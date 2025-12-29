Premium|Bangladesh Elections : तारीक रेहमान बांग्लादेशचे नवे पंतप्रधान होतील का? त्याचा भारतावर कसा परिणाम होणार?

Post-Hasina Bangladesh: How Tarique Rahman Could Reshape India Relationsबांग्लादेश नॅशनलिस्ट पक्षाचे नेते तारीक रहमान तब्बल १७ वर्षांनंतर बांग्लादेशमध्ये परत आले. २००८ साली अटक आणि कारवाई टाळण्यासाठी ते परदेशात गेले होते.आता मात्र ताठ मानेने ते परत आलेत. इतकंच नव्हे तर निवडणुक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. तेच पुढचे पंतप्रधान होतील, असंही म्हटलं जातंय. दुसरीकडे त्यांच्या कट्टर विरोधक मानल्या जाणाऱ्या शेख हसिनांची बांग्लादेशातून हकालपट्टी झाली आणि त्या लपूनच आहेत. तारीक मात्र मायभूमीवरच्या राजकारणात लढायला सज्ज झालेत.जागतिक राजकारणाच्या वर्तुळात ही सगळी प्यादी नक्की कोणता डाव रंगवणार आहेत?बांग्लादेशच्या निर्मितीपासून आणि निर्मितीमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावणारा भारत या सगळ्याकडे कसं पाहतो, भारत-बांग्लादेश संंबंधांवर या सगळ्या घडामोडीचा नेमका कसा परिणाम होईल? परराष्ट्र मंत्रालय काय म्हणतंय...बांग्लादेशातील सध्याच्या हिंसाचाराशी आणि हिंदुंचं शिरकाण केलं जाण्याच्या चर्चांशी या सगळ्याचा काय संबंध आहे? सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..गुरुवार २५ डिसेंबर २०२५ला बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पक्षाचे तारीक रेहमान मायभूमीत परतले. सोबत त्यांची पत्नी झुबेदा आणि मुलगी झायमा होती. परत आल्या आल्या त्यांनी एक जंगी सभाही घेतली. चाहत्यांनी गर्दी करत आपल्या नेत्याला पाठिंबा दाखवला. .ऑगस्ट २०२४मध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या उठावात देशातलं सरकार पडलं. पंतप्रधान शेख हसिना पायउतार झाल्या इतकंच नव्हे तर त्यांना जीव वाचवण्यासाठी अक्षरश: पळ काढावा लागला. आता बांग्लादेशमध्ये नोबेल पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार सत्तेत आले आहे. युनूस यांनी फेब्रुवारी २०२६मध्ये निवडणुका जाहीर केल्यात. जे सरकार निवडून येईल त्यांच्याकडे अगदी शांततेत सत्तेचं हस्तांतरण होईल, असं युनूस म्हणालेत.बांग्लादेशच्या आगामी निवडणुका १२ फेब्रुवारी २०२६ला होतायत. ही सगळी परिस्थिती बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP)साठी अगदी अनुकूल आहे. कारण शेख हसिनांना बांग्लदेश न्यायालयाने जबर शिक्षा ठोठावलीय. बीएनपीला अगदी सहज सत्ता मिळेल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर तारीक रहमान पंतप्रधान होतील, अशीही अटकळ बांधण्यात येत आहे.रहमान यांची आई आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया तुरुंगात होत्या पण त्यांची प्रकृती २३ नोव्हेंबरपासून बिघडलेली आहे. त्या सध्या रुग्णालयात आहेत. .Premium|Bangladesh Political Crisis 2025 : राष्ट्रवादाच्या धगीमध्ये होरपळणारा बांगलादेश .तारिक रहमान कोण आहेत?६० वर्षीय तारिक रहमान हे बांगलादेशचे माजी राष्ट्रपती झियाउर रहमान आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे ज्येष्ठ पुत्र आहेत. खालिदा झिया १९९१ साली त्या बांग्लादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या. २००१ ते २००६ या त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पुत्र तारीक रहमानचं प्रस्थ वाढलं. रहमानवर भ्रष्टाचाराचे कित्येक आरोप झाले. सोबत पक्षपाती कारभार, राजकीय हिंसाचार ही यादी मोठी होती. २००६ ते २००९ या कालावधीत लष्करसमर्थित काळजीवाहू सरकारने रहमानला एक दिवस अचानक अटक केली आणि तुरुंगात टाकलं. .मार्च २००७ मध्ये अटक झाल्यानंतर रहमान काही काळ तुरुंगात होते आणि मग २००८मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी म्हणून रहमान जे देशाबाहेर गेले ते परत आलेच नाहीत. आधी ब्रिटनला पळालेले रहमान नंतर लंडनला राहायला होते. या १७ वर्षांत रहमानवरचे आरोप काही फिटले नाहीत. उलट नवे आरोप झाले. २०११ मध्ये WikiLeaksने प्रसिद्ध केलेल्या अमेरिकन राजनैतिक केबल्समध्येही रहमान यांचं नाव आलं होतं. अमेरिकन मुत्सद्दी जेम्स एफ. मोरिआर्टी यांनी रहमानला “भ्रष्ट (kleptocratic) शासन आणि हिंसक राजकारणाचं प्रतीक” असं म्हटलं होतं. ढाक्यातील अमेरिकन दूतावासाने तर रहमान यांना अमेरिकेत प्रवेश देऊ नये, असं स्पष्ट सांगितलं होतं. त्यावेळी जे कारण दिलं होतं ते फार महत्त्वाचं आहे. दूतावासाने म्हटलं होतं की,“थोडक्यात सांगायचं झालं तर बांगलादेशात जे काही चुकतंय, त्यामागे मोठ्या प्रमाणावर तारिक आणि त्यांचे सहकारी जबाबदार आहेत.” .Premium|India-Bangladesh Relations : बांगलादेश धोकादायक वळणावर.