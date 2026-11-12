Premium|India Belarus Relations : भारत-बेलारूस संबंधांचा विस्तार; व्यापार, उद्योग आणि सांस्कृतिक सहकार्याला नवी दिशा

अलेक्झांडर मात्सुकोव - mumbai@mfa.gov.byयुरोपच्या केंद्रस्थानी असलेला बेलारूस आणि जागतिक पटलावर उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून झपाट्याने पुढे येणारा भारत यांच्यातील व्यापारी संबंध केवळ द्विपक्षीय देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित नाहीत. आंतरराष्ट्रीय राजकारण, युरेशियातील सुरक्षा, व्यापारमार्गांचे सक्षमीकरण आणि बहुपक्षीय संस्थांमधील सहकार्य या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे ठरतात. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमातील सहकार्य, आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रांतील भागीदारी, चित्रपट, संस्कृती, पर्यटन आणि शिक्षण क्षेत्रांतील देवाणघेवाण अन् मुंबईसारख्या आर्थिक केंद्राशी जोडलेली प्रादेशिक मुत्सद्देगिरी यांमुळे भारत-बेलारूस संबंधांना नवी दिशा मिळाली आहे.जागतिक व्यवस्थेची समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. शीतयुद्धोत्तर काळातील एकध्रुवीय जगव्यवस्था आता बहुध्रुवीयतेकडे वाटचाल करत आहे. विविध राष्ट्रांमधील पारंपरिक संबंधांचीही फेरमांडणी होत आहे. या बदलत्या भूराजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीत भारत अन् बेलारूस यांच्यातील संबंधांना नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. १७ एप्रिल १९९२ रोजी दोन्ही देशांमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. त्यानंतर सामायिक हितसंबंध, बहुपक्षीय व्यासपीठांवरील समन्वय आणि आर्थिक सहकार्याच्या माध्यमातून द्विपक्षीय संबंधांचा विस्तार झाला आहे. रसायने व पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, औषधनिर्मिती आणि मत्स्य व सागरी खाद्यपदार्थांच्या क्षेत्रांतही सहकार्य वाढवण्याच्या संधी आहेत.भारत आणि बेलारूस यांच्यातील मैत्रीचे बंध सोव्हिएत युनियनच्या काळापासून जोडलेले आहेत. बेलारूसला औपचारिक स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच, मे १९८५ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कुटुंबीयांसह मिन्स्क शहराला भेट दिली होती. त्या ऐतिहासिक भेटीने दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक सहकार्याला चालना मिळाली. १७ एप्रिल १९९२ रोजी भारत आणि बेलारूस यांच्यात औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. त्यानंतर नवी दिल्ली आणि मिन्स्कमध्ये दोन्ही देशांचे दूतावास कार्यरत झाले. भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील प्रादेशिक व्यापार आणि लोकसंपर्क वाढवण्यासाठी बेलारूसने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.कोलकातामध्ये २००२पासून बेलारूसचे मानद वाणिज्य दूतावास कार्यरत आहे. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत २०२१ च्या शेवटी बेलारूसचे महावाणिज्य दूतावास सुरू झाले. त्यामुळे विशेषतः महाराष्ट्र आणि पश्चिम भारतातील व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक संबंधांना मोठी बळकटी मिळाली..सर्वोच्च स्तरावरील भेटीगाठीदोन्ही देशांतील सर्वोच्च स्तरावरील राजकीय संवादातील सातत्य हे त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांतील घनिष्ठतेचे निदर्शक आहे. बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी १९९७, २००७ आणि २०१७ मध्ये भारताला अधिकृत भेटी दिल्या. १९९७ मधील भारतभेटीदरम्यान त्यांनी मुंबईलाही भेट दिली होती. त्या वेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील नेतृत्व आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा केली.