या क्षेत्राच्या भूमिकेबद्दल समाजाकडून मिळणारी स्वीकृती आणि त्याचबरोबर मिळवलेल्या यशाचा उपयोग देशाच्या प्रगतीसाठी झाल्यावरच होईल. आपण हे करून दाखवल्यास २०४० मध्ये पहिला भारतीय चंद्रावर उतरेल आणि भारताने स्वीकारलेली अंतराळाची कास राष्ट्रीय अभिमानाबरोबरच वैश्विक सामर्थ्याच्या ध्येयपूर्तीसाठीही मैलाचा दगड असेल.(लेखक सार्वजनिक धोरणांचे सल्लागार आहेत.) 