शेख हसिना यांच्या अवामी लीग सरकारने रहमानवर मनी लॉन्डरिंग, फसवणूक आणि राजकीय हिंसाचाराच्या आरोपांत दोषी ठरवलं. २००४ मध्ये शेख हसीना यांच्या सभेवर झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्यातही रहमानचा हात असल्याचं सिद्ध झालं होतं. या हल्ल्यात किमान २०नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.इतकं सगळं होत असलं तरी रहमान राजकारणापासून दूर नव्हते. परदेशातून का होईना पक्षावर त्यांचं लक्ष होतंच. आई खलिदा झियाला २०१८मध्ये तुरुंगवास झाल्यावर रहमानच BNPचे कार्यकारी अध्यक्ष झाले. .पण ऑगस्ट २०२४मध्ये सगळीच परिस्थिती बदलली. तरुणांनी शेख हसिनांचं अवामी लीगचं सरकार उलथून टाकलं. या उठावानंतर रहमानवरील बऱ्याच आरोपांना स्थगिती मिळाली किंवा ते रद्दच करण्यात आले. मग अर्थातच ढाक्यातील पुनरागमनाचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला.गुरुवार २५ डिसेंबर २०२५ला ढाक्यातल्या सभेत रहमाननी लोकांना संबोधित केलं. ते म्हणाले, १९७१ प्रमाणेच, २०२४ मध्येही समाजाच्या सर्व स्तरांतील लोकांनी एकत्र येऊन या देशाचं स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व वाचवलं आहे. १९७१मध्ये पाकिस्ताशी युद्ध करून बांग्लादेशने स्वातंत्र्य मिळवलं होतं या लढ्याला भारताचा पाठिंबा होता. रहमान सभेत आणखी बरंच बोलले. त्यातला एक मुद्दा होता स्त्रिया, मुलं आणि पुरुषांची सुरक्षा. .बांग्लादेशच्या राजकारणातील महिलाराज१९९१ पासून खालिदा झिया आणि शेख हसीना या दोघींनी बांग्लादेशच्या राजकारणाचा कॅनव्हास व्यापला आहे. या दोघी एकमेकींच्या राजकीय विरोधक आहेत. बांग्लादेशावर दोघींचीच सत्ता होती. हसीना या अवामी लीगच्या नेत्या असून त्यांचे वडील मुजीबुर रहमान हे बांग्लादेशचे संस्थापक राष्ट्रपती होते. १९७५ मध्ये लष्करी उठावादरम्यान त्यांची हत्या झाली. तर खालिदा झिया यांचे पती झियाउर रहमान हे माजी लष्करप्रमुख आणि राष्ट्रपती होते. त्यांचीही १९८१ मध्ये उठावात हत्या झाली होती. पतीच्या हत्येनंतर खलिदा यांनी सूत्र हाती घेतली. .२००९मध्ये हसिनांची अवामी लीग सत्तेत आल्यावर साहजिकच विरोधी पक्षात असलेल्या BNPवर मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही झाली. अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक झाली. त्यांचा छळ करण्यात आला, खटले उभे राहिले. पण या सगळ्यातून BNPचे महत्त्वाचे नेते तारीक रहमान मात्र अलगद सुटून ब्रिटनला गेले..Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.आता पुन्हा बीएनपी पक्षावरचं ग्रहण काहीसं सुटलंय. सध्याचे पंतप्रधान मोहम्मद युनूस यांना बांग्लादेशात सत्तांतरण हवंय पण त्यांना ते शांततेत घडवायचं आहे. शेख हसिनाच्या अवामी लीगने केलेल्या अत्याचारमुळे त्या आणि त्यांचा पक्ष देशाला नकोच आहे. मग पर्याय उरला आहे तो फक्त बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचा. त्यामुळेच मग युनूस यांनी तारीक रहमानला काहीशी मान्यता दिली आहे. त्यांनी थेट समर्थन दिलं नसलं तरी विरोधही केलेला नाही..भारतावर काय परिणाम?शेख हसिनांच्या काळात भारत–बांग्लादेश संबंध अत्यंत जवळचे होते. तारीक रहमान सत्तेत आल्यास साहजिकच ते थोडेसे बदलतील. कारण शेख हसिनांची बांग्लादेशातून हकालपट्टी झाल्यानंतर त्या भारतात आल्या. दुसरीकडे बांग्लादेशात त्यांच्यावर खटला भरून त्यांना शिक्षाही ठोठावण्यात आलेली आहे..भारताने शेख हसिना यांना बांग्लादेशकडे सोपवावे, असं बांग्लादेशातील अनेकांचं मत आहे. तारीक यांच्या पक्षाची भूमिकाही त्याच पद्धतीची आहे. भारताने कायमच आमच्या देशात (बांग्लादेश) विरोध केल्याचा प्रचार BNPने केला होता. .ज्यावेळी या पक्षाची सत्ता होती त्या काळात (२००१ ते ०६) भारतविरोधी दहशतवादी गटांना आणि संघटनांना बांग्लादेशात आश्रय मिळाला असल्याचे आरोप झाले होते. सोबतच ULFA, NLFT, ATTF सारख्या ईशान्येकडील गटांना मोकळीक मिळाली होती.भारताच्या तथाकथित राजकीय हस्तक्षेपाबद्दल बांग्लादेशमध्ये इंडिया आऊट नावाने एक चळवळ सुरू झाली आहे.त्यामुळे या साऱ्याचा परिपाक पाहता तारीक रेहमान यांच्या पक्षाची सत्ता येणं भारतासाठी फारसं सकारात्मक नसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 