भारताच्या राष्ट्रपतींची बेलारूसला पहिली ऐतिहासिक भेट २ ते ४ जून २०१५ दरम्यान झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मिन्स्कला भेट देऊन द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा दिली. बेलारूसचे तत्कालीन पंतप्रधान व्याचेस्लाव केबिच यांनी मे १९९३ मध्ये भारताला भेट दिली होती. त्या भेटीदरम्यान त्यांनी मुंबईतील व्यापारी जगताशी संवाद साधला होता. आंतरसंसदीय सहकार्याच्या चौकटीत भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे, म्हणजेच लोकसभेचे, प्रतिनिधी मंडळ २००५, २०१३ आणि २०१८ मध्ये बेलारूसच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय आंतरसंसदीय संघटनेच्या (इंटर पार्लमेंटरी युनियन) माध्यमातूनही दोन्ही देशांतील संसदीय संवादाला चालना मिळाली.द्विपक्षीय भेटींव्यतिरिक्त जागतिक व प्रादेशिक संघटनांच्या परिषदांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांच्यात सातत्याने उच्चस्तरीय बैठका पार पडल्या आहेत. शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) ताश्कंद (जून २०१६), किंगदाओ (जून २०१८), बिश्केक (जून २०१९), तियानजिन (सप्टेंबर २०२५) आणि पुन्हा बिश्केक (ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२६) या ठिकाणी झालेल्या बैठकीत दोन्ही नेतृत्वामध्ये संवाद झाला आहे.परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पातळीवरही नियमित संवाद सुरू आहे. ब्रिक्स (जोहान्सबर्ग २०२३ आणि नवी दिल्ली २०२६), युगांडातील कंपाला येथील अलिप्ततावादी चळवळ परिषद (जानेवारी २०२४), अस्ताना (कझाकिस्तान) येथील एससीओ शिखर परिषद (जुलै २०२४) आणि न्यूयाॅर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (सप्टेंबर २०२४ आणि २०२६) दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी जागतिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. दाेन्ही देशांत राजकीय विचारमंथनासाठी एक ठाेस व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मिन्स्कमध्ये उप-परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पातळीवरील राजकीय सल्लामसलतीची आठवी फेरी यशस्वीपणे पार पडली.बहुपक्षीय भूराजकीय प्रभावआजच्या ध्रुवीकरण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत आणि बेलारूस यांच्यातील सामंजस्य जागतिक शांतता, सुरक्षा आणि बहुध्रुवीय समतोलासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (२०३० अजेंडा) आणि राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांनी सहकार्याची भूमिका मांडली आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाश्चात्त्य राष्ट्रांकडून मानवाधिकारांचे होणारे राजकारण आणि निवडक दुटप्पीपणा यांच्या विरोधात भारत आणि बेलारूस यांनी सातत्याने ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांचे मानवाधिकार परिषदांमध्ये रचनात्मक सहकार्यातून ते सातत्याने दिसून आले आहे. दोन्ही देश सार्वभौम देशांच्या अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेपाचा कायम विरोध करीत आले आहेत.मानवी तस्करीचा सार्वभाैमत्वाला असलेला धाेका या दाेन्ही देशांनी ओळखलेला आहे. भारत संयुक्त राष्ट्रांमधील ‘ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स युनायटेड अगेन्स्ट ह्युमन ट्रॅफिकिंग’चा सक्रिय सदस्य आहे. तसेच बेलारूसच्या पुढाकाराने मानवी तस्करीविरोधात मांडल्या जाणाऱ्या ठरावांचा नियमित सहप्रस्तावकही (काे-स्पाॅन्सर) राहिला आहे. त्याचबराेबर भारताने संयुक्त राष्ट्रांत २१ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा बेलारूसने त्याला सुरुवातीपासून ठाम पाठिंबा दिला. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध समित्या, संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणांच्या निवडणुकांत दोन्ही देश परस्परांच्या उमेदवारांना नियमित पाठिंबा देत आले आहेत.युरेशियातील बदलत्या सुरक्षा समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर बेलारूस दरवर्षी ‘मिन्स्क सिक्युरिटी कॉन्फरन्स’चे आयोजन करतो. या परिषदेत भारताचे प्रमुख धोरणकर्ते, राजकीय विश्लेषक आणि विशेषतः मुंबईतील नामांकित संस्थांचे प्रतिनिधी सक्रिय सहभाग घेतात. युरेशियन खंडातील स्थैर्य, शांतता आणि विकासासाठी या परिषदेत मांडले जाणारे विचार जागतिक सुरक्षा धोरणांना दिशा देणारे ठरत आहेत..Premium|India Superpower 2047 : भारताला २०४७ पर्यंत महासत्ता बनवायचे असेल, तर कोणत्या सुधारणा आवश्यक?.ऐतिहासिक बहुपक्षीय सहकार्यभारत-बेलारूस बहुपक्षीय सहकार्यासाठी २०२४ हे वर्ष मैलाचा दगड ठरले. भारताच्या सक्रिय पाठिंब्यामुळे बेलारूसला २०२४ मध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेचे (एससीओ) पूर्ण सदस्यत्व प्राप्त झाले. यामुळे मध्य आशिया आणि युरेशियाच्या सुरक्षेत बेलारूसचे स्थान अधिक बळकट झाले. भारताने बेलारूसला ब्रिक्सचे भागीदार देश बनवण्यासाठी निर्णायक सहकार्य केले. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे, स्थानिक चलनांत व्यापार करणे आणि ग्लोबल साउथच्या हितांचे रक्षण यासाठी या सहकार्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.भारत आणि बेलारूस यांच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या नसून परस्परपूरक आहेत. भारताकडे विशाल लोकसंख्या, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि अवाढव्य बाजारपेठ आहे; तर बेलारूसकडे जागतिक दर्जाचे उच्च शिक्षण, अत्याधुनिक विज्ञान, अवजड अभियांत्रिकी, रसायने आणि कृषी-तंत्रज्ञान आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापार, उद्योग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला संस्थात्मक चौकट देण्यासाठी १९९७ मध्ये बेलारूसीयन-इंडियन इंटरगव्हर्नमेंटल कमिशनची (आयजीसी) स्थापना करण्यात आली. १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी नवी दिल्लीत या आयोगाची अकरावी बैठक पार पडली. सध्या बाराव्या बैठकीची तयारी सुरू आहे. त्याद्वारे केवळ व्यापारच नव्हे; तर संस्कृती आणि तांत्रिक सहकार्याची उद्दिष्टे निश्चित केली जात आहेत.वित्तीय सुलभता अन् करन्सी सेटलमेंटपाश्चात्त्य निर्बंध आणि स्विफ्ट प्रणालीतील अडचणींवर मात करण्यासाठी उभय देशांनी आर्थिक व्यवहारांचे भारतीयीकरण केले आहे. अनेक कंपन्या आता भारतीय रुपयांत व्यापार व्यवहार करत आहेत. त्यासाठी भारतीय आणि बेलारूसी बँकांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करत आहे. या आर्थिक सहकार्याला अधिक बळकट करण्यासाठी २०२६ मध्ये बेलारूसच्या अग्रगण्य एएसबी बेलारूस बॅँकेने मुंबईत आपले अधिकृत कार्यालय सुरू केले आहे. बेलारूसीयन युनिव्हर्सल कमोडिटी एक्स्चेंजमध्ये १७ हून अधिक भारतीय कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यात बहुतांश कंपन्या मुंबई आणि महाराष्ट्रातील आहेत.‘मेक इन इंडिया’, मुक्त व्यापार करार अन् भविष्यातील दिशाआंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात सध्या केवळ वस्तूंची आयात-निर्यात न करता संयुक्त उपक्रम आणि उत्पादनाचे स्थानिक पातळीवर विकेंद्रीकरण यांना प्राधान्य दिले जात आहे. भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमात बेलारूसच्या कंपन्यांचा सहभाग हा द्विपक्षीय आर्थिक संबंध अधिक बळकट करण्याचा चांगला मार्ग ठरत आहे. त्यात बेलारूसची प्रगत अभियांत्रिकी आणि अवजड यंत्रसामग्री तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. ‘मॅझ’ (मिन्स्क ऑटाेमाेबाइल प्लांट) या बेलारूसच्या औद्योगिक महाकाय कंपनीने मार्च २०२५ मध्ये नवी दिल्लीत आपले कार्यालय सुरू केले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये बेलारूसच्या राष्ट्रीय विमान कंपनीने ‘बेलाव्हिया’ने दिल्लीत कार्यालय सुरू करून थेट नवी दिल्ली-मिन्स्क विमानसेवा सुरू केली. आता मुंबई आणि गोवा येथूनही थेट उड्डाणे सुरू करण्याचे नियोजन आहे. बेलारूस हा युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन (ईएईयू)चा संस्थापक सदस्य आहे. भारत आणि ‘ईएईयू’दरम्यान प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) वेगाने काम सुरू आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये मॉस्कोमध्ये दोन्ही बाजूंनी एफटीए वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी ‘टर्म्स रेफरन्स’वर स्वाक्षऱ्या केल्या. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नवी दिल्लीत मसुदा कराराची पहिली फेरी पार पडली. हा करार पूर्णत्वास आल्यावर दोन्ही बाजूंना व्यापक बाजारपेठ मिळेल आणि व्यापारात वैविध्य आणता येईल. त्याचा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना थेट फायदा होणार आहे. मुत्सद्देगिरी आणि व्यापाराचा खरा पाया लोकांच्या परस्पर विश्वासावर आधारलेला असतो..चित्रपट आणि मनोरंजनभारत आणि बेलारूस यांच्यातील नात्याला ‘सॉफ्ट पॉवर’ने नवी झळाळी दिली आहे. सांस्कृतिक समन्वय, पर्यटन, सिनेमा आणि जनसंपर्कावर अधिक भर दिला आहे. भारतीय चित्रपट, गाणी आणि नृत्य बेलारूसमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे. राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी आणि अमिताभ बच्चन यांची लोकप्रियता आजही कायम आहे. मे २०२४ मध्ये मुंबईत नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी)च्या सहकार्याने पहिला ‘बेलारूस-भारत चित्रपट महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला. तसेच मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (मिफ २०२४) आणि गोव्यातील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी २०२४) बेलारूसच्या ‘द डार्क कॅसल’ आणि ‘द सिरिन साॅँग’ चित्रपटांनी छाप पाडली. ऑक्टोबर २०२६ अखेर मिन्स्कमध्ये झालेल्या प्रतिष्ठेच्या ‘लिस्टापॅड’ महोत्सवात भारतीय सिनेमांचा विशेष विभाग ठेवण्यात आला होता. बेलारूसमधील ऐतिहासिक किल्ले, आधुनिक स्टुडिओ आणि निसर्गरम्य वातावरण भारतीय चित्रपट उद्योगाला आकर्षित करत आहे. जून २०२५ मध्ये एका मुंबईतील निर्मिती संस्थेने बेलारूसमध्ये ट्रॅव्हल शो शूट केला. तसेच २०२५ मध्ये ‘विश्वनाथ ॲण्ड सन्स’ चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण केले.संस्कृती, क्रीडा आणि शिक्षणयोग आणि बुद्धिबळ बेलारूसच्या जीवनशैलीचा भाग बनले आहेत. दरवर्षी हजारो नागरिक आंतरराष्ट्रीय योग दिनात सहभागी होतात. २०२६ मध्ये मुंबईतील नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) येथे बेलारूसी संगीताचे दोन भव्य कार्यक्रम झाले. बेलारूसमधील वैद्यकीय (एमबीबीएस) आणि अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा जागतिक दर्जाचे आहे. त्यामुळे सध्या एक हजारांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी बेलारूसी विद्यापीठांत शिक्षण घेत आहेत. बेलारूस सरकार आपल्या स्वखर्चाने भारतातील अनाथ आणि वंचित मुलांच्या गटांना पुनर्वसन आणि मनोरंजनासाठी दरवर्षी बेलारूसमध्ये आमंत्रित करते. २०२५ मध्ये लोणावळा (महाराष्ट्र) आणि २०२६ मध्ये नवलगढ (राजस्थान) येथील मुलांच्या गटांनी बेलारूसचा दौराही केला.पर्यटनाची नवी क्षितिजेबेलारूस हा युरोपच्या भौगोलिक केंद्रस्थानी वसलेला आहे. २० हजार नद्या आणि ११ हजार सरोवरांनी नटलेल्या या देशाचा ४० टक्के भूभाग जंगलांनी आणि ३० टक्के पाणथळ जागांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे या देशाला ‘युरोपची फुप्फुसे’ आणि ‘ब्लू-आय कंट्री’ म्हटले जाते. भारतीय पर्यटकांची आवड-निवड लक्षात घेऊन बेलारूसी खाद्यसंस्कृतीत शाकाहारी अन्नाचे मुबलक पर्याय उपलब्ध आहेत. भारतीय प्रवाशांसाठी बेलारूसमध्ये विविध प्रकारच्या पर्यटनाची कवाडे खुली आहेत. मीर कॅसल, नेस्विझ कॅसल, ब्रेस्ट हिरो-फोर्ट्रेस आणि स्ट्रुव्ह जिओडेटिक आर्क यांसारखी युनेस्को जागतिक वारसा स्थळे पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरत आहेत. खेड्यांमधील पारंपरिक आदरातिथ्य आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात राहण्याचा अनुभवही चांगला आहे. बेलोवेझ्स्काया पुश्का (युरोपमधील सर्वात जुने संरक्षित जंगल), ब्रास्लाव्ह सरोवरे आणि येलन्या दलदल येथील निसर्ग पर्यटन अनाेखी पर्वणी ठरत आहे. २६०हून अधिक अत्याधुनिक सॅनेटोरियम्स (आराेग्य केंद्रे) आणि सोलिगोर्स्क येथील भूमिगत सॉल्ट केव्ह्जमधील स्पीलिओथेरपी ही वेलनेस पर्यटनाची उदाहणे ठरत आहेत. झोडिनो येथील बेलाझ या महाकाय ट्रकनिर्मिती प्रकल्पासारख्या १३०हून अधिक कारखान्यांची शैक्षणिक सफर औद्योगिक पर्यटनाला चालना देणारी आहे. उलटपक्षी, बेलारूसी पर्यटकांसाठी भारतातील गोवा हे प्रथम क्रमांकाचे; तर गोल्डन ट्रँगल (दिल्ली, आग्रा व जयपूर) हे दुसऱ्या क्रमांकाचे पसंतीचे पर्यटन केंद्र ठरले आहे..व्हिसा सुधारणा आणि प्रवासातील सुलभताभारतीय प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी बेलारूसने व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. जानेवारी २०१७ मध्ये शेंगेन व्हिसा असणाऱ्या भारतीयांना विनाव्हिसा प्रवासाची सवलत देण्यात आली. जानेवारी २०२५ मध्ये वैध रशियन व्हिसा असणाऱ्या भारतीय नागरिकांना बेलारूसमध्ये प्रवेशाची अधिकृत मान्यता देण्यात आली. मे २०२६ मध्ये व्हिसा अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मुंबईत विशेष व्हिसा केंद्र सुरू करण्यात आले. सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतीय नागरिकांसाठी ई-व्हिसा प्रणाली लागू करण्यात आली. या पावलांमुळे आणि थेट विमानसेवेमुळे २०२६ च्या अखेरीस उभय देशांमधील प्रवाशांची संख्या १.४ पटीने वाढण्याचा अंदाज असून, कोविड महामारीनंतरच्या दशकातील हा उच्चांक ठरेल.भारत आणि बेलारूस यांच्यातील संबंध केवळ मुत्सद्दी वक्तव्यांपुरते मर्यादित नाही ते कृतिशील भागीदारीत रूपांतरित झाले आहेत. परस्पर आदर, सामरिक विश्वास आणि सामायिक विकास यांचा भक्कम आधार त्याला लाभला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परस्पर सार्वभौमत्वाचा आदर, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एकमेकांना दिलेली खंबीर साथ आणि एससीओ व ब्रिक्समधील सहकार्य यामुळे हे नाते नव्या जागतिक समीकरणांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. आर्थिक पातळीवरील व्यवहारात रुपया-आधारित वित्तीय प्रणालीचा वापर, मुंबईतील वित्तीय व व्यापारी केंद्रांची सक्रियता, ‘ईएईयू’सोबतचा संभाव्य मुक्त व्यापार करार आणि ‘मेक इन इंडिया’मधील सहकार्य यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापारवाढीला नवी दिशा मिळाली आहे. सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटनाच्या सुलभ संधी आणि शिक्षण क्षेत्रातील भागीदारीमुळे उभय देशांतील लोकांचे संबंध अधिक घट्ट होत आहेत. एका बाजूला प्रगत तंत्रज्ञान आणि दुसरीकडे अफाट बाजारपेठ असा हा संगम भारत-बेलारूस संबंधांना एका नव्या उंचीवर घेऊन जात आहे. युरेशिया आणि दक्षिण आशिया यांच्यातील सेतू म्हणून ही भागीदारी आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अधिक संतुलित आणि रचनात्मक भूमिका बजावत राहील, यात शंका नाही.(लेखक बेलारूसचे मुंबईतील वाणिज्यदूत आